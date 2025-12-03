41-летняя Звонарёва — в 1/4 финала Дубая! Российская легенда вернулась и не проигрывает

В среду, 3 декабря, на турнире WTA-125 в Анже (Франция) начались матчи второго круга. В третий игровой день выступали две российские теннисистки, и одной из них была Камилла Рахимова, посеянная под девятым номером. В скором времени Рахимова станет представлять Узбекистан, однако в Анже выступает пока в нейтральном статусе.

Соперницей Рахимовой, занимающей 112-е место в рейтинге WTA, была 21-летняя Линда Климовичова, 145-я ракетка мира. Камилла в первом круге разгромила 18-летнюю Алину Корнееву (6:1, 6:1), а её польская соперница оказалась сильнее Тьянцоа Ракотоманги-Ражаны (6:1, 4:6, 6:3).

В первом сете преимущество Рахимовой не вызывало сомнений. Она менее чем за полчаса повесила сопернице «баранку», причём брейк-пойнтов Климовичова не заработала. Во второй партии преимущество было уже у польки. Она дважды вела с брейком, однако Рахимова смогла дотянуть до тай-брейка. Камилла вела 5:3, но всё растеряла, и Климовичова перевела матч в третий сет — 7:6 (7:5). В решающей партии нервы крепче оказались у Рахимовой. Уступая 2:3, Камилла отыграла три брейк-пойнта, а после 3:3 взяла три гейма подряд, сделав два брейка, и вышла в 1/4 финала — 6:0, 6:7 (5:7), 6:3 за 2 часа 37 минут.

А 92-я ракетка мира Полина Кудерметова (3) вышла на корт с немкой Анной-Леной Фридзам, располагающейся в конце второй сотни. Кудерметова-младшая открыла турнир уверенной победой над Камиллой Розателло (6:2, 6:2), а Фридзам справилась с Теодорой Костович (6:3, 7:6 (9:7)).

Кудерметова провально вошла в игру, что и обусловило результат первого сета. В первых трёх геймах россиянка взяла всего два очка, и Фридзам быстро ушла в отрыв — 3:0 с брейком. Немка спокойно удержала перевес — без брейк-пойнтов у Полины. В девятом гейме Фридзам под ноль подала на партию — 6:3 за 31 минуту.

Во втором сете Кудерметова отдала только один гейм. На приёме Полина выиграла все три гейма и взяла убедительный реванш за поражение в стартовой партии — 6:1 за 33 минуты. В решающем сете россиянка вела 2:1 с брейком, однако после этого Фридзам перехватила инициативу и, взяв пять геймов подряд, добилась победы — 6:3, 1:6, 6:2 за 1 час 34 минуты. Кудерметова за матч допустила девять двойных ошибок (и сделала четыре эйса), а её соперница 10 раз подала навылет при всего одной двойной ошибке.

На «стотысячнике» (турнир категории W100) в Дубае (ОАЭ) тоже начался второй круг. В эту стадию вышли сразу пять россиянок, и три из них играли сегодня. 21-летняя Полина Яценко противостояла чешке Вендуле Вальдманновой, которая на четыре года младше. Яценко идёт 168-й в мировой классификации, а Вальдманнова располагается на 332-й строчке.

В первом сете россиянка трижды вырывалась вперёд с брейком, но чешка трижды отыгрывалась. В последнем случае Полина не смогла подать на партию — 5:5. Два гейма спустя должен был состояться тай-брейк, однако Вальдманнова снялась, и Яценко прошла в четвертьфинал — 6:6 (отказ) за 1 час 13 минут.

190-я ракетка мира Елена Приданкина сражалась с Синьюй Гао, располагающейся 15 строчками выше. Китаянка быстро повела 3:0 с брейком, однако следующие три гейма остались за Приданкиной — 3:3. После этого теннисистки без брейк-пойнтов дошли до тай-брейка, на котором Гао с третьего сетбола добилась победы — 7:6 (8:6). Во второй партии брейк-пойнтов у Елены уже не было, и её соперница, сделав два брейка, выиграла и этот сет, а с ним и матч — 7:6 (8:6), 6:2 за 1 час 51 минуту.

А 41-летняя Вера Звонарёва вышла на корт с Терезой Мартинцовой, которая на 10 лет моложе. Чешка располагается за пределами топ-500, а Звонарёва в настоящий момент и вовсе без рейтинга, потому как проводит первый турнир за полтора года. В этой встрече у бывшей второй ракетки мира не было по-настоящему серьёзных проблем. В первом сете она отдала лишь один гейм, причём на своей подаче, а на приёме взяла четыре гейма из четырёх — 6:1. Во второй партии двукратная финалистка ТБШ в одиночном разряде (и пятикратная чемпионка — в паре и миксте) не подпустила соперницу к брейк-пойнтам и, сделав ещё два брейка, зафиксировала убедительную победу — 6:1, 6:2 за 1 час 10 минут. Напомним, в первом круге Звонарёва со счётом 6:3, 6:4 одолела хорватскую теннисистку Тару Вюрт.

А в четверг, 4 декабря, во втором круге этого турнира сыграют ещё две россиянки. Алевтина Ибрагимова сразится с Линдой Фрухвиртовой (6) из Чехии (победительница этого противостояния выйдет на Гао), а Софья Лансере — с Мананчэйа Савангкаев из Таиланда (а здесь определится следующая соперница Звонарёвой).