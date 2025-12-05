41-летняя Звонарёва взяла дерби! Легендарная россиянка — впервые за 4 года в полуфинале

Вера в двух шагах от титула на «100-тысячнике» в Дубае. Другие наши теннисистки выбыли в 1/4 финала.

Сегодня, 5 декабря, на турнире категории W100 в Дубае, ОАЭ, состоялись все четвертьфинальные матчи. В трёх встречах из четырёх принимали участие российские теннисистки. 21-летняя Полина Яценко, занимающая 168-е место в мировом рейтинге, играла с юной Микой Стойсавлевич, которой не исполнилось и 17. Британка располагается на 342-й строчке в классификации. Яценко в первых двух матчах на турнире не отдала ни сета. И если в 1/16 финала она одержала чистую победу над Фрейей Кристи (6:0, 6:2), то во втором круге прошла дальше после того, как Вендула Вальдманнова снялась перед тай-брейком в первом сете.

Яценко неудачно начала (0:2), затем сделала два брейка подряд и повела 3:2, однако после этого её соперница вновь захватила инициативу и, выиграв четыре гейма подряд, забрала партию — 6:3. Во втором сете Стойсавлевич сразу повела с брейком, держала преимущество, но Яценко, уступая 2:4, не сдалась, переломила ход игры и перевела матч в решающую партию — 6:4. В середине третьего сета состоялся обмен брейками, после чего теннисистки уже без брейк-пойнтов дошли до тай-брейка. В нём россиянка, к сожалению, потерпела неудачу, и британка вышла в полуфинал — 6:3, 4:6, 7:6 (7:4) за 2 часа 25 минут.

Вторым матчем на первом корте было российское дерби с участием 41-летней Веры Звонарёвой и Софьи Лансере. Звонарёва, двукратная финалистка турниров «Большого шлема», вернулась на корт после паузы в полтора года, и поэтому у неё нет рейтинга. Однако это не помешало ей не потерять ни партии в первых двух матчах на турнире. Тару Вюрт она победила со счётом 6:3, 6:4, а Терезу Мартинцову — ещё увереннее – 6:1, 6:2. Что касается Лансере, 455-й ракетки мира, то Софья тоже не проиграла ни сета во встречах с Оливией Гадеки (7:5, 6:2) и Мананчэйа Савангкаев (6:3, 6:3).

В начале матча Звонарёва никак не могла наладить подачу и отдавала свои геймы. Ближе к середине партии, уступая 1:4 с двумя брейками, Вера исправила ситуацию и начала камбэк. Титулованная теннисистка сравняла счёт, а в 12-м гейме даже не стала доводить дело до тай-брейка, использовав второй сетбол на приёме — 7:5 за 53 минуты.

Вторую партию Звонарёва провела слабее и лишь однажды за четыре гейма удержала подачу. После 1:1 Лансере отдала только один гейм и сравняла счёт по сетам — 6:2 за 42 минуты. Третья партия ознаменовалась парадом брейком — восемь подряд! Вера, начавшая с удержания своей подачи, всё время была впереди, а в девятом гейме, в котором соперницы не отпускали друг друга на протяжении 15 минут, ушла с шести (!) брейк-пойнтов и реализовала четвёртый матчбол — 7:5, 2:6, 6:3 за 2 часа 45 минут.

Таким образом, Звонарёва впервые с 2021 года вышла в полуфинал. Тогда она трижды доходила до этой стадии: на уровне WTA это было в Санкт-Петербурге, а на «челленджерах» — в Конкорде и в Лиможе. За выход в финал Вера сразится со Стойсавлевич, обидчицей Яценко.

***

А 328-й номер рейтинга WTA Алевтина Ибрагимова противостояла Синьюй Гао — китаянка располагается на 175-й строчке. В первом круге 20-летняя россиянка остановила бывшую 10-ю ракетку мира Кристину Младенович (6:3, 6:2), а во втором – прошла шестую сеяную Линду Фрухвиртову (6:4, 6:3).

На протяжении всей встречи у обеих теннисисток возникали трудности на подаче, что приводило к брейк-пойнтам и брейкам. В первом сете преимущество было у Ибрагимовой, которая всё время была чуть впереди. Россиянка дважды вела с брейком, однако воспользоваться этим не смогла. В девятом гейме она не подала на партию, после чего соперница сравняла счёт. А на тай-брейке Синьюй оказалась чуть сильнее — 7:6 (7:4). Во второй партии Алевтина не взяла ни одного своего гейма, и китаянка, которая и сама дважды отдала подачу, добилась победы — 7:6 (7:4), 6:2 за 1 час 59 минут.