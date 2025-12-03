Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Анже, Дубай-2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Вера Звонарёва победила, Полина Кудерметова проиграла

41-летняя Звонарёва — в 1/4 финала Дубая! Российская легенда вернулась и не проигрывает
Александр Насонов
Вера Звонарёва
Комментарии
Камилла Рахимова, уходящая в Узбекистан, в Анже тоже вышла в восьмёрку, а Полина Кудерметова уступила.

В среду, 3 декабря, на турнире WTA-125 в Анже (Франция) начались матчи второго круга. В третий игровой день выступали две российские теннисистки, и одной из них была Камилла Рахимова, посеянная под девятым номером. В скором времени Рахимова станет представлять Узбекистан, однако в Анже выступает пока в нейтральном статусе.

Материалы по теме
У России ещё одна потеря в теннисе. Рахимова тоже будет играть за Узбекистан
У России ещё одна потеря в теннисе. Рахимова тоже будет играть за Узбекистан

Соперницей Рахимовой, занимающей 112-е место в рейтинге WTA, была 21-летняя Линда Климовичова, 145-я ракетка мира. Камилла в первом круге разгромила 18-летнюю Алину Корнееву (6:1, 6:1), а её польская соперница оказалась сильнее Тьянцоа Ракотоманги-Ражаны (6:1, 4:6, 6:3).

WTA-125. Анже-2025. Турнирная сетка

В первом сете преимущество Рахимовой не вызывало сомнений. Она менее чем за полчаса повесила сопернице «баранку», причём брейк-пойнтов Климовичова не заработала. Во второй партии преимущество было уже у польки. Она дважды вела с брейком, однако Рахимова смогла дотянуть до тай-брейка. Камилла вела 5:3, но всё растеряла, и Климовичова перевела матч в третий сет — 7:6 (7:5). В решающей партии нервы крепче оказались у Рахимовой. Уступая 2:3, Камилла отыграла три брейк-пойнта, а после 3:3 взяла три гейма подряд, сделав два брейка, и вышла в 1/4 финала — 6:0, 6:7 (5:7), 6:3 за 2 часа 37 минут.

Анже 125. 2-й круг
03 декабря 2025, среда. 14:05 МСК
Линда Климовичова
145
Польша
Линда Климовичова
Л. Климовичова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		7 7 3
6 		6 5 6
         
Камилла Рахимова
112
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

А 92-я ракетка мира Полина Кудерметова (3) вышла на корт с немкой Анной-Леной Фридзам, располагающейся в конце второй сотни. Кудерметова-младшая открыла турнир уверенной победой над Камиллой Розателло (6:2, 6:2), а Фридзам справилась с Теодорой Костович (6:3, 7:6 (9:7)).

Кудерметова провально вошла в игру, что и обусловило результат первого сета. В первых трёх геймах россиянка взяла всего два очка, и Фридзам быстро ушла в отрыв — 3:0 с брейком. Немка спокойно удержала перевес — без брейк-пойнтов у Полины. В девятом гейме Фридзам под ноль подала на партию — 6:3 за 31 минуту.

Во втором сете Кудерметова отдала только один гейм. На приёме Полина выиграла все три гейма и взяла убедительный реванш за поражение в стартовой партии — 6:1 за 33 минуты. В решающем сете россиянка вела 2:1 с брейком, однако после этого Фридзам перехватила инициативу и, взяв пять геймов подряд, добилась победы — 6:3, 1:6, 6:2 за 1 час 34 минуты. Кудерметова за матч допустила девять двойных ошибок (и сделала четыре эйса), а её соперница 10 раз подала навылет при всего одной двойной ошибке.

Анже 125. 2-й круг
03 декабря 2025, среда. 18:40 МСК
Полина Кудерметова
92
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		1 6
         
Анна-Лена Фридзам
193
Германия
Анна-Лена Фридзам
А. Фридзам

На «стотысячнике» (турнир категории W100) в Дубае (ОАЭ) тоже начался второй круг. В эту стадию вышли сразу пять россиянок, и три из них играли сегодня. 21-летняя Полина Яценко противостояла чешке Вендуле Вальдманновой, которая на четыре года младше. Яценко идёт 168-й в мировой классификации, а Вальдманнова располагается на 332-й строчке.

Материалы по теме
«Даже Соболенко можно обыграть». Интервью с молодой и смелой теннисисткой Полиной Яценко
Эксклюзив
«Даже Соболенко можно обыграть». Интервью с молодой и смелой теннисисткой Полиной Яценко

В первом сете россиянка трижды вырывалась вперёд с брейком, но чешка трижды отыгрывалась. В последнем случае Полина не смогла подать на партию — 5:5. Два гейма спустя должен был состояться тай-брейк, однако Вальдманнова снялась, и Яценко прошла в четвертьфинал — 6:6 (отказ) за 1 час 13 минут.

190-я ракетка мира Елена Приданкина сражалась с Синьюй Гао, располагающейся 15 строчками выше. Китаянка быстро повела 3:0 с брейком, однако следующие три гейма остались за Приданкиной — 3:3. После этого теннисистки без брейк-пойнтов дошли до тай-брейка, на котором Гао с третьего сетбола добилась победы — 7:6 (8:6). Во второй партии брейк-пойнтов у Елены уже не было, и её соперница, сделав два брейка, выиграла и этот сет, а с ним и матч — 7:6 (8:6), 6:2 за 1 час 51 минуту.

А 41-летняя Вера Звонарёва вышла на корт с Терезой Мартинцовой, которая на 10 лет моложе. Чешка располагается за пределами топ-500, а Звонарёва в настоящий момент и вовсе без рейтинга, потому как проводит первый турнир за полтора года. В этой встрече у бывшей второй ракетки мира не было по-настоящему серьёзных проблем. В первом сете она отдала лишь один гейм, причём на своей подаче, а на приёме взяла четыре гейма из четырёх — 6:1. Во второй партии двукратная финалистка ТБШ в одиночном разряде (и пятикратная чемпионка — в паре и миксте) не подпустила соперницу к брейк-пойнтам и, сделав ещё два брейка, зафиксировала убедительную победу — 6:1, 6:2 за 1 час 10 минут. Напомним, в первом круге Звонарёва со счётом 6:3, 6:4 одолела хорватскую теннисистку Тару Вюрт.

W100. Дубай-2025. Одиночный разряд. Второй круг
Полина Яценко (Россия) — Вендула Вальдманнова (Чехия) — 6:6 (отказ).

Синьюй Гао (Китай) — Елена Приданкина (Россия) — 7:6 (8:6), 6:2.

Вера Звонарёва (Россия) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 6:1, 6:2.

А в четверг, 4 декабря, во втором круге этого турнира сыграют ещё две россиянки. Алевтина Ибрагимова сразится с Линдой Фрухвиртовой (6) из Чехии (победительница этого противостояния выйдет на Гао), а Софья Лансере — с Мананчэйа Савангкаев из Таиланда (а здесь определится следующая соперница Звонарёвой).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android