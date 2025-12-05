Соболенко и Рыбакина на корте получают больше всех. Но они не богатейшие теннисистки мира

Третья ракетка мира Кори Гауфф возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок 2025 года, который опубликовал портал Sportico. Гауфф заняла первое место третий год подряд, хотя по призовым на корте она уступает Соболенко, Швёнтек и Рыбакиной. Как так получилось?

10 из 15 наиболее богатых спортсменок планеты представляют женский теннис. Это несколько заглушает голоса тех, кто жалуется на низкие доходы в WTA-туре. Теннис по сравнению с другими видами предоставляет девушкам куда больше возможностей для заработка.

Кори Гауфф в сезоне-2025 выиграла «Ролан Гаррос» и «тысячник» в Ухане. 21-летняя американка третий год подряд закончила год в топ-3 рейтинга WTA. Она стала самой молодой теннисисткой, кому удалось добиться такого результата в XXI веке. Сезон можно назвать удачным для Гауфф, но всё-таки ей часто не хватало стабильности. На траве она провела всего два матча, вылетая в первых кругах «пятисотника» в Берлине и на Уимблдоне от Ван Синьюй и Даяны Ястремской. Были сенсационные поражения от андердогов и на хардовых покрытиях. Кори – абсолютный лидер сезона по количеству двойных ошибок (431 — всего, 6,6 – в среднем за матч). Именно поэтому по призовым её опередили более надёжные Арина Соболенко, Ига Швёнтек и Елена Рыбакина.

Кори Гауфф Фото: Linnea Rheborg/Getty Images

Зато Гауфф нет равных по заработку вне корта, что способствует лидерству в рейтинге самых богатых спортсменок. Рекламные контракты принесли ей $ 23 млн. В 2025 году Гауфф стала лицом нашумевшего сотрудничества Miu Miu и New Balance, объединившего мир моды и профессионального тенниса. New Balance является крупнейшим спонсором Кори, хотя точные условия их сотрудничества не разглашаются. Гауфф также работает с Baker Tilly, Bose, Head, Rolex, Mercedes-Benz и Chase Bank. Всё это в сумме приносит ей больше $ 20 млн вне корта.

Первая ракетка мира Арина Соболенко заработала $ 15 млн призовых – в полтора раза больше, чем ближайшая преследовательница Ига Швёнтек ($ 10,1 млн). Соболенко выиграла всего один турнир «Большого шлема» US Open, но на всех остальных доходила как минимум до полуфинала. В рейтинге WTA у неё 10 870 очков, и она заметно опережает Швёнтек (8395), Гауфф (6763) и всех остальных.

Спонсорские контракты c Nike, Wilson, Whoop, Dobel, Audemars Piguet и Oakberry принесли Арине внушительные $ 15 млн. Соболенко живёт в Майами и с каждым годом всё активнее врывается на крупный рынок США, но представительницей этой страны она не является, и пока до уровня доходов той же Гауфф дотянуть сложно, несмотря на впечатляющие успехи на корте. Важно отметить, что в начале сезона-2025 Соболенко покинула агентство IMG и присоединилась к компании Наоми Осаки Evolve. Это сразу помогло увеличить заработок на рекламе – в 2024-м маркетинговые доходы белоруски составляли $ 9 млн. В 2026 году Соболенко определённо может рассчитывать на дальнейший прогресс в данном аспекте.

Арина Соболенко Фото: Matthew Stockman/Getty Image

Швёнтек в этом сезоне выиграла Уимблдон и «тысячник» в Цинциннати. Ига неудачно выступила на своём любимом грунте, поэтому не смогла составить конкуренцию Соболенко в борьбе за звание первой ракетки мира. Польская теннисистка в целом несколько сбавила обороты на корте, но восьмизначную сумму призовых всё-таки заработала. С рекламными соглашениями у Швёнтек тоже всё не так уж плохо — $ 13 млн ей принесло сотрудничество с O, Rolex, Porsche, Visa, Lego, Lancôme, Infosys, Tecnifibre и Xiaomi. Опять же, Швёнтек представляет Польшу, которая ни в какое сравнение не идёт с рынком США. Поэтому Ига не может рассчитывать на доходы вне корта на уровне Гауфф, хотя выступает успешнее американки в последние годы.

Китаянка Чжэн Циньвэнь – ещё один яркий пример важности представительства крупного рынка. Сезон сложился для Циньвэнь неудачно – она пропустила много времени из-за травм и получила всего $ 1,6 млн призовых. Зато Чжэн заработала себе статус суперзвезды в Китае годом ранее, выиграв Олимпиаду в Париже и дойдя до финала Australian Open. У Циньвэнь значительный портфель рекламных контрактов, включая крупные бренды Nike, Dior, Rolex, Gatorade и Audi. На родине теннисистку поддерживают Vivo, Ant Group (Alipay), CHAGEE и множество более мелких компаний, что в сумме обеспечивает ей внушительные $ 19 млн вне корта.

Чжэн Циньвэнь Фото: Fred Lee/Getty Images

Чемпионка Australian Open – 2025 Мэдисон Киз заработала не слишком впечатляющие $ 4,4 млн призовых, но извлекла выгоду от своей первой в карьере победы на турнире «Большого шлема». Nike, Wilson, Evian, Acuvue, Orangetheory Fitness и Ultimate Software обеспечили ей $ 9 млн спонсорских выплат и место в топ-8 богатейших спортсменок планеты.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина идёт вслед за Соболенко и Швёнтек по призовым ($ 8,6 млн). Елена ворвалась туда в последний момент, выиграв Итоговый чемпионат WTA в Эр-Рияде и получив чек на $ 5,235 млн, что превышает выплаты даже за титулы на ТБШ. Рыбакина закончила год в топ-5 мирового рейтинга и создала хорошую основу для ещё большего подъёма в следующем сезоне. У Елены есть спонсорские контракты с Red Bull, Yonex и Lexus Kazakhstan, обеспечившие ей $ 4 млн. В случае победы на «Шлеме» эта сумма может вырасти, но вряд ли глобально. На маркетинговых доходах Рыбакиной тоже сказывается рынок, который она представляет.

Елена Рыбакина Фото: Matthew Stockman/Getty Image

Японка Наоми Осака закончила сезон в статусе 16-й ракетки мира. Осака дошла до полуфинала US Open и финала «тысячника» в Монреале. Четырёхкратная чемпионка ТБШ постепенно набирает обороты после декрета, хотя на былой доминирующий уровень уже вряд ли выйдет. Зато Наоми всегда может рассчитывать на солидные рекламные доходы. Партнёрство с Nike, Louis Vuitton, Mastercard, TAG Heuer, Panasonic, Beats by Dre, KINLÒ, Hana Kuma принесло ей $ 10 млн за год. Меньше, чем раньше, однако Осака остаётся в числе богатейших спортсменок, в отличие от выпавшей из рейтинга британки Эммы Радукану.

В топ-15 также входят ещё три американские теннисистки – Аманда Анисимова, Джессика Пегула и Винус Уильямс. У Анисимовой и Пегулы похожие ситуации – им очень не хватает статуса чемпионки ТБШ, чтобы получать больше доходов вне корта. Аманда в этом сезоне дважды дошла на мэйджорах до финала, но уступала Иге Швёнтек и Арине Соболенко в решающих матчах на Уимблдоне и US Open. Рекламные контракты с Nike, Wilson, Gatorade, Therabody, Tiffany & Co принесли ей $ 3,5 млн. Эта сумма должна стать заметно больше в 2026 году, поскольку Аманда провела лишь первый сезон на суперзвёздном уровне.

Пегула в этом сезоне дошла до полуфинала US Open, хотя годом ранее играла там в решающем матче. Джессика также добиралась до финалов «тысячников» в Майами и Ухане, вышла в плей-офф Итогового. Adidas, Yonex, KPMG, Dyson, Gorjana, Ready Nutrition обеспечили ей $ 5 млн спонсорских выплат, но сумма определённо могла быть существенно выше. Пример Мэдисон Киз показывает, как важен статус чемпионки ТБШ не только в спортивном, но и в финансовом плане.

45-летняя легендарная семикратная чемпионка ТБШ Винус Уильямс всего четыре раза за сезон выходила на корт в одиночном разряде и заработала пару сотен тысяч призовых. Примерно 98% дохода, а именно $ 10 млн, ей обеспечили рекламные контракты с Reebok, Wilson, Lacoste, Gatorade, Ralph Lauren, American Express, Stitch Fix, Blue Cross, EleVen. Статус действующей спортсменки помогает Винус, но даже в случае завершения карьеры ей будут гарантированы солидные выплаты от спонсоров. Сёстры Винус и Серена Уильямс – эпохальные личности для американского и мирового тенниса, так что удивляться здесь нечему.