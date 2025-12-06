«Пример спортивного долголетия». 41-летняя Звонарёва вышла в два финала на одном турнире!

В субботу, 6 декабря, состоялись сразу несколько любопытных полуфиналов на турнирах ITF. Особенно интересно, что участие в них приняли представительницы России. Изучаем, как прошёл важный игровой день на соревнованиях категории W100 в Дубае (ОАЭ) и WTA-125 в Анже (Франция).

Самой яркой звездой этой недели точно стала Вера Звонарёва. 41-летняя россиянка сыграла первый одиночный турнир за 18 месяцев и сразу добралась до полуфинала. На весьма престижном на уровне ITF «100-тысячнике» в Дубае Вера одолела Тару Вюрт (№238 рейтинга), Терезу Мартинцову (№508) и Софью Лансере (№455). Сама Звонарёва попала в сетку без рейтинга – на сайте WTA она и вовсе числится как игрок, завершивший карьеру.

Добыть путёвку в финал Вере предстояло с соперницей, на 25 лет младше её. В оппонентках у россиянки была 16-летняя британка с сербскими корнями Мика Стойсавлевич. В рейтинге она стоит на 342-й позиции. В 2024-м году Мика выиграла юниорский US Open, а в сезоне-2025 дебютировала в основе взрослого Уимблдона.

Мика Стойсавлевич Фото: Luke Walker/Getty Images

Полуфинал Звонарёвой и Стойсавлевич выдался напряжённым: играли три сложных сета, при 28-градусной жаре и палящем солнце. Вера начала поединок более уверенно, в третьем же гейме сделала брейк, который и пронесла через всю партию. Мика сильно волновалась, допускала много невынужденных ошибок и сильно проседала на подаче. В итоге стартовый сет за 37 минут остался за россиянкой – 6:3.

Вторая партия началась многообещающе: в первом же гейме на подаче Стойсавлевич счёт четыре раза доходил до «ровно», а победительницей из этой ситуации вышла Звонарёва, оформив ранний брейк. Но Мика разыгралась, снизила процент брака и стала навязывать темп всё выше и выше. Вера в середине сета перестала поспевать за такими скоростями и уступила его на тай-брейке – 6:7 (4:7).

Решающую партию лёгкой тоже не назовёшь. До последнего не было ясно, кому же уйдёт победа – даже когда Звонарёва вышла подавать на матч при 5:4, ей пришлось спасать брейк-пойнт. Однако опыт и ментальная стойкость победили. Вера одержала победу над 16-летней соперницей за 3 часа 12 минут и с итоговым счётом 6:3, 6:7, 6:4.

Для Звонарёвой это первый одиночный финал с 2020 года – тогда она на турнире категории W25 в Стамбуле уступила Кайе Канепи. Титул в одиночке Вера и вовсе брала аж восемь лет назад, на «15-тысячнике» в Шарм-эш-Шейхе!

Российские эксперты попробовали объяснить такой успех Звонарёвой.

«У меня нет понимания, что делает Вера. Я не знаю, в чём секрет успеха в 41 год. Может, она молодильные яблоки принимает (смеётся). Каждый поступает так, как считает нужным. Получает она удовольствие от тенниса — на здоровье. Можно только порадоваться за человека, что она кайфует и получает драйв от этого. Зачем это забирать у человека? Можно только порадоваться за неё», — сказал Евгений Кафельников в беседе с «Чемпионатом».

«Такая игра Веры Звонарёвой в 41 год — удивительно и неожиданно! Это достойно похвалы, она показывает пример спортивного долголетия и верности теннису. Далеко не каждый решается на это, да и вообще может в таком возрасте. Мы знаем, как Мартина Навратилова играла в 40 с лишним лет. Звонарёва — молодец. У неё есть мастерство, его не пропьёшь и не прогуляешь.

В таком возрасте психологически легко играть — никто ничего от тебя не ждёт, никому не обязана, играешь для себя. Поэтому она действует раскрепощённо. Дай бог ей и дальше так играть. Ещё надо избирательно и удачно выбирать турниры, чтобы были щадящие нагрузки, восстановление. Для Веры это образ жизни, без спорта она себя не мыслит», — поделился Виктор Янчук в разговоре с «Чемпионатом».

Вера Звонарёва Фото: Francois Nel/Getty Images

Соперницей 41-летней россиянки в борьбе за титул станет 20-летняя хорватка Петра Марчинко (№103 рейтинга). Она в полуфинале переиграла представительницу Китая Синьюй Гао (№175). Девушки тоже провели трёхсетовик, но не такой затяжной, как у Звонарёвой: Марчинко за 1 час 48 минут одержала победу со счётом 4:6, 6:3, 6:0.

По ходу турнира молодая хорватская спортсменка, посеянная на этом турнире под четвёртым номером, одолела Викторию Грунчакову (№219), Хэрриет Дарт (№174) и Аранчу Рус (№137). Со Звонарёвой они встретятся впервые.

Петра Марчинко Фото: Graham Denholm/Getty Images

Но Вера Звонарёва не была бы собой без выступления в парном разряде. В Дубае она сыграла с 17-летней соотечественницей Радой Золотарёвой – девушки добрались до полуфинала, где сразились с индийским дуэтом Шривалли Бхамидипати/Анкита Раина.

Первый сет шёл тяжко для россиянок: уже в четвёртом гейме они позволили соперницам сделать брейк на подаче Золотарёвой, затем его отыграли, но при 3:4 снова дали оппоненткам возможность выйти вперёд. Стартовая партия осталась за теннисистками из Индии – 6:3.

Второй сет оказался не легче по сценарию, однако стал более благоприятным по результату: россиянки забрали его со счётом 7:5. Всё решилось на тай-брейке, где Золотарёва и Звонарёва взяли всё в свои руки. Итоговый счёт матча – 3:6, 7:5, [10:3] в пользу россиянок.

Для Веры это, кстати, не первый опыт выступления с молодыми напарницами. Весной 2024 года Звонарёва играла пару с Миррой Андреевой, которая только-только в тот момент входила во взрослый тур. Теннисистки провели по два матча в Мадриде и Риме, а на «Ролан Гаррос» и вовсе добрались до четвертьфинала, но снялись.

А на турнире серии WTA-125 в Анже за выход в финал должна сразиться Камилла Рахимова (№112). Ей в соперницы досталась Антония Ружич (№78). Единственный раз девушки пересекались на соревнованиях категории W25 в Загребе пять лет назад. Тогда сильнее оказалась уроженка Екатеринбурга – 5:7, 6:2, 6:4.

Начать свою встречу Рахимова и Ружич должны не ранее 17:00 мск.

