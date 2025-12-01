У России ещё одна потеря в теннисе. Рахимова тоже будет играть за Узбекистан

В первый день зимы пришла не очень приятная для отечественного тенниса новость. В туре стало на одну россиянку меньше. Пресс-служба Федерации тенниса Узбекистана (ФТУ) объявила, что Камилла Рахимова, занимающая 112-е место в рейтинге WTA, отныне будет выступать под флагом этой страны.

«Появление Камиллы Рахимовой в составе национальной команды Узбекистана — событие исторического масштаба. Она уже зарекомендовала себя как сильная, конкурентоспособная теннисистка, способная играть на равных с топ-игроками. Мы рады приветствовать Камиллу в составе нашей сборной и уверены, что впереди яркие победы, большой путь и новые рекорды под флагом Узбекистана», — отметил генеральный секретарь ФТУ Сардор Камилов.

Также в сообщении пресс-службы отмечается, что «переход Камиллы Рахимовой под флаг Узбекистана — стратегическое усиление сборной, которое выводит страну на новый уровень в плане международной конкуренции. Теперь Узбекистан получает игрока мирового класса, способного показывать серьёзные результаты на турнирах серии «Большого шлема», турнирах WTA, ITF, командных чемпионатах, Азиатских играх и Кубке Билли Джин Кинг».

Камилла Рахимова Фото: Hector Vivas/Getty Images

24-летняя Рахимова родилась в Екатеринбурге, но имеет связь с Узбекистаном. Мать Камиллы Руфина Рахимова (урождённая Ялалова) в юности входила в число сильнейших теннисисток в своей возрастной категории и выступала за Узбекскую ССР. А старший брат Камиллы Тимур родился в Ташкенте. «Эти семейные корни делают решение Рахимовой представлять Узбекистан особенно символичным», — указано в сообщении пресс-службы.

Нельзя сказать, что прошедший сезон стал для Рахимовой успешным. 2024 год она закончила на 60-й строчке, а сейчас не входит в топ-100. Кроме того, в предыдущих трёх сезонах Камилла неизменно хотя бы раз выходила в полуфинал на уровне WTA, а в 2025-м лишь однажды отметилась выходом в четвертьфинал. В этом сезоне она одержала 27 побед и потерпела 33 поражения, если учитывать матчи на всех стадиях и во всех турнирах, а её баланс на уровне основных сеток WTA — 10-20.

На «Шлемах» Рахимова никогда не проходила дальше третьего круга, по разу сделав это на US Open (в 2021 году), на «Ролан Гаррос» (в 2023-м) и на Уимблдоне (в 2025-м). В последнем случае Камилла во втором круге обыграла пятую ракетку мира Жасмин Паолини, и пока это её крупнейшая в карьере победа.

В текущем рейтинге Рахимова была 13-й ракеткой России, а теперь является первым номером в Узбекистане. При этом в таблице на официальном сайте WTA флаг у неё пока не указан — видимо, осталось уладить технические моменты. На этой неделе теннисистка выступает на «челленджере» (WTA-125) в Анже. В турнирной сетке там присутствуют, в частности, россиянки Полина Кудерметова, Алина Корнеева и Алина Чараева.

В парном разряде Рахимова чуть более успешна. В этом виде на её счету три титула на турнирах WTA-250 (все они завоёваны с разными напарницами), а лучшим результатом на ТБШ является выход в четвертьфинал Australian Open — 2025.

Это второй за последнее время случай ухода российской теннисистки именно в данном направлении. В середине октября стало известно, что под флагом Узбекистана будет выступать Мария Тимофеева.

«Присоединение Камиллы Рахимовой — ещё один шаг к формированию ультраконкурентоспособной женской команды и развитию тенниса в стране. Федерация продолжит укреплять систему подготовки спортсменов и привлекать в сборную игроков мирового уровня», — отмечается в сообщении пресс-службы ФТУ.

Примеры Рахимовой и Тимофеевой, увы, не единственные за последнее время — с 2022 года российские теннисисты и теннисистки выступают в нейтральном статусе. В марте 2025 года под флаг Австралии перешла бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина. Летом 2024-го Элина Аванесян ушла в сборную Армении. А Варвара Грачёва ещё в 2023 году стала выступать под флагом Франции.