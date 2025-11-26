Скидки
Теннис

Мирра Андреева осуществила давнюю мечту и завела собаку породы бернедудль по имени Рэсси

Мирра Андреева осуществила мечту и завела крутую собаку. Теннисистка уже дала ей имя
Михаил Георгиев
Мирра Андреева завела собаку
Аудио-версия:
Первая ракетка России теперь часто будет радовать фанатов публикациями вместе с бернедудлем Рэсси.

Первая ракетка России Мирра Андреева сообщила, что завела собаку. 18-летняя теннисистка на протяжении сезона рассказывала о планах завести питомца породы лабрадудль, но всё-таки остановила свой выбор на бернедудле.

«Наша девочка Рэсси», — написала в соцсетях Андреева.

Мирра подчёркивала, что собака поможет ей снимать стресс между турнирами. Мама обещала юной спортсменке подарить питомца в случае подъёма в топ-20 рейтинга WTA. Андреева уже давно выполнила цель, но решила завести собаку только после того, как будет уверена, что сможет ей дать всё, что нужно. Этот момент настал в конце года.

Мирра Андреева со своей собакой Рэсси

Мирра Андреева со своей собакой Рэсси

Фото: Из личного архива Мирры Андреевой

Примечательно, что Мирра назвала своего бернедудля Рэсси. Точно такая же кличка была у собаки Электроника из знаменитого советского фильма, однако там фигурировала порода эрдельтерьер.

Андреева выбрала себе питомца элитной породы. Бернедудль – помесь пуделя с бернской горной собакой. По широко распространённому мнению специалистов в зоологии, эти животные сочетают в себе интеллект, доброту и преданность.

Данную породу в 2003-м вывела канадская заводчица Шерри Рупке. Она хотела решить проблему со здоровьем у бернских горных собак, которые тяготеют к онкологии и живут в среднем семь лет. В итоге получились красивые, дружелюбные и здоровые бернедудли. Стоимость таких собак на рынке составляет от $ 2,5 тыс.

С обретением питомца в комментариях Мирру поздравили коллеги-теннисистки Магда Линетт, Виктория Мбоко, Анастасия Павлюченкова, Гарбинье Мугуруса, Динара Сафина, Софья Лансере и другие.

Среди российских теннисисток своей любовью к собакам известны Анна Калинская и Анастасия Потапова. Калинская недавно покорила US Open со своей таксой Беллой, а Потапова часто радует подписчиков публикацией фото с пуделем Бэби.

Очень скоро Мирра Андреева составит компанию Анне и Анастасии в списке спортсменок, которые демонстрируют публике свою любовь к собакам. Вполне вероятно, Мирра и её бернедудль Рэсси будут очень популярными героями в Сети.

