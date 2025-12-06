Алькарас, Синнер и Швёнтек — в шаге от карьерного «Шлема». Кто возьмёт его раньше?

Карлос Алькарас, Янник Синнер, Стэн Вавринка, Ига Швёнтек. Что объединяет этих спортсменов? Правильно, всем им не хватает какого-то одного титула, чтобы собрать карьерный «Шлем», то есть как минимум по разу выиграть каждый из турниров «Большого шлема». Рассуждать о том, что 41-летний Вавринка может выиграть Уимблдон-2026, всерьёз, конечно, нельзя. А вот Алькарас, Синнер и Швёнтек могут закрыть соответствующие пробелы с гораздо большими шансами на успех.

Карьерный «Шлем» — настолько мощное достижение, что покоряется далеко не каждому даже великому теннисисту. Самый яркий пример — Пит Сампрас. Именно Сампрас долгое время удерживал рекорд по количеству титулов ТБШ в мужском одиночном разряде — 14. Это уже потом его обошли сначала Роджер Федерер (20), а потом и Рафаэль Надаль (22) с Новаком Джоковичем (24). Американец семь раз выигрывал Уимблдон, и по этому показателю его опережает только Федерер (8), также семь титулов у Джоковича. Пит пять раз брал US Open и дважды — Australian Open. А на «Ролан Гаррос» его лучший результат — полуфинал в 1996 году. Тогда его в трёх сетах обыграл Евгений Кафельников, будущий победитель турнира.

В 2001 году Сампрас в интервью Guardian признал, что его подвело излишнее стремление выиграть «Ролан Гаррос». «У меня довольно высокая планка. Хочешь оправдать её каждый раз, когда играешь, и в этом смысле больно, когда не достигаешь цели. То, что я не выиграл французский турнир, сделало его ещё более значимым для меня, я уделял ему ещё больше внимания. В некотором смысле именно поэтому мне было так больно. Когда ты вкладываешь столько сил, трудно с этим смириться. Все жертвы, все тренировки — а в результате ничего не получаешь», — говорил Пит.

Пит Сампрас на «Ролан Гаррос» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

За год до этого Сампрас в интервью Asahi сказал: «В последние пару лет я слишком сильно давил на себя, чтобы выиграть Открытый чемпионат Франции, слишком сильно давил на себя сам».

Лучшие результаты Пита Сампраса на ТБШ

Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open Лучший результат Титул 1/2 финала Титул Титул Кол-во 2 1 7 5

То же относится и к Борису Беккеру. В середине 1980-х Беккер ошеломил всех. В 18 лет немец уже стал двукратным чемпионом Уимблдона! Третий мэйджор в Лондоне он взял в 1989 году, а через пару месяцев выиграл и US Open. Australian Open покорялся Борису в 1991 и 1996 годах. А вот на «Ролан Гаррос» Беккер трижды доходил до полуфинала, но не дальше. В 1987-м и 1989-м его останавливали шведы Матс Виландер и Стефан Эдберг, а в 1991-м — Андре Агасси. Официально Борис ушёл из спорта после Уимблдона-1999, когда ему не исполнилось и 32 лет.

«Грунт был сложным покрытием, потому что он противоречил моей личности. На грунте побеждает тот, кто делает меньше ошибок, а на любой другой поверхности – тот, кто делает больше выигрышных ударов. Я не из тех, кто ждёт, пока соперник промахнётся. Поэтому психологически мне всегда было сложно играть на грунте.

Поверьте, я пробовал всё, чтобы выиграть. Я доходил до финалов, полуфиналов крупных турниров на грунте и трижды до полуфиналов Открытого чемпионата Франции, но я был недостаточно хорош. Я проиграл Матсу Виландеру, который был лучше меня на грунте, я проиграл Агасси, который был лучше меня. Дело было только в качестве игры, а качество моей игры было недостаточно хорошим, чтобы выиграть мэйджор на грунте.

Но я не могу жаловаться. Виландер, Агасси и Лендл были лучше. Это не было невезением. Они были лучше», — говорил Беккер в интервью CNN в 2013 году.

Роджер Федерер как-то объяснил, почему такие игроки, как Сампрас и Беккер, так и не выиграли «Ролан Гаррос». Сам Федерер, к слову, завоевал лишь один титул на парижском грунте. «Ну, один из них должен был выиграть, но они не выиграли, понимаете. Очевидно, я думаю, что нелегко всё время подавать и сразу же идти к сетке. Ты столкнёшься с игроком, который отлично возвращает мячи и просто находится в хорошей форме. На грунте есть много возможностей. Так что, думаю, в этом и кроется причина», — приводит слова Роджера Tennis Gazzette.

Лучшие результаты Бориса Беккера на ТБШ

Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open Лучший результат Титул 1/2 финала Титул Титул Кол-во 2 3 3 1

И даже Мартина Хингис есть в этом списке! Удивительно, но Хингис, славившаяся своим универсализмом, так и не выиграла «Ролан Гаррос», хотя дважды выходила в финал. В 1997 году она проиграла хорватке Иве Майоли, а в 1999-м — легендарной Штеффи Граф. А вообще, сезон-1997 стал едва ли не лучшим в карьере швейцарки, которой по его ходу исполнилось 17 лет. В 1997-м Мартина взяла три ТБШ — таким образом, до календарного «Шлема» ей не хватило одного победного матча. Помимо этого, она ещё дважды брала Australian Open: в 1998 и 1999 годах.

Лучшие результаты Мартины Хингис на ТБШ

Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open Лучший результат Титул Финал Титул Титул Кол-во 3 2 1 1

В финале «Ролан Гаррос» 1999 года Хингис вела 6:4, 2:0 в матче со Штеффи Граф. Но не совладала с нервами — и проиграла. «Думаю, я сошла с ума. Давление было очень сильным, и я очень хотела победить её и завоевать титул», — приводит слова Мартины, сказанные в 2000 году, The Guardian. А Граф говорила: «Я была удивлена, что она так сильно переживала по этому поводу. Это всего лишь игра, но я почувствовала, что для неё это было чем-то большим, чем просто игра».

Подробнее о скандале в финале Граф и Хингис читайте здесь: Драма Мартины Хингис. Действие второе

Всего же существует 23 теннисиста и теннисистки, которым не хватает одного титула до карьерного «Шлема». Подробнее о них читайте в отдельном материале.

Но это дела давно минувших дней. А Алькарас, Синнер и Швёнтек (ну и Вавринка тоже, конечно) могут выпасть из этого списка уже в 2026-м. Чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев предположил, что у Карлоса, Янника и Иги отличные шансы выиграть недостающий турнир. У испанца и польки это Australian Open, у итальянца — «Ролан Гаррос».

«Они все очень круто играют, они на любом турнире могут выиграть. У Синнера было три матчбола, чтобы выиграть «Ролан Гаррос» — 2025, поэтому они все могут это сделать. А вот получится у них это или нет — в этом и есть прелесть тенниса, что никогда ничего не известно. Конечно, они все молодые, шансов у них очень много это сделать, но жизнь иногда — это штука непредсказуемая. Если же говорить о том, как я думаю, то они все, конечно, получат в какой-то момент этот карьерный «Шлем», — сказал Медведев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Алькарас на Australian Open пока ни разу не проходил дальше четвертьфинала. В 2025-м он уступил Новаку Джоковичу. Несмотря на это, в списке фаворитов грядущего турнира испанец идёт на второй строчке с огромным отрывом от Джоковича, занимающего третье место. Больше шансов на победу, по мнению экспертов, только у Синнера, который дважды брал титул на Australian Open. Вполне вероятен расклад, при котором Алькарас и Синнер вновь сыграют друг с другом в финале, на сей раз в Мельбурне. И вот там Карлос фаворитом не будет.

В финале Итогового турнира Алькарас уступил Синнеру — 7:6 (7:4), 7:5 в пользу итальянца. Бывший тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу, комментируя итоги турнира, рассказал, в чём испанцу необходимо прибавить.

«Слишком много невынужденных ошибок с бэкхенда. Моменты потери концентрации на форхенде. Возможно, это усталость в конце сезона, а может быть, просто неуверенность в себе в закрытом помещении. Но ответ очевиден: если он хочет доминировать в 2026 году, улучшения должны начинаться с первых двух ударов: подачи и приёма», — написал он в LinkedIn.

Карлос Алькарас на Australian Open Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сам же Карлос так прямо и заявил, что карьерный «Шлем» — одна из его целей. По его словам, если уж не получится выиграть AO в 2026-м, то надо будет попробовать это сделать в ближайшие два-три года. «Для меня самое важное – турниры «Большого шлема», выиграть их как можно больше. Это моя главная цель.

Мне кажется, Australian Open будет отличным. Честно говоря, это первая цель. Когда просто еду на предсезонку с желанием что-то улучшить или чего-то достичь, в моей голове сразу всплывает Australian Open. Это первый или второй турнир сезона, а для меня всегда главная цель – выиграть карьерный «Большой шлем» и календарный «Большой шлем». Хочу собрать его полностью. Конечно, постараюсь это сделать в следующем году, но если не получится, то, надеюсь, в течение двух-трёх-четырёх лет», — приводит слова Алькараса пресс-служба Australian Open.

Лучшие результаты Карлоса Алькараса на ТБШ

Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open Лучший результат 1/4 финала Титул Титул Титул Кол-во 2 2 2 2

Синнеру для карьерного «Шлема» не хватает титула на «Ролан Гаррос». В 2025-м Янник был невероятно близок к трофею в Париже, но у Алькараса, отыгравшего тройной матчбол, нервы оказались крепче. Как бы то ни было, в тот момент итальянец уж точно не думал о карьерном «Шлеме», поскольку титула на Уимблдоне тогда у него ещё не было.

Впоследствии Янник говорил, что намерен вычеркнуть то поражение из памяти, чтобы это не мешало ему в дальнейших попытках на «Ролан Гаррос». «Это матч очень высокого уровня, это точно. Очень рад, что принял в нём участие. Но окончательный результат огорчает. Считаю, что это был очень, очень высококлассный матч, он был такой долгий… Мы постараемся как-то вычеркнуть его, взять всё положительное и двигаться дальше. Другого выхода нет», — приводит его слова пресс-служба ATP.

Эксперты считают, что в Лондоне у Синнера шансов на победу всё-таки чуть меньше, чем у Алькараса, а все остальные далеко позади. Бывший тренер Новака Джоковича Риккардо Пьятти высказал мнение, что в ближайшие шесть-семь лет у Янника наверняка будут отличные возможности взять «Ролан Гаррос». «В прошлом году Янник сделал большой шаг вперёд. Он также стал очень конкурентоспособным на грунтовых кортах. Он понял, что в ближайшие шесть-семь лет у него будет возможность завершить «Большой шлем». Я всегда об этом думал», — приводит его слова La Stampa.

Лучшие результаты Янника Синнера на ТБШ

Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open Лучший результат Титул Финал Титул Титул Кол-во 2 1 1 1

Что касается Швёнтек, то она может собрать карьерный «Шлем» даже быстрее Алькараса — на день раньше, поскольку женский финал Australian Open, как и на всех остальных ТБШ, проходит в субботу, а мужской — в воскресенье. Полька дважды доходила до полуфинала в Мельбурне, в том числе в 2025 году. В последнем случае её остановила Мэдисон Киз, будущая чемпионка. В списке фаворитов Ига идёт второй, уступая лишь Арине Соболенко, дважды бравшей австралийский «Шлем».

Семикратная чемпионка ТБШ Жюстин Энен объяснила проблемы Швёнтек в Австралии. «Её манера движения на грунте идеально подходит для этого покрытия, но на харде, где игроки подают сильно и получают от этого преимущество, всё обстоит иначе. На харде и на траве нужны разные виды оружия. На этих покрытиях игра идёт быстрее, а на траве нужна другая ловкость. Кроме того, она не чувствует себя комфортно у сетки», — приводит её слова Tennis 365.

Ига Швёнтек на Australian Open Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Несмотря на ту неудачу, перед новым сезоном Швёнтек излучает позитив. В интервью Guardian она рассказала, за счёт чего намерена добиться успеха. «В этом году я многому научилась и стала применять эти навыки, но не смогла хорошо совместить их с тем, как я играла в прошлых сезонах. Моя общая цель будет заключаться в том, чтобы найти хороший баланс, сохранить хорошую игру на более медленных покрытиях, чтобы действительно чувствовать себя более комфортно с тем разнообразием, которое у меня есть, и точно знать, где применять те или иные навыки», — сказала спортсменка.

Лучшие результаты Иги Швёнтек на ТБШ

Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open Лучший результат 1/2 финала Титул Титул Титул Кол-во 2 4 1 1

Как считаете, кто из этой тройки раньше соберёт карьерный «Шлем»? Пишите в комментариях!