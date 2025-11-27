Российские теннисисты взяли всего два титула в 2025-м. Это худший результат за восемь лет

Ещё несколько сезонов назад российские теннисисты — речь именно о мужчинах — регулярно завоёвывали трофеи, в том числе выигрывали турниры с участием всех сильнейших. За последний пункт отвечал в основном Даниил Медведев, вершиной карьеры которого стала победа на Открытом чемпионате США 2021 года. Однако сезон-2025 стал в целом неудачным для ведущих российских теннисистов, хотя у каждого из тройки Медведев — Андрей Рублёв — Карен Хачанов были свои успехи.

Статистика не врёт: в этом году наши парни не завоевали ни одного крупного титула, к которым причисляем «Шлемы», Итоговый турнир и «Мастерсы». В последний раз подобное было не так давно, в сезоне-2022. Но тогда россияне всё же взяли семь других трофеев, и на тот момент это было повторение рекордного показателя на таком же временно́м отрезке. А в 2025-м титулов было всего два. Зимой Рублёв выиграл «пятисотник» в Дохе, который так и остался крупнейшим трофеем для россиян. А во второй половине сезона Медведев наконец-то прервал свою серию поражений в финалах, победив на турнире ATP-250 в Алма-Ате.

Титулы российских теннисистов за последние 10 лет

Сезон 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Титулы 1 1 6 5 7 7 7 8 4 2 В т. ч. крупные 0 0 1 2 2 2 0 3 1 0

Тенденция настораживает, ведь Даниил, Андрей и Карен не молодеют, а за ними, в общем-то, никого нет. В новом сезоне если кто из наших мужчин и способен выиграть что-то значимое, то только они. Как обычно, главные надежды связаны с Медведевым, чей последний успех на турнирах с участием всех сильнейших датирован маем 2023 года, когда он выиграл «Мастерс» в Риме. Даниилу пошла на пользу смена тренера. Во время азиатской серии появилась надежда, что самый титулованный российский теннисист последних лет ещё не сказал последнего слова, несмотря на то что уже близок к 30-летию.

«Пока просто по чуть-чуть стараюсь нащупать свою игру. В Пекине и Шанхае я действительно играл всё лучше и лучше. Очень хорошо тренировался перед Ханчжоу. А вот в Ханчжоу получилось странно: подавал на матч, мог его закрыть… Кто знает – там уже был бы полуфинал, а значит, близко и до финала. Но в итоге в Пекине я играл круто, в Шанхае я играл круто. И если я смогу продолжать на таком уровне, то со временем начну чувствовать важные моменты – так, как, возможно, смог бы в том полуфинале.

В этом сезоне у меня было мало таких матчей, поэтому давление ощущалось сильнее. Давление состоит из множества деталей: собственные ожидания, реакция публики в ключевые моменты – ко всему этому нужно привыкать. А в этом году у меня просто не было достаточной практики, поэтому, наверное, где-то мог сыграть лучше. Но в любом случае это были очень позитивные недели в Китае», — сказал Даниил в интервью на YouTube-канале «Больше!».

При этом причины неудач у каждого свои. Медведев явно затянул со сменой тренера, из-за чего провалил выступления на «Шлемах» — четыре поражения в пяти встречах. «Решение было принято из-за результатов, особенно на турнирах «Большого шлема». Он проигрывал пятисетовые матчи одному и тому же сопернику. Если что-то не получается, надо что-то менять. В первую очередь — тренера», — объяснила олимпийская чемпионка в паре Елена Веснина в беседе с «Чемпионатом».

Корень проблем Рублёва, по его собственным словам, лежит в психологии. «Когда вот с отношением и установками как у меня, что сейчас надо лишний раз не рисковать, либо, наоборот, рискнуть из ниоткуда… Ты пытаешься думать, анализировать, перестраховываться, «а что, если...», «а вдруг повезёт, он ошибётся», «дай бог, он ошибётся сейчас», «дай бог, попаду первую подачу» – когда такое начинается, то оно и не работает. А они (Карлос Алькарас и Янник Синнер. — Прим. «Чемпионата») играют и играют. У них нет мыслей «а что», «а если», — сказал он в интервью на YouTube-канале «Больше!».

Чуть иная ситуация с Хачановым. По мнению двукратного чемпиона ТБШ Евгения Кафельникова, Карен и так выжимает максимум из своего потенциала. «Карен – один из тех, кто выжимает максимум из своего потенциала. Ему стоит поставить памятник при жизни, потому что, честно говоря, у него нет каких-то выдающихся качеств. Он близок к первой десятке, выигрывает турниры, побеждает сильных игроков. Конечно, я преклоняюсь перед его упорством и трудолюбием. Он молодец. Дай бог, чтобы он ещё много лет держался на уровне. Трудолюбие? Ты должен чем-то компенсировать свои недостатки, всё правильно. У кого-то есть талант, техническая одарённость или тактический ум, но при этом они лентяи и ничего не делают», — сказал Кафельников в интервью на YouTube-канале First & Red.

В этом году Карен дошёл до финала «Мастерса» — во второй раз в карьере. Но в решающем матче с Беном Шелтоном ему не хватило немного удачи — россиянин уступил на тай-брейке в третьем сете. Вот так и вышло, что на троих у наших всего два трофея.

У женщин картина обратная. Российские теннисистки в последние сезоны выступают успешнее, чем на стыке 10-летий. Тогда приключился ужасный отрезок длиною в два сезона, когда наши девушки смогли взять лишь один трофей, причём не слишком значимый (Екатерина Александрова стала лучшей в Шэньчжэне в 2020 году). А в 2025-м наконец-то прервалась бестрофейная серия россиянок на турнирах с участием всех сильнейших. Долгое время Елена Веснина, победившая в Индиан-Уэллсе в 2017-м, оставалась последней российской чемпионкой, выигравшей турнир уровня не ниже WTA-1000 (либо эквивалентного ему). Теперь это звание принадлежит Мирре Андреевой. В начале года юная россиянка, которой тогда не было и 18, стала сильнейшей в Дубае, а затем закрепила успех в Индиан-Уэллсе.

Титулы российских теннисисток за последние 10 лет

Сезон 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Титулы 2 7 4 0 1 4 9 4 8 6 В т. ч. крупные 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

По словам Андреевой, база была заложена на предсезонке. «Я чуть не умерла на предсезонке, которую мы сделали. Я была очень близка к тому, чтобы сдаться и сказать: «Я больше не могу». Было очень тяжело, мы много работали над физикой, над тем, чтобы укрепить мышцы, работали на корте. Но я считаю, что этот период подготовки стал очень влиятельным и важным в моей карьере, потому что я чувствую, что стала сильнее, могу подавать быстрее, двигаться быстрее. Ключевой момент — что мы очень много работали в предсезонке», — говорила она весной в интервью «Больше!».

На вторую половину сезона Мирры не хватило. Но по мере взросления придёт и стабильность. Главные надежды России в женском теннисе связаны именно с Андреевой-младшей.

Приятным сюрпризом стало выступление Екатерины Александровой, которой ранее в этом месяце исполнился 31 год. Трофеев у России в этом сезоне могло быть и больше, ведь Александрова четырежды играла в финалах «пятисотников», но взяла только один из них. Екатерина отлично сработалась с новым наставником Игорем Андреевым, и поэтому можно надеяться, что в предстоящем сезоне она выступит как минимум не хуже.

Да и от Дианы Шнайдер ожидаем прогресса. В 2025-м она выступила не так здорово, как сезоном ранее, когда её тренировал тот же Андреев, и завоевала всего один титул, а не четыре, как тогда. За сезон Шнайдер успела поработать с несколькими специалистами, и для неё сейчас главное — найти «своего» наставника.

Также по трофею взяли Анастасия Потапова и Анна Блинкова. Юными их, конечно, уже не назовёшь: Потаповой 24 года, Блинковой — 27. Однако пример Александровой показывает, что прорыва можно добиться и в 30-летнем возрасте. Так что тренд, заданный нашими девушками в 2025 году, обнадёживает.