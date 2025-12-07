41-летняя Звонарёва проиграла 2 финала за день. Но обошла 865 человек в одиночном рейтинге

В воскресенье, 7 декабря, на турнире категории W100 в Дубае (ОАЭ) состоялся финальный матч. Одной из его участниц стала знаменитая российская теннисистка Вера Звонарёва, которой в сентябре исполнился 41 год. Звонарёва не играла полтора года и потому в Дубае выступала без рейтинга — ей дали уайлд-кард на этот турнир.

Несмотря на отсутствие соревновательной практики в последнее время, Вера успешно прошла по сетке. Особенно впечатлили её победы на поздних стадиях. В четвертьфинале россиянка одолела 25-летнюю соотечественницу Софью Лансере (7:5, 2:6, 6:3), а в 1/2 финала дожала 16-летнюю британку Мику Стойсавлевич (6:3, 6:7 (4:7), 6:4). Примечательно, что общая продолжительность последних двух встреч составила почти шесть часов, так что с физическими кондициями у Звонарёвой и на пятом десятке всё в порядке.

В российском теннисном сообществе восхищались спортивным долголетием Веры. Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников заявил, что прославленная теннисистка, вероятно, принимает молодильные яблоки. «У меня нет понимания, что делает Вера. Я не знаю, в чём секрет успеха в 41 год. Может, она молодильные яблоки принимает (смеётся).

Каждый поступает так, как считает нужным. Получает она удовольствие от тенниса — на здоровье. Можно только порадоваться за человека, что она кайфует и получает драйв от этого. Зачем это забирать у человека? Можно только порадоваться за неё», — говорил Кафельников в интервью «Чемпионату».

Вера Звонарёва в 2023 году Фото: Christopher Pike/Getty Images

За плечами у Звонарёвой, бывшей второй ракетки мира в одиночном разряде, масса финалов самого высокого уровня, в том числе два титульных матча на турнирах «Большого шлема». К сожалению, победить в них не удалось: Уимблдон-2010 выиграла Серена Уильямс, а US Open того же года — Ким Клейстерс. Нынешний финал стал для россиянки первым с октября 2020 года, когда она остановилась в шаге от титула на турнире W25 в Стамбуле. Если же брать более статусные соревнования, то придётся вернуться в сентябрь 2017 года, когда Вера потерпела поражение в финале «челленджера» (WTA-125) в Даляне (Китай). Таким образом, в отчётном матче Звонарёва претендовала на самый крупный титул с июля 2011 года, когда ей удалось стать сильнейшей на турнире в Баку, имевшем категорию, эквивалентную нынешней WTA-250.

Но надо было преодолеть последний барьер. В соперницах у российской теннисистки была 20-летняя хорватка Петра Марчинко, 103-я ракетка мира. Путём нехитрых подсчётов получаем, что Марчинко ещё в школу не ходила, когда Звонарёва играла в финале ТБШ. По возрасту Петра годится Вере в дочери.

Петра Марчинко в 2023 году Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

В первых геймах теннисистки без особых трудностей держали каждая свою подачу и быстро дошли до 2:2. А вот в оставшихся геймах у принимающей стороны регулярно возникали брейк-пойнты. Чуть лучше своими шансами распорядилась Марчинко, которая дважды взяла подачу соперницы, тогда как Звонарёва ограничилась одним брейком. Россиянка могла не позволить хорватке подать на сет при 5:3, однако не смогла использовать брейк-пойнт, и Петра со второго сетбола забрала партию — 6:3 за 38 минут.

Во втором сете Звонарёва не сумела совершить камбэк — всё-таки сказалась накопившаяся усталость. Вера сразу отдала подачу, в четвёртом гейме вернула брейк, однако после этого Марчинко ещё дважды брала геймы на подаче соперницы и завоевала титул — 6:3, 6:3 за 1 час 18 минут.

ITF W100. Дубай-2025. Одиночный разряд. Финал



Петра Марчинко (Хорватия, 4) — Петра Марчинко (Хорватия, 4) — Вера Звонарёва (Россия, WC) — 6:3, 6:3.

Звонарёва не смогла завоевать трофей, но за это выступление заработала 65 очков. Такой результат позволит ей вернуться в середину седьмой сотни мирового рейтинга, а именно на 654-ю строчку. В рейтинге от 1 декабря присутствуют 1518 теннисисток. Таким образом, за одну неделю Вера обошла в рейтинге 865 спортсменок!

* * *

После небольшого перерыва состоялся парный финал, в котором Звонарёва тоже принимала участие. В этом виде тенниса для Веры тем более нет никаких секретов, ведь она трёхкратная чемпионка ТБШ в парном разряде и двукратная — в миксте. Россиянка впервые с марта 2024 года играла в парном финале — тогда они с Тимей Бабош уступили в финале «челленджера» в Анталье. Последний парный трофей Звонарёва взяла два года назад здесь же, в Дубае — вместе с той же Бабош.

А в этот раз напарницей Веры была 17-летняя Рада Золотарёва, другая россиянка. По другую сторону корта оказались китаянка Синьюй Гао и Мананчэйа Савангкаев из Таиланда. В первом сете российская пара быстро захватила инициативу и в первых двух геймах проиграла только одно очко. Соперницы прибавили и в упорной борьбе смогли сравнять счёт — 2:2. Однако брейк, который Звонарёва и Золотарёва сделали в пятом гейме, стал решающим. Во второй половине партии брейк-пойнтов ни у кого не было, и в 10-м гейме россиянки подали на сет — 6:4 за 36 минут.

В начале второй партии Звонарёва и Золотарёва уступали решительно настроенным соперницам, бравшим геймы один за другим. Однако россиянки смогли переломить ход игры. Они уступали 1:4, 30:40, но отыграли двойной брейк-пойнт и принялись навёрстывать упущенное. В седьмом гейме Вера и Рада вновь забрали решающее очко, только теперь уже на приёме, и отыграли брейк, а в следующем гейме сравняли счёт — 4:4. В девятом гейме наши теннисистки, казалось, сделали ключевой брейк, однако подать на титул не смогли — 5:5. В 11-м гейме Гао и Савангкаев взяли решающее очко, после чего добились второго брейка подряд — 7:5 за 49 минут.

В соответствии с правилами пришлось играть чемпионский тай-брейк, то есть до 10 очков. На нём, увы, соперницы россиянок были сильнее и реализовали третий матчбол — 4:6, 7:5, [10:7] за 1 час 47 минут.