Каспер Рууд подарил сёстрам Каролине и Шарлотте по пентхаусу в пригороде Осло, две квартиры обошлись ему в $ 1,1 млн

Топ-теннисист подарил сёстрам два роскошных пентхауса. Это обошлось ему в $ 1,1 млн
Михаил Георгиев
Каспер Рууд подарил сёстрам по пентхаусу
Аудио-версия:
Комментарии
Каспер Рууд решил щедро отблагодарить Каролину и Шарлотту за многолетнюю поддержку на турнирах.

12-я ракетка мира Каспер Рууд подарил своим сёстрам Каролине и Шарлотте по пентхаусу в пригороде Осло Акерсхусе. По данным Nettavisen, роскошные объекты недвижимости переоформлены на сестёр норвежского теннисиста безвозмездно.

Рууд отдал 5,2 млн норвежских крон за первый пентхаус и 6,45 млн крон – за второй. В местной валюте Каспер потратил восьмизначную сумму, но в более понятном выражении покупка обошлась ему в $ 1,1 млн.

26-летний Рууд любит вкладывать средства в недвижимость. Касперу принадлежат пять объектов в муниципалитетах Аскер и Берум недалеко от Осло. Одну из квартир он приобрёл в 2024-м за 50 млн крон ($ 4,8 млн). Теперь Рууд решил порадовать своих младших сестёр 25-летнюю Каролину и 19-летнюю Шарлотту.

Каспер Рууд с сёстрами Каролиной и Шарлоттой

Каспер Рууд с сёстрами Каролиной и Шарлоттой

Фото: Из личного архива Каролины Рууд

Бывшая вторая ракетка мира и трёхкратный финалист турниров «Большого шлема» Рууд за карьеру заработал $ 26,13 млн призовых. Этот сезон сложился для Каспера неоднозначно. Он выиграл крупнейший титул на «Мастерсе» в Мадриде, но при этом не смог отобраться на Итоговый чемпионат ATP в качестве основного участника и поехал в Турин только запасным, за что получил чек на $ 155 тыс.

Рууд предпочитает тратить заработанные средства, а не хранить их без дела на банковском счету. Вложения в недвижимость являются приоритетом, но теннисист не ограничивается лишь этим. Недавно Каспер вместе с легендарным норвежским шахматистом Магнусом Карлсеном инвестировал € 2,6 млн в компанию SportAI из Осло, которая использует искусственный интеллект для предоставления спортсменам профессиональной информации об эффективности посредством видеоанализа.

В прошлом году Каспер сделал предложение своей девушке Марии Галлигани, с которой много лет состоит отношениях. Скоро у них должна состояться свадьба. В сентябре стало известно, что Галлигани ждёт ребёнка от Рууда, который готовится впервые стать отцом. Карьера спортсмена не длится вечно, поэтому Каспер предпочитает инвестировать капитал сейчас с целью получить доходы в будущем, чтобы обеспечить себя, возлюбленную и готовящегося появиться на свет ребёнка.

Не забывает Рууд и о своих родственниках. Его отец Кристиан Рууд – бывший норвежский теннисист, который был 39-й ракеткой мира и выходил в четвёртый круг Australian Open – 1997. Мать Леле Рууд тоже на профессиональном уровне играла в теннис, но была не так известна, как муж и сын. Однажды её вызвали на матчи сборной Норвегии в Кубке Федераций, но больше она отметилась как тренер, в том числе своего сына на раннем этапе его карьеры.

Каспер Рууд с семьёй

Каспер Рууд с семьёй

Фото: Из личного архива Каролины Рууд

25-летняя Каролина Рууд работает фитнес-тренером и является блогером. 19-летняя Шарлотта Рууд в 2024 году закончила теннисную академию Рафаэля Надаля и делает первые шаги в теннисе, правда, пока без особых успехов – лишь с эпизодическими участиями в турнирах ITF.

Сёстры часто ездят поддерживать Каспера на крупные турниры, включая ТБШ. В знак признательности он решил подарить девушкам два пентхауса, которые не обязательно станут местом их постоянного жительства. Недвижимость – отличный актив, который Шарлотта и Каролина могут сдавать в аренду или выгодно перепродать в будущем.

Комментарии
