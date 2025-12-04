Медведев будет тренироваться с подопечным бывшего тренера! Сервара возвращается в тур

Бывший тренер Даниила Медведева недолго пробыл без работы и вернулся в тур! В конце августа Жиль Сервара разошёлся с российским теннисистом, а уже в начале зимы присоединился к команде молодого и перспективного американца. По информации L’Équipe, Сервара стал тренером Нишеша Басаваредди. Вот что известно про этого парня:

20 лет;

167-я ракетка мира, максимум стоял №99; по юниорам был №3;

победитель двух «челленджеров»;

был спаррингом на Итоговом турнире — 2023;

участвовал на Next Gen ATP Finals в 2024-м и отобрался на турнир в 2025-м;

два года играл за Стэнфордский университет в NCAA.

В 2025-м Басаваредди провёл первый полноценный сезон на уровне ATP. Он сыграл с Новаком Джоковичем на старте Australian Open, с Лёнером Тьеном – в первом круге Уимблдона и Кареном Хачановым – на US Open. А ещё на январском турнире серии ATP-250 в Окленде добрался до полуфинала, где уступил Гаэлю Монфису.

Год Нишеш завершил символично – встречей с Даниилом Медведевым в Ханчжоу. Парни сыграли матч второго круга, сильнее оказался россиянин – 6:2, 6:3.

Нишеш Басаваредди Фото: Clive Brunskill/Getty Images

О том, что Сервара вот-вот вернётся к тренерской деятельности, рассказал Медведев во время выставочного турнира в Санкт-Петербурге.

«С бывшим тренером немножко поддерживаем контакт, но он не ежедневный. Так получилось, что я уже знаю, кого он будет тренировать, потому что, скорее всего, мы с этим теннисистом будем тренироваться во время предсезонки», — поделился Даниил на пресс-конференции.

Сам Жиль в интервью после расставания с россиянином не говорил ничего конкретного о своём будущем, однако и не ставил в своей тренерской карьере точку.

«Это было потрясающее время. Я действительно желаю ему самого лучшего, как и себе. Жизнь продолжается после 10 лет потрясающих отношений, переживаний, приключений и успеха. Я благодарен богу и жизни, что у меня появился шанс быть важным человеком в жизни Даниила, стать частью его побед. Это начало чего-то нового для нас обоих», — поделился Сервара в интервью «Чемпионату».

Важно напомнить, что Медведев и Сервара начали работу в 2017 году. У 36-летнего Жиля тогда не было ярких тренерских успехов, но он вызвал большое доверие у 21-летнего Даниила. Хотя изначально парни встретились в сезоне-2014 и осторожно отнеслись друг к другу.

«Мы встретились в апреле 2014-го. Первые минут 10 я его игнорировал, потому что он не был похож на теннисиста, выглядел как долговязый подросток, а не 18-летний игрок из юниорской топ-15. После нескольких лет работы в центре Elite он попросил меня стать его единственным тренером. Я мгновенно согласился, хотя и понимал, что нас ждёт множество испытаний», — рассказывал Сервара Tennis Majors.

Оба тогда поверили друг в друга: всё же Медведев тоже не был уже взлетевшим игроком. В 2017-м Даниил только-только адаптировался во второй половине топ-100, сыграл первый финал на уровне ATP (Ченнай) и дебютировал в основе «Шлемов».

Даниил Медведев и Жиль Сервара Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Примерно в том же положении находится сейчас Басаваредди – в свои 20 только-только осваивается в первой сотне и взрослом туре. И, похоже, Сервара может стать тем самым тренером, который вырастит нового чемпиона. Тем более один выдающийся пример в досье Жиля уже есть.