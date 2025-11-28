У российских теннисистов «кризис 29-леток». А Алькарас и Синнер — новая «Большая двойка»

Финал Кубка Дэвиса, в котором Италия и Испания выясняли отношения без Янника Синнера и Карлоса Алькараса, подвёл черту под сезоном-2025. Год прошёл под знаком доминирования этих теннисистов — новая «Большая двойка» окончательно сформировалась. У Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича появились достойные наследники. Как и год назад, Карлос и Янник одержали по две победы на турнирах «Большого шлема» и выиграли четыре «Мастерса» на двоих. Но тогда понятие «доминирование» можно было применить только к Синнеру, далеко оторвавшемуся в рейтинге. А Алькарас в борьбе за вторую строчку уступил Александру Звереву.

«Большой тройки» нет — есть «Большая двойка»

В этом сезоне ни Зверев, ни тем более кто-то другой и близко не смог угнаться за лидерами. Карлос закончил сезон на вершине, но результаты Янника впечатляют едва ли не больше. Если уж итальянец принимал участие в каком-либо крупном турнире, то почти всегда как минимум выходил в финал.

Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский отметил, что в этом году Алькарас и Синнер вывели теннис на новый уровень.

«Чем запомнится сезон? Противостоянием Синнера с Алькарасом. Именно эти двое вызывали наибольший интерес. В этом сезоне была поставлена планка уровня тенниса, к которой нужно стремиться. При разговорах о противостоянии этих двоих мы переходим на другой уровень тенниса: быстрый, точный и стабильный. Поэтому прошедший сезон стал ориентиром, куда должна быть направлена дальнейшая работа», — такое мнение высказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

Результаты Алькараса и Синнера на топ-турнирах в сезоне-2025

Турнир Алькарас Синнер Australian Open 1/4 финала Титул Индиан-Уэллс 1/2 финала — Майами Второй круг — Монте-Карло Титул — Мадрид — — Рим Титул Финал «Ролан Гаррос» Титул Финал Уимблдон Финал Титул Канада — — Цинциннати Титул Финал US Open Титул Финал Шанхай — Третий круг Париж Второй круг Титул Итоговый Финал Титул

На двоих у Карлоса и Янника лишь один провал, которому нет оправданий. В Майами Алькарас в первом же матче уступил Давиду Гоффену, чего, конечно, не имел права делать. После того матча испанец и сам признал, что сыграл откровенно плохо, хотя и отметил небольшое физическое недомогание. «Я показал низкий уровень. Хотел сыграть лучше. После первого сета думал, что буду действовать на корте качественнее. Гоффен играл в хороший теннис. Мой уровень не улучшился после первого сета, а у него немного вырос. Я играл не очень хорошо, физически чувствовал себя неважно. Когда у тебя нет уверенности в своём физическом уровне, очень сложно показывать хорошую игру. Я неважно себя чувствовал в ногах. Хотя не был травмирован и болен, чувствовал себя отлично перед матчем.

Я немного нервничал, что нормально перед поединком. Но не более того. Просто чувствовал себя готовым, думал, что буду играть в очень хороший теннис. Этого не произошло», — говорил Карлос на пресс-конференции.

Другие неудачи фаворитов объяснимы. Синнер в Шанхае из-за жары и высокой влажности не смог закончить матч третьего круга с Таллоном Грикспором, снявшись в третьей партии. Алькарас в Париже, конечно, тоже не должен был проигрывать Кэмерону Норри во втором круге, но проблемы испанца на крытом харде общеизвестны. Кроме того, на Итоговом Карлос доказал, что тот провал в столице Франции стал скорее исключением, нежели подтверждением какого-то правила.

Вместе с тем финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков не делает скидок и считает, что любое поражение Алькараса и Синнера от других теннисистов — как минимум неожиданность, если не сенсация.

«Отмечу, что Алькарас и Синнер относительно других улетели в космос. То, как они играют… Допустим, проигрыш Алькараса Норри в Берси («Мастерс» в Париже переехал на другую арену — Прим. «Чемпионата») — это сенсация. Любое поражение Алькараса и Синнера не в матчах друг с другом — это уже неожиданность», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

При этом Алькарас и Синнер нисколько не похожи друг на друга в игровом плане. Заслуженный тренер России Виктор Янчук дал краткую характеристику лучшим теннисистам современности.

«Они оторвались. Даже по-своему хорошо, что идёт такая конкуренция. Хотя бы двое соперничают, а не один. Синнер более последовательный, организованный и классический игрок. Он не уступает Алькарасу в темпе и силе ударов. Алькарас же напористый, вездесущий и хорошо готовый физически, однако тактически не всегда играет рационально», — объяснил Янчук в интервью «Чемпионату».

Схожую мысль высказал представитель первой десятки мирового рейтинга Лоренцо Музетти, вторая ракетка Италии. «Синнер — это Джокович 2.0, более современный, он бьёт сильнее, агрессивнее. Алькарас талантливее и артистичнее, его взлёты и падения как артиста ценятся. Он может играть в невероятный теннис, однако может быть менее эффективным, чем Янник, который с утра до вечера просто каток. Для Синнера практически невозможно проиграть сопернику ниже себя по уровню. Но с Алькарасом это случается, как мы видели в Париже в матче с Кэмероном Норри», — цитирует Музетти Tennis World Italia.

И даже легендарный Роджер Федерер, который пару месяцев назад вольно или невольно запустил дискуссию, что организаторы турниров якобы намеренно помогают лидерам, замедляя корты, не смог скрыть восхищения.

«Все мы понимали, что они будут хороши, что, скорее всего, они будут великолепны. Но, по-моему, мы не ожидали такого доминирования с самого начала. Должен признать, что это действительно впечатляет.

Вопрос ещё и в том, как долго они смогут это продолжать, потому что это нелегко. Я прошёл через такое — это сложно. А они словно делают вид, что это очень легко. Так что это действительно очень впечатляет», — сказал Федерер в интервью Tennis Channel.

В итоге имеем, что Алькарас и Синнер в этом году не отдали другим теннисистам ни одного титула на тех крупных турнирах, где играли оба. А если выступал хотя бы один из них, то лишь трижды — в Индиан-Уэллсе, Майами и Шанхае — до трофея добирался кто-то третий. Несмотря на предсказуемые результаты, олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина не считает, что в этом есть что-то плохое.

«Какие эмоции? У меня только интерес. Я обожаю такие противостояния. Обожаю, когда вижу теннис самого высокого уровня на высоких скоростях и ещё с такой, знаете, перчинкой, что у них есть своё какое-то личное противостояние. И мне это нравится. Тот уровень игры, который они показывают!.. Посмотрите, когда играет Синнер в финале с Фрицем. 7:5, 6:1 – интересно? По мне, не очень. Хотя Фриц тоже круто играет, но просто эти ребята стоят на ступеньку выше», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

Соболенко — царица. Но есть нюанс

В женском теннисе картина иная. Да, сейчас там есть явный лидер в лице Арины Соболенко, которую всеми силами пытается догнать Ига Швёнтек. Но даже они не могут похвастаться должной стабильностью, не говоря уже об остальных. Вероятность того, что в матче WTA случится сенсация, гораздо выше, чем в мужском туре.

«Такого тотального доминирования в этом сезоне не было, хотя, конечно, Арина Соболенко выделяется и по игре, и по результатам. Но всё же не без временных коротких спадов, которых не избежал никто из лидеров. Отдельно отметил бы Аманду Анисимову, которая вернулась в элиту мирового тенниса после сложного периода в своей карьере», — сказал член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко в интервью «Чемпионату».

Результаты пяти лучших теннисисток в рейтинге WTA на главных турнирах в сезоне-2025

Турнир Соболенко Швёнтек Гауфф Анисимова Рыбакина Australian Open Финал 1/2 финала 1/4 финала Второй круг Четвёртый круг Доха Второй круг 1/2 финала Второй круг Титул 1/4 финала Дубай Третий круг 1/4 финала Второй круг Первый круг 1/2 финала Индиан-Уэллс Финал 1/2 финала Четвёртый круг Второй круг Четвёртый круг Майами Титул 1/4 финала Четвёртый круг Четвёртый круг Второй круг Мадрид Титул 1/2 финала Финал Второй круг Третий круг Рим 1/4 финала Третий круг Финал Второй круг Третий круг «Ролан Гаррос» Финал 1/2 финала Титул Четвёртый круг Четвёртый круг Уимблдон 1/2 финала Титул Первый круг Финал Третий круг Канада — Четвёртый круг Четвёртый круг Четвёртый круг 1/2 финала Цинциннати 1/4 финала Титул 1/4 финала Третий круг 1/2 финала US Open Титул 1/4 финала Четвёртый круг Финал Четвёртый круг Пекин — Четвёртый круг 1/2 финала Титул Третий круг Ухань 1/2 финала 1/4 финала Титул — 1/4 финала Итоговый чемпионат Финал Группа Группа 1/2 финала Титул

Соболенко лишь на одном «Шлеме» из четырёх не смогла преодолеть полуфинальный барьер. С другой стороны, белорусская теннисистка завоевала лишь три крупных титула из 15 — один «Шлем» и два «тысячника», хотя наверняка нацеливалась на большее. В её защиту стоит сказать, что совсем уж ноунеймам она не проигрывала. А наиболее неудачный отрезок случился у Арины в начале сезона, когда она на ранних стадиях покидала Доху и Дубай, проиграв Екатерине Александровой и Кларе Таусон соответственно. Всего в пассиве Соболенко оказалось 12 поражений в сезоне, если считать все турниры, не только с участием всех сильнейших.

Шестикратная чемпионка мэйджоров в парном разряде и миксте Ренне Стаббс высказала мнение, что Соболенко, вероятно, крайне разочарована своими поражениями в финалах.

«Арина провела ещё один прекрасный сезон и закончила год на первом месте в мировом рейтинге. Рискну предположить, она сказала бы, что это был отличный год, но не тот, на который она надеялась. И это удивительно, когда доходишь до стольких финалов, как она, когда два года подряд занимаешь первое место в мировом рейтинге. Однако она выиграла лишь один мэйджор, US Open. Думаю, Арина считает этот год немного неудачным.

И я говорю это в самом лучшем смысле. Она ведь была очень хороша и оставалась лучшей в течение всего года, выходя во многие финалы. Думаю, она крайне разочарована тем, что проиграла в финале Australian Open, в полуфинале Уимблдона, в финале «Ролан Гаррос», а потом уступила Рыбакиной в финале Итогового. Думаю, теннисистке, которая так доминирует, очень обидно, что в этом году она не выиграла больше мэйджоров. В некотором смысле она заслуживала этого. Но раз ты не выиграла — значит, не заслужила», — сказала Стаббс в своём подкасте.

По словам Елены Весниной, Соболенко заслуженно стала первой по итогам сезона — как и Карлос Алькарас.

«Я считаю, что они самые достойные. И Алькарас, и Соболенко. Всё логично. Они оба заслужили это звание своей игрой, результатами. Я даже не буду говорить, что Синнер заслужил или не заслужил либо кто-то ещё. Мне кажется, Карлос заслужил в этом году звание первой ракетки мира. Так же, как и Арина», — такое мнение высказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

А у Швёнтек насобиралось целых 17 поражений — очень много для теннисистки, претендующей на возвращение себе лидерства в рейтинге WTA. Главная сенсация случилась в Майами, где полька в четвертьфинале уступила Александре Эале, 140-й на тот момент ракетке мира. После титула на «Ролан Гаррос» — 2024 Ига долгое время не могла завоевать хоть какой-нибудь трофей, регулярно проигрывая в полу- и даже в четвертьфиналах, и в какой-то момент откатилась на восьмое место в классификации. Титулом на Уимблдоне она, конечно, заставила критиков замолчать. Но потом снова пошли качели, и завершился сезон невыходом из группы на Итоговом.

Тренер Швёнтек Вим Фиссетт, несмотря на противоречивые результаты подопечной, подчеркнул, что победа на Уимблдоне перечёркивает все неудачные моменты. В финальном матче полька со счётом 6:0, 6:0 разгромила Аманду Анисимову.

«Что бы ни случилось, Ига уже стала легендой. Сезон-2025 всегда будет особенным. Можно выиграть 10 титулов за год, но победу на Уимблдоне и то, как она была достигнута, будут помнить долгие годы. Никто и никогда не сможет отнять это у неё. Это было самое впечатляющее выступление Иги», — приводит слова Фиссетта Sport.pl.

Анисимова вообще в этом году оказалась эталоном нестабильности, если можно так выразиться. Видите, как от турнира к турниру скачут результаты американки? Также в эту категорию можно записать не попавшую в таблицу Мэдисон Киз, которая в январе завоевала два титула, в том числе на Australian Open, однако больше ничего не выиграла.

А Елена Рыбакина? В этом сезоне представительница Казахстана завоевала три титула, в том числе забрала Итоговый. С другой стороны, до последнего соревнования года на её счету не было ни одного выхода в финал на турнирах с участием всех сильнейших. С такими результатами сложно рассчитывать на хорошее место в рейтинге. И только блестящая победная серия на финише сезона позволила Рыбакиной вернуться в пятёрку.

В первой половине сезона на результатах Елены негативно сказалась чехарда с тренерами. В период отстранения Стефано Вукова спортсменка успела поработать с Гораном Иванишевичем и Давиде Сангинетти. В августе бан с Вукова сняли, он вернулся в бокс Рыбакиной — и результаты резко пошли в гору.

Результаты Елены Рыбакиной в сезоне-2025

Без Вукова С Вуковым Победы и поражения 37-15 22-4 Против топ-20 2-8 11-2 Против топ-10 1-4 10-2 Турниры 16 7 Очки 3121 3105

Олимпийская чемпионка 2008 года и бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева высказала мнение, что Рыбакина правильно поступила, возобновив сотрудничество с Вуковым.

«Да, возможно, он где-то передавил, неспроста же она прекратила с ним отношения. Не знаю, это было её личное решение или под давлением общественности, но она попробовала работать с другими. С ней были прекрасные специалисты. С ней был Горан Иванишевич, с ней был Давиде Сангинетти, однако она вернулась к Стефано. Насколько это было правильное или неправильное решение — думаю, нам всем в ответ Итоговый чемпионат и этот триумф», — сказала Дементьева в видео на YouTube-канале First&Red.

Хорошо это или плохо, что женский теннис такой непредсказуемый? Легендарная Мартина Навратилова ещё несколько лет назад указала, что у этого явления есть как плюсы, так и минусы. «Хорошо ли это для женского спорта? И да, и нет. С одной стороны, это привело к большему равенству и усилению конкуренции, что хорошо. С другой стороны, когда побеждает так много разных теннисисток, сложнее развивать соперничество и выращивать суперзвёзд», — приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.

Джокович постарел

Вернёмся к мужчинам, а именно к Новаку Джоковичу, который в мае отпраздновал 38-й день рождения. За последние два сезона Джокович не выиграл ни одного турнира с участием всех сильнейших, и такого отрезка в его карьере не было никогда, если исключить первые годы. Когда в 2023-м серб взял три «Шлема», многие всерьёз рассуждали, что Новак, ставший 24-кратным чемпионом ТБШ, в состоянии довести количество титулов чуть ли не до 30. Но время не щадит никого.

Результаты Новака Джоковича на топ-турнирах в последние три сезона

Турнир 2023 2024 2025 Australian Open Титул 1/2 финала 1/2 финала Индиан-Уэллс — Третий круг Второй круг Майами — — Финал Монте-Карло Третий круг 1/2 финала Второй круг Мадрид — — Второй круг Рим 1/4 финала Третий круг — «Ролан Гаррос» Титул 1/4 финала 1/2 финала Уимблдон Финал Финал 1/2 финала Канада — — — Цинциннати Титул — — US Open Титул Третий круг 1/2 финала Шанхай — Финал 1/2 финала Париж Титул — — Итоговый чемпионат Титул — —

За карьеру Джокович выиграл вообще всё что только можно и выступает до сих пор по одной причине – Новак побил почти все рекорды, в том числе по количеству титулов на турнирах «Большого шлема», но при этом одержим желанием в 25-й раз выиграть мэйджор. Перед Уимблдоном сербский теннисист говорил, что наилучшие шансы у него именно на лондонской траве. Понятно, почему он так считает, ведь трава — самое быстрое покрытие, а это означает, что там можно побыстрее заканчивать розыгрыши, что в возрасте под 40 лет имеет огромное значение — беготню оставим молодым Алькарасу и Синнеру.

«Я соглашусь, что Уимблдон – это лучший шанс. Из-за результатов, которые я там показывал, из-за того, как я себя чувствую и как играю именно здесь. Я получаю дополнительную мотивацию показать лучший теннис на самом высоком уровне», — говорил Джокович на одной из пресс-конференций перед Уимблдоном-2025.

Тогда взять титул не получилось, и новая возможность будет уже в 2026-м. Но чтобы добраться до трофея, скорее всего, необходимо будет обыгрывать как минимум кого-то одного из пары Алькарас — Синнер, а то и обоих. И если с Карлосом в последние два сезона Новак сражается на равных (2-2), то против Синнера фактически не имеет шансов, причём на любом из трёх покрытий. В четырёх встречах с итальянцем серб взял только один сет.

Матчи Джоковича с Алькарасом и Синнером в последних двух сезонах

Сезон Победитель Турнир Стадия Покрытие Счёт Матчи с Алькарасом 2025 Алькарас US Open 1/2 финала Хард 6:4, 7:6 (7:4), 6:2 2025 Джокович Australian Open 1/4 финала Хард 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 2024 Джокович Олимпиада Финал Грунт 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) 2024 Алькарас Уимблдон Финал Трава 6:2, 6:2, 7:6 (7:4) Матчи с Синнером 2025 Синнер Уимблдон 1/2 финала Трава 6:3, 6:3, 6:4 2025 Синнер «Ролан Гаррос» 1/2 финала Грунт 6:4, 7:5, 7:6 (7:3) 2024 Синнер Шанхай Финал Хард 7:6 (7:4), 6:3 2024 Синнер Australian Open 1/2 финала Хард 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3

Джокович и сам понимает, что Алькарас и Синнер сейчас просто-напросто лучше всех, в том числе и его самого.

«Если сравнивать их лучший уровень с моим нынешним — сейчас они сильнее. Такова реальность. У меня действительно появляются сомнения, что я смогу выигрывать «Шлемы», особенно против этих двух парней. Но в то же время знаю: пока я действующий игрок и выхожу на корт, мне всё равно, кто по ту сторону сетки. Я всегда верю, что лучше, что заслуживаю победы, и сделаю всё возможное, чтобы выиграть. У меня по-прежнему характер победителя», — сказал Новак в интервью Пирсу Моргану.

Елена Веснина констатировала, что у Джоковича уже «бензин заканчивается».

«Я в этом году увидела своими глазами, как он начинает сдавать, чего ему не хватает. Не сказать, что это ослабление Джоковича. Но время – оно безжалостно. Даже для таких великих, как Новак.

Моя теннисная мечта была – увидеть в этом году финал турнира «Большого шлема» между Новаком и Синнером или Алькарасом. Но, видите, не получилось, потому что не дали они ему шанс. Он проходит одного, однако не может пройти другого. Всё, у него бензин заканчивается. Поэтому, если бы это противостояние ещё разбавил Новак, было бы даже круче.

Эти мальчики [Алькарас и Синнер] делают историю. То же самое и Джокович – он играет не ради денег, он делает историю. Ту, за которой мы будем с вами следить и которую будем повторять и вспоминать через 10-15 лет. И говорить: «Как же было круто! Какое было время и какие мы были счастливые, что видели это противостояние своими глазами», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

А вот легендарный Бьорн Борг тоже считает, что Джокович ещё не сказал последнего слова в теннисе, несмотря на форму Алькараса и Синнера.

«Удивительно, как он в 38 лет может играть в такой теннис. Я очень впечатлён. Знаю, что он хочет взять 25-й турнир «Большого шлема». Надеюсь, он отыграет ещё один год, хотя бы следующий, если учитывать его теннис. Будет сложно с Синнером, Алькарасом и некоторыми другими игроками. Но он всё равно может это сделать», — приводит слова Борга Sky Sports.

Двойные стандарты в ATP?

К одному из соперников Джоковича возникло немало вопросов по ходу сезона-2025. Синнер угодил в допинг-скандал, и неприятные ремарки, вероятно, будут преследовать его до конца карьеры. В первой половине сезона итальянец отбыл трёхмесячную дисквалификацию, после того как его допинг-тест, взятый на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в 2024 году, дал положительный результат. Янник рисковал получить годичный бан, если бы его дело было рассмотрено в Спортивном арбитражном суде. А так благодаря соглашению со Всемирным антидопинговым агентством он не пропустил ни одного турнира «Большого шлема», не сыграв, правда, на четырёх «Мастерсах» — в том же Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде.

Тему двойных стандартов поднимают неспроста. Лучше всего это видно на примере Стефано Баттальино, другого итальянского теннисиста, дисквалифицированного за допинг. Баттальино не может участвовать в турнирах до 2027 года, когда истечёт срок четырёхлетней дисквалификации. В 2022 году на турнире ITF в Касабланке тест спортсмена дал положительный результат на клостебол — тот самый клостебол, который был обнаружен в результатах теста Синнера. Случаи очень похожи: ни один из игроков не знал, что вещество попало в их организм посредством внешнего загрязнения. Но насколько же разные сроки они получили! «Я рад за Синнера. Однако мне очень обидно за себя. Я словно носитель чумы в этом виде спорта», — говорил Баттальино в интервью Corriere della Sera.

Такой спортсмен, как Синнер, может воспользоваться услугами лучших юристов и следователей, что позволит выявить виновных в загрязнении и раскрыть правду. А игроки из глубин мирового рейтинга всего этого лишены. Во время расследования по делу Баттальино физиотерапевт, который использовал крем, содержащий клостебол, исчез и не отвечал ни на электронные письма, ни на телефонные звонки от юридической команды спортсмена, что сделало невозможным получение его версии событий.

«Они не понимает, как обстоят дела, если ты ниже 250-го места в рейтинге. В таких условиях всё может быть. Ты делишь тренера с восемью другими спортсменами. То же самое касается и физиотерапевта. Вы делите комнаты, такси, самолёты. Представляете, насколько высок риск загрязнения?» — объясняет Баттальино.

Канадец Денис Шаповалов ещё летом 2024 года, когда Синнеру разрешили играть, несмотря на то что информация о положительном допинг-тесте уже стала достоянием общественности, заявил о разных правилах для разных игроков. «Не могу себе представить, что сейчас чувствуют все остальные игроки, которые были дисквалифицированы за употребление запрещённых веществ. Разные правила для разных игроков», — писал он в соцсетях.

Бывшая первая ракетка Великобритании в парном разряде Тара Мур, которая была отстранена от соревнований на 19 месяцев за положительный результат допинг-теста, указала на разницу между её случаем и случаем Синнера. «Похоже, им важен имидж топовых игроков. Похоже, мнение независимого трибунала о ведущих игроках считается обоснованным и правильным. А в моём случае они подвергают его сомнению. Это просто не имеет смысла».

Высказывались на эту тему и по-настоящему громкие имена. Новак Джокович также предположил, что Синнер получил бы более суровое наказание, если бы не был звездой.

«Думаю, он не сделал этого намеренно. Однако то, как дело было рассмотрено, вызывает много подозрений. Если бы он был 500-м в рейтинге, его бы забанили? Именно так, да, это реальность. Отсутствие прозрачности, непоследовательность и срок дисквалификации между турнирами «Большого шлема», чтобы он ничего не пропустил – это было очень, очень странно. И поэтому мне не нравится, как рассматривалось это дело. Вы могли слышать, как многие другие игроки – как мужчины, так и женщины, у которых были похожие ситуации — выходили в СМИ и жаловались.

Не думаю, что он сделал это намеренно. Но он, конечно, несёт ответственность, таковы правила. Ты несёшь ответственность, когда происходит нечто подобное. И неправильно, когда кого-то за что-то очень похожее или то же самое отстраняют на годы, а затем его [Синнера] отстраняют временно на какие-то три месяца или сколько там было», — сказал он в том же интервью Пирсу Моргану.

А ярче всех высказалась Серена Уильямс. «Если бы я это сделала, то получила бы 20 лет. Будем откровенны. У меня отобрали бы титулы «Большого шлема», — сказала она в интервью Time.

Изнурительный календарь

Другая горячая тема, которую особенно часто обсуждали по ходу этого сезона, — перенасыщенный календарь. Чтобы не опускаться в рейтинге, теннисисты вынуждены регулярно играть на турнирах, которые являются обязательными, то есть такими, результат на которых в любом случае идёт в зачёт. Пропустил соревнования — получи 0 в таблицу. Раздувание самих турниров — семь «Мастерсов» из девяти являются 12-дневными, а не недельными, как в прежние времена, когда баланс был обратным — тоже вызывает критику. Даже такие теннисисты, как Алькарас и Синнер, которые могут позволить себе пользоваться всеми возможностями, предоставляемыми современной медициной, и оплачивать услуги ведущих физиотерапевтов, ломаются и снимаются с матчей и с турниров — что уж говорить об остальных.

Проблема характерна и для WTA, только женщины чаще страдают не от физических неурядиц, а от психологических. И поди пойми, что хуже… Но звучат и другие мнения. Бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова заявила, что раньше ситуация в этом смысле была ещё хуже, и подчеркнула, что теннисисткам грех жаловаться, если учесть, сколько им платят.

«Сейчас то же самое, если не лучше, чем было. Знаю, что раньше было много путешествий. Три раза в год проводился Кубок Федерации (ныне это Кубок Билли Джин Кинг. — Прим. «Чемпионата»), который сейчас тоже не занимает так много времени. Недавно одна теннисистка рассказывала мне, что сразу после Открытого чемпионата США они ездили на Кубок Дэвиса, который играли в пять сетов. А девчонки? У меня такое ощущение, что они просто вечно жалуются. Но я не понимаю на что. Им тоже платят больше, чем когда-либо», — приводит слова Плишковой The Tennis Gazette.

Пятая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим, проведший в этом сезоне 28 турниров, то есть в полтора раза больше, чем Алькарас (19) и Синнер (18), заявил, что теннисисты, которые жалуются на календарь, просто-напросто оторваны от реальности.

«Не знаю, как ребятам может это не нравиться, честно говоря. Мне кажется, они совсем оторвались от реальности. Понимаю, что вы устаёте, и я тоже устаю. Я езжу по всему миру и сталкиваюсь с разными обстоятельствами. Мы удачливые люди. Я каждый день встаю и наслаждаюсь тем, что я тут. Даже если проигрываю матчи, всё нормально, просто позлюсь в этот день… Если хочешь играть меньшее количество турниров, сиди дома – тебя никто не заставляет тут быть», — цитирует Оже-Альяссима Punto de Break.

Двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников поддержал канадского теннисиста. «Если это точная цитата Феликса, то он мой герой после этого», — написал Кафельников в соцсети X.

А что у наших?

Российские теннисисты провели противоречивый сезон. У всех наших ведущих игроков были успехи, но и провалов никто не избежал, разве что Екатерина Александрова стабильно держала уровень и заслуженно пробилась в первую десятку — впервые в карьере. Там же оказалась 18-летняя Мирра Андреева — и тоже впервые, разумеется. А вот в ATP никому из россиян не удалось закончить год в топ-10 — такого не было с 2018-го.

«Я бы не назвала это, конечно, кризисом. В какой-то мере – да, если придираться к словам… Ты не можешь же с этими фактами спорить. Их нет в десятке? Да. Это говорит о том, что у них не лучшие времена? Да. Но я бы назвала это стечением обстоятельств – они столкнулись с невероятным вызовом в виде психологических качелей, когда у тебя что-то не получается и ты не можешь никак поймать эту игру и ощущение того, что ты делаешь правильно. И у них это как раз в этом сезоне было очень видно и явно. Поэтому я бы не назвала это кризисом. Хотя, знаете, есть кризис трёхлетки у детей. Мы назовём это кризисом наших 29-леток», — считает Елена Веснина.

У мужчин основное внимание, как обычно, было приковано к Даниилу Медведеву, наиболее титулованному россиянину из действующих игроков. Чемпион US Open 2021 года вступил в турбулентный период карьеры, выбраться из которого помогла только смена много лет работавшего с ним тренера. Теперь в боксе Медведева не Жиль Сервара, а Томас Юханссон. И в Алма-Ате Медведев впервые за два с половиной года завоевал титул на уровне ATP.

Андрей Рублёв привлёк к сотрудничеству Марата Сафина, но новых трофеев пока не завоевал. «Пятисотник» в Дохе в феврале Рублёв взял ещё без Сафина — Андрей и Марат были на связи, однако полноценная работа началась уже на старте грунтового сезона.

Елена Веснина, комментируя результаты Рублёва, высказала мнение, что для того, чтобы двигаться дальше, Андрею нужно учиться договариваться с самим собой.

«Он столкнулся с невероятными эмоциональными качелями, с другой стороной медали популярности, когда ты слишком зациклен на результатах, на теннисе.

Андрей — невероятный трудяга, фанатик своего дела, и он отдаётся теннису не на 100%, а на 200%. И в этом сезоне он понял, что есть какая-то другая жизнь. Как говорят, орехи нельзя полностью в одну корзину складывать, быть повёрнутым. В хорошем смысле слова это здорово, это помогло ему стать тем Андреем, которого мы знаем и любим. Но ты растёшь, взрослеешь, у тебя меняются приоритеты. И для того чтобы двигаться дальше, тебе нужно учиться договариваться с самим собой, узнавать себя. И, мне кажется, Андрей себя начинает сейчас узнавать и принимать. И взрослеть. Я бы назвала этот год годом взросления Андрея Рублёва», — сказала она в интервью «Чемпионату».

Карен Хачанов был близок к повторению лучшего результата в карьере. Семь лет назад Хачанов выиграл «Мастерс» в Париже, а в этом году остановился в шаге от титула на турнире той же категории в Торонто. Ближе к концу сезона Карен, сумевший до этого вернуться в десятку мирового рейтинга, отметился серией из пяти поражений и по её окончании расстался с Хосе Клаветом, с тренером, который работал с ним много лет.

«И у Карена Хачанова как раз этот год можно назвать такой личной реновацией, потому что он вернулся в топ-10, когда от него этого мало кто ждал. И он так воскресил свою игру и, как мне кажется, даже сам в себя ещё больше поверил. Даже более осознанно вошёл в эту десятку, чем сделал это, когда ему было 23 года», — считает Елена Веснина.

Результаты Медведева, Рублёва и Хачанова на топ-турнирах в сезоне-2025

Турнир Медведев Рублёв Хачанов Australian Open Второй круг Первый круг Третий круг Индиан-Уэллс 1/2 финала Второй круг Третий круг Майами Второй круг Второй круг Третий круг Монте-Карло Третий круг Третий круг Первый круг Мадрид 1/4 финала Третий круг Третий круг Рим Четвёртый круг Второй круг Четвёртый круг «Ролан Гаррос» Первый круг Четвёртый круг Третий круг Уимблдон Первый круг Четвёртый круг 1/4 финала Канада Третий круг 1/4 финала Финал Цинциннати Второй круг 1/4 финала Четвёртый круг US Open Первый круг Четвёртый круг Второй круг Шанхай 1/2 финала Второй круг Второй круг Париж 1/4 финала Третий круг Третий круг

Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» назвал сезон россиян худшим за последние годы: «Для мужского тенниса это был худший сезон за последние шесть или семь лет. Я говорю о наших ребятах. В последние месяцы Медведев нашёл свою игру и уверенность. Если в начале сезона он делал какие-то эксперименты с ракеткой и струнами, то сейчас вернулся к привычной ракетке и струнам».

А вот Андрей Ольховский не стал сгущать краски. «Мне кажется, после US Open стал восстанавливаться Медведев, потому что играл очень неплохо. Рублёв не может найти себя. Все надеялись, что сотрудничество с Сафиным приведёт к результатам в ближайшем будущем, но, может, эта работа скажется чуть позднее. Хачанов уверенно отыграл сезон. Да, где-то мог лучше, однако Карен достаточно стабильно выступал на протяжении сезона. Может быть, концовка не такая, какую хотелось бы», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

Виктор Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» признался, что выступления Медведева и Рублёва его огорчили: «Временами прилично выступал Хачанов. К сожалению, на второй план ушли Медведев и Рублёв — это наше огорчение. Смогут ли они пересобрать себя? Думаю, максимум — выиграть парочку турниров в сезоне и дойти до полуфинала одного из «Шлемов». Я их оцениваю так. Конечно, при условии, что они будут в форме».

А бронзовый призёр Олимпиады-2012 и бывшая третья ракетка мира в обоих рейтингах Надежда Петрова в интервью «Чемпионату» выразила надежду, что в предстоящем сезоне Медведев и Рублёв выступят лучше.

«В мужском теннисе концовка сезона у ребят получилась оставляющей надежды на хороший следующий сезон. У Дани Медведева произошла смена в команде — сразу пошли результаты. Сотрудничество Рублёва с Маратом Сафиным пошло на пользу Андрею», — считает Петрова.

Общая тенденция, однако, настораживает. В последние годы российские теннисисты стали реже радовать болельщиками титулами. А крупных трофеев, завоёванных на турнирах с участием всех сильнейших, у них в 2025-м и вовсе не было.

Женщины подарили больше поводов для радости. Главная «виновница» — 18-летняя Мирра Андреева, которая в начале сезона, когда ей было ещё 17, выиграла «тысячники» в Дубае и Индиан-Уэллсе. На вторую половину Андреевой-младшей не хватило, и Мирра, успевшая побывать пятой ракеткой мира, опустилась на девятую строчку и не попала на Итоговый.

«Вы просто не понимаете, с кем и с чем сталкиваются дети, с каким вниманием, с каким хейтом, с какими высокими ожиданиями. Потому что всё равно все смотрят на результаты, например, Марии Шараповой, которая в 17 лет выиграла Уимблдон. И все даже неосознанно хотят так же. А так же не получается, потому что это Мария Шарапова. Она одна, единственная и неповторимая. А ты, Мирра Андреева, тоже единственная и неповторимая. У тебя свой путь, своя дорога. Поэтому мне кажется, что Мирра совершила невероятный рывок. И то, что она сотворила, мало кому под силу. Сейчас важно, конечно, восстановиться, сделать небольшую паузу.

И, может, даже хорошо, что Мирра не попала на этот Итоговый. Это тоже хороший урок, потому что многие дети — а она всё равно еще ребёнок — понимают свои ошибки только через определённые действия. Вот она заслужила собаку – ей купили собаку. Она понимает, что это её заслуженная собака», — такое мнение высказала Елена Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Замкнула десятку Екатерина Александрова, отставшая при этом от Андреевой почти на тысячу очков. Таких громких успехов, как у Мирры, у неё не было. Однако Александрова оказалась столь высоко за счёт стабильности: три выхода во вторую неделю на турнирах «Большого шлема» и четыре финала «пятисотников», один из которых — победный. И всё это под руководством Игоря Андреева, который в 2024-м работал с Дианой Шнайдер.

Елена Веснина в интервью «Чемпионату» отметила вклад Андреева в успехи Александровой.

«Мне всегда нравилась её игра, я в ней видела потенциал десятки и даже ей всегда об этом говорила. Когда мы играли пару на Олимпиаде в Париже, моя, наверное, самая популярная фраза, которую я Кате говорила: «Поверь, что ты игрок десятки». Мне казалось, что ей не хватало именно элементарной веры в себя.

И очень классный тандем у них сложился с Игорем Андреевым, который отметает весь посторонний шум. У Игоря есть способность, как у многих мужчин, не обращать на какие-то эмоциональные вещи внимание. Он фокусируется и концентрируется на главном, может отличить главное от второстепенного. Мне кажется, он вокруг Кати создал такой хороший эмоциональный фон. Она играет в очень атакующий теннис, у неё много невынужденных ошибок, но также достаточно виннерсов. У неё хорошая первая подача, благодаря которой она выигрывает много очков. Мне очень нравится её теннис — он даже напоминает мой стиль. Катя играет плоско, достаточно активно, может, только не так часто выходит к сетке. В этом сезоне Катя поверила в себя, в свою игру. И тандем с Игорем Андреевым принёс эти плоды».

«Катя Александрова молодец, что войдёт в десятку. Но Игорь Андреев, конечно, очень ей помог. Он всё-таки шарит, потому что берёт вот эти неогранённые алмазы в виде Дианы Шнайдер, Кати Александровой и доводит кого до двадцатки, кого до десятки. В общем, Игорь молодец!» — сказала бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе в видео телеграм-канала «Лучший теннисный подкаст».

Результаты Мирры Андреевой и Екатерины Александровой на топ-турнирах в сезоне-2025

Турнир Андреева Александрова Australian Open Четвёртый круг Первый круг Доха Второй круг 1/2 финала Дубай Титул Первый круг Индиан-Уэллс Титул Второй круг Майами Третий круг Второй круг Мадрид 1/4 финала Четвёртый круг Рим 1/4 финала — «Ролан Гаррос» 1/4 финала Четвёртый круг Уимблдон 1/4 финала Четвёртый круг Канада Третий круг Второй круг Цинциннати — Четвёртый круг US Open Третий круг Четвёртый круг Пекин Четвёртый круг Второй круг Ухань Второй круг Третий круг

Третьей ракеткой России по итогам сезона стала Людмила Самсонова. Титулов в этом году у неё нет, однако выход в четвертьфинал Уимблдона — мощный результат, ведь ранее Самсонова никогда не выбиралась в восьмёрку лучших на «Шлемах». А вот Диана Шнайдер после невероятно успешного сезона-2024 с четырьмя титулами сбавила обороты. После прекращения сотрудничества с Игорем Андреевым Шнайдер сменила сразу нескольких специалистов, смогла завоевать лишь один трофей, выиграв «пятисотник» в Монтеррее, и выпала из топ-20.

Ну а в паре наибольших успехов добилась Вероника Кудерметова. Весной они с Элисе Мертенс потерпели два поражения в финалах грунтовых «тысячников» (Мадрид и Рим), зато потом завоевали титул на Уимблдоне и выиграли Итоговый чемпионат. 2025-й Кудерметова закончила шестой ракеткой мира в парном разряде.

Андрей Ольховский, комментируя результаты российских теннисисток, предположил, что провал Мирры Андреевой во второй половине сезона обусловлен завышенными ожиданиями, появившимися вследствие побед в начале года.

«У Андреевой было феноменальное начало сезона. Затем эти ожидания и сказались на её результатах. Александрова — молодчина. Мне кажется, нужно отметить Веронику Кудерметову, которая шикарно выступила в паре. В одиночке есть потенциал, может играть лучше. Есть куда расти и над чем работать. Не скажу, что сезон неудачный для российского тенниса. Могли показывать более стабильный результат, но сегодняшние результаты — это сильно. Мне кажется, сезон положительный», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

Виктор Янчук считает, что Андреевой необходимо прибавлять в скорости и атлетизме.

«Сезон запомнится тем, что Кудерметова успешно сыграла пару. Всё-таки продвинулась вперёд Мирра Андреева. Александрова выступала ровно и на хорошем уровне. Год не обходится без хороших результатов у девочек. Будем верить, что прибавит Мирра, потому что она ещё молодая. Надо прибавлять в скорости и атлетизме, потому что бьющие игроки на неё настраиваются активно. Тем не менее она справляется и находится в десятке рейтинга», — такое мнение высказал Янчук в интервью «Чемпионату».

А Андрей Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» подчеркнул, что Мирре не хватает уверенности.

«Я заметил какую-то неуверенность у Мирры Андреевой. Для меня было сюрпризом её поражение от Буассон на «Ролан Гаррос». Мирра набиралась опыта и уверенности, но в концовке сезона всё растеряла. Что касается Кудерметовой, у неё очень хороший результат. Она выиграла и турнир «Большого шлема», и «Мастерс» — это большой успех. Девчонки сыграли ровно относительно прошлого сезона. Хотел бы отметить невероятный сезон Александровой. Это был её лучший сезон в карьере».

Женщины, в отличие от мужчин, в последние годы выступают лучше, чем раньше. Особенно это видно на примере Мирры Андреевой, которая стала первой с 2017 года россиянкой, сумевшей выиграть турнир с участием всех сильнейших — после Елены Весниной, которая в том сезоне взяла титул в Индиан-Уэллсе.

Резюмируем. Твёрдую пятёрку за сезон поставить себе могут лишь трое: Карлос Алькарас, Янник Синнер и, пожалуй, Арина Соболенко. Даниила Медведева стоит похвалить за то, что он всё-таки решился на смену тренера, Мирру Андрееву — за блистательное начало сезона, а Екатерину Александрову — за упорство, благодаря которому она доказала, что и по достижении 30 лет можно прогрессировать.