«Задача — закончить в топ-10 и отобраться на Итоговый». Хачанов — о целях на 2026 год

На недавно завершившемся с аншлагом показательном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге «Чемпионат» пообщался с одним из лидеров нашего тенниса 18-й ракеткой мира Кареном Хачановым. Обсудили отпуск спортсмена, подъём интереса к теннису в России, предсезонную подготовку, а также планы на будущий год.

– Карен, как провели отпуск? Удалось восстановиться, перезагрузиться?

– Слушайте, да. Отпуск пролетел незаметно, отдыхать не работать. С одной стороны, отдохнул, восстановился, и уже прям хотелось начинать тренироваться. С другой стороны, конечно, если бы меня спросили, то я бы ещё больше отдохнул, но потом просто тяжелее было бы собирать себя, если честно.

– А всё успели из запланированного?

– В принципе, да, но иногда, мне кажется, у меня такие большие планы на отпуск, что надо его немножко пересмотреть, потому что везде хочется съездить. С другой стороны, весь сезон как раз мы ездим, и, может, в какой-то степени стоит даже, наоборот, никуда не летать, а просто побыть дома, вообще без перелётов провести время. Мне даже тренеры говорят, что я столько летаю, лучше бы дома остался. Может быть, однажды так и сделаем.

– А где планируете начать сезон?

– В Гонконге. Третий год буду там играть, потом в Австралию полечу сразу.

– В Австралии сразу Мельбурн?

– Мельбурн, да. Сыграю два тренировочных показательных матча перед началом, и всё, дальше будет Australian Open.

– Вы как раз сказали, что очень много летаете, вопрос про джетлаг. У вас уже есть какая-то формула, за сколько надо приехать, чтобы было комфортно?

– Я думаю, да. Мы это делаем уже из года в год, примерно одинаковые планы, и их же придерживаемся. В Гонконге даже не важно, играю хорошо или не очень. Последние два года играл как раз не очень первый турнир, но, даже если бы играл до конца, всё равно улетал бы в воскресенье, прилетал в Мельбурн за неделю, и, в принципе, я думаю, этого достаточно, этого обычно хватало.

Карен Хачанов в составе победителей турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Что бы вы изменили в следующем сезоне, возможно, по подготовке, отдыху?

– Да, конечно, всегда надо анализировать, что было хорошо, что было не очень. В любом случае мы, конечно же, становимся взрослее, то есть восстановление для нас очень важно, не только между матчами, но и между турнирами. Уже ты себя знаешь. Например, если хорошо сыграл один, два, три турнира, иногда ты набираешь форму, но при этом и устаешь. Поэтому нужно чувствовать себя, календарь планировать. Мне кажется, это очень важно, об этом не раз говорили легендарные теннисисты: и Новак Джокович, и Рафаэль Надаль, и другие. Они всё больше и больше после наступления 28 лет этому уделяли внимания. Есть чему поучиться, что добавить, и посмотрим, к чему это приведёт.

– Как проходит ваша предсезонная подготовка? Здесь есть ощущение, что вы уже хорошо готовы (в конце ноября на турнире «Трофеи Северной Пальмиры». – Прим. «Чемпионата»).

– Я не приезжаю прям за день до начала турнира. Саша Бублик вот приезжает (смеётся). Со стороны здоровья, травм, конечно, ты не можешь резко начать играть после отдыха, две-три недели ничего не делая. Я всё равно начинаю всегда дней за пять до старта уже потихоньку тренироваться, чтобы хоть к какой-то форме прийти. А дальше уже, конечно, основная работа будет сделана в Дубае. Ты тоже не хочешь начинать свою предсезонку сразу на полную, опять же, после трёх недель отдыха. У нас достаточно времени ещё, тем более сезон на неделю позже начинается. Времени ещё предостаточно.

Карен Хачанов и Александр Бублик Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Есть такой город, где вы бы хотели, чтобы турнир появился? Может быть, это место, в котором вы никогда не были.

– Я бы в Сингапур съездил, кстати. Там был один турнир после пандемии, и вот было бы интересно. Или в Малайзии, например, я не успел сыграть, когда в Куала-Лумпуре были турниры. В Индонезии. В этих странах я сам не бывал, поэтому мне было бы интересно.

– В этом году у вас случались тяжёлые поражения. Вы научились как-то справляться с этим, переживать подобные неудачи?

– Знаете, каждый год, наверное, что-то новое для себя подключаешь, анализируешь, изучаешь. Я бы вообще к этому не привязывался. Главное – это, наверное, делать выводы, что бы ты мог сделать лучше, чего не хватило для лучших результатов. И, в принципе, идти дальше, не зацикливаться на этом. В этом и есть психология. Ты быстро отпускаешь и быстро меняешь свой фокус на следующий матч, следующий турнир, но, конечно же, со сделанными выводами. Поэтому нечего говорить о том, что было, ты уже ничего изменить не можешь. Ты можешь изменить только будущие турниры, сделать их лучше.

– А можете какого-то соперника назвать из прошлого сезона, который для вас был самым неудобным? Вы к нему вроде подбираете-подбираете ключи, а он всё не даётся.

– В прошлом сезоне я Дане Медведеву реально проиграл два матча. У нас, правда, очень хорошие матчи были, очень близкие. Они были очень обидные, один – на харде, один – на грунте. Наверное, на грунте даже был чуть более обидный. На нём всё-таки я его обыгрывал в том же Монте-Карло. Там концовка была тоже сумасшедшая. Его сводило, меня – тоже. Наверное, там я чувствовал, что мог бы дожать его.

Карен Хачанов и Даниил Медведев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мансур Бахрами, Даниил Медведев и Карен Хачанов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Какие цели на новый сезон? Конечно, вы не любите конкретные какие-то установки озвучивать, но что бы вам было комфортно — какого-то результата достичь или что-то другое показать?

– Я обратно вошёл в десятку, как было в 2023 году, правда, тогда это было всего на неделю. У меня и была такая задача. В принципе, цели такие же. У меня задача — закончить год в топ-10 и отобраться на Итоговый турнир. Эта цель была, стоит и будет стоять впереди, пока, дай бог, я не доберусь до неё. Удалось опять на «Большом шлеме» сыграть четвертьфинал, удалось в финал «Мастерса» выйти повторно. Поэтому, в принципе, цели-то такие же – как можно больше играть, выигрывать. И самое главное, чтобы физика была и позволяла, потому что последний год был тяжёлый в плане такой глобальной проблемы со спиной. Если физика есть, ментальность в порядке, то дальше уже вопрос игры, а это всё взаимосвязано.

Карен Хачанов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Есть ощущение, что прямо сейчас теннис в России медийно очень поднялся. Знаменитости комментируют матчи, устраиваются мастер-классы, появляются новые медиаплатформы и проекты. Будучи игроком, вы замечаете этот подъём интереса к вашему виду спорта?

– 100% это заметно. Всё больше и больше уделяется теннису внимания, выделяется много денег и бюджетов на популяризацию спорта и тенниса в России. Мы столкнулись сейчас с такой ситуацией, что везде забанены. В нынешних реалиях, я думаю, пытаются сделать всё возможное и самое лучшее, что можно для российских болельщиков, для тех, кто следит за теннисом. У нас нет соревнований. Всё в совокупности работает, за счёт новых проектов стараются максимально освещать теннис.

— Синнеру, Алькарасу и Швёнтек не хватает по одной победе, чтобы собрать «Карьерный шлем». По силам ли им этого добиться в 2026 году?

— Удастся ли им? Слушайте, ну посмотрим. Поживём — увидим. Шансы у них большие.