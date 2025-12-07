У Джоковича $ 249 млн призовых с учётом инфляции. Медведев тоже сорвал немалый куш

Если бы Даниил взял много «Шлемов» до эпохи «Большой тройки», то не факт, что заработал бы столько денег.

Forbes Sport представил обновлённый рейтинг теннисистов ATP-тура с самыми большими призовыми в Открытую эру с учётом инфляции.

1. Новак Джокович – $ 248 582 697 ($ 191 252 375 – официальная сумма призовых).

2. Роджер Федерер – $ 190 612 073 ($ 130 594 339).

3. Рафаэль Надаль – $ 184 405 094 ($ 134 946 100).

4. Энди Маррей – $ 89 272 972 ($ 64 687 542).

5. Пит Сампрас – $ 86 943 139 ($ 43 280 489).

6. Иван Лендл – $ 69 101 476 ($ 21 262 417).

7. Александр Зверев – $ 66 440 501 ($ 56 726 536).

8. Борис Беккер – $ 64 323 495 ($ 25 080 956).

9. Андре Агасси – $ 61 961 254 ($ 31 152 975).

10. Карлос Алькарас – $ 60 694 399 ($ 57 480 695).

11. Янник Синнер – $ 59 773 349 ($ 56 632 426).

12. Стефан Эдберг – $ 56 627 909 ($ 20 613 441).

13. Даниил Медведев – $ 55 836 832 ($ 48 192 619).

14. Стэн Вавринка – $ 51 145 161 ($ 37 792 029).

15. Давид Феррер – $ 45 489 270 ($ 31 483 911).

16. Джон Макинрой – $ 44 196 569 ($ 12 552 132).

17. Марин Чилич – $ 43 650 113 ($ 32 572 614).

18. Джимми Коннорс – $ 43 166 948 ($ 8 641 040).

19. Евгений Кафельников – $ 42 849 533 ($ 23 883 797).

20. Стефанос Циципас – $ 41 968 131 ($ 36 063 857).

Учёт инфляции позволяет сложить более объективную картину доходов теннисистов разных эпох, однако одно остаётся неизменным – представители «Большой тройки» Новак Джокович, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль с огромным преимуществом опережают всех остальных. Легендарные серб, швейцарец и испанец остаются единственными в истории, кто преодолел минимальную девятизначную сумму призовых ($ 100 000 000) не только по заработку с учётом обесценивания денег, но и по фактическим призовым.

При этом Джокович ушёл в солидный отрыв даже от Федерера и Надаля. Это неудивительно, ведь Новак опережает Роджера и Рафу практически по всем важнейшим показателям в теннисе. Джокович выиграл 24 турнира «Большого шлема», в то время как Федерер (20) и Надаль (22) остановились на более скромной отметке. В активе Новака 40 титулов на «Мастерсах», что тоже лучше результата Роджера (28) и Рафы (36). Джокович рекордные семь раз брал Итоговый чемпионат ATP, опережая Федерера (6) и Надаля (0).

Роджер пока может похвастать большим общим количеством титулов – 103 против 101 у Новака, однако по уровню престижности они заметно хуже и в основном добыты на мелких «пятисотниках» и турнирах категории 250. Надаль по праву считается лучшим игроком в истории на грунте, но одно лишь это покрытие не формирует наследие теннисиста. Джокович опережает Федерера и Надаля по личным встречам – 27-23 и 31-29 соответственно. Есть все основания называть Джоковича величайшим теннисистом, что лишний раз доказывает его заработок с учётом инфляции и без неё.

Новак Джокович, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Энди Маррей Фото: Adam Pretty/Getty Images

После «Большой тройки» в рейтинге доходов идёт британец Энди Маррей – трёхкратный чемпион ТБШ, единственный в истории обладатель двух золотых медалей Олимпиады в одиночном разряде, победитель 14 «Мастерсов» и 46 турниров ATP в целом. Энди часто упоминают в одном ряду с Джоковичем, Надалем и Федерером, поскольку он до регулярных травм какое-то время играл на уровне с ними и был первой ракеткой мира. Конечно, можно с уверенностью заявить, что Маррей взял бы куда «Больше шлемов» и других титулов, выступай он в другую эпоху. Однако это точно не касается призовых с инфляцией и без неё.

14-кратный чемпион ТБШ Пит Сампрас – самый титулованный теннисист до эпохи «Большой тройки». У легендарного американца «всего» $ 64,7 млн призовых, а с учётом обесценивания денег эта сумма составляет почти $ 87 млн. Оба показателя ниже, чем у Маррея, который был куда менее успешен на корте. В аналогичной ситуации находятся другие легенды конца прошлого 100-летия Иван Лендл, Борис Беккер, Андре Агасси, Стефан Эдберг, Джон Макинрой, Джимми Коннорс, Евгений Кафельников. 11-кратный чемпион ТБШ Бьорн Борг даже не попал в топ-20 с учётом инфляции, поскольку закончил серьёзное выступление в начале 1980-х, когда ему было всего 25.

Пит Сампрас — лучший теннисист в эпоху до «Большой тройки» Фото: Gary M. Prior/Getty Images

В то же время на высоких позициях в рейтинге находится Александр Зверев, ни разу не побеждавший на «Шлемах» и даже не побывавший в статусе первой ракетки мира. Немец на седьмом месте по доходам с инфляцией ($ 66,44 млн) и идёт шестым по фактическим призовым ($ 56 млн). Александр может жаловаться, что пик его карьеры пришёлся на стык последних годов доминирования «Большой тройки», а также восхождения молодых лидеров современного тенниса Карлоса Алькараса и Янника Синнера. Но точно Зверев согласился бы играть в эпоху Сампраса и Агасси, не говоря уже о более раннем периоде Коннорса, Макинроя и Лендла? «Шлемы» в тот период он наверняка взял бы, но не имел бы такой суммы денег на счету, как сейчас.

Аналогичный вопрос можно задать чемпиону US Open – 2021 Даниилу Медведеву. Российский теннисист, в отличие от Зверева, был первой ракеткой мира и выиграл один мэйджор. Причём сделал это максимально эффектно, лишив Новака Джоковича исторической возможности собрать календарный «Шлем» на Открытом чемпионате США. Медведев по уровню таланта определённо заслуживает быть многократным чемпионом ТБШ. Он стал бы таковым в случае выступления в эпоху до «Большой тройки» или без пересечения с доминированием Синнера и Алькараса.

Даниил Медведев и Александр Зверев Фото: Julian Finney/Getty Images

Хотя по деньгам Даниил раньше точно не заработал бы столько, как сейчас. Россиянин идёт восьмым в истории по фактических призовым ($ 48,2 млн) и 13-м – с учётом инфляции ($ 55,8 млн), однако в прошлые эпохи рисковал бы оказаться ниже по обеим категориям даже при большем количестве титулов. Медведев не раз признавался, что материальная составляющая для него очень важна, так что далеко не факт, что он согласился бы выступать в туре пару-тройку десятилетий назад даже с гарантией завоевания огромного количества престижных трофеев.

Приведенный выше рейтинг Forbes наталкивает на очевидную мысль – доходы в теннисе постепенно растут, причём заметно быстрее фактора инфляции. От этого уже успели выиграть представители поколения рождённых в 1990-е Александр Зверев, Даниил Медведев и Стефанос Циципас, а наибольшую выгоду прямо сейчас извлекают Янник Синнер и Карлос Алькарас.

24-летний Синнер успел взять четыре «Шлема», на счету 22-летнего Алькараса уже шесть побед на мэйджорах. Не исключено, что Янник и Карлос не доберутся до 24 титулов ТБШ Джоковича, но при этом заработают призовых больше, чем серб. Это касается как фактических денег, так и суммы с учётом инфляции. Современные теннисисты часто жалуются на сложный календарь и низкие зарплаты, однако они находятся в заметно лучших условиях, чем их предшественники.