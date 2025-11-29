Русской топ-теннисистке подарили шикарное кольцо. Она станет женой таинственного датчанина

Анастасия Павлюченкова объявила о помолвке с парнем Матиасом, у которого известны лишь имя и национальность.

47-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова объявила о помолвке со своим возлюбленным Матиасом.

Молодой человек российской теннисистки сделал ей предложение во время отдыха на Мальдивах. Анастасия ответила согласием, опубликовав в соцсетях фото шикарного кольца с огромным камнем.

Анастасия Павлюченкова показала фото помолвочного кольца Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой

Павлюченкова и Матиас начали встречаться в 2023 году. Анастасию все отлично знают – бывшая 11-я ракетка мира, финалистка «Ролан Гаррос» — 2021, обладательница 12 титулов WTA. Даже в приличном для тенниса 34-летнем возрасте Павлюченкова продолжает выступать на топовом уровне – в этом сезоне россиянка дважды дошла до четвертьфинала на турнирах «Большого шлема» (Australian Open, Уимблдон).

О возлюбленном Анастасии известно очень мало. Изначально имя парня вообще оставалось тайной. Павлюченкова раскрыла его публике только во время «тысячника» в Индиан-Уэллсе в 2024 году. В одном из интервью Анастасия призналась, что её бойфренда зовут Матиас, а родом он из Дании.

Как ни странно, в эпоху соцсетей никто так и не разузнал больше информации о Матиасе, хотя парень российской теннисистки очень популярен в медиа и часто попадает в объективы фотографов WTA, один из которых даже как-то назвал его величайшей легендой моды.

Таинственность Матиаса действительно впечатляет и придаёт его отношениям с Павлюченковой ещё больше красок. Парень очень стильно одевается, поэтому можно предположить, что его деятельность как-то связана с индустрией моды. Но это лишь теория. Возможно, Анастасия решит раскрыть о нём больше информации, ведь пара готовится к свадьбе.

Анастасия Павлюченкова и Матиас отдыхают на Мальдивах Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой

Анастасия встречается с Матиасом чуть более двух лет. Их отношения невероятно прочны, о чём свидетельствуют регулярные публикации счастливых фото на странице российской теннисистки. Неудивительно, что всё в итоге вылилось в решение связать себя узами брака.

«Я так благодарна Матиасу, потому что он оказал мне огромную поддержку, помог мне двигаться вперёд. Он верит в меня больше всех, даже больше, чем я сама. Это помогает и очень важно для меня, особенно на данном этапе моей карьеры», — говорила Анастасия Павлюченкова на старте сезоне во время «тысячника» в Дохе, где она дошла до полуфинала.

Матиас действительно мощно поддерживает Павлюченкову на теннисных турнирах. Часть этого сезона Анастасия пропустила из-за травм и болезни, однако всё равно осталась в топ-50 рейтинга WTA. В 2026 году Павлюченковой вполне по силам вернуться как минимум в тридцатку сильнейших – счастливые отношения с Матиасом лишь помогут ей в данном процессе.