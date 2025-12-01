Скидки
Анже-2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Полина Кудерметова победила, Вера Звонарёва вернулась

Кудерметова-младшая открыла зиму победой. А Звонарёва вернулась в 41 год — и тоже выиграла
Александр Насонов
Полина Кудерметова и Вера Звонарёва
Полина вышла во второй круг «челленджера» в Анже, а Вера добилась того же на «стотысячнике» в Дубае.

Декабрь не самый напряжённый месяц в профессиональном теннисе, поэтому интерес вызывают те соревнования, которые во время регулярного сезона обычно проходят мимо внимания, если там не происходит ничего экстраординарного. Одним из таких турниров является «челленджер» в Анже (Франция), появившийся в календаре WTA-125 в 2021 году. Первой его чемпионкой стала россиянка Виталия Дьяченко, а год назад сильнее всех была американка Алисия Паркс, ставшая двукратной победительницей соревнований.

В этот раз Паркс, 71-я ракетка мира, возглавила посев. В основную сетку попали четыре российские теннисистки: Полина Кудерметова (3), Камилла Рахимова (8), Алина Чараева и Алина Корнеева. В день старта турнира стало известно, что Рахимова переходит под флаг Узбекистана, однако на официальном сайте WTA она по-прежнему представлена как нейтральная участница.

Все россиянки свои матчи первого круга отыграли в первый день турнира. Чараева вышла на корт с 18-летней украинкой Вероникой Подрез, прошедшей в сетку через квалификацию. Россиянка занимает в рейтинге 162-ю строчку, а Подрез идёт лишь 301-й. Несмотря на огромный отрыв в рейтинге, Чараева потерпела разгромное поражение. У Алины и в первом сете, и во втором были брейк-пойнты, но она упустила все семь шансов. Подрез, сделавшая два брейка в первой партии и три — во второй, отдала в итоге всего два гейма — 6:1, 6:1 за 1 час 16 минут.

Анже 125. 1-й круг
01 декабря 2025, понедельник. 12:10 МСК
Вероника Подрез
301
Украина
Вероника Подрез
В. Подрез
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Алина Чараева
162
Россия
Алина Чараева
А. Чараева

18-летняя Корнеева, 216-я ракетка мира, играла как раз с Рахимовой, 112-м номером рейтинга. Алина выступила по примеру Чараевой: ни одного реализованного брейк-пойнта и всего два взятых гейма. Рахимовой, чтобы победить, понадобилось ещё меньше времени, чуть менее часа — 6:1, 6:1 за 1 час 5 минут.

Анже 125. 1-й круг
01 декабря 2025, понедельник. 15:50 МСК
Алина Корнеева
216
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Камилла Рахимова
112
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

А 92-я ракетка мира Кудерметова-младшая вышла на корт с итальянкой Камиллой Розателло, располагающейся на 220-й строчке. В этой встрече всё прошло по сценарию россиянки. Полина не подарила сопернице ни одного брейк-пойнта, да и счёт «ровно» на её подаче возникал лишь однажды. Кудерметова сразу же сделала брейк, в седьмом гейме ещё раз взяла чужую подачу, после чего подала на сет — 6:2. Во второй партии Полина после 0:1 выиграла пять геймов подряд, добившись двух брейков. И в восьмом гейме без нервов закрыла матч — 6:2, 6:2 за 1 час 4 минуты.

Анже 125. 1-й круг
01 декабря 2025, понедельник. 17:10 МСК
Полина Кудерметова
92
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Камилла Розателло
220
Италия
Камилла Розателло
К. Розателло

Во втором круге Кудерметова сразится с немкой Анной-Лизой Фридзам.

WTA-125. Анже-2025. Турнирная сетка

Нельзя пройти мимо возвращения в тур двукратной финалистки ТБШ Веры Звонарёвой, которой в сентябре исполнился 41 год. Бывшая вторая ракетка мира не выступала в одиночном разряде с мая 2024 года, лишилась рейтинга и перешла в категорию неактивных теннисисток. Легенда отечественного тенниса заявилась на «стотысячник» (W100) в Дубае — и в первом матче со счётом 6:3, 6:4 обыграла хорватскую теннисистку Тару Вюрт.

Звонарёва вышла во второй круг, вскоре после чего к ней присоединились Елена Приданкина, обыгравшая в дерби Анастасию Захарову, и Полина Яценко. А Алевтина Ибрагимова во вторник, 2 декабря, сразится с бывшей 10-й ракеткой мира Кристиной Младенович.

