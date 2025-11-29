«Быстрый корт и поэтому много эйсов». Команда Медведева повела после первого дня в Питере

В Санкт-Петербурге шумно и празднично завершился первый, такой насыщенный игровой день показательного турнира «Трофеи Северной Пальмиры». Теннисисты успели провести пять поединков — четыре одиночки и мужскую пару, ответить на вопросы журналистов, принять участие в мастер-классах, раздать автографы и поднять настроение многим любителям тенниса. Но обо всём по порядку.

Началось всё ещё до старта первого поединка. На центральном корте КСК «Арена» прошли мастер-классы для детей с участием звёздных игроков. Юных спортсменов разделили на две возрастные группы, с которыми занимались их капитаны. Теми, кто помладше (9-10 лет), руководили Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова, а более старшими (11-12 лет) — Даниил Медведев и Таллон Грикспор.

Ну а в полдень начались сами матчи с двух женских одиночек. Первыми вышли на корт Анастасия Потапова, представляющая команду «Львы», и Вероника Кудерметова («Сфинксы»). И тут для не посвящённых в особенности этих соревнований оказалось несколько неожиданностей. По регламенту, в матче обязательно проводится три сета, причём ограниченных не по счёту, а по времени — по 20 минут каждый. Это означает, что любая партия может завершиться с ничейным счётом — 3:3 или 4:4. Причём переходы осуществляются тоже не между нечётными геймами, а при истечении 10 и 20 минут. При счёте 40:40 в гейме разыгрывается решающее очко — никаких «больше-меньше» нет. Впрочем, такая особенность характерна уже давно для парного разряда. А вот что победа в определённой встрече и даже сете не имеет никакого значения, а в ход идёт только сквозное суммирование всех геймов во всех поединках, к такому привыкнуть было сложно.

Вот и получилось, что теннисистки играли на пределе, не зная, какой из выигранных геймов станет решающим в матче. Кудерметова решительно взялась за дело и за отведённые ей час с небольшим уверенно победила Потапову со странным для привычного тенниса счётом — 5:2, 4:2, 4:2. Самым главным в этой встрече была разница геймов, которую накопила Вероника — «+7».

Кстати, накануне во время общей пресс-конференции генеральный директор турнира Александр Медведев объяснил, что, поскольку соревнования показательные, согласовывать регламент с профессиональными теннисными ассоциациями не нужно, и рассказал байку, что однажды он участвовал в турнире, где на каждом переходе участники матча были обязаны выпить по полбокала шампанского: «Когда дело дошло до счёта 6:6, все уже были тёпленькие».

Но на турнире «Трофеи Северной Пальмиры», выступают профессионалы, поэтому они не согласились бы на такое нарушение спортивного режима. Наоборот, девушки переживали и нервничали, стараясь по максимуму набрать очки для своих команд. Во втором поединке уже отличилась представительница «Львов» Диана Шнайдер, которая оказалась чуть сильнее Юлии Путинцевой («Сфинксы»). Причём в их поединке впервые был зафиксирован ничейный счёт в одном из сетов. Диана взяла первый сет, Юлия — второй. Но главное было, что Шнайдер добилась разницы «+1» — 5:2, 2:4, 3:3. А общий счёт в матче сократился до «+6» в пользу «Сфинксов».

Далее на центральном корте настал черёд следующего мастер-класса для детей, теперь уже от капитанов двух команд — 41-летнего серба Янко Типсаревича и ирано-француза Мансура Бахрами. Кстати, в далёком 1989 году Бахрами стал финалистом «Ролан Гаррос» в парном разряде, а сейчас, в свои 69 лет, сохранил отличную форму и продолжает радовать публику своими трюками с теннисной ракеткой и мячами.

Мансур Бахрами на корте Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пока теннисные ветераны развлекали публику, теннисисты, у которых наступила пауза в матчах, в холле дворца раздавали автографы, заставляя охрану проявлять неимоверные усилия, чтобы спасти теннисных звёзд от наплыва желающих сфоткаться с ними, взять автограф или просто прикоснуться.

Карен Хачанов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После перерыва наступила очередь вступать в борьбу мужчин. Сначала перед зрителями появились дебютанты соревнований — Даниил Медведев («Сфинксы») и Таллон Грикспор («Львы»). Теннисисты играли в этом году в 1/4 финала «пятисотника» в Дубае. россиянин тогда вёл 6:2, 3:1, но не удержал преимущество и уступил. В этом же матче, наоборот, чем дольше продолжался матч, всё отчётливее становилось преимущество Медведева, а Грикспор уставал и отставал. В итоге Даниил оказался сильнее — 4:3, 4:2, 5:3. Причём он был близок к тому, чтобы в последнем сете при 5:2 забрать ещё одну подачу соперника, сделать счёт 6:2 и выйти подавать, что привело бы совсем уж к необычному теннисному счёту 7:2. Однако то ли россиянин проявил джентльменство и не стал добивать соперника, то ли Таллон действительно вцепился в тот гейм и сумел выцарапать свою подачу — 5:3, а там и регламентные 20 минут, образно говорят, отзвенели.

Далее на корт вышли Карен Хачанов («Сфинксы») и Александр Бублик («Львы»). Хоть последний и представляет Казахстан, но Питер для него родной город, к тому же Александр сейчас является главным шоуменом мужского тура. А уж в показательном турнире грех было не продемонстрировать свои всевозможные теннисные трюки. Тут уже пошли в ход и подача с руки, и твинеры (удар из-под ноги), и даже удары черенком ракетки вместо её головки. Надо сказать, что Карен принял этот вызов, поддерживал всевозможные шутки Бублика, и в какой-то момент показалось, что счёт перестал иметь значение. Хотя формально победил Хачанов — 5:2, 5:4, 3:4.

Ну а заключительный пятый поединок — парный мужской матч — превратился в бесконечное шоу. То Бублик прятался под сетку, давая возможность Грикспору вести перестрелку с задней линии, то уже сам Александр устроил батл с Даниилом Медведевым, чей кросс справа получится косее. Теннисисты доигрались до того, что Даниил уже был вынужден отбивать мяч от скамейки «Львов», где, вжавшись в кресло, покатывалась то ли со смеху, то ли от страха, что её заденут, Анастасия Потапова. В какой-то момент на замену Карену Хачанову вышел капитан «Сфинксов» Мансур Бахрами, пытавшийся продемонстрировать свою филигранную технику игры у сетки. В итоге «Львы», то есть Бублик и Грикспор, победили — 4:4, 4:2, 5:1, и общий счёт после первого дня стал 55:47 в пользу «Сфинксов». Разница «+8», как показали события первого дня, не такая уж и существенная, а значит, в воскресенье встреча может повернуться в любую сторону.

Ну а на встрече с журналистами, среди которых были и корреспонденты «Чемпионата», лидер «Сфинксов», 13-я ракетка мира Даниил Медведев обстоятельно ответил на вопросы.

— Поделитесь своими ощущениями от дебютного матча на турнире.

— Так получилось не совсем специально, что я оказался хорошо готов к этому турниру, поскольку многие приехали вчера или позавчера, а я в Петербурге с понедельника. Тренируюсь уже со среды, поэтому играл неплохо. Здесь быстрый корт, и, естественно, особенно в мужском теннисе будет много подач навылет. Если мы хорошо подавали, то принимать было тяжело с обеих сторон. Я играл на победу и рад, что добился её.

— Вы в своё время говорили, что на тренировках бывает всё отлично, а в игре — наоборот. Или на тренировках не очень хорошо, а в игре — отлично. Сейчас, получается, всё совпало?

— Да, все было неплохо. В этом плане я, скорее, перфекционист, то есть всё равно могу найти кучу ошибок. Но это теннис. Было много хороших розыгрышей, и я в целом рад не столько тому, как играл, а как чувствовал себя на корте – это самое главное.

— В этом году вы сменили тренера. Можно ли уже делать какие-то промежуточные выводы? И поддерживаете ли вы отношения со своим предыдущим наставником Жилем Сервара?

— Да, какие-то промежуточные выводы можно делать потому, что прошло почти три месяца. Единственное, что у нас с новой командой не было много работы вне турниров – я сыграл их шесть подряд, а до этого мы были всего полторы недели на мини-сборе с командой. Поэтому главная работа будет именно сейчас, но промежуточно всё прошло классно. Мы изначально договаривались, что это будет пробный период до конца сезона. Нам всем всё нравится, и мы продолжаем работать. Поэтому следующий сезон уже будет интереснее: больше ожиданий и у них, и у меня. Посмотрим, что из этого выйдет. А с бывшим тренером мы немножко поддерживаем контакт, однако он никогда уже не будет ежедневным. Так получилось, что я уже знаю, кого он станет тренировать, потому что, скорее всего, мы будем с этим игроком тренироваться во время предсезонки. Ну и будем видеться в туре.

— Как вы ощущали себя на корте в плане того, что эти сеты без переходов идут по 20 минут? Это непривычно долго для обычного тенниса. Специально как-то к этому готовились?

— Ну я специально не готовился, но так получилось, что я приехал сюда заранее, за несколько дней, поэтому физически я, наверное, готов лучше, чем Карен, Саша или Таллон. Просто потому, что они даже позже прилетели, ведь полёты — это всегда непросто. Поэтому физически я хорошо бегал, мячи все догонял. В принципе, не особо устал, мне кажется. Таллон был потяжелее в конце матча. Но это такой физический формат. Зависит, естественно, от подачи многое, то есть как только гейм где получается, допустим, эйс, ты не устаёшь, а как только пошёл розыгрыш, то это уже физический формат. И мне кажется, тем он и интереснее.

— В связи с такой нагрузкой хватит ли сил на пару, которая будет почти сразу, а Карен Хачанов, получается, вообще без перерыва будет её играть?

— Посмотрим. Я думаю, Карену может даже быть легче, потому что мне сейчас надо будет автографы давать. То есть ты сидишь, потом надо будет минут за 10-15 размяться, чтобы травму не получить. Но, опять же, в выставочных турнирах я уже играл много, и везде свои вот такие какие-то, скажем так, нюансы. И ничего страшного, как я и говорю. Главное — успеть чуть-чуть размяться, не получить травму. А пара, я уверен, будет зрелищная.

Даниил Медведев и Даниил Сальников Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Вы в последний раз приезжали играть в Петербург пять лет назад. С какими чувствами возвращались сейчас, если вообще можно сравнивать эти турниры?

— Ехал с двумя чувствами: ностальгией и радостью. Рад сыграть перед своими болельщиками – получается, впервые за пять лет. Потому что в 2021-м я не сыграл ни Питер, ни Москву, и, как уже говорил, если бы я знал, что ATP больше не будет проводить турниры в России, я бы их играл, конечно. Но тогда так вышло, что я взял US Open, всё тело болело, и иногда не получалось играть. Могу сказать, что турнир организован точно так же на высшем уровне, потому что его делает та же команда. Он мог бы спокойно быть турниром ATP-500. В Петербурге всегда классная организация, поэтому всем нравится сюда приезжать, и я верю Александру Ивановичу [Медведеву], что всем, кто был в предыдущие годы, просто не хватило места в этот раз.