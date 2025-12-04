Ещё одна топовая российская теннисистка сменила гражданство — Потапова. Кто следующий?

Не успели болельщики обсудить уход Камиллы Рахимовой в сборную Узбекистана, как пришла новость о новой спортивной потере России в теннисе. 24-летняя Анастасия Потапова неожиданно — об этом даже слухов никаких не было! — объявила, что с сезона-2026 будет выступать под флагом Австрии.

«Я рада сообщить вам, что моя заявка на получение гражданства была одобрена правительством Австрии. Австрия — это страна, которую я люблю, которая невероятно гостеприимна и где я чувствую себя как дома. Мне нравится быть в Вене, и я с нетерпением жду, когда смогу сделать её своим вторым домом. В связи с этим я с гордостью объявляю, что с 2026 года я буду представлять свою новую родину, Австрию, в своей профессиональной теннисной карьере», — написала спортсменка в своём телеграм-канале.

И это действительно большая потеря — пожалуй, крупнейшая со времён ухода бывшей первой ракетки России Дарьи Касаткиной, которая с марта 2025 года представляет Австралию. Переходы Рахимовой и Марии Тимофеевой, полтора месяца назад тоже перешедшей под флаг Узбекистана, конечно, события неприятные, но эти теннисистки всё-таки никогда не входили в посевы на «Шлемах». А Потапова добиралась до 21-й строчки в рейтинге WTA. И пусть сейчас она идёт 51-й, потенциал вернуться хотя бы туда, где она уже была, точно есть.

Анастасия здорово выступала по юниорам, выиграв Уимблдон в 2016 году и побывав первой ракеткой мира. А вот на взрослом уровне настолько громких успехов у неё не было. В 2018-м Потапова дважды играла в финалах турниров WTA (в Москве и Ташкенте) — было ей тогда всего 17 лет. А первого титула пришлось ждать до апреля 2022 года, когда россиянка завоевала трофей в Стамбуле.

Анастасия Потапова — чемпионка юниорского Уимблдона-2016 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Самым успешным для Потаповой стал сезон-2023. Именно тогда она установила личный рекорд в рейтинге (21-е место) и одержала целых четыре победы над представительницами первой десятки, при том что всего таких успехов у неё семь — за всю карьеру. В том же году Анастасия стала чемпионкой Линца, когда этот турнир имел категорию WTA-250 («пятисотником» он стал на следующий год), а в феврале 2025-го победила в Клуж-Напоке. На «Шлемах» Анастасия лишь однажды дошла до второй недели — на «Ролан Гаррос» – 2024, а на «тысячниках» трижды добиралась до четвертьфинала. В парном разряде у неё тоже есть три титула на турнирах категории WTA-250 (либо эквивалентной) плюс выход в четвертьфинал Australian Open — 2022.

Любопытно, что во время выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры», который прошёл в Санкт-Петербурге в конце ноября, Потапова утвердительно ответила на вопрос, не хватает ли ей того, что российские игроки не выступают в командных соревнованиях. «Считаю, что да. Лично для меня. Всегда была рада выступать в команде. Я и командный игрок, и одиночный. За себя тоже могу играть одна. Но для меня это всегда было весело, всегда любила это дело. Надеюсь, в скором времени всё изменится», — ответила Анастасия на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.

В этом году Потапова досрочно завершила сезон — ещё после Пекина, то есть во время азиатской серии. В интервью «Чемпионату» спортсменка подробно объяснила, почему так решила. «На протяжении всего года я боролась с травмами, причём не с одной, их было несколько. С определённой периодичностью они как-то вылезали и давали о себе знать. И, грубо говоря, я весь год провела в некой постоянной боли. И было принято решение в Пекине, что надо это останавливать, потому что всё-таки мне не 35 лет. У меня ещё есть время, есть возможности впереди – и на ближайшее время, и в дальнейшем. Мы решили с командой принять решение досрочно завершить сезон, чтобы образовалось максимально много времени отдохнуть, вылечиться, перезагрузиться и как-то с новыми силами начать следующий сезон», — сказала она.

А в эфире «Больше!» Анастасия рассказала, почему приняла решение обновить тренерский штаб. «Я не могла найти правильного наставника, кто бы мог мне помочь, кто сам бы, наверное, хотел это сделать, почему-то попадалось много избалованных людей. Наверное, с US Open я опять начала играть одна до конца сезона, но сейчас полностью обновила штаб тренерский, у меня будет новая команда: и фитнес-тренер, и по теннису будет тоже новый. Пока что могу сказать только то, что по теннису тренер из Германии, и пока не хочу прям раскрывать карты, потому что мы договорились с ним. Но на предсезонку он уже прилетит, также прилетит новый по фитнесу тренер, это Себастьян, который работает непосредственно с Таллоном [Грикспором], мы решили, что будем работать все вместе», — добавила она.