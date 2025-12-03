Джоковичу нельзя тянуть с завершением карьеры. Следующий сезон — идеальный момент

Нас всех ждёт большая теннисная боль. Она постучится в день, когда 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович уйдёт из спорта. И как ни парадоксально, этому моменту стоит случиться как можно скорее, иначе к этой самой тоске присоединятся чувство жалости и тотальное разочарование.

Ведётся весь разговор, конечно, к завершению карьеры Джоковича. Сам же Новак пока пытается это волнительное дело отсрочить.

«У меня всегда был план хотя бы на год, а иногда и на более долгий срок – чего я хочу и как этого добиться. Поскольку достиг всех возможных целей, я заговорил об Олимпиаде‑2028, ведь хочу играть ещё много лет. Было бы здорово завершить карьеру на Олимпийских играх под сербским флагом», — сказал серб в этом году.

Но, может, Ноле погорячился с подобным заявлением?

Сначала про то, что мы увидели от Джоковича в минувшем сезоне: полуфиналы на всех турнирах «Большого Шлема», финал «Мастерса» в Майами, два титула на турнирах категории ATP-250 (в Женеве и Афинах) и россыпь побитых рекордов. Это подтверждает уже неоспоримый факт, что Новак – великий, настоящий GOAT. Но не делает его лучшим прямо сейчас.

Безусловно, можно попытаться упрекнуть автора, мол, у 99% из всех играющих в туре нет таких результатов, как у Ноле. Но мы говорим про Джоковича, так что подходы в духе «это лучше, чем ничего» и «другие и близко к такому не подбирались» здесь не работают. Человек провёл на про-уровне 20 сезонов, в 15 из которых выиграл минимум четыре турнира. В его активе – 24 «Шлема», а в каждом интервью – непоколебимая уверенность, что он лучший. Но и эта решительность за последние два года стала всё чаще разбиваться о реальность.

А эта самая реальность такова: здоровье подводит, тело сопротивляется, естественное течение жизни побеждает. Невозможно стать сверхчеловеком, переписать анатомию или хотя бы остановить время. Ещё ни с одним спортсменом в истории не произошло такого чуда. И Джокович, каким бы мощным и упёртым он ни был, не будет на это способен.

И вот тогда встаёт задача: признаться себе в том, что ты закончился как топовый спортсмен. Да, ты всё ещё можешь переиграть 85% всего тура – хоть и этот процент за последние пару сезонов заметно снизился. Ты почти два десятилетия провёл на космическом уровне, но это время прошло, и появилась возможность вовремя уйти. Не вызывать жалость, снисходительность или недоумение, пытаясь выиграть битву, в которую ты заведомо зашёл лузером. А оставить болельщиков – и в первую очередь себя – с чувством того, что ты легенда, достойно завершившая дело всей своей жизни в качестве победителя.

Новак Джокович Фото: Qian Jun/MB Media/Getty Images

Конечно, если вспомнить, «Большая тройка» закончила «на костылях». Роджер Федерер даже в прямом смысле – за год до завершения карьеры он перенёс операцию на колене и прятал трость от прессы и фотографов. Рафаэль Надаль в целом всю карьеру играл через боль. В последние пару лет он боролся с повреждениями – мелкими и крупными, возвращался на корт и всё чаще провоцировал вопросы от фанатов вроде «может, пора перестать мучиться и уйти отдыхать?».

Вот что сам Надаль уже после завершения карьеры говорил о том периоде травм и заметного снижения уровня.

«У меня нет плохих воспоминаний об этом этапе. Некоторые, понятное дело, считали, что мне следовало уйти раньше, что конец не имеет смысла. Я старался использовать все свои возможности до предела, пока у меня не осталось практически ничего. Я любил то, чем занимался.

Я закончил не потому, что устал или у меня не было необходимой мотивации. Моё тело больше не выдерживало. Во время операции мне сказали, что у меня есть шанс полностью восстановиться. Нужно было дать себе разумное время, чтобы это выяснить. В какой-то момент я понял, что могу соревноваться, но не на необходимом уровне. Я выкладывался на полную, насколько это было возможно», — приводит слова Рафы Punto de Break.

И вот вопрос: а стоит ли Джоковичу идти по пути Надаля? Сразу ответ: он никогда не пойдёт той же дорогой, которую кто-то уже протоптал – в этом просто весь Новак. Так, может, стоит выбрать тропу, которая закончится раньше, чем поперёк неё появится большое вязкое болото из разочарований, нереализованных амбиций и страданий?

Сравните даже две цитаты Джоковича. Между ними – 17 лет.

2008 год: «Стать номером один в мировом рейтинге — всегда моя цель. У меня есть достаточно качеств, чтобы добиться этого».

2025 год: «Я получил пощёчину от реальности в последние несколько лет. Понимаю, что происходит. Если сравнивать их лучший уровень с моим нынешним – сейчас Алькарас и Синнер сильнее. Такова реальность. У меня действительно появляются сомнения, что я смогу выигрывать «Шлемы», особенно играя против этих двух парней».

Да, после этих слов о Синнере и Алькарасе серб добавил: «Но в то же время знаю: пока я действующий игрок и выхожу на корт, мне всё равно, кто по ту сторону сетки. Я всегда считаю себя лучшим, верю, что заслуживаю победы, и делаю всё возможное, чтобы выиграть. У меня по-прежнему характер победителя».

Но никак не покидает ощущение, что Джокович сам перестал верить в то, что он бесповоротно лучший. Да и тот факт, что Новак публично засомневался в своих силах, говорит о многом. Он больше не жаден до побед так, как все прошлые 20 сезонов. И как-то вновь разжечь в себе этот огонь не удаётся. Олимпийское золото было последней искрой в карьере легендарного Ноле.

Теперь же Джокович хочет доиграть до Игр-2028, что скорее вызывает снисходительную улыбку. Великому чемпиону надо оставлять после себя в умах и сердцах болельщиков великие воспоминания и чувства. И даже несмотря на то что пишу я этот текст словно с тяжёлым грузом на груди, надо признать: Новаку стоит закочить скорее. Насколько это возможно.

Ну а о новых трофеях, системных победах над Синнером и Алькарасом и 25-м «Шлеме» и речь вести смысла нет.