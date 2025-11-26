В первой десятке по эйсам за сезон — 2 россиянки. А Медведев — в топ-3 по двойным ошибкам

Сезон-2025 стал непростым испытанием для Даниила Медведева. На «Шлемах» чемпион US Open 2021 года потерпел четыре поражения в пяти матчах — такие результаты не соответствуют его статусу. Но были и позитивные моменты, как, например, титул на турнире ATP-250 в Алма-Ате. Медведев впервые за много лет закончил год за пределами первой десятки мирового рейтинга, однако по определённым показателям сумел удержаться в топ-10. Одним из таких параметров является количество эйсов за сезон.

Лидеры по эйсам в сезоне-2025, ATP

Место Теннисист Страна Рост, см Эйсы В среднем за матч 1 Тейлор Фриц США 196 867 11,7 2 Райлли Опелка США 211 790 16,1 3 Феликс Оже-Альяссим Канада 193 783 10,6 4 Якуб Меншик Чехия 196 679 13,6 5 Александр Бублик Казахстан 196 674 11,6 6 Бен Шелтон США 193 607 9,5 7 Джованни Мпетчи Перрикар Франция 201 596 13,5 8 Александр Зверев Германия 198 577 7,2 9 Артур Риндеркнеш Франция 196 540 10 10 Даниил Медведев Россия 198 534 8,3

Тейлор Фриц закончил сезон на шестом месте в рейтинге, однако по количеству эйсов за ним никто не смог угнаться — 867 подач навылет. После победы над Лоренцо Музетти (6:3, 6:4) на Итоговом турнире американский теннисист раскрыл свой секрет. «Что решило исход матча? Скорее, думаю, качество подачи. Лично я всегда стремлюсь попасть поближе к линии. Я никогда не подаю, чтобы просто отправить мяч. Уж лучше промахнусь, чем выполню не очень хорошую подачу. Думаю, я хорошо справился в смысле разнообразия подач. Да, мне кажется, что я довольно хорошо попадаю в нужные точки при подаче», — сказал Фриц на пресс-конференции.

Подаёт Тейлор Фриц Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Чем выше теннисист, тем больше шансов, что он сможет поставить себе мощную подачу. По среднему количеству эйсов за встречу вне конкуренции 211-сантиметровый Райлли Опелка (16,1), а Джованни Мпетчи Перрикар, чей рост немного превышает два метра, совсем чуть-чуть уступил Якубу Меншику (13,5 против 13,6).

У Медведева, собравшего 534 эйса, средний показатель составил 8,3 подачи навылет за матч. В сезоне-2024 эти числа были хуже: 426 эйсов, а в среднем за матч — 6,4. Во время победного для себя турнира в Алма-Ате Даниил рассказал, что изменилось с приходом нового тренера Томаса Юханссона. «Тут нет никакой магии. Нет такого, что они сказали мне одну вещь, и я такой: вау, они сделали мою подачу лучше! Вообще сейчас я играю лучше. А когда играешь лучше, знаешь, что твой первый удар после подачи тоже лучше. И тогда меньше нервничаешь на своей подаче. А вот если не чувствуешь себя хорошо, иногда начинаешь думать: а если мяч вернётся, что я делаю? То есть это всё в совокупности. И, конечно, когда не бьёте в полную силу, можете попасть бо́льшим количеством мячей», — говорил он.

Однако Медведев оказался в топ-10 не только по эйсам, но и, к сожалению, по двойным ошибкам. В этом «антирейтинге» он занял третью строчку. Больше двойных допустили только Денис Шаповалов и Александр Бублик. А на седьмом месте обосновался шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас, закончивший год первой ракеткой мира. Любопытно, что сразу пятеро теннисистов вошли в десятку как по эйсам, так и по двойным ошибкам. Помимо Медведева и Бублика, это Феликс Оже-Альяссим, Якуб Меншик и Райлли Опелка.

Лидеры по двойным ошибкам в сезоне-2025, ATP

Место Теннисист Страна Рост, см Двойные ошибки В среднем за матч 1 Денис Шаповалов Канада 185 302 6,3 2 Александр Бублик Казахстан 196 299 5,2 3 Даниил Медведев Россия 198 277 4,3 4 Феликс Оже-Альяссим Канада 193 234 3,2 5 Лёнер Тьен США 180 227 4,1 6 Зизу Бергс Бельгия 185 222 4,3 7 Карлос Алькарас Испания 183 219 2,7 8 Джейкоб Фирнли Великобритания 183 210 6 9 Якуб Меншик Чехия 196 199 4 10 Райлли Опелка США 211 198 4

У женщин безоговорочным лидером по эйсам стала чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина. Теннисистка из Казахстана благодаря спурту на финише сезона закончила год на пятой строчке, увенчав его титулом на Итоговом чемпионате в Эр-Рияде. Рыбакина почти в 1,4 раза чаще подавала навылет, чем Линда Носкова, ставшая её ближайшей преследовательницей, — 516 против 373. Елена стала первой с 2016 года теннисисткой, преодолевшей отметку в 500 эйсов за сезон. Тогда этого добилась Каролина Плишкова, 530 раз подавшая навылет.

Лидеры по эйсам в сезоне-2025, WTA

Место Теннисистка Страна Рост, см Эйсы В среднем за матч 1 Елена Рыбакина Казахстан 184 516 6,8 2 Линда Носкова Чехия 179 373 6 3 Клара Таусон Дания 182 358 6,2 4 Екатерина Александрова Россия 175 339 4,6 5 Наоми Осака Япония 180 307 6,8 6 Арина Соболенко Беларусь 182 302 4 7 Элисе Мертенс Бельгия 179 261 4,7 8 Ига Швёнтек Польша 176 243 3 9 Вероника Кудерметова Россия 175 240 4,8 10 Энн Ли США 170 236 4,3

Чемпион US Open 2003 года Энди Роддик в своём подкасте восхитился подачей Рыбакиной. «Когда Рыбакина в лучшей форме — у неё, считаю, лучшая подача в мире. И, честно говоря, не думаю, что кто-то может с ней сравниться. Разве что Арина Соболенко, когда она действительно в лучшей форме. Но Рыбакина может бить в любую точку корта — при равном счёте и при преимуществе. Думаю, в следующем году у неё будет действительно исключительный сезон», — сказал он.

Лучшей среди россиянок по эйсам стала Екатерина Александрова (339), которой не хватило 19 подач навылет, чтобы попасть в тройку. Александрова, впервые в карьере закончившая год на 10-й строчке рейтинга, стала четвёртой в списке лучших подающих. А на девятом месте оказалась Вероника Кудерметова, которая по среднему показателю даже превзошла соотечественницу — 4,8 против 4,6.

Интересно, что по среднему количеству эйсов за матч (6,8) вровень с Рыбакиной идёт четырёхкратная чемпионка ТБШ Наоми Осака. Любопытно, смогла бы японка удержать взятый темп, если бы провела больше встреч? Осака с 307 эйсами стала пятой. Арина Соболенко (302) и Ига Швёнтек (243) тоже попали в первую десятку, но в нижнюю её половину.

Александрова же попала и в нежелательный топ — по количеству двойных ошибок за сезон. У неё их оказалось ровно 300 (4,1 в среднем за игру). И больше двойных оказалось только у Кори Гауфф (431), для которой столь важный компонент теннисного мастерства, как подача, представляет собой настоящую проблему.

Подаёт Кори Гауфф Фото: Adam Pretty/Getty Images

По словам Гауфф, её вдохновляет пример таких игроков, как Новак Джокович, Арина Соболенко и Винус Уильямс, которые сумели улучшить подачу, уже будучи звёздами. «Вспоминала Новака — ведь в начале карьеры у него не было выдающейся подачи, хотя у него была совсем другая проблема. Однако он внёс изменения и стал, ну… Новаком Джоковичем. Даже тогда Джокович уже был успешным игроком. Так что да, я вдохновляюсь его примером, а также Ариной, Винус и другими, кто сумел перестроить подачу», — приводит её слова The National.

Лидеры по двойным ошибкам в сезоне-2025, WTA