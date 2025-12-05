«Меняют гражданство, но не родину». Реакция на решение Потаповой уйти под флаг Австрии

Когда стало известно о переходе Камиллы Рахимовой в сборную Узбекистана — а случилось это в буквальном смысле три дня назад, особо громкой реакции не последовало. Возможно, потому, что в середине октября тем же маршрутом проследовала Мария Тимофеева. А Рахимова к тому же имеет отношение к Узбекистану. Мама Камиллы была теннисисткой и выступала за Узбекскую ССР, а Тимур, старший брат спортсменки, родился в Ташкенте.

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев не стал называть уход Рахимовой предательством. По его словам, решение Камиллы обусловлено стремлением пробиться на Олимпиаду. «Это не предательство, а желание поиграть. Россиянкой она остаётся, просто меняет спортивное гражданство. Такие движения происходят из-за предстоящей Олимпиады. У нас в сборную она не проходила бы. За Узбекистан — может попасть. Однако не факт, что сумеет это сделать. Чтобы попасть на Олимпиаду, надо быть в топ-60-топ-70», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался в том же духе и заявил, что многие другие российские теннисистки ничем не хуже Рахимовой. «Её трудно сравнить с нашими ведущими теннисисткам. Во всяком случае, у нас есть Мирра Андреева, звезда, которая прогрессирует и уже находится в мировой десятке. Поэтому на фоне более именитых соперниц она, конечно, погоды не делает. У нас есть много теннисисток не хуже — так что ничего страшного. Мы упустили Рыбакину, она поинтереснее, всё-таки одна из сильнейших вообще и «Большой шлем» выиграла в том числе. На этом фоне, конечно, Камилла ничем особо не выделяется. Неплохая, но у нас другие не хуже», — приводит его слова ТАСС.

В случае с переходом Анастасии Потаповой в Австрию всё иначе и воспринимается острее. Во-первых, после предыдущей потери не прошло и недели — сразу возникает ощущение какой-то серии. Во-вторых, в теннисе Потапова на данный момент добилась более серьёзных успехов, нежели её ровесница Рахимова; обеим теннисисткам сейчас по 24 года. В юниорах Анастасия выиграла Уимблдон, была первой ракеткой мира, а на взрослом уровне трижды брала титулы WTA. Да и в рейтинге достижения у Потаповой весомее, чем у Рахимовой: и по текущему показателю (51-е место против 112-го) и по рекордному (21-е против 60-го).

Шамиль Тарпищев ещё в начале 2025 года, не называя конкретных фамилий, предупреждал, что российский теннис могут ожидать значительные потери. «У нас в теннисе есть определённая ситуация: нет соревнований в России, лиги не работают, отчислений нет, и поэтому мы не можем финансировать резервы. У нас тысяча человек играет за рубежом, люди могут уйти выступать за другие страны. Я знаю, их сейчас «обрабатывают», и не менее 20 человек сейчас могут уйти», — говорил он в интервью ТАСС.

Вскоре после этого в Австралию ушла Дарья Касаткина, а осенью-зимой в Узбекистан — Тимофеева и Рахимова. Что касается Потаповой, то её решение стало огромной неожиданностью — даже для осведомлённых лиц. Вместе с тем двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников, являющийся вице-президентом ФТР, заявил, что не считает уход Анастасии потерей для отечественного тенниса. «Это не потеря для российского тенниса. Понятия не имею, чем обусловлено решение Потаповой», — сказал Кафельников в интервью «Чемпионату».

Анастасия Потапова Фото: Fred Lee/Getty Images

Чуть жёстче высказался заслуженный тренер России Владимир Камельзон. Он заявил, что не может приветствовать этот «подвиг» — именно так, в кавычках. «Потеря ли это для нас? Нет. Это не звезда мирового тенниса, которая сегодня определяла бы направленность этой игры так, как направляли предыдущие мастера мирового мужского и женского тенниса. Кто такая Потапова? Я человек, который родился и вырос в одной стране, поэтому приветствовать этот «подвиг» не могу», — приводит его слова «Матч ТВ».

А вот знаменитый советский теннисист Александр Метревели, финалист Уимблдона 1973 года, признал, что уход Потаповой — это именно что потеря. «Сейчас все меняют гражданство. Что поделать, такая политическая ситуация. Многие боятся, особенно женщины. И неудивительно, что кто-то не приезжает в Санкт-Петербург. Не стоит осуждать её за это действие. Для российского тенниса, конечно, это станет потерей», — цитирует Метревели Metaratings.

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков предположил, что под флагом Австрии Потаповой станет проще перемещаться по миру, и напомнил, как Светлане Кузнецовой в 2019 году отказали в выдаче визы в США, из-за чего двукратная чемпионка ТБШ не смогла защитить титул в Вашингтоне. «Сейчас ей будет гораздо проще играть в теннис и беспрепятственно передвигаться по всему миру. Вспомните ту же ситуацию со Светланой Кузнецовой, когда она в 2018 году выиграла турнир в Вашингтоне и на следующий год хотела защищать титул. Но ей отказали в выдаче визы, и она потеряла очки», — приводит слова Чеснокова «РИА Новости Спорт».

А Шамиль Тарпищев предупредил, что так могут увести буквально любого молодого теннисиста или теннисистку. «Есть такая же боязнь, как и раньше. Другие страны перекупают спортсменов ради Олимпийских игр. Вся молодёжь под ударом.

Что делать, чтобы их сохранить? Должна быть разумная политика. И прежде всего — разумное финансовое обеспечение. Нельзя давать деньги после событий. Надо их давать на работу. Такое несоответствие сейчас существует», — приводит его слова Sport24.

Кроме того, Тарпищев предположил, что Потапова ушла из-за желания выступить на Олимпиаде, а также из-за проблем с визами. «Я о Потаповой ничего сказать не могу. Для нас это если не полная неожиданность, то неожиданность в том, что она это сделала. Она жила в Австрии два года. Я могу только предполагать, что она хочет участвовать в Олимпийских играх. В нашу команду она не попадает по рейтингу. Она жаловалась всё время, что проблема с визами. Это нарушает ритм. Чисто бытовые вещи.

Спортсмены меняют не родину, а спортивное гражданство. Потому что все хотят играть. Ещё почему такие отъезды в это время? Потому что другие страны набирают себе состав на Олимпиаду и, как правило, берут наши резервы. Платят очень большие деньги. Тут сочетание того, что человек думает, как лучше играть и как лучше достичь результата. С этой позицией меняют спортивное гражданство, но не родину», — сказал он в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

И добавил, что ни Мирра Андреева, ни Диана Шнайдер не поменяют гражданство: «Стоит переживать? Нет. Ни она, ни Шнайдер. Представьте, у меня за рубежом играют 1070 теннисистов. Армия! А мы держим по сборным — 350. Остальные – сами».

Мирра Андреева и Диана Шнайдер Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев призвал не клеймить Потапову за её решение, а вместо этого постараться сделать так, чтобы у российских спортсменов не возникало желания менять гражданство. «Это дело Потаповой. Люди принимают решения, как им нравится. Хочет выступать за Австрию — пусть выступает. Я не вижу причин её клеймить. Значит, мы должны создавать больше условий для наших спортсменов, чтобы они выступали, жили и творили на родине. Это её выбор. Не считаю это каким-то преступлением», — сказал Губерниев в интервью «Чемпионату».

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев объяснил, почему уход Потаповой — это не предательство, но всё-таки потеря для российского спорта. «Есть ли здесь предательство? Если спортсмен никаким образом не унижает и не оскорбляет Россию, пытаясь заработать дешёвый авторитет недостойными поступками, то он может иметь хоть 50 паспортов — в этом ничего крамольного нет, потому что мир такой.

Анастасия Потапова Фото: Fred Lee/Getty Images

Отчасти смена гражданства Потаповой — потеря для нашего спорта. Государство в любом случае прикладывает руку к воспитанию спортсменов, а они потом выступают за другую страну, и все лавры достаются этой стране. Это обидно и неприятно, так что уход Потаповой — своеобразная потеря», — цитирует Васильева Sport24.

А депутат Госдумы Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, заявила, что теннис вообще «вне гражданства». «Если её сейчас спросить, потратила ли Россия на неё деньги, она, скорее всего, скажет, что нет. Мы не можем ей предъявить. Теннис в основном поддерживается только родителями. Этот вид спорта вообще вне гражданства у всех. Только на Кубке Дэвиса и Олимпиадах оно всплывает. И болеют не за страну, а за спортсмена.

Теннисисты с раннего детства не живут в России. Большинство начинают зарабатывать рейтинги начиная с 10 лет. Если они не будут этого делать, никогда не дойдут до турниров «Большого шлема». Это невозможно, если с 10 лет ты не живешь за границей и не участвуешь там в рейтинговых соревнованиях. Это не потому, что у нас нет условий в стране, а потому, что у нас нет турниров, которые дают рейтинг», — цитирует Журову «РИА Новости Спорт».

Как отреагировали за рубежом

В Daily Express выпустили небольшой материал с заголовком «Теннисистка, которой запретили участвовать в Уимблдоне, неожиданно сменила» гражданство». Тут имеется в виду ситуация, возникшая на Уимблдоне-2022. Тогда в Великобританию не пустили не только Потапову, но и вообще всех российских и белорусских теннисистов и теннисисток.

Журналист BBC Бобби Джексон в материале на сайте издания констатировал: «Потапова стала последней в растущем ряду россиян, сменивших гражданство и теперь представляющих другую страну».

Журналист испанского Punto de Break Карлос Наварро в короткой новости на сайте издания заметил: «Смена гражданства Анастасией Потаповой лишает Россию одного из своих главных флагманов в топ-50. Однако в федерации, похоже, не сожалеют об этой потере».

А в материале бразильского издания Tenis Brasil отмечается: «Теннисисты, родившиеся в России, всё чаще меняют гражданство. В последние годы несколько спортсменов подали заявки на смену гражданства по семейным обстоятельствам, в поисках лучших возможностей для тренировок или во избежание ограничений, наложенных на российских спортсменов».

