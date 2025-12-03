Бурная жизнь сестёр Уильямс. Винус готовится к свадьбе, а Серену проверяют на допинг

Сёстры Серена и Винус Уильямс – одни из величайших теннисисток в истории. На двоих американки выиграли 30 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Серена – 23-кратная чемпионка мэйджоров, а Винус поднимала над головой престижные кубки семь раз.

Сёстры Уильямс часто попадали в различные скандалы, но их огромный вклад в развитие мирового тенниса неоспорим. Серена завершила карьеру после US Open – 2022, что стало серьёзным ударом для WTA-тура. Американка оставалась чрезвычайно популярной и собирала полные стадионы даже разменяв пятый десяток лет и сдав позиции в мировом рейтинге.

В течение последних трёх сезонов регулярно появлялись слухи о возвращении Серены на корт. Американка не раз сама их подогревала различными заявлениями о том, как скучает по любимому виду спорта. Последний информационный всплеск по данной теме выглядел крайне правдоподобно.

Серена впервые с сезона-2022 вошла в актуальный пул допинг-тестирования, согласно документам Международного агентства по профессиональной этике в теннисе (ITIA).

«Серена нас уведомила, что желает вернуться в пул допинг-тестирования. Не знаю, означает ли это её возвращение или она просто рассматривает такой вариант. Единственное, что могу сказать: она снова в пуле и должна заявлять о своём местоположении», — приводит слова представителя пресс-службы ITIA The Athletic.

Серена Уильямс не выходила на корт после US Open – 2022 Фото: Julian Finney/Getty Images

Главная особенность данного пула — каждый теннисист, возвращающийся после продолжительного отсутствия, должен находиться в нём шесть месяцев, прежде чем сможет получить разрешение на официальные матчи. Имя Серены появилось в списке 6 октября 2025 года. Это означает, что Уильямс сможет вернуться к соревнованиям WTA в середине апреля 2026-го.

Серена сразу же поспешила опровергнуть информацию о своём камбэке.

«Боже, ребята, я не возвращаюсь. То, как разлетелись эти слухи – просто безумие», — написала американка на своей странице в соцсети X.

Конечно, возвращение Уильямс-младшей не состоится прямо сейчас. Но зачем тогда 44-летняя американка вошла в пул допинг-тестирования? Возможно, Серена подумывает как минимум о периодическом появлении в официальных матчах по ходу сезона-2026. По информации известного теннисного журналиста Бена Ротенберга, Уильямс планировала сыграть в парном разряде на US Open – 2025, однако не успела восстановиться в программе допинг-тестирования.

«Серена рассматривала возможность камбэка ещё раньше. Она впервые подала заявку в августе 2025 года, за несколько недель до US Open, вероятно, чтобы сыграть в парном разряде в Нью-Йорке вместе с сестрой Винус. Но заявки из-за такого спонтанного возвращения, поданные в последний момент от официально завершивших карьеру игроков, не допускаются», — сказано на сайте Ротенберга Bounces.

Опять же, Серена вряд ли собирается ездить на все турниры, хотя организаторы любых соревнований с удовольствием предоставили бы ей уайлд-кард. Вероятно, речь идёт о желании лишь изредка выступать в паре с 45-летней старшей сестрой Винус, которая всё ещё продолжает выступления на корте даже в одиночном разряде. Скорее всего, Уильямс-младшая не вникала в юридические детали возвращения, поэтому его пришлось отложить на полгода. Но она явно готовится к камбэку.

Серена находится в хорошей физической форме. У неё нет лишнего веса, что можно заметить по последним публичным появлениям американки, одно из них на днях состоялось на Гран-при Формулы-1 в Катаре. Серена приехала туда с мужем Алексисом Оганяном, которому в случае возвращения жены на корт придётся проводить больше времени с дочерьми Олимпией (восемь лет) и Адирой (два года).

Серена Уильямс на Гран-при Катара Фото: Из личного архива Серены Уильямс

Серена вполне могла «заразиться» примером Винус, которая в солидном для теннисистки возрасте совмещает личную жизнь и спорт. Сейчас Уильямс-старшая является 575-й ракеткой мира. В сезоне-2025 она выступала на «пятисотнике» в Вашингтоне, «тысячнике» в Цинциннати и US Open. Выиграла всего один матч в столице у входящей в топ-40 Питон Стирнс, но даже в проигранных встречах не выглядела безнадёжно. Например, Винус взяла сет у представительницы топ-20 Каролины Муховой (3:6, 6:2, 1:6) на домашнем «Шлеме» в Нью-Йорке.

В сезоне-2026 Уильямс-старшая планирует выступать ещё активнее. Она получила уайлд-кард на турнир категории WTA-250 в Окленде, который пройдёт с 5 по 11 января. Вряд ли Винус летит в Новую Зеландию ради участия в мелких соревнованиях – после Окленда она наверняка собирается сыграть на Australian Open.

Всё это не мешает Уильямс-старшей планировать свадьбу. Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» только что подтвердила информации о помолвке с 37-летним датско-итальянским актёром Андреа Прети.

«Помолвлены с 31.01.2025», — подписала фото Винус.

Винус Уильямс и Андреа Прети Фото: Из личного архива Винус Уильямс

Прети сделал Уильямс предложение ещё в начале года, но тогда об этом писали лишь СМИ. Теперь Винус подтвердила всё официально. Вопрос лишь в том, когда состоится церемония бракосочетания. Ходили слухи, что пара планировала связать себя узами брака ещё в сентябре в Италии, однако тогда по каким-то причинам всё сорвалось.

Возможно, Уильямс и Прети удивят всех своей свадьбой уже в декабре, но даже если нет, то у пары в запасе много времени. Они встречаются всего полтора года, поэтому перенос столь важного события не является чем-то критическим.