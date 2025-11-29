«Должен был приехать в Санкт-Петербург ещё год назад». Грикспор — о России и не только

В этом году на международный командный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» впервые приехал нидерландский теннисист Таллон Грикспор. Спортсмен должен был участвовать в соревнованиях ещё в прошлом году, однако из-за травмы поездку в Россию пришлось в последний момент отложить. 29-летний спортсмен, занимающий сегодня 25-ю строчку мирового рейтинга, является первой ракеткой Нидерландов и победителем трёх титулов ATP (Пуна-2023, Хертогенбосх-2023, Мальорка-2025). В прошедшем сезоне о Грикспоре много говорили в теннисном сообществе благодаря громким победам Таллона над игроками топ-5.

На этот раз спортсмену ничего не помешало добраться до Петербурга. Корреспондент «Чемпионата» пообщался с нидерландцем перед стартом единственного международного теннисного турнира в России.

— Таллон, добро пожаловать в Санкт-Петербург. Вы впервые в России? Может быть, посещали ранее Москву?

— Нет-нет, мы сейчас прилетели из Дубая напрямую в Санкт-Петербург. Пару лет назад я был в московском аэропорту, но это не считается.

— Как вам Петербург? Уже успели посетить какие-нибудь места?

— Если честно, пока не очень много — мы приехали только позавчера. Однако я уже многое увидел из окна машины. Честно, это один из самых красивых городов, что я когда-либо видел. И он очень похож на Амстердам: эти здания, каналы. Для меня это очень красиво. Рад быть здесь и надеюсь, что ещё достаточно увижу в ближайшие пару дней.

— Основатель Петербурга, император Пётр I, очень любил Голландию, поэтому города могут быть так похожи.

— Да-да, я знаю.

— Как вы заметили, это европейский город. А чем он, возможно, отличается от других городов Европы? Что-то удивило вас здесь?

— Правда, Санкт-Петербург чувствуется абсолютно европейским для меня. Думаю, мы здесь в паре часов полёта от Амстердама, это очень близко. Города очень похожи для меня, здесь много воды, такая же архитектура. Я слышал от многих, кто был здесь, что это действительно красивый город. Что касается различий, мне сложно сказать. Тут холоднее, конечно. Но если серьёзно, мы постоянно путешествуем. Например, США, Китай, другие страны. Здесь же всё очень по-европейски, всё выглядит знакомо.

— А как насчёт русских игроков? Они отличаются от других в туре?

— Я думаю, что отличаются ментальностью, да, в хорошем смысле. В Нидерландах мы более избалованные, мне кажется. У российских теннисистов больше трудолюбия и преданности делу. Они доводят себя до предела, и это мне нравится, я это ценю. Русские игроки находятся на высоких позициях в рейтинге не просто так. Даниил Медведев не случайно выиграл «Шлем». У вас есть отличные теннисисты, за которыми интересно наблюдать.

— Вы в каком-то смысле уже стали знамениты как «гроза авторитетов», не раз в этом сезоне обыгрывали топ-игроков. Александр Зверев говорил, что вы каждый раз поднимаете свой уровень игры во встречах с топами. Как вам это удаётся?

— Это очень хороший вопрос. В последние годы у меня это получается лучше, я действую стабильнее. Кроме побед, в этом сезоне у меня также было несколько очень обидных поражений. Я провёл несколько отличных месяцев, побеждал невероятных игроков, например, Даниила Медведева, Александра Зверева, Янника Синнера. Я люблю играть против топов, потому что, будучи ребёнком, когда я начинал играть в теннис, я мечтал сражаться с лучшими в мире. Конечно, в таких матчах я выкладываюсь больше. Я смотрел по телевизору, как Даниил Медведев выигрывал турнир «Большого шлема», он один из лучших теннисистов в мире. Играть с такими ребятами — это то, что я действительно люблю, не только в официальных встречах, но и на тренировочных кортах. Я надеюсь стать более стабильным в победах над топ-игроками и подняться в рейтинге до их уровня.

— К слову, о том матче с Медведевым в Дубае (четвертьфинал турнира ATP-500. – Прим. «Чемпионата»). Уже казалось, что поединок почти окончен, но Даниил упустил несколько матчболов, а затем вы перевернули встречу и выиграли её. Вы помните, как это случилось?

— Сложно сказать. Если честно, мне немного повезло. Полтора сета он совершенно очевидно играл лучше меня, однако теннисные матчи могут переворачиваться очень быстро. Я смог найти свою игру, спасти матчболы, на некоторых розыгрышах здорово сыграл, где-то мне повезло. Я очень старался, и всё развернулось в мою сторону. В конце концов я начал играть очень хорошо. Даниил тоже играл отлично, это был матч высокого уровня. Но, как я сказал, иногда в теннисе тебе нужно ещё немного удачи. Возможно, если бы мы сыграли 10 матчей, он победил бы меня девять раз из 10. Он тогда заслужил победить, но повезло мне. Для меня Даниил всё ещё игрок топ-10, топ-5. Мне повезло, однако это был сумасшедший матч.

— В октябре вы были вынуждены сняться с четвертьфинала турнира в Вене из-за травмы. Вам удалось восстановиться?

— Да, уже всё хорошо. У меня была проблема со спиной, к сожалению. Я отлично провёл первые два поединка там, выиграл у Карена Хачанова. Должен был снова сразиться с Александром Зверевым, с которым мы играли много раз, и мне очень нравятся встречи с ним. Но, к сожалению, я повредил спину во время разминки. У меня было время восстановиться, неделю назад я начал тренироваться и уже с нетерпением жду возможности сыграть здесь в эти выходные.

— А почему вам оказалось интересно приехать в Россию на выставочный турнир? Вы рассматриваете это как часть предсезонной подготовки или, скорее, хотите здорово провести время, порадовать наших болельщиков?

— Я вообще стараюсь не играть много «выставок», потому что в межсезонье у нас не так много времени на отдых. Если вы можете отдохнуть – лучше отдохнуть. Я никогда не был в России. Я должен был приехать ещё в прошлом году на этот турнир, но получил травму на Кубке Дэвиса и был вынужден отказаться от участия в самый последний момент. Так что я счастлив наконец оказаться здесь. Тут такие игроки – Медведев, Хачанов, Бублик – я рад возможности посоревноваться с ними и провести прекрасный уикенд.

Таллон Грикспор и Анастасия Потапова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Где вы начнёте сезон-2026? На каком турнире?

— Я начну на United Cup в Сиднее, это будет в начале января, а потом поеду в Мельбурн на Australian Open. Уже жду старта нового сезона. Предсезонную подготовку провожу в Дубае.

— Назовите ваши любимые турниры в туре.

— Мне очень нравится Индиан-Уэллс. Я большой фанат Австралии в целом, Australian Open очень классный. Вена, которую мы упоминали, прекрасный город и турнир. Монте-Карло – такой старый классический турнир. Рим, Мадрид – отличные для посещения места. Ещё я фанат соревнований в Шанхае, отличный город. Очень много хороших турниров, когда ты находишься на таком уровне. С удовольствием играю во многих городах.

— Вернёмся к турниру в Петербурге. Здесь интересный регламент, особенные правила. Вам уже удалось разобраться в них?

— Ещё не до конца, однако я думаю, что это классно —пробовать разные форматы в теннисе, чтобы было веселее. Здесь нужно играть чётко по 20 минут, это интересно. И мне кажется, это здорово для зрителей. Обычно, когда ты играешь нормальный матч, ты не знаешь, сколько он продлится, а тут всё понятно. Я думаю, что играть 20 минут без перерыва непростая задача, но посмотрим. Это будет впервые для меня. Звучит интригующе, поэтому с нетерпением жду первого поединка.

— Вы уже успели потренироваться здесь? Чувствуете себя хорошо?

— Я отлично себя чувствую. Начал тренироваться в спокойном режиме на прошлой неделе в Дубае, много работал в зале. Скоро увидим, но я думаю, что проблем не должно быть.