«Заглянула пока только в Исаакиевский собор». Чемпионка Уимблдона — в Санкт-Петербурге

Одна из героинь минувшего сезона Вероника Кудерметова на Международном командном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» пообщалась с представителями СМИ на пресс-конференции, а потом ответила на несколько вопросов специально для «Чемпионата».

Вероника выступает за «Сфинксов» на турнире, где ведётся сквозной подсчёт выигранных геймов всеми игроками. После первого дня соревнований её команда, в которую также входят Даниил Медведев, Карен Хачанов и Юлия Путинцева, ведёт у «Львов» со счётом 55:47. Поэтому вопросы начались, конечно, с необычного формата турнира.

— Вероника, наверняка приятно начать с победы. Достаточно серьёзный задел вы создали для своей команды, что тоже важно: более чем двукратное преимущество по геймам. Расскажите о впечатлениях от этой игры и вообще от турнира в целом, от формата, в котором он проходит.

— Я на корте уже говорила, что наш капитан сказал, что «Сфинксы» никогда не проигрывали четыре раза подряд. Поэтому постаралась показать хороший теннис, выиграть как можно больше геймов, чтобы в итоге наша команда победила. Да, конечно, так как я впервые в таком формате выступаю, было достаточно непросто. Но я думаю, если мы будем использовать такие форматы и дальше, это тоже очень интересно.

— Что было самым сложным? Понятно, что надо было начинать без раскачки, как вы и сделали, собственно…

— Да, самое главное – с самого начала показывать хороший теннис, стараться играть без ошибок. Физически я ещё не в своей лучшей форме, поэтому по ходу матча я чуть-чуть уставала, где-то чувствовала, что уже внимание уходит… Самое важное – от первого и до последнего мяча постараться удержать внимание, потому что одна ошибка – и сразу может последовать много проигранных геймов, и ты спускаешься чуть-чуть ниже.

— Если продолжить разговор о формате турнира, как думаете, есть ли у него будущее?

— Сейчас такая тенденция: все хотят знать чёткую длительность матча для телевидения. В принципе, в паре мы это уже используем. И, думаю, в будущем это будут внедрять и в одиночные игры тоже.

— Александр Бублик, проходя мимо, пошутил: «Вероника, поддайся чуть-чуть!»

— Вся ответственность будет на нём, пусть он это отставание своей команды отыгрывает!

— Он главный балагур в туре. А кого из девушек можно было бы назвать самой забавной?

— У нас, мне кажется, таких персонажей, как Александр, в женском туре нет. По крайней мере, я не знаю.

— На турнире прекрасная атмосфера, вы все смеётесь на корте. Это больше развлечение всё-таки для вас или что-то полезное с точки зрения спорта и подготовки к следующему сезону вы для себя можете вынести?

— Нет, безусловно, это польза. Очень здорово, что в период подготовительного времени к следующему сезону есть такая возможность поиграть именно с теми теннисистами, с которыми ты будешь сталкиваться на кортах. Поэтому, конечно, мы стараемся сделать всё более интересным для зрителей, для детишек, но девочки никогда не умели показывать шоу, мы все такие сконцентрированные.

— Вы довольно рано закончили свой первый матч. Есть ли план посетить какие-то места в Санкт-Петербурге или останетесь поддерживать команду?

— Вообще, я должна поддерживать команду. Времени не так много, однако в пятницу после пресс-конференции я успела посетить Исаакиевский собор, сходить в храм буквально на 30 минут. Я никогда до этого там не была. Когда появляется какой-то шанс, стараюсь по возможности куда-то сходить, посмотреть, но, к сожалению, этого времени очень мало.

— У вас здесь командное мероприятие, и вы нам всем известны как отличный парный игрок. Расскажите, были ли какие-то командные активности на сплочение у «Сфинксов»? И есть ли у вас какие-то ритуалы в дуэте с Элисе Мертенс, чтобы создать настрой перед выходом на корт?

— Что касается меня и Элисе, мы обе позиционируем себя как одиночных спортсменок. Да, перед самыми важными матчами мы собираемся, перед разминкой обговариваем план на игру, тактику – только теннисные моменты. Далее идём разминаемся, готовимся к матчу по отдельности и выходим играть. Да, здесь командное соревнование. Пока что идёт первый день, никаких тимбилдингов не было, но мы все друг друга поддерживаем, у нас хорошая атмосфера, и, надеюсь, зрителям нравится наблюдать за нами.

— Есть ли договорённость с Элисе на следующий сезон играть дальше в паре?

— Да, такая договорённость есть. Образно выражаясь, договор подписан.

Ну а затем Вероника Кудерметова ответила на несколько вопросов специально для «Чемпионата».

— Вероника, вы уже вернулись из отпуска. Где успели побывать?

— Я успела отдохнуть на Мальдивах неделю, а потом была в Курске.

— Как раз примерно в это время поднималась тема, что теннисисты почти поголовно все ездят почему-то отдыхать на Мальдивы. Почему так получается?

— Ну, на самом деле, в этом году я столкнулась, точнее, я осознала, что для теннисистов сезон получается очень длинный, очень насыщенный — постоянные переезды, перелёты. И, наверное, Мальдивы — это единственное место, где ты можешь отдохнуть, ни о чём не думать, ни о каких проблемах, и действительно насладиться моментом своего отдыха. Потому что, если ты находишься в России или в других активных местах, то тебе надо куда-то ездить, какие-то дела делать. А на Мальдивах для меня как раз то самое место, где я могу просто на неделю отключить свою голову.

— А какие-то непривычные для обычного тура делали там дела, которыми не могли заниматься в течение сезона?

— Нет. Там дела никакие я не делала, там я действительно отдыхала, посвятила эту неделю просто тотальному отдыху. Спокойному.

— На каком этапе подготовки вы сейчас находитесь?

— Ну, наверное, на начальной. Только на начальной, потому что ещё больше месяца до старта сезона. Вот сейчас мне удалось сыграть первый матч, в воскресенье будет второй. И, в принципе, я довольна той игрой, которую я показала. Надеюсь, что всё будет хорошо.

— Как раз на эту тему примерно отвечал в пятницу на пресс-конференции Даниил Медведев. Он сказал, что более удачное время для турнира — середина или даже конец декабря. Понятно, что влиять вы на это не можете, но вам бы были те сроки поудобнее?

— Да я бы так не сказала. Мне, в принципе, эти сроки тоже удобны. Всё хорошо, потому что ты сыграл перед своей публикой, показал, постарался показать хороший теннис, уделил внимание детишкам, потом поехал и готовишься спокойно к сезону. Для меня, в принципе, сроки адекватные и комфортные.

Вероника Кудерметова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Как проведёте декабрь? Где планируете встречать Новый год и какие по планам у вас будут турниры?

— Декабрь я планирую провести в Казани — там буду тренироваться. Первый турнир начинаю в Брисбене, а Новый год ещё пока не решила, скорее всего, там же — в Австралии.

— Есть какие-то новогодние традиции, которые вы соблюдаете вне зависимости от того, дома вы или где-то в другом месте?

— Таких традиций нет, но последние годы мы стараемся всё время на Новый год смотреть какие-то русские старые фильмы — «С лёгким паром», допустим. В общем, новогодние.

— У вас в минувшем сезоне были две замечательные победы в паре — Уимблдон и Итоговый. Как вы их восприняли? Чем они отличаются друг от друга? В чём их важность?

— Для меня, наверное, был очень важен Уимблдон, потому что это мой первый «Большой шлем». В 2021 году, когда я выступала с Леной Весниной в паре, у нас там уже был обидный проигранный финал. И в этом году, когда получилось взять этот титул, то это было невероятно.

— А вот в одиночке какой выделите поединок за этот сезон?

— Наверное, у меня запоминающиеся лично для меня два результата. Это на Australian Open и в Цинциннати. Наверное, выделю матч в Цинциннати, когда я играла с Кларой Таусон [в третьем круге]. Я проиграла первый сет — 3:6. Вообще ничего не складывалось, ничего не получалось. Но потом как-то удалось переломить ход игры и выиграть очень тяжёлый матч. Для меня это было ценно — суметь переломить этот ход игры и показать потом очень хороший теннис.

— Неоднозначно люди восприняли фотосессию на Итоговом турнире. Как вообще подбирались там наряды? Каково ваше мнение?

— С нарядами там была опция — приехать и выбрать наряд на месте, что я и сделала. А некоторые девочки привезли наряды с собой. Лично я довольна, как я выглядела, но в целом именно как организована была сессия, мне немножко не понравилось. Потому что всё было в стиле: делайте, что хотите, вставайте, куда хотите. В прошлом году организация именно вот этого момента фотографирования была гораздо лучше — каждый игрок был виден, у каждого игрока была своя изюминка. А в этом году было, что мы какой-то просто толпой встали и стоим. Но это лично моё мнение.

— Какая цель у вас на следующий сезон именно в одиночном разряде?

— Конечно, хочется двигаться вперёд. Надеюсь, если реально смотреть, топ-15 железно я планирую (смеётся). Конечно, всегда можно загадывать, но…