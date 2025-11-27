«Этот год для наших игроков — американские горки». Итоги сезона-2025 с Еленой Весниной

Теннисный сезон-2025 оставил впечатление неизгладимое, но при этом неоднозначное. Будто российские игроки показали совсем не те результаты, что от них ждали — попали в неприятное состояние, в котором не были никогда прежде. Финалисты крупных турниров у парней оказались до боли предсказуемыми. При этом как ярко выступили наши девушки, какую интригу держали спортсменки из топ-10 до самого Итогового. В общем, и у мужчин, и у женщин этот год подарил море позитива и толику моментов сомнительных.

Разобраться во всём нам помогла Елена Веснина. В интервью «Чемпионату» олимпийская чемпионка и победительница трёх турниров «Большого шлема» в паре и одного – в миксте разложила всё по своим местам: в чём причины неудачного выступления наших парней, кого из россиянок можно назвать лучшей по итогам сезона и настолько ли скучно противостояние Синнера с Алькарасом.

— Какими тремя словами можно описать сезон-2025?

— Точно Синкарас. Что-то хочется про Джоковича… Я в этом году увидела своими глазами, как он начинает сдавать, чего ему не хватает. Не сказать, что это ослабление Джоковича. Но время – оно безжалостно. Даже для таких великих, как Новак. И третье – эффект Мирры Андреевой.

— Делали ли вы в начале года – публично или сами для себя – предсказания на этот сезон? И сбылись ли они?

— Я точно говорила, что Мирра Андреева войдёт в десятку – это сбылось. Я верила, что Новак выиграет всё-таки свой 25-й «Шлем» – это не сбылось. И верила, что кто-то из наших ребят дойдёт до финала ТБШ.

— Как раз про Даниила Медведева, Карена Хачанова и Андрея Рублёва: как вы оцениваете их сезон по отдельности? Кто из них удивил, порадовал, огорчил?

— Я бы сказала, что у всех трёх ребят этот сезон можно назвать американскими горками. Потому что, как мне кажется, они все столкнулись с невероятным вызовом ввиду того, что приходит время, когда тебе нужно осознавать какие-то очень глобальные вещи и сталкиваться со своими тёмными сторонами напрямую. Ты должен уже понимать, что нужно взрослеть. И, мне кажется, в этом сезоне практически все наши ребята [с этим столкнулись] – может быть, за исключением Карена, потому что он будто уже был взрослым в его 18 лет. У него более осознанное, взрослое восприятие жизни, ответственности и всего остального.

Поэтому, наверное, эти ребята столкнулись с невероятными качелями, в том числе эмоциональными, и они для себя по-новому раскрыли очень много всего и поняли свои приоритеты.

Как мне кажется, Даня Медведев в самые тёмные свои времена почувствовал семейную поддержку, как для него важна семья и, мне кажется, стал к ней ещё ближе.

Даниил Медведев приобщает свою дочку Алису к теннису.

Они все столкнулись с невероятным шквалом критики, с каким не сталкивались за всю свою карьеру. Ими все восхищались, их все любили, ждали. И в один момент они вдруг неожиданно для всех стали каким-то разочарованием. И я с этим в корне не согласна, потому что они находятся в топе уже очень-очень давно.

И у Карена Хачанова как раз этот год можно назвать такой личной реновацией, потому что он вернулся в топ-10, когда от него этого мало кто ждал. И он так воскресил свою игру и, как мне кажется, даже сам в себя ещё больше поверил. Даже более осознанно вошёл в эту десятку, чем сделал это, когда ему было 23 года.

Касательно Андрея – то же самое. Он столкнулся с невероятными эмоциональными качелями, с другой стороной медали популярности, когда ты слишком зациклен на результатах, на теннисе. Андрей — невероятный трудяга, фанатик своего дела, и он отдаётся теннису не на 100%, а на 200%. И в этом сезоне он понял, что есть какая-то другая жизнь. Как говорят, орехи нельзя полностью в одну корзину складывать, быть повёрнутым. В хорошем смысле слова это здорово, это помогло ему стать тем Андреем, которого мы знаем и любим. Но ты растёшь, взрослеешь, у тебя меняются приоритеты. И для того чтобы двигаться дальше, тебе нужно учиться договариваться с самим собой, узнавать себя. И, мне кажется, Андрей себя начинает сейчас узнавать и принимать. И взрослеть. Я бы назвала этот год годом взросления Андрея Рублёва.

Андрей Рублёв Фото: Julian Finney/Getty Images

— Что ещё важно – впервые за многие годы в топ-10 мирового рейтинга нет ни одного россиянина. Можем ли назвать это серьёзным кризисом?

— Я бы не назвала это, конечно, кризисом. В какой-то мере – да, если придираться к словам… Ты не можешь же с этими фактами спорить. Их нет в десятке? Да. Это говорит о том, что у них не лучшие времена? Да. Но я бы назвала это стечением обстоятельств – они столкнулись с невероятным вызовом в виде психологических качелей, когда у тебя что-то не получается и ты не можешь никак поймать эту игру и ощущение того, что ты делаешь правильно. И у них это как раз в этом сезоне было очень видно и явно.

Поэтому я бы не назвала это кризисом. Хотя, знаете, есть кризис трёхлетки у детей. Мы назовём это кризисом наших 29-леток.

— А есть ли молодые российские игроки, за которыми вы следили в этом году? Из юных, кто ещё не в топе.

— У нас есть плеяда очень хороших девочек-юниорок, они ещё всё равно достаточно юные, хрупкие, и возлагать на их плечи нагрузку, что они должны заменить кого-то… Есть Маша Макарова, Катя Доценко, Аня Пушкарёва, Лена Приданкина — за ними я слежу и знаю, что у них есть потенциал, игра. И светлая голова, как я люблю говорить — в теннисе должна быть светлая такая голова, в хорошем плане, теннисном. В теннис не играют глупые люди. Это такой вид спорта, что для того, чтобы выиграть, ты должен строить стратегию. Для этого нужен интеллект – теннисный интеллект – когда ты строишь свою игру за счёт того, что планируешь и предугадываешь.

По поводу мальчиков: есть Ярослав Дёмин. Но мы всё ещё ждём от молодых результатов, однако эти дети попали в не очень хороший период времени. Им сейчас гораздо сложнее подниматься, чем нам. Это всё гораздо дороже, сложнее, поэтому займёт чуть больше времени.

В спорте же такое есть, как в джунглях — выживает сильнейший. Поэтому кто-то обязательно среди них вырвется, потому что то желание, которое я вижу в наших детях, та самоотдача родителей, которые помогают своим детям реализовать мечты, конечно же, не могут не восхищать.

— У девушек сразу две россиянки завершили сезон в топ-10: Мирра Андреева и Екатерина Александрова. За счёт чего каждая впервые в карьере добилась этого успеха?

— По поводу Кати Александровой. Мне всегда нравилась её игра, я в ней видела потенциал десятки и даже ей всегда об этом говорила. Когда мы играли пару на Олимпиаде в Париже, моя, наверное, самая популярная фраза, которую я Кате говорила: «Поверь, что ты игрок десятки». Мне казалось, что ей не хватало именно элементарной веры в себя. И очень классный тандем у них сложился с Игорем Андреевым, который отметает весь посторонний шум. У Игоря есть способность, как у многих мужчин, не обращать на какие-то эмоциональные вещи внимание. Он фокусируется и концентрируется на главном, может отличить главное от второстепенного. Мне кажется, он вокруг Кати создал такой хороший эмоциональный фон. Она играет в очень атакующий теннис, у неё много невынужденных ошибок, но также достаточно виннерсов. У неё хорошая первая подача, благодаря которой она выигрывает много очков. Мне очень нравится её теннис — он даже напоминает мой стиль. Катя играет плоско, достаточно активно, может, только не так часто выходит к сетке.

В этом сезоне Катя поверила в себя, в свою игру. И тандем с Игорем Андреевым принёс эти плоды.

Екатерина Александрова с трофеем в Линце Фото: Alexander Scheuber/Getty Images

Что касается Мирры Андреевой: она невероятный талант. Это звёздочка, которая раскрывается, и не по годам она мудрая, не по годам осознанная. И тот рывок, который она совершила, это что-то феноменальное. Потому что мы смотрели на неё в начале сезона, и я думала: «Как может ребёнок играть в настолько взрослый теннис?»

И то, что случилось в конце года, как все на неё накинулись за то, что она эмоционально реагировала… Вы просто не понимаете, с кем и с чем сталкиваются дети, с каким вниманием, с каким хейтом, с какими высокими ожиданиями. Потому что всё равно все смотрят на результаты, например, Марии Шараповой, которая в 17 лет выиграла Уимблдон. И все даже неосознанно хотят так же. А так же не получается, потому что это Мария Шарапова. Она одна, единственная и неповторимая. А ты, Мирра Андреева, тоже единственная и неповторимая. У тебя свой путь, своя дорога.

Поэтому мне кажется, что Мирра совершила невероятный рывок. И то, что она сотворила, мало кому под силу. Сейчас важно, конечно, восстановиться, сделать небольшую паузу.

И, может, даже хорошо, что Мирра не попала на этот Итоговый. Это тоже хороший урок, потому что многие дети — а она всё равно еще ребёнок — понимают свои ошибки только через определённые действия. Вот она заслужила собаку – ей купили собаку. Она понимает, что это её заслуженная собака.

Будем рассуждать как родители с детьми: на Итоговый Мирра где-то не заслужила поехать. А Елена Рыбакина заслужила, совершила этот рывок. Она старше, мудрее, уже прошла больший теннисный путь и смогла себя в конце сезона вытащить и выиграть Итоговый. А Мирра, значит, ещё пока была не так готова. Это тоже хороший урок для неё, он пойдёт только во благо.

— К слову о Елене Рыбакиной: ожидали ли вы от неё такой спурт на финише? За счёт чего ей удалось совершить такой рывок?

— Я всегда верила в Лену. Мне очень нравится, как она играет, какой она человек, какая теннисистка. Несмотря на то что очень многие скептически относились к её воссоединению со своим тренером, я видела, как работает Стефано Вуков, и слышала его подсказки. Он очень хорошо её знает, очень правильные вещи ей говорит.

Мне кажется, Лена успокоилась, потому что вернулся тот человек, который знает её очень хорошо, знает её слабые и сильные стороны, понимает, как её, скажем так, «разбудить». Потому что Лена иногда за счёт своего немного флегматичного темперамента может как будто бы уходить в себя и рефлексировать. И Стефано Вуков умеет её своими какими-то методами вернуть в правильное состояние: «Так, ты на корте. Ты побеждаешь, давай, ты машина, ты работаешь».

И я, честно говоря, ожидала, но не думала, что она будет настолько чисто играть, как играла на Итоговом в Эр-Рияде. Те матчи, что она провела, тот уровень игры, который показала, меня, честно, потрясли. И как она провела финал против Соболенко – я чувствовала, что с Рыбакиной Арине будет тяжело. Она не любит играть против таких бьющих теннисисток, которые её же оружием её начинают обыгрывать.

Елена Рыбакина после победы на Итоговом-2025 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Просто удивительно было, как Лена здорово и спокойно прошла этот турнир. Как будто это, знаете, какой-то элементарный турнир, где-то тут рядом на «Спартаке». Но она так же и Уимблдон выиграла. Такие у неё темперамент и характер. Поэтому здорово, что Лена смогла себя собрать и вернуться в топ рейтинга WTA.

— Ещё немного вернёмся к российским теннисисткам. Кого можно по итогам этого сезона назвать лучшей теннисисткой среди наших девушек?

— Мирру Андрееву, безусловно. Потому что «Мастерсы» выигрывают единицы. Два «Мастерса» она выиграла, причём подряд, вошла в десятку. И для меня это те победы, которые люди помнят. Большое количество титулов – это здорово. Но когда это небольшие категории, наверное, это ценится не так, как турниры «Большого шлема» и «Мастерсы». И теннисистами в том числе. Титул есть титул, но, когда он имеет определенный вес и ты проходишь по ходу турнира первую, вторую, третью ракетку мира, вот это тот кайф от победы и от того, что ты начала играть на другом уровне. Любой титул – это круто, но ничего не стоит рядом с турниром «Большого шлема» и «Мастерсом».

Да, на «Шлемах» у Мирры не было того, чего от неё ждали. Но, извините, там в финалах играли бывалые девчонки. Те, кто уже съел пуд соли с грунтом и поломал зубы о свои высокие ожидания. Так что всему своё время.

Сейчас теннис повзрослел. Да, Мирра играет не по годам зрело и на очень высоком уровне, но надо ещё прибавлять и расти, взрослеть, проходить через болезненные поражения и ошибки.

— Есть мнение, что топ-теннисисткам надо сосредоточиться только на одиночном разряде. Вы сами успешно играли в обоих разрядах. Изменилось ли что-то в женском теннисе с тех пор? И нужно ли было нашим девушкам – Мирре, Диане [Шнайдер], Кате [Александровой], Веронике Кудерметовой – сосредоточиться только на одиночке, чтобы добиться бо́льших результатов?

— Если теннисистка уже стоит в топ-10 одиночки и играет стабильно на турнирах «Большого шлема», то парные соревнования всё равно надо сокращать. Потому что совмещать тяжело. Я так говорю, потому что через это всё проходила. Даже могу сейчас сказать со своим опытом, что где-то мне можно было пару и опустить, не играть на некоторых турнирах, чтобы лучше подготовиться в одиночном разряде. Но пара очень помогает, её нельзя опускать надолго. Особенно когда ты находишься в определённом кризисе, а у тебя есть надёжная, хорошая напарница. Потому что титул есть титул. Финал ТБШ или титул у тебя никто не отнимет. Если у тебя есть возможность сыграть на таком турнире, дойти до финальных стадий и при этом заработать хорошие деньги, компенсировав какие-то затраты на тренера и физиотерапевта, то играть стоит.

Но я бы сказала, что тут нужна золотая середина. Для того чтобы выступать в одиночном разряде успешно, где-то надо пожертвовать парой. Но пока ты молодая и у тебя есть силы, восстанавливаешься быстро, два разряда вполне можно тянуть.

Вот когда уже возраст подходит ближе к 30, это делать очень сложно. И надо, конечно, всё взвешивать, особенно если есть проблемы со здоровьем, травмы и нельзя нагружать плечо, голеностоп, колено. Тут нужно с командой своей определиться. Однако я считаю, что всё равно пару нужно играть — это в том числе дополнительная тренировка для одиночки. Пара тебе много чем помогает в одиночном разряде.

Но одиночка всё равно у всех в приоритете. Кто бы что ни говорил — у меня она тоже была в приоритете. Однако есть такие турниры, как Олимпийские игры и «Большие шлемы». Если ты мечтала выиграть Уимблдон, выиграй его в паре и оставь этот вопрос. Но для этого нужно, чтобы ты в одиночном разряде играла стабильно и доходила далеко. Тогда у тебя есть все причины минимизировать выступление в паре.

— Какие эмоции у вас вызывает доминирование Синнера и Алькараса в этом сезоне? Навевает скуку или, напротив, приковывает интерес?

— У меня только интерес. Я обожаю такие противостояния. Обожаю, когда вижу теннис самого высокого уровня на высоких скоростях и ещё с такой, знаете, перчинкой, что у них есть своё какое-то личное противостояние. И мне это нравится. Тот уровень игры, который они показывают!.. Посмотрите, когда играет Синнер в финале с Фрицем. 7:5, 6:1 – интересно? По мне, не очень. Хотя Фриц тоже круто играет, но просто эти ребята стоят на ступеньку выше.

Вот Джоковича мне всегда интересно смотреть. Новак всегда покажет свой максимум против одного из них. И моя теннисная мечта была – увидеть в этом году финал турнира «Большого шлема» между Новаком и Синнером или Алькарасом. Но, видите, не получилось, потому что не дали они ему шанс. Он проходит одного, однако не может пройти другого. Всё, у него бензин заканчивается. Поэтому, если бы это противостояние ещё разбавил Новак, было бы даже круче. Но, повторюсь, я получаю огромное удовольствие, смотря финал Алькарас – Синнер, потому что мне как ребёнку, который вырос на противостояниях Сампрас – Агасси, Федерер – Надаль, Джокович – Надаль и так далее, нравится такое противостояние между хедлайнерами сезона. Они знают друг друга и то, как сложно играть с человеком, с которым ты встречался уже 35 тысяч раз. В моём теннисном восприятии, в таких матчах раскрывается всё самое интересное. Открывается такой ящик Пандоры, где ты видишь, у кого в какой момент может произойти сбой. На ровном месте, просто потому, что один не выдерживает этого напряжения.

Эти мальчики делают историю. То же самое и Джокович – он не играет ради денег, он делает историю. Ту, за которой мы будем с вами следить и которую будем повторять и вспоминать через 10-15 лет. И говорить: «Как же было круто! Какое было время и какие мы были счастливые, что видели это противостояние своими глазами».

— Алькарас и Соболенко остались №1 по итогам 2025 года. Поставили бы вы кого-то другого на их место, учитывая все результаты?

— Я считаю, что они самые достойные. И Алькарас, и Соболенко. Всё логично. Они оба заслужили этот титул своей игрой, результатами. Я даже не буду говорить, что Синнер заслужил или не заслужил либо кто-то ещё. Мне кажется, Карлос заслужил в этом году звание первой ракетки мира. Так же, как и Арина.

— Какой матч или, может быть, историю вне корта вы можете назвать главным событием этого сезона?

— Конечно, финал «Ролан Гаррос», где Алькарас с Синнером показали что-то невероятное. Эти три матчбола, которые не реализовал Синнер, – такая теннисная трагедия своего рода. Это первое, что приходит на ум.

Потом титул Арины на US Open. Он был выстраданный. Я просто понимала в тот момент, что у Арины в голове происходит и сколько там тараканов бегает, когда думаешь о том, что проиграла два финала – и ведь то были её матчи. Не умаляю заслуг соперниц, но всё равно Арина должна была эти финалы выигрывать.

Однако, конечно же, тот US Open, который она выиграла, – это её большая психологическая такая победа над самой собой. Когда ты доказываешь и самой себе, и всем тем людям, которые в тебя не верят, что ты гораздо сильнее.

И победы Мирры в Индиан-Уэллсе и Дубае. Они у меня таким особняком стоят в памяти.

И, наверное, назову победу Синнера на Итоговом. Красивое завершение сезона на домашнем турнире. Противостояние с Алькарасом. Карлос заканчивает первым в мире, а Синнер выигрывает Итоговый. Как-то они так красиво всё разыграли. Кажется, будто по сценарию, но на самом деле так не было. В финале всё было очень-очень напряжённо.