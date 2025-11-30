«Главное, чтобы зрители получили кайф». «Сфинксы» Медведева покорили «Львов» Бублика

В Санкт-Петербурге завершился выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» — 2025 с участием звёзд тенниса мирового уровня. В результате двухдневного противостояния команд «Львы» и «Сфинксы», названных в честь символов города на Неве, выиграли прежде всего любители этого вида спорта. Но обо всём по порядку.

Игровой день, как и накануне, начался с мастер-класса. На сей раз капитан «Львов» Янко Типсаревич и игрок команды «Сфинксов» Юлия Путинцева провели занятие на центральном корте КСК «Арена» с детьми в возрасте до 15 лет из разных регионов России — Смоленска, Рыбинска, Москвы, Московской области, Тамбова и Курска.

А для самых юных ребятишек (от шести до восьми лет) на мини-корте, расстеленном прямо в холле стадиона, Карен Хачанов провёл весёлое занятие. 18-й номер мирового рейтинга сначала поперекидывал мячик через сетку с малышами, потом взял в руки огромную полутораметровую ракетку и попытался поорудовать ей, а затем проявил немалую реакцию и одновременно отбивал по три мяча. В итоге набралось порядка 30 ударов.

Сами же поединки в рамках матча «Львы» — «Сфинксы» с полудня пошли без перерыва. Напомним, накануне последние создали запас с разницей по геймам «+8». Первыми на корт вышли неудачницы стартового дня — Юлия Путинцева и Анастасия Потапова. Настя здорово настроилась на этот поединок и не оставила сопернице шансов ни в одном из сетов — 4:2, 5:3, 4:2. Разрыв сократился до «+2».

После поединка Потапова прокомментировала тот факт, что со стороны показалось, что игра во второй день ей давалась легче: «Мне кажется, это было видно, и действительно это так. С чем это связано, не знаю на 100%. Наверное, всё-таки имеет значение тот фактор, что удалось сыграть в субботу один матч, провести время на корте чуть больше, чем обычно, ну и адаптировалась я чуть-чуть лучше, нежели Юля. Может быть, у неё было мало времени. Но мы сегодня были настроены. Ведь непросто начинать второй день. Кто-то ведёт в счёте, а кто-то догоняет. А произойти может вот такое, что разрыв исчезнет буквально за 20 минут».

Анастасия Потапова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Впрочем, Юлия Путинцева призналась, что вечером ходила на балет вместе с четой Медведевых. А Даниил играл как раз вторую встречу дня — с Александром Бубликом. И это был, пожалуй, самый главный матч всего двухдневного турнира. Поначалу поединок покатился в сторону Бублика. Он взял первый сет без особых проблем. Но следом уже Даниил включился, а у Александра, по его признанию, сил оставалось всё меньше. В итоге получилась волевая победа Медведева с почти теннисным счётом — 2:5, 6:2, 6:2.

В итоге лидер российского тенниса за два дня одержал две победы в одиночке над топовыми теннисистами — Таллоном Грикспором (25-я ракетка мира) и Александром Бубликом (11), так что теперь с хорошим настроением может проводить предсезонку. Даниил дал такой комментарий журналистам на пресс-конференции: «С Сашей Бубликом где-то играл серьёзно, где-то были элементы шоу. Самое главное, чтобы понравилось зрителям, а понравилось ли нам — это уже второстепенный вопрос. Мне кажется, зрители получили кайф. Про субботний парный матч скажу, что наши эмоции тут не настолько важны, но было прикольно. Разные удары, розыгрыши, кроссом, с лёта… Это всё было весело, и атмосфера только хорошая».

Даниил Медведев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Корреспондент «Чемпионата» попросил у Александра Бублика рецепт — как обыгрывать Медведева не в таких показательных матчах, а на регулярных турнирах, на что любимец питерской публики, представляющий ныне Казахстан, честно ответил: «А я не знаю, я один раз всего у него выиграл. Ну и в принципе, мне достаточно. Один раз — это хорошо. Самый важный матч, который мы с ним когда-либо играли, я выиграл, поэтому так вполне нормально. Не знаю почему, однако на траве в Галле так сложились обстоятельства. У него был тяжёлый поединок перед этим с Сашей Зверевым, трёхсетовый. Я достаточно легко прошёл четвертьфинал, а потом был тяжелейший матч с Кареном. Но, может быть, я к финалу восстановился чуть лучше, а он в какие-то моменты, может быть, не сыграл так, как он обычно против меня играл. Так что я его одолел лишь один раз, и не знаю, сколько раз ещё получится».

Александр Бублик Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Следом состоялась заключительная женская одиночка за два дня. Диана Шнайдер и Вероника Кудерметова выясняли, кто завершит турнир без поражений. И в этом матче сложилась уникальная ситуация — два сета завершились ничьей, а в третьем тоже было близко к ней, но шестой гейм закончился до истечения отведённых на партию 20 минут, поэтому пошёл седьмой, решающий гейм, в котором чуть сильнее оказалась Диана Шнайдер — 4:4, 3:3, 4:3.

Последний одиночный поединок во всём турнире проводили Карен Хачанов и Таллон Грикспор. Российский теннисист был в этот день в ударе и не оставил сопернику шанса — 4:2, 4:4, 4:3. Таким образом, и Карен, и Даниил оказались главной ударной силой «Сфинксов». Они за два дня выиграли по два своих матча, и счёт к заключительной парной комбинации стал 98:89 в их пользу.

Ну а женский парный поединок Шнайдер/Потапова — Путинцева/Кудерметова превратился в бесконечное шоу. По ходу матча в командах пошли замены. У «Львов» на площадке оказались Александр Медведев и Александр Бублик, а за «Сфинксов» вместе с Кудерметовой целый сет отыграл 69-летний капитан Мансур Бахрами. Третья партия уже стала чистым микстом. Сначала Даниил Медведев с Юлией Путинцевой противостояли Анастасии Потаповой и Таллону Грикспору, а затем Карен Хачанов и Вероника Кудерметова — Александру Бублику и Диане Шнайдер. В итоге табло зафиксировало счёт 3:3, 4:2, 4:2 в пользу «Львов». Тут Александр Бублик попросил Карена и Веронику: «Давай ещё поиграем!» Пока те раздумывали с ответом, он обратился к публике: «Хотите?» Те не возражали. Этот экстра-гейм остался тоже за Бубликом и Шнайдер, однако с общим счётом 105:101 выиграли «Сфинксы».

Так завершился турнир «Трофеи Северной Пальмиры» — 2025, который собрал звёзд отечественного и мирового тенниса, а также полный стадион зрителей, которые соскучились по своим любимцам. Будем надеяться, что подобные фестивали спорта продолжатся.