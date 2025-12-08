Прорыв Рыбакиной. Следующий год должен стать главным и самым успешным в её карьере

Нынешний год получился для выступающей за Казахстан Елены Рыбакиной нестабильным. Частенько подводило здоровье, были определённые психологические проблемы. Особенно когда теннисистку чуть ли не ежедневно донимали вопросами про отстранённого (а потом помилованного) тренера Стефано Вукова. В таких случаях, как правило, голова забита всем чем угодно, кроме спорта. Поэтому все спады и неудачи москвички объяснимы.

Однако одна из лучших подающих в женском туре и лидер по количеству эйсов в очередной раз доказала: когда она готова по всем параметрам — пощады соперницам ждать не стоит. В этом, например, убедилась россиянка Екатерина Александрова в октябрьском финале турнира в Нинбо. Уже тогда стало ясно – в концовке сезона Рыбакина набрала невероятную форму, компенсировав тем самым все предыдущие спады.

Успев вскочить на последнюю ступеньку уходящего в сторону Итогового чемпионата поезда (в том числе благодаря разобранности и неготовности Мирры Андреевой), Елена не проиграла в Эр-Рияде ни единого матча. А финал с Ариной Соболенко и вовсе получился эпичным – 7:0 на тай-брейке во втором сете. Так дерзко с белоруской давно не разбирались.

«Мне кажется, Лена успокоилась, потому что вернулся тот человек, который знает её очень хорошо, знает её слабые и сильные стороны, понимает, как её, скажем так, разбудить. Потому что, мне кажется, Лена иногда за счёт своего немного флегматичного темперамента может как будто уходить в себя и рефлексировать. И Стефано Вуков умеет её своими какими-то методами вернуть в правильное состояние: «Так, ты на корте. Ты побеждаешь, давай, ты машина, ты работаешь», — считает олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина.

Безусловно, это главный трофей Елены после Уимблдона-2022, однако останавливаться на достигнутом находящаяся в самом расцвете сил теннисистка точно не собирается. Наоборот, сейчас нужно почувствовать, что дело пошло, сохранить позитивный настрой и вайб и, отдохнув, продолжать радовать своих многочисленных поклонников.

Вообще же, следующий сезон должен стать главным в карьере представительницы Казахстана. Главное, чтобы обошлось без травм, болезней и неприятных историй, которые преследовали Рыбакину по ходу 2025 года.

Но, как видим, Елена способна выбираться из них, демонстрируя отличные результаты. А уж мотивации, как и задач на будущее, точно хватает.

Елена Рыбакина Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Уже в самом начале сезона-2026 у казахстанской спортсменки будет важнейший для неё «Шлем» в Мельбурне, где она выходила в финал в 2023 году, уступив там Арине Соболенко в трёх сетах. Разумеется, о том поражении Рыбакина не забыла, а быстрый австралийский хард здорово подходит для стиля и манеры игры москвички. Высокий рост, отличная подача, классный бэкхенд — всё это должно поспособствовать первой после уимблдонских кортов победе на мэйджоре.

Вполне можно улучшить результаты в Нью-Йорке и Париже, повторить успех в Великобритании, а также показать себя на «тысячниках». Не будем забывать, что выше третьей строчки в мировом рейтинге Рыбакина пока не поднималась, так что стать первой ракеткой мира — ещё одна важнейшая задача. Разумеется, конкуренции хоть отбавляй: это вам не мужской тур, смотреть который в последнее время просто невыносимо и банально скучно. У женщин всё наоборот: тур расцветает, становится интереснее, а соперницы не дремлют. Да, Лене придётся выдержать натиск Арины Соболенко и Иги Швёнтек, Кори Гауфф и Аманды Анисимовой, Джессики Пегулы и, очень хочется надеяться, Мирры Андреевой.

Однако своим взлётом и нацеленностью на успех Рыбакина чётко дала понять – она созрела для того, чтобы стать лучшей в мире. Елена, как правильно заметила её тёзка Веснина, очень спокойный и флегматичный человек, от неё не стоит ждать бури эмоций, как от той же взрывной Соболенко. Когда-то этих эмоций, возможно, не хватает, но умение держать себя в руках тоже является важной составляющей в карьере профессионального спортсмена.

Посмотрим, каким окажется возвращение Елены Рыбакиной на корт после триумфа на Итоговом и заслуженного отпуска, однако ожиданий от этой замечательной теннисистки и прекрасной девушки очень много. Будем надеяться, что у неё всё получится.