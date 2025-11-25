«Говорил с Федерером — ему не понравилось». Откровения Надаля спустя год после ухода

Рафаэль Надаль завершил карьеру уже больше года назад. Последний матч знаменитый испанский теннисист провёл 19 ноября 2024 года, когда проиграл Ботику ван де Зандсхулпу в рамках матчевой встречи Испании и Нидерландов в 1/4 финала Кубка Дэвиса. Надаль уже не является действующим игроком, но всегда будет желанным собеседником для СМИ. Спортсмену с такой долгой и славной карьерой всегда есть чем поделиться с журналистами и болельщиками.

В большом интервью испанскому телеканалу Movistar+ Рафаэль порассуждал на самые разные темы. В частности, он рассказал, как на нём сказалась потеря статуса действующего спортсмена. «Я обрёл душевный покой в том смысле, что больше не чувствую ежедневной ответственности за то, что нужно показывать высокие результаты. Иногда приходится выступать в неблагоприятных условиях. На человеческом, личном уровне это изматывает, и в итоге ты не так счастлив, как должен быть.

Плохо то, что в конце концов закончился период, который был для меня исключительно прекрасным и волнующим. Ушло то, что мне действительно нравилось, а именно соревнования на высшем уровне. Ушёл адреналин. Ты заменяешь это многими другими вещами в жизни, которые могут быть лучше во многих отношениях. Но то, что есть в спорте, трудно найти где-либо ещё», — говорит теннисист.

Победа на «Ролан Гаррос» 2022 года так и осталась последним титулом в карьере Надаля. В 2023 году Рафа почти не играл, а в 2024-м провёл 18 встреч, что тоже нельзя назвать полноценным сезоном. За всё это время он лишь однажды вышел в финал, на грунте Бостада летом 2024 года.

Несмотря на отсутствие достижений в заключительной фазе карьеры, Надаль не жалеет, что всё сложилось именно так, и не согласен с теми, кто считает, что ему нужно было закончить раньше. «У меня нет никаких плохих воспоминаний об этом этапе. Есть люди, которые, что вполне логично, считали, что я должен был уйти раньше, что такое окончание не имело смысла. Однако для меня смысл был. Человек должен действовать в соответствии с тем, кто он есть. Я действовал именно так. Я пытался исчерпать все свои возможности, пока они действительно не иссякли. Мне нравилось то, чем я занимался.

Я ушёл не потому, что устал от того, чем занимался, или потерял мотивацию. Я ушёл, так как моё тело не могло больше. Я по-прежнему был доволен тем, что делал. Во время операции мне сказали, что у меня есть шанс полностью выздороветь. Мне нужно было дать себе время, чтобы это понять. Наступил момент, когда я понял, что могу соревноваться, но не на том уровне, который мне был нужен, чтобы продолжать. Я довёл свою карьеру до предела, до самого дальнего, до которого мог дойти.

Рафаэль Надаль Фото: Candice Ward/Getty Images

Я был готов, потому что до последнего исчерпал все свои возможности. Тот факт, что я до последнего исчерпал все реальные возможности продолжать соревноваться на том уровне, на котором хотел, дал мне уверенность и спокойствие, чтобы закончить в мире с собой и с убеждением, что это было решение, которое я должен был принять, потому что другого выхода не было. Бак был уже пуст», — объяснил Рафаэль.

Главными соперниками в карьере легенды испанского и мирового тенниса стали Роджер Федерер и Новак Джокович. По количеству титулов на турнирах «Большого шлема» (22) Надаль опередил Федерера (20), но уступил Джоковичу (24), который ещё не завершил карьеру. Рафаэль убеждён, что в одиночку каждый из них не добился бы всего того, чего добились они в условиях соперничества, постоянно подстёгивая друг друга. «Мы были последователями Пита Сампраса, который выиграл 14 турниров «Большого шлема». Вполне естественно, что кто-то из нашего поколения, достигнув 14 побед, мог бы подумать, что достиг максимума. Но нас было трое, а не двое, поэтому не было места для расслабления. Требования были максимальными. Не было возможности пропускать турниры. В этом и заключается величие нашей эпохи. Мы всегда были в финальных раундах, соревнуясь за самые важные титулы. Не думаю, что кто-то из нас в одиночку был бы способен на это.

Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович Фото: Julian Finney/Getty Images

Когда ты моложе, то переживаешь всё более интенсивно. С годами всё становится мягче. Положительным моментом нынешнего периода является то, что мы завершили карьеру и можем без проблем пойти поужинать вместе. Это то, чем можно гордиться. Мы соревновались за самые важные титулы, однако не доходили до крайности. Соперничество оставалось на корте, а личные отношения всегда были основанными на уважении, восхищении и даже определённой дружбе по отношению к соперникам.

Я счастлив, что смог стать частью этой истории. Не умаляя заслуг Синнера и Алькараса, которые стремятся добиться успеха, я считаю, что мы помогли новым поколениям понять, что можно быть ярыми соперниками, не испытывая при этом ненависти друг к другу. Можно поддерживать не дружеские, но оптимальные отношения. Это хорошее наследие, которое мы оставили после себя», — говорит Рафа.

В современном теннисе, по словам Надаля, ему не слишком нравится переизбыток информации. Игроки всё больше и больше полагаются на данные статистики и не всегда прислушиваются к интуиции. Такого же мнения придерживается и Федерер. «Мир развивается, и стиль игры немного изменился. Удары стали сильнее, подачи — мощнее. Я по-прежнему верю в интуицию, а не в игру как у робота, пытаясь основываться на статистике. Я обсуждал это с Федерером, и ему не нравится избыток информации», — говорит испанец.

Самым успешным турниром в карьере Надаля стал «Ролан Гаррос». Испанец 14 раз выигрывал мэйджор в Париже, и это рекорд по титулам на одном турнире «Большого шлема». Ближайшим преследователем Рафаэля является Новак Джокович, 10 раз побеждавший на Australian Open. «То, что я пережил там, трудно сравнить с чем-либо. Эта история складывалась с 2005 года до того сезона, когда я попрощался. Это самый важный рекорд, который у меня есть. Когда я об этом думаю… Я мог быть лучше других на этом покрытии, однако для такого успеха должно было произойти очень многое. И это произошло», — философствует Надаль.

Рафаэль Надаль — чемпион «Ролан Гаррос» 2005 года Фото: Michael Steele/Getty Images

Рафа порадовался, что у него было нормальное детство, чем может похвастаться далеко не каждый топовый спортсмен, которого изначально нацеливают на успешную карьеру. По его словам, трудиться, конечно, приходилось много, а вот жертвовать чем-то существенным не пришлось. «Можно обладать самым большим талантом в мире, но всё равно понадобятся трудолюбие, дисциплина и концентрация. В моём виде спорта талант — это то, что даёт дополнительный импульс. Однако очень важную роль играет и труд. С должной страстью и решимостью всё становится немного проще. В противном случае очень трудно преодолеть все те трудности, которые подбрасывает жизнь.

Жертвы — это когда человек делает то, чего не хочет делать. В этом смысле я не приносил больших жертв. Я прикладывал большие усилия, однако жертв было мало. Мне нравилось то, что я делал. Я не чувствовал, что что-то упустил в этой жизни. У меня была более или менее сбалансированная жизнь, я не был этим одержим. Я делал всё, что должен делать подросток, чтобы не чувствовать, что упустил часть детства. У меня было время на всё», — рассказал испанец.

Рафаэль отметил, что многим обязан своему дяде Тони Надалю, который был его первым тренером. По словам теннисиста, его знаменитый победный менталитет берёт корни оттуда. «Известность в СМИ пришла в конце 2004 года, когда мы выиграли Кубок Дэвиса в Севилье. Моё развитие всегда было связано с успехом в разном возрасте. Когда пришёл профессиональный успех, я был готов к нему. Всё это было новым, очень интенсивным, но я никогда не терял фокуса на том, кем я был как личность.

Я многим обязан своему дяде, который сделал меня целеустремлённым человеком. Он заставлял меня быть внимательным, дисциплинированным и сосредоточенным на каждой тренировке. Если тренировать ребёнка с малых лет, ему будет легче развиваться в нужном направлении. Я всегда позволял помогать себе всем людям, которые меня окружали. У меня была способность принимать вызов, ставить перед собой цели и давать себе реальные возможности бороться за их достижение. Я всегда был полон решимости продолжать совершенствоваться и пытаться оставаться на самом высоком уровне. Я всегда был самым самокритичным, я сам ставил перед собой самые высокие требования. Говорят, что я был великим бойцом, обладающим большой способностью к концентрации. Для меня это лестный комплимент. Можно иметь отличное телосложение и способности, но если драйв не направлен туда, куда нужно, то, к сожалению…

Рафаэль Надаль Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Люди думают, что я проигрывал и продолжал верить, но это немного не так. Я просто не сдавался. Я знал, что проигрываю, и думал, что проиграю, однако это не мешало мне стараться. Я пытался найти постоянные решения. Это достигается благодаря пониманию сути спорта. Спорт — это попытка выложиться на все сто, даже если ты знаешь, что проиграешь. Что больше всего меня беспокоило в моей карьере и что меня всегда раздражало и я плохо переносил, — то, когда после турнира я возвращался домой с ощущением, что не сделал всё, что в моих силах, чтобы всё сложилось хорошо. Я пытался искать решения, а не думать о результате. Я думал, что можно сделать, чтобы изменить динамику. В большинстве случаев, когда ты проигрываешь, можно попробовать разные вещи, и те, которые срабатывают, всегда того стоят. Иногда благодаря этим моментам ты добиваешься маленьких побед, которые в течение года меняют твою жизнь», — рассуждает Надаль.

Также он без стеснения рассказал о своих суевериях и ритуалах, соблюдение которых помогало ему добиваться психологического комфорта.

«Я не очень суеверный человек, практически вовсе не суеверный. Вопреки тому, что можно подумать, вне тенниса у меня нет никаких ритуалов или привычек. Всё это оставалось на корте и в соревнованиях. Мне это было нужно. Хотел бы я достичь такого уровня концентрации без ритуалов! В начале своей карьеры я не был так привязан к ним. Теннис требует от тебя многого и поглощает тебя изнутри.

Тебе нужно найти рутину, с которой чувствуешь себя комфортно, уверенно и которая помогает тебе не терять фокус на том, что ты делаешь, изолировать себя от всего остального. Я пытался сократить ритуалы, потому что, когда я смотрел себя по телевизору, мне не нравилось то, что я видел. Но они мне не мешали. Они давали мне ощущение, что я могу быть на 100% сосредоточен на том, что делаю. Я оставался сосредоточенным на моменте.

Копировать — это самое лёгкое. Нужно смотреть на людей, которые делают что-то лучше тебя, пробовать то, что тебе в них нравится. В теннисе всё то же самое. Конечно, я обращал внимание на то, что делали мои соперники, чтобы стать лучше», — признаётся Рафаэль.