«Все билеты уже проданы!» Звёзды тенниса пообещали зажечь в Питере при полных трибунах

В Санкт-Петербурге в последние выходные осени пройдёт регулярный показательный турнир «Трофеи Северной Пальмиры», в котором в 2025 году получился как никогда очень сильный состав участников. В частности, из четырёх мужчин, выступающих в двух командах, трое входят в топ-20 мирового рейтинга.

Впервые в соревновании примет участие лучший теннисист России последних лет Даниил Медведев. Но даже не у него сейчас самый высокий рейтинг ATP. Даниил на данный момент — 13-й, его партнёр по команде «Сфинксов» Карен Хачанов — 18-й. У «Львов» Александр Бублик на данный момент 11-я ракетка мира и был запасным на недавнем Итоговом чемпионате в Турине. Среди женщин тоже выступят очень сильные теннисистки — в том числе серебряный призёр Олимпиады-2024 в Париже Диана Шнайдер и победительница Итогового чемпионата WTA в Эр-Рияде Вероника Кудерметова.

А накануне старта турнира его организаторы вместе со всеми участниками провели пресс-конференцию, где попытались ответить на все интересующие вопросы журналистов, среди которых были и корреспонденты «Чемпионата».

Вначале слово взял генеральный директор турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев:

— Очень приятно видеть столько представителей СМИ, что отражает интерес, который есть у болельщиков, которые смели все билеты на оба дня турнира. Не буду скрывать, что было непросто всё организовать. Но хочу подчеркнуть, что спорт должен быть вне политики и объединять народы, объединять страны, объединять людей. А мы турнир продолжали проводить, продолжаем и будем продолжать. Поэтому я прежде всего благодарен нашим иностранным гостям — из Казахстана, из Сербии, из Франции и Ирана, из Нидерландов. С последним было проще всего, потому что у них тоже есть свой Эрмитаж (улыбается).

Так случилось, что ровно 10 лет тому назад, в 2015-м, наш турнир St. Petersburg Open был назван лучшим турниром категории 250 по опросу самих игроков и теннисных чиновников. После этого мы ещё несколько раз получали награды и за женский турнир, и за мужской. И я надеюсь, что ближайшие два дня турнира будет отличная теннисная атмосфера.

После выступления капитанов обеих команд слово дали звёздному новичку турнира Даниилу Медведеву:

— Я давно не был в Санкт-Петербурге. Получается, уже с 2020 года. Рад вернуться, это очень красивый город. Наверное, для меня один из самых красивых в мире, может быть, и даже самый-самый. Приехал я заранее, можно сказать, подготавливаюсь как «Большому шлему». Приехал с семьёй, у нас тут своя культурная программа. Я хорошо себя сейчас чувствую и надеюсь, что смогу показать хороший теннис, чтобы понравилось зрителям — и на стадионе, и по телевизору.

— Вопрос ко всем участникам турнира — ребятам и девчатам. Что вас мотивировало приехать сюда? Всё-таки вы профессионалы, а этот турнир лишь показательный и рейтинговых очков за него вы не получите. Тем не менее вы все приехали и у вас на лицах улыбки.

Диана Шнайдер: Ну я тогда начну. Лично для меня главная мотивация всегда — это приехать и сыграть для российской публики, провести чуть больше времени с семьёй, понаслаждаться атмосферой на стадионе и, конечно же, вернуться в красивейший город Санкт-Петербург. Поэтому я была очень рада услышать, что в этом году турнир вновь будет организован, и без всяких лишних раздумий согласилась приехать и сыграть для наших болельщиков.

Александр Бублик: Давайте я тогда отвечу. Для меня не нужна дополнительная мотивация, чтобы приезжать в родной город, чтобы играть перед своими людьми, перед болельщиками, на глазах которых я вырос. Поэтому для меня даже находиться здесь… Я прилетел сюда буквально пару часов назад, но находиться здесь — это возвращение в детство. Я вырос на этих кортах, я сыграл тут свой самый первый турнир ATP. Поэтому для меня это шаг в детство и самые приятные воспоминания. Такие вещи я просто не имею морального права пропускать.

Карен Хачанов: Вопрос же к девчатам был?

Даниил Сальников задаёт вопрос Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— К ребятам и девчатам.

Карен Хачанов: Ну, значит, побуду за девчат. Да нет, если серьёзно. Я очень рад, что турнир снова проводится. Большое спасибо Александру Ивановичу [Медведеву], Наталии Александровне [Камельзон] и всей команде. Мне кажется, что в нынешних условиях турнир всё равно остаётся знаковым и всё больше и больше раскручивается. Как уже было сказано, нам предстоит играть перед полными трибунами, а это большое удовольствие. Ведь нас весь год люди смотрят только по телевизору, находясь тут, в России. Поэтому приехать в родную страну, в Санкт-Петербург — прекрасный город, да ещё и насладиться атмосферой, поиграть перед нашими болельщиками и доставить им удовольствие – это очень здорово. Рад, что турнир проводится, так что приходите, а мы будем показывать хороший теннис.

Карен Хачанов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Турнир проводится несколько лет, набрал вес и популярность. Получаете ли вы какой-то фидбэк, какие-то комментарии извне, что простые люди и представители теннисных организаций замечают это развитие?

Александр Медведев: Конечно, теннисный мир не такой большой. И хочу отметить, что теннис в положительную сторону отличается от многих других видов спорта, когда политические проблемы не привели к изоляции наших спортсменов. И, конечно, без такого молчаливого согласия ATP и WTA это вряд ли могло бы состояться в той бесконфликтной форме, как это проходит сейчас. Теннис имеет огромную, более чем вековую историю, переживал он и тяжёлые времена. Наш турнир, зрители и спортсмены, наверное, согласятся со мной, это пускай небольшой, но вклад в развитие отношений в мире спорта, между странами и отдельными людьми. И то, что турниры имеют статус международного, это очень важно. И все мы верим в то, что официальные турниры и ATP, и WTA, и Кубок Дэвиса вернуться в Россию. И, конечно, хотелось бы, чтобы это произошло лучше раньше, чем позже.

Александр Медведев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Вопрос к Даниилу Медведеву. В прошлые годы вы не участвовали в этом турнире, а сейчас вы тут. Что изменилось в этом году?

Даниил Медведев: На самом деле, причин много. Одна из главных — что это в любом случае турнир, пусть и показательный. И когда ты их планируешь, то выбираешь, какие играть. Удобнее всего — это в середине или конце декабря. Потому что иначе у тебя просто не хватит времени отдохнуть и подготовиться к следующему сезону. Причин много. Но самое главное, я приехал заранее, с семьёй. Мы здесь отлично проводим время. И хоть турнир и выставочный, я постараюсь играть изо всех сил, чтобы доставить удовольствие российской публике — и на стадионе, и по телевизору. И я очень рад, что я опять здесь.

— Вопрос Александру Бублику. Сейчас вы, похоже, главный шоумен всего тенниса, взрыватель шаблонов. Учитывая, что турнир по большей части показательный, вы готовы что-то эдакое показать зрителям?

Александр Бублик: Знаете, исходя из комментария Даниила Медведева, похоже, мне придётся здесь напрягаться. Причём напрягаться очень сильно. Я раскрою небольшую тайну, мне Даниил писал, предлагал потренироваться в среду, по-моему. Я сказал, что меня ещё тут нет. Он: тогда давай в пятницу. Я говорю: может быть, мы не будем уже? Ещё же к Австралии надо готовиться. А он: я в форме буду. То есть я не знаю, какие, как вы сказали, я здесь буду разрывать шаблоны. Потому что, похоже, мне придётся здесь работать, чего я, в принципе, не планировал делать. Но постараюсь как минимум показать достойную игру.

— Вопрос Таллону Грикспору. Вы здесь впервые. Что вам известно про этот турнир, про его формат, какие-то подробности?

Таллон Грикспор: У нас уже был митинг внутри команды, нам рассказали все правила. Я рад находиться здесь. На самом деле, я должен был приехать сюда ещё в прошлом году, но не вышло. А сейчас рад, что наконец-то я здесь.