Родился в семье русской матери и выиграл 52 титула. Теннис лишился выдающейся легенды

Легендарный итальянский теннисист Никола Пьетранджели умер в возрасте 92 лет. За свою карьеру Пьетранжели выиграл 52 титула в одиночном разряде, включая два кубка «Ролан Гаррос» (1959, 1960).

Никола стал первым представителем Италии, победившим на турнирах «Большого шлема». Кроме того, он стал обладателем Кубка Дэвиса — 1976 в статусе капитана национальной команды.

Никола Чиринский-Пьетранджели родился в 1933 году в Тунисе, который тогда был колонией Франции, Его отец итальянец Джулио играл в теннис на любительском уровне. В Тунисе он встретил русскую эмигрантку Анну, в отношениях с которой и родился Никола.

Никола Пьетранджели со своей русской матерью Анной в 1956 году Фото: Carlo Bavagnoli/Getty Images

После оккупации Туниса союзниками во время Второй мировой войны семья Пьетранджели были интернирована. Юный Никола начал играть в теннис на корте в лагере для военнопленных и был очень хорош в этом деле.

После войны семья Пьетранджели обосновалась в Риме. До 19 лет Никола больше увлекался футболом и даже играл за молодёжную команду клуба Серии А «Лацио», однако в итоге выбрал теннис, полагая, что это позволит ему больше путешествовать по миру. Он быстро прогрессировал на корте и к 20 годам считался лучшим в стране.

Пьетранджели выиграл «Ролан Гаррос» в одиночном разряде дважды подряд – в 1959 и 1960 годах. Также он доходил до финала турнира в 1961-м и 1964-м, проиграв в обоих матчах за титул испанцу Мануэлю Сантане. В 1958 году Пьетранджели стал победителем «Ролан Гаррос» в смешанном разряде, а в 1959-м — в парном. Никола является одним из двух итальянцев, бравших титул на этом соревновании в одиночном разряде. Также это удавалось Адриано Панатте (1976), до финала доходили Джорджо Де Стефани (1932) и Янник Синнер (2025).

Никола Пьетранджели на корте в 1960 году Фото: Evening Standard/Getty Images

Среди итальянцев турниры «Большого шлема» в мужском одиночном разряде выигрывали только Синнер (4), Пьетранджели (2) и Панатта (1). При этом на других мэйджорах Пьетранджели никогда не доходил до финала, лучший результат показав на Уимблдоне-1960, где он проиграл в полуфинале. Никола признавался, что сильнее всего хотел взять имено травяной мэйджор в Лондоне, но, к сожалению, цели не достиг.

Всего за карьеру Пьетранджели выиграл 44 титула в одиночном разряде и восемь — в парном. В одиночке его лучшим результатом в мировом рейтинге было третье место. Будучи игроком, Никола представлял национальную команду Италии на Кубке Дэвиса с 1954 по 1972 год и дважды доходил до финала (1960, 1961). Пьетранджели стал рекордсменом Кубка Дэвиса по количеству побед и в одиночном, и в парном разрядах. Он единственный итальянский игрок в Международном зале теннисной славы.

Пьетранджели был не просто классным игроком. Он стал культурным явлением в Италии и заметно популяризировал теннис в стране – его мощнейшим бэкхендом и лёгкостью передвижения на корте до сих пор регулярно восхищаются в местных СМИ. Никола при этом обладал внешностью и обаянием кинозвезды, привлекая к виду спорта дополнительную аудиторию. Он стал неотъемлемой частью высшего общества 1960-х годов, общаясь с такими звёздами, как Марчелло Мастроянни, Брижит Бардо и Клаудия Кардинале.

Пьетранджели часто называли «дамским угодником», однако он всегда отвергал этот ярлык. Никола в течение 15 лет был женат на модели Сюзанне Артеро, у них родилось трое сыновей: Марко, Джорджо (скончался в 2025 году) и Филиппо. Также у него на протяжении семи лет были отношения с телеведущей Личией Коло.

Даже в почтенные годы Пьетранджели регулярно посещал «Мастерс» в Риме, «Ролан Гаррос» и матчи сборной Италии на Кубке Дэвиса. А также продолжал давать острые оценки современному теннису и его звёздам в медиа. Критики обвиняли его в зависти к новым поколениям, но он не прекращал говорить максимально прямо.

Никола Пьетранджели и Мартина Навратилова на «Мастерсе» в Риме в 2023 году Фото: Alex Pantling/Getty Images

После победы Италии на Кубке Дэвиса в 2024 году Никола ярко охарактеризовал тогдашнюю первую ракетку мира Янника Синнера, заявив, что тот находится на верном пути к тому, чтобы побить все его рекорды, кроме одного: 164 проведённых матчей за сборную. Это действительно так. Синнер уже может считаться лучшим теннисистом в истории Италии, хотя ранее это звание принадлежало как раз Пьетранджели. Однако Янник вряд ли сыграет более полутора сотен матчей на Кубке Дэвиса за Италию, особенно учитывая отсутствие особого желания выступать на этом турнире, в том числе его пропуск в этом году.

Смерть Пьетранджели – серьёзная потеря для итальянского и мирового тенниса в целом.

«Культовая фигура в итальянском теннисе, оставившая после себя выдающееся наследие. Теннисному миру будет его очень не хватать», — говорится в сообщении пресс-службы «Ролан Гаррос».

«Итальянский теннис оплакивает свою икону. Никола Пьетранджели, единственный итальянский теннисист в Международном зале славы тенниса, умер в возрасте 92 лет», — сказано в релизе Федерации тенниса Италии.

Никола Пьетранджели заранее завещал провести свои похороны на монументальном стадионе «Форо Италико» в Риме, отметив, что там есть «3000 мест, парковка и крытый переход на случай дождя». Вероятно, к пожеланию легенды прислушаются, а сама церемония прощания с Пьетранджели состоится в течение нескольких дней.