Алькарас создал три именных бренда и свой логотип. $ 50 млн на счету ему мало?

Первая ракетка мира Карлос Алькарас зарегистрировал три именные торговые марки в ЕС, сообщает Eurosport. Они называются Carlos Alcaraz, Fundación Carlos Alcaraz Garfia, Fundación Alcaraz и охватывают различные категории – от одежды и обуви до канцелярских товаров, декора, спортивного инвентаря, игр и услуг, связанных с физической активностью.

22-летний Алькарас также зарегистрировал силуэт своего удара с лёта у сетки, что можно считать новым персональным логотипом испанского теннисиста. Очевидно, Карлос собирается извлекать максимальную коммерческую выгоду из своего образа, как это делали легендарные Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович до него.

Чистый капитал Алькараса в середине года оценивался в $ 50 млн, по данным Forbes и Celebrity Net Worth. Эта информация может быть устаревшей, поскольку не учитывает последние заработки Карлоса на корте и за его пределами. Тот же Forbes отмечал, что его доход за 12 месяцев, предшествовавших августу 2025 года, составил около $ 48,3 млн, из которых $ 13,3 млн были получены на турнирах, а $ 35 млн — от рекламных контрактов.

Текущий теннисный сезон – всё. Алькарас завершил его лидером рейтинга ATP, выиграв гонку у Янника Синнера благодаря трём победам на групповом этапе Итогового чемпионата в Турине. Это частично смягчило горечь поражения от Синнера в финале турнира.

Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

За год Алькарас взял восемь титулов, включая два на турнирах «Большого шлема» («Ролан Гаррос» и US Open), по три – на «Мастерсах» (Монте-Карло, Рим, Цинциннати) и «пятисотниках» (Роттердам, Лондон и Токио). Карлос заработал на корте $ 18,8 млн. Доходы от спонсорских соглашений пока неизвестны, но можно смело предположить, что они гораздо больше $ 35 млн за предыдущий отчётный период, ведь Алькарас с течением времени лишь укрепляет свой статус одного из лучших игроков в новейшей истории тенниса.

У Карлоса множество рекламных контрактов, включая крупные партнёрства с Nike (одежда), Rolex (элитные часы), Babolat (теннисные ракетки), Louis Vuitton (предметы роскоши) и BMW (автомобили). Среди других важных сделок — соглашения с Calvin Klein (мода) и ISDIN (уход за кожей), недавно испанец расширил своё присутствие на сферу продуктов питания и напитков партнёрствами с Evian и GetPRO Protein. Условия сотрудничества с этими брендами не разглашаются, однако в спортивных СМИ фигурировала сумма в $ 15-20 млн, которую Алькарас за год получает от Nike. Это партнёрство приносит ему основную часть дохода вне корта.

Карлос не собирается полагаться только на крупные компании и развивает свой бренд, чему является свидетельством регистрация трёх новых торговых марок в ЕС и создание собственного логотипа. Алькарасу ещё далеко до состояний Рафаэля Надаля ($ 220 млн), Новака Джоковича ($ 240 млн) и особенно Роджера Федерера ($ 1,1 млрд), однако в 22 года он только начинает свой путь в теннисе и уже успел выиграть шесть турниров «Большого шлема» и по темпу достижений идёт покруче легенд. Возможно, в конечном счёте Карлос превзойдёт «Большую тройку» не только по количеству титулов, но и по сумме заработков.