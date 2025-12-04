Иванович подала на развод со Швайнштайгером. Она требует от него огромные алименты

Экс первая ракетка мира и чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008 Ана Иванович подала заявление на развод с бывшим футболистом сборной Германии Бастианом Швайнштайгером.

Иванович намерена получить от Швайнштайгера, с которым сыграла свадьбу в июле 2016 года, алименты на троих сыновей – Луку, Лео и Тео, сообщает Bild.

О размолвке в отношениях Иванович и Швайнштайгера стало известно в апреле 2025 года. Бастиан после завершения карьеры устроился работать экспертом на телевидении и, по информации СМИ, закрутил роман с коллегой-телеведущей Эстер Седлачек. Тогда ещё сохранялась какая-то надежда на то, что сербская теннисистка и немецкий футболист смогут помириться, но позже Швайнштайгера прямо уличили в очередной измене – журналисты засняли его на Мальорке в обнимку с фитнес-тренером Сильвией Капитановой.

Стало ясно, что брак Аны и Бастиана, вероятно, всё-таки не удастся спасти. Они перестали жить вместе и какое-то время лишь формально оставались мужем и женой. Несколько месяцев назад Иванович и Швайнштайгер лишились рекламного контракта с брендом одежды Brax, который действовал до 2027 года при условии, что спортсмены будут оставаться парой. После этого сербская теннисистка решила юридически разорвать связь с немецким футболистом.

Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Сейчас Ана официально подала на развод в окружной суд Мюнхена, а иск по поводу алиментов на общих детей будет рассматриваться в Пальма-де-Мальорке. Интересы Иванович защищает один из наиболее авторитетных юристов Германии Кристиан Шерц, придерживающийся тесных договорённостей со своей клиенткой, которая в том числе ради защиты детей настаивает на абсолютной конфиденциальности. Никаких комментариев по делу нет и от Стефани Вендт, которая будет представлять в суде Швайнштайгера.

Ана и Бастиан заключали брачный контракт, и согласно ему разделу подлежит только имущество, нажитое совместно. По данному вопросу вряд ли будут серьёзные споры, чего не скажешь об алиментах. Пока неизвестно, какую сумму хочет получать Иванович, однако речь определённо о немалых деньгах даже для легенды немецкого футбола Швайнштайгера, иначе дело бы не дошло до суда.

Бастиан даёт все основания для того, чтобы Ана получила с него приличную сумму. Он даже не пытается скрывать отношения со своей новой возлюбленной Капитановой, с которой живёт на Мальорке, где и будет рассматриваться иск по алиментам. Раньше Иванович жила на испанском курорте вместе со Швайнштайгером и детьми, но сейчас уехала с сыновьями на родину в Белград.

Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер по праву назывались самой звёздной спортивной парой мира последнего десятилетия. Иванович завоевала 15 титулов WTA в одиночном разряде, в том числе на «Ролан Гаррос» — 2008, была первой ракеткой мира. Швайнштайгер в составе сборной Германии выиграл чемпионат мира 2014 года и дважды становился бронзовым призёром ЧМ, в качестве игрока «Баварии» стал обладателем восьми титулов Бундеслиги и семи Кубков страны, взял Лигу чемпионов.

К сожалению, отношения Аны и Бастиана закончились – даже наличие троих детей не помогло спасти брак. В ближайшем будущем теннисистку и футболиста ждёт судебное разбирательство по поводу алиментов, после чего они смогут окончательно забыть друг о друге.