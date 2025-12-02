Чемпион молодёжного Итогового отказался защищать титул. Он уже вырос из этого турнира

Год назад Жоао Фонсека в блестящем стиле выиграл молодёжный Итоговый чемпионат ATP. Тогда бразильский теннисист последним отобрался на турнир и стал самым низкорейтинговым его участником. В неделю проведения Итогового Фонсека был 145-й ракеткой мира, а Артюр Фис, лидер посева, входил в топ-20. Жоао выиграл все пять матчей (три – в группе и два – в плей-офф), завоевал титул и стал чемпионом в возрасте 18 лет 3 месяцев. Моложе был лишь Янник Синнер (18 лет 2 месяца), победитель молодёжного Итогового 2019 года.

Прошёл год, и Фонсеке уже 19, так что на турнир он пока проходит по возрасту. Несмотря на это, он принял решение не защищать титул. «Жоао Фонсека снялся с Next Gen ATP Finals – 2025. Теннисист продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в конце сезона. Мы желаем Жоао всего наилучшего в его восстановлении и подготовке к сезону-2026», – отмечается в сообщении пресс-службы турнира в социальной сети Х.

Тем не менее на молодёжном Итоговом всё равно будет за кем последить. Как минимум за Якубом Меншиком и Лёнером Тьеном, 19-й и 28-й ракетками мира соответственно.

Ну а в снятии Фонсеки, 24-го в рейтинге ATP, нет ничего удивительного, даже если вынести за скобки травму. Он уже перерос этот турнир. В этом году первый номер Бразилии провёл мощный сезон, завоевав два титула. В феврале Жоао выиграл Открытый чемпионат Аргентины, который на протяжении почти сотни лет (с перерывами) проходит в Буэнос-Айресе. В финале этого грунтового турнира категории АТР-250 наш герой одолел местного любимца Франсиско Серундоло – 6:4, 7:6 (7:1). А главного успеха Фонсека добился в октябре, когда стал сильнейшим на «пятисотнике» в Базеле. Там в титульном матче оказался повержен один из главных неудачников финалов (0-5 по карьере) испанец Алехандро Давидович-Фокина — 6:3, 6:4.

Главным оружием Жоао является форхенд. В ATP ещё весной подсчитали, что средняя скорость полёта мяча после удара справа в исполнении бразильца составляет 130 км/ч, в то время как средний показатель по туру — 122 км/ч. Кроме того, скорость вращения мяча после форхенда в исполнении Фонсеки — 3019 об/мин, и это тоже выше среднего значения (2844 об/мин).

Артюр Фис, проигравший Фонсеке на групповом этапе прошлогоднего молодёжного Итогового, объяснил, почему бразилец так хорош в этом компоненте. «Я бы сказал, что у него отличное чувство времени. Даже если ты быстро играешь с форхенда, он может очень быстро среагировать — и сыграть ещё быстрее. Я думаю, он легко может применять свою силу. С отличным чувством времени это проще. Он может играть очень быстро, не прилагая усилий. А представьте, когда он станет использовать всю свою силу, всю свою мощь. Это будет очень, очень быстро», — цитирует его пресс-служба ATP.

Тай-брейк второго сета в финале Буэнос-Айреса Фонсека выиграл со счётом 7:1. В тот момент качество форхенда в его исполнении составило космические 9,8 балла из 10. Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне комментатор Марк Петчи остался впечатлён действиями Жоао. «Честно говоря, мне кажется, что он вышел на совершенно новый уровень. Я понимаю, что это преувеличение. Но на Next Gen я был очень впечатлён тем, с какой лёгкостью он собирал виннерсы. Ему не нужно было искать линию, чтобы сделать выигрышный удар. А это всегда является хорошим признаком того, что в нём есть что-то особенное», — сказал Петчи в эфире Tennis Channel.

И добавил, что Фонсека в чём-то напоминает Карлоса Алькараса: «На данный момент всё для него ещё ново. Он как бы пытается понять, что работает. И что мне ещё в нём нравится — Жоао немного похож на Алькараса. Он совершенно бесстрашен в важные моменты и готов действовать. Я надеюсь, что он не утратит эту черту. Но, очевидно, в важные моменты ему придётся немного снизить скорость форхенда».

А Александр Бублик отметил, что у Фонсеки вообще лучший форхенд среди тех игроков, которые не являются «богами».

Материалы по теме Александр Бублик собрал идеального теннисиста, включив в него Медведева

В активе Фонсеки уже есть одна победа над действующим представителем первой десятки. В первом круге Australian Open — 2025 бразилец, занимавший тогда 112-е место в рейтинге ATP, не отдал ни сета Андрею Рублёву (9) — 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5). «Против такого сильного соперника, обладающего такой мощью с форхенда, как Андрей… Было удивительно видеть, как кто-то заставляет форхенд Рублёва выглядеть средним по скорости», — заметил Петчи.

В теннисном мире высоко оценивают потенциал Фонсеки. Двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников предположил, что Жоао не позже чем через пару лет пробьётся на взрослый Итоговый турнир. «Со всем тем, чего он достиг за этот сезон… Думаю, Жоао Фонсека – тот игрок, которого нужно учитывать накануне следующего года. Он выиграл некоторые значимые турниры, как, например, в Базеле. Если он продолжит на том же уровне и в том же темпе, то, уверен, если не в следующем году, так через сезон мы увидим его на Итоговом», — приводит слова Кафельникова Punto de Break.

Впечатлён Евгений и тем, как бразилец относится к делу. «Фонсека — очень талантливый, хороший парень. Очень хороший парень. Знаю его менеджера, он рассказывал, как всё происходило. Парень, в принципе, из не то чтобы неблагополучной семьи, но в Бразилии ты должен бороться за своё место под солнцем. Как в своё время это делал Густаво Куэртен. Целеустремлённый парень, у него хорошее нутро. Мне, честно говоря, его стиль игры, отношение очень импонируют», — сказал он в интервью YouTube-каналу First&Red.

Жоао Фонсека Фото: Julian Finney/Getty Images

Гильерме Тейшейра, тренер Фонсеки, отметил способность подопечного адаптироваться к различным условиям. «Меня всегда поражала его способность адаптироваться к любой среде. Он очень быстро меняет атмосферу. Жоао знает, что имеет право здесь находиться. Он спокойный и уравновешенный человек. Действительно очень спокойный», — цитирует его Punto de Break.

В схожем ключе высказался и Андре Агасси, пообщавшийся с Жоао на Кубке Лэйвера. «Больше всего меня поразил его настрой. Ему не нужно чьё-либо одобрение. Его не пугает окружающая обстановка. Он верит, что его место на этих турнирах, что он достоин этого, что он должен и хочет продолжать совершенствоваться. Он умён, проницателен и восприимчив», — сказал легендарный американец.

Патрик Муратоглу, бывший тренер Серены Уильямс, считает, что Фонсека входит в список теннисистов, которые, возможно, в перспективе составят конкуренцию Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру. Сам Алькарас, кстати, предположил, что бразилец вполне может войти в первую тройку. «Он особенный игрок. У него потрясающая сила ударов и отличная подача. У него также потрясающий форхенд, и думаю, что ему больше всего нужно совершенствоваться в движении, но он будет совершенствовать его постепенно.

То, чего он добился в этом году, действительно впечатляет. Попадание в топ-25 — выдающееся достижение, и я думаю, что в ближайшие два года он значительно продвинется вперёд. Посмотрим, как он справится с давлением, но я предсказываю, что его ждёт много хорошего. Вполне возможно, в будущем он сможет войти в тройку лучших. Для него крайне важно попасть туда и усердно работать, чтобы оставаться среди лучших», — приводит слова Карлоса O Globo.

Американский тренер Рик Маччи, работавший с Марией Шараповой и сёстрами Уильямс, заявил, что Фонсека «заряжен на величие». «Фонсека — настоящий игрок. Он соответствует всем требованиям, потому что является самым универсальным и перспективным за последние три года игроком с огневой мощью. У него нет недостатков, как у остальных, и Жоао скоро заявит о себе.

Фонсека заряжен на величие. Ментально он на голову выше остальных. Он выходит в профессиональный теннис к двум доминирующим игрокам. Но у бразильского Бластера есть дополнительные возможности. И в 2026 году он влетит в десятку лучших как ракета», — приводит слова Маччи Tennis365.

А Новак Джокович на одной из пресс-конференций на US Open — 2025 сказал, что по завершении карьеры намерен стать тренером Жоао. «Мой план после завершения карьеры — тренировать Жоао Фонсеку. Я собираюсь стать очень дорогим [тренером] для него», — заявил Джокович.

Конечно, Новак пошутил. Но кто знает, может, через пару лет это будет уже и не шутка.