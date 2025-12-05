Четыре россиянки за год объявили о смене гражданства. Что происходит? Пора бить тревогу?

Накануне Анастасия Потапова взорвала спортивное информационное пространство своим заявлением о смене спортивного гражданства.

«Рада сообщить всем вам, что моё заявление на получение гражданства было одобрено австрийским правительством.

Австрия — место, которое я люблю, где меня тепло принимают и где чувствую себя абсолютно как дома. Мне очень нравится находиться в Вене, и я с нетерпением жду, чтобы сделать этот город своим вторым домом. В рамках этого с гордостью объявляю, что начиная с 2026 года я буду представлять свою новую родину, Австрию, в своей профессиональной теннисной карьере», — написала Потапова на своей странице в социальных сетях.

Интересно, что в конце января 2024 года президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев говорил буквально следующее: «Насколько я знаю, она [Анастасия] не собирается менять гражданство. Позывов не было. Не думаю, что это произойдёт. Тем более Потапова у нас на контракте».

Однако накануне Шамиль Анвярович дал уже более подробный комментарий для «Чемпионата», с которым вы можете ознакомиться.

Объяснение от Шамиля Тарпищева: Эксклюзив Шамиль Тарпищев отреагировал на решение Анастасии Потаповой выступать за Австрию

По всей видимости, контракт с «прежней родиной» у Потаповой закончился, поэтому с 2026 года невеста нидерландца Таллона Грикспора будет представлять на международной арене уже «новую родину», как выразилась сама теннисистка. Жаль, что составители и редакторы данного письма не объяснили молодой девушке, что родина у человека может быть только одна, но оставим этот момент на откуп общественности.

«Это не потеря для российского тенниса. Понятия не имею, чем обусловлено решение Потаповой», — так прокомментировал ситуацию с пока ещё россиянкой олимпийский чемпион и прославенный отечественный теннисист, а ныне вице-президент ФТР Евгений Кафельников.

Действительно, звёзд с неба Настя во взрослом туре никогда не хватала: победительница шести турниров WTA (из них трёх – в одиночном разряде) вряд ли когда-нибудь возьмёт титул на турнире «Большого шлема» или станет олимпийской чемпионкой. Хотя, конечно, в женском теннисе порой случается всякое.

АНАСТАСИЯ ПОТАПОВА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вопрос здесь в другом: именно в пользу Потаповой в своё время сделали выбор в российской теннисной федерации, когда нужно было принимать решение, кому больше помогать в финансовом плане и в кого вкладываться: в Анастасию или же в Елену Рыбакину.

Чем всё закончилось, мы видим: Рыбакина под флагом Казахстана входит в число лучших теннисисток планеты, недавно она в изумительном стиле выиграла Итоговый чемпионат, в то время как Потапова занимает 51-е место в мировом рейтинге, а теперь и вовсе решила выступать за Австрию.

И здесь к Шамилю Тарпищеву и ко всей федерации большой вопрос: как можно было не увидеть и не разобраться в перспективах двух теннисисток, не понять, что карьера Елены будет намного успешнее?

«Для чего Потапова сменила спортивное гражданство, что её сподвигло принять такое решение?» — спросите вы. Вряд ли дело в денежном вопросе. По крайней мере, в случае с Потаповой он точно не ключевой. Скорее всего, Анастасии хотелось большего внимания к себе, а в российском теннисе она сейчас точно не на ведущих ролях. Кроме того, Потапова сразу станет первой ракеткой Австрии, сможет выступить на Олимпиаде. У неё будут уайлд-кард, которые нашим теннисистам никто не выдаёт с 2022 года, особое отношение со стороны некоторых болельщиков, коллег и организаторов.

Интересно, что буквально недавно Потапова раздала массу интервью во время теннисного турнира в Санкт-Петербурге, но о готовящемся решении умолчала. Посмотрим, как она теперь его прокомментирует.

Вообще же произошедшее — далеко не единичный случай в нынешнем году. Первой о решении сменить гражданство и выступать под флагом Австралии объявила Дарья Касаткина. Связано оно, как мы знаем, с личной жизнью и сообразным взглядом Дарьи на жизненные ценности, во что мы углубляться не будем.

ДАРЬЯ КАСАТКИНА Фото: China Open Official 2025/VCG via Getty Images

А недавно, буквально перед Потаповой, о своём решении выступать за Узбекистан объявили Мария Тимофеева и Камилла Рахимова. Здесь, скорее всего, основную роль сыграл финансовый фактор, так как обеим девушкам нужна поддержка от федерации, которую они в данном случае получат. В России же есть теннисистки куда более сильные и титулованные, поэтому должного внимания к Марии и Камилле здесь не было.

Если подвести итог, то можно с уверенностью сказать: уход всех четверых под флаги других стран точно не станет потерей для российского тенниса и повторением печальной для нас истории с Рыбакиной. Однако в целом тенденция наметилась не слишком приятная, и ФТР необходимо сделать определённые выводы, а также задействовать максимальное количество сил и ресурсов для сохранения на родине ведущих спортсменов и спортсменов. Их, что радует, у нас хватает.

Надо ли бить в набат и рвать волосы на голове? Нет. Однако серьёзно задуматься и сделать выводы однозначно нужно.

Проголосовать также можно по ссылке.