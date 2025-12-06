Алькарас, Синнер и Швёнтек — в шаге от карьерного «Шлема». Кто возьмёт его раньше?

Карлос Алькарас, Янник Синнер, Стэн Вавринка, Ига Швёнтек. Что объединяет этих спортсменов? Правильно, всем им не хватает какого-то одного титула, чтобы собрать карьерный «Шлем», то есть как минимум по разу выиграть каждый из турниров «Большого шлема». Рассуждать о том, что 41-летний Вавринка может выиграть Уимблдон-2026, всерьёз, конечно, нельзя. А вот Алькарас, Синнер и Швёнтек могут закрыть соответствующие пробелы с гораздо большими шансами на успех.
Карьерный «Шлем» — настолько мощное достижение, что покоряется далеко не каждому даже великому теннисисту. Самый яркий пример — Пит Сампрас. Именно Сампрас долгое время удерживал рекорд по количеству титулов ТБШ в мужском одиночном разряде — 14. Это уже потом его обошли сначала Роджер Федерер (20), а потом и Рафаэль Надаль (22) с Новаком Джоковичем (24). Американец семь раз выигрывал Уимблдон, и по этому показателю его опережает только Федерер (8), также семь титулов у Джоковича. Пит пять раз брал US Open и дважды — Australian Open. А на «Ролан Гаррос» его лучший результат — полуфинал в 1996 году. Тогда его в трёх сетах обыграл Евгений Кафельников, будущий победитель турнира.
В 2001 году Сампрас в интервью Guardian признал, что его подвело излишнее стремление выиграть «Ролан Гаррос». «У меня довольно высокая планка. Хочешь оправдать её каждый раз, когда играешь, и в этом смысле больно, когда не достигаешь цели. То, что я не выиграл французский турнир, сделало его ещё более значимым для меня, я уделял ему ещё больше внимания. В некотором смысле именно поэтому мне было так больно. Когда ты вкладываешь столько сил, трудно с этим смириться. Все жертвы, все тренировки — а в результате ничего не получаешь», — говорил Пит.
За год до этого Сампрас в интервью Asahi сказал: «В последние пару лет я слишком сильно давил на себя, чтобы выиграть Открытый чемпионат Франции, слишком сильно давил на себя сам».
Лучшие результаты Пита Сампраса на ТБШ
|Australian Open
|«Ролан Гаррос»
|Уимблдон
|US Open
|Лучший результат
|Титул
|1/2 финала
|Титул
|Титул
|Кол-во
|2
|1
|7
|5
То же относится и к Борису Беккеру. В середине 1980-х Беккер ошеломил всех. В 18 лет немец уже стал двукратным чемпионом Уимблдона! Третий мэйджор в Лондоне он взял в 1989 году, а через пару месяцев выиграл и US Open. Australian Open покорялся Борису в 1991 и 1996 годах. А вот на «Ролан Гаррос» Беккер трижды доходил до полуфинала, но не дальше. В 1987-м и 1989-м его останавливали шведы Матс Виландер и Стефан Эдберг, а в 1991-м — Андре Агасси. Официально Борис ушёл из спорта после Уимблдона-1999, когда ему не исполнилось и 32 лет.
«Грунт был сложным покрытием, потому что он противоречил моей личности. На грунте побеждает тот, кто делает меньше ошибок, а на любой другой поверхности – тот, кто делает больше выигрышных ударов. Я не из тех, кто ждёт, пока соперник промахнётся. Поэтому психологически мне всегда было сложно играть на грунте.
Поверьте, я пробовал всё, чтобы выиграть. Я доходил до финалов, полуфиналов крупных турниров на грунте и трижды до полуфиналов Открытого чемпионата Франции, но я был недостаточно хорош. Я проиграл Матсу Виландеру, который был лучше меня на грунте, я проиграл Агасси, который был лучше меня. Дело было только в качестве игры, а качество моей игры было недостаточно хорошим, чтобы выиграть мэйджор на грунте.
Но я не могу жаловаться. Виландер, Агасси и Лендл были лучше. Это не было невезением. Они были лучше», — говорил Беккер в интервью CNN в 2013 году.
Роджер Федерер как-то объяснил, почему такие игроки, как Сампрас и Беккер, так и не выиграли «Ролан Гаррос». Сам Федерер, к слову, завоевал лишь один титул на парижском грунте. «Ну, один из них должен был выиграть, но они не выиграли, понимаете. Очевидно, я думаю, что нелегко всё время подавать и сразу же идти к сетке. Ты столкнёшься с игроком, который отлично возвращает мячи и просто находится в хорошей форме. На грунте есть много возможностей. Так что, думаю, в этом и кроется причина», — приводит слова Роджера Tennis Gazzette.
Лучшие результаты Бориса Беккера на ТБШ
|Australian Open
|«Ролан Гаррос»
|Уимблдон
|US Open
|Лучший результат
|Титул
|1/2 финала
|Титул
|Титул
|Кол-во
|2
|3
|3
|1
И даже Мартина Хингис есть в этом списке! Удивительно, но Хингис, славившаяся своим универсализмом, так и не выиграла «Ролан Гаррос», хотя дважды выходила в финал. В 1997 году она проиграла хорватке Иве Майоли, а в 1999-м — легендарной Штеффи Граф. А вообще, сезон-1997 стал едва ли не лучшим в карьере швейцарки, которой по его ходу исполнилось 17 лет. В 1997-м Мартина взяла три ТБШ — таким образом, до календарного «Шлема» ей не хватило одного победного матча. Помимо этого, она ещё дважды брала Australian Open: в 1998 и 1999 годах.
Лучшие результаты Мартины Хингис на ТБШ
|Australian Open
|«Ролан Гаррос»
|Уимблдон
|US Open
|Лучший результат
|Титул
|Финал
|Титул
|Титул
|Кол-во
|3
|2
|1
|1
В финале «Ролан Гаррос» 1999 года Хингис вела 6:4, 2:0 в матче со Штеффи Граф. Но не совладала с нервами — и проиграла. «Думаю, я сошла с ума. Давление было очень сильным, и я очень хотела победить её и завоевать титул», — приводит слова Мартины, сказанные в 2000 году, The Guardian. А Граф говорила: «Я была удивлена, что она так сильно переживала по этому поводу. Это всего лишь игра, но я почувствовала, что для неё это было чем-то большим, чем просто игра».
Всего же существует 23 теннисиста и теннисистки, которым не хватает одного титула до карьерного «Шлема». Подробнее о них читайте в отдельном материале.
Но это дела давно минувших дней. А Алькарас, Синнер и Швёнтек (ну и Вавринка тоже, конечно) могут выпасть из этого списка уже в 2026-м. Чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев предположил, что у Карлоса, Янника и Иги отличные шансы выиграть недостающий турнир. У испанца и польки это Australian Open, у итальянца — «Ролан Гаррос».
«Они все очень круто играют, они на любом турнире могут выиграть. У Синнера было три матчбола, чтобы выиграть «Ролан Гаррос» — 2025, поэтому они все могут это сделать. А вот получится у них это или нет — в этом и есть прелесть тенниса, что никогда ничего не известно. Конечно, они все молодые, шансов у них очень много это сделать, но жизнь иногда — это штука непредсказуемая. Если же говорить о том, как я думаю, то они все, конечно, получат в какой-то момент этот карьерный «Шлем», — сказал Медведев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.
Алькарас на Australian Open пока ни разу не проходил дальше четвертьфинала. В 2025-м он уступил Новаку Джоковичу. Несмотря на это, в списке фаворитов грядущего турнира испанец идёт на второй строчке с огромным отрывом от Джоковича, занимающего третье место. Больше шансов на победу, по мнению экспертов, только у Синнера, который дважды брал титул на Australian Open. Вполне вероятен расклад, при котором Алькарас и Синнер вновь сыграют друг с другом в финале, на сей раз в Мельбурне. И вот там Карлос фаворитом не будет.
В финале Итогового турнира Алькарас уступил Синнеру — 7:6 (7:4), 7:5 в пользу итальянца. Бывший тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу, комментируя итоги турнира, рассказал, в чём испанцу необходимо прибавить.
«Слишком много невынужденных ошибок с бэкхенда. Моменты потери концентрации на форхенде. Возможно, это усталость в конце сезона, а может быть, просто неуверенность в себе в закрытом помещении. Но ответ очевиден: если он хочет доминировать в 2026 году, улучшения должны начинаться с первых двух ударов: подачи и приёма», — написал он в LinkedIn.
Сам же Карлос так прямо и заявил, что карьерный «Шлем» — одна из его целей. По его словам, если уж не получится выиграть AO в 2026-м, то надо будет попробовать это сделать в ближайшие два-три года. «Для меня самое важное – турниры «Большого шлема», выиграть их как можно больше. Это моя главная цель.
Мне кажется, Australian Open будет отличным. Честно говоря, это первая цель. Когда просто еду на предсезонку с желанием что-то улучшить или чего-то достичь, в моей голове сразу всплывает Australian Open. Это первый или второй турнир сезона, а для меня всегда главная цель – выиграть карьерный «Большой шлем» и календарный «Большой шлем». Хочу собрать его полностью. Конечно, постараюсь это сделать в следующем году, но если не получится, то, надеюсь, в течение двух-трёх-четырёх лет», — приводит слова Алькараса пресс-служба Australian Open.
Лучшие результаты Карлоса Алькараса на ТБШ
|Australian Open
|«Ролан Гаррос»
|Уимблдон
|US Open
|Лучший результат
|1/4 финала
|Титул
|Титул
|Титул
|Кол-во
|2
|2
|2
|2
Синнеру для карьерного «Шлема» не хватает титула на «Ролан Гаррос». В 2025-м Янник был невероятно близок к трофею в Париже, но у Алькараса, отыгравшего тройной матчбол, нервы оказались крепче. Как бы то ни было, в тот момент итальянец уж точно не думал о карьерном «Шлеме», поскольку титула на Уимблдоне тогда у него ещё не было.
Впоследствии Янник говорил, что намерен вычеркнуть то поражение из памяти, чтобы это не мешало ему в дальнейших попытках на «Ролан Гаррос». «Это матч очень высокого уровня, это точно. Очень рад, что принял в нём участие. Но окончательный результат огорчает. Считаю, что это был очень, очень высококлассный матч, он был такой долгий… Мы постараемся как-то вычеркнуть его, взять всё положительное и двигаться дальше. Другого выхода нет», — приводит его слова пресс-служба ATP.
Эксперты считают, что в Лондоне у Синнера шансов на победу всё-таки чуть меньше, чем у Алькараса, а все остальные далеко позади. Бывший тренер Новака Джоковича Риккардо Пьятти высказал мнение, что в ближайшие шесть-семь лет у Янника наверняка будут отличные возможности взять «Ролан Гаррос». «В прошлом году Янник сделал большой шаг вперёд. Он также стал очень конкурентоспособным на грунтовых кортах. Он понял, что в ближайшие шесть-семь лет у него будет возможность завершить «Большой шлем». Я всегда об этом думал», — приводит его слова La Stampa.
Лучшие результаты Янника Синнера на ТБШ
|Australian Open
|«Ролан Гаррос»
|Уимблдон
|US Open
|Лучший результат
|Титул
|Финал
|Титул
|Титул
|Кол-во
|2
|1
|1
|1
Что касается Швёнтек, то она может собрать карьерный «Шлем» даже быстрее Алькараса — на день раньше, поскольку женский финал Australian Open, как и на всех остальных ТБШ, проходит в субботу, а мужской — в воскресенье. Полька дважды доходила до полуфинала в Мельбурне, в том числе в 2025 году. В последнем случае её остановила Мэдисон Киз, будущая чемпионка. В списке фаворитов Ига идёт второй, уступая лишь Арине Соболенко, дважды бравшей австралийский «Шлем».
Семикратная чемпионка ТБШ Жюстин Энен объяснила проблемы Швёнтек в Австралии. «Её манера движения на грунте идеально подходит для этого покрытия, но на харде, где игроки подают сильно и получают от этого преимущество, всё обстоит иначе. На харде и на траве нужны разные виды оружия. На этих покрытиях игра идёт быстрее, а на траве нужна другая ловкость. Кроме того, она не чувствует себя комфортно у сетки», — приводит её слова Tennis 365.
Несмотря на ту неудачу, перед новым сезоном Швёнтек излучает позитив. В интервью Guardian она рассказала, за счёт чего намерена добиться успеха. «В этом году я многому научилась и стала применять эти навыки, но не смогла хорошо совместить их с тем, как я играла в прошлых сезонах. Моя общая цель будет заключаться в том, чтобы найти хороший баланс, сохранить хорошую игру на более медленных покрытиях, чтобы действительно чувствовать себя более комфортно с тем разнообразием, которое у меня есть, и точно знать, где применять те или иные навыки», — сказала спортсменка.
Лучшие результаты Иги Швёнтек на ТБШ
|Australian Open
|«Ролан Гаррос»
|Уимблдон
|US Open
|Лучший результат
|1/2 финала
|Титул
|Титул
|Титул
|Кол-во
|2
|4
|1
|1
Как считаете, кто из этой тройки раньше соберёт карьерный «Шлем»? Пишите в комментариях!