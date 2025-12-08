Наследники Алькараса и Синнера. Кто сыграет на молодёжном Итоговом турнире — 2025

С 17 по 21 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) пройдёт молодёжный Итоговый чемпионат ATP. С 2017 по 2022 год соревнования принимал Милан (в 2020 турнир не проводили из-за пандемии), и в первом финале Андрей Рублёв уступил корейцу Чхун Хёну. В 2019-м победил Янник Синнер, а в 2021-м лучшим стал Карлос Алькарас — двое лучших теннисистов современности в юном возрасте громко заявили о себе.

В молодёжном Итоговом принимают участие восемь лучших молодых теннисистов по итогам сезона. Рейтинговых очков на турнире не начисляют, однако все матчи идут в зачёт личных встреч — прямо как на Кубке Лэйвера. Формат матчей отличается от традиционного: для победы необходимо выиграть три сета, однако не до шести геймов, а до четырёх; при этом при 40:40 играется решающее очко.

Необходимое условие участия — возраст не старше 20 лет на конец года. Иными словами, у теннисиста 2005 года рождения в этом сезоне были шансы квалифицироваться в Джидду, а 2004-го — уже нет. Жоао Фонсека, прошлогодний чемпион молодёжного Итогового, в этом сезоне стал вторым в рейтинге молодых теннисистов, уступив лишь Якубу Меншику. Однако бразилец решил не защищать титул — очевидно, он нацеливается уже на более серьёзные трофеи.

Кто же поборется за титул на этот раз? Среди восьми участников выделяются два фаворита.

Якуб Меншик (Чехия, первый сеяный, 19-е место в рейтинге ATP, 2180 очков, 20 лет)

Один из них — Якуб Меншик, который в 2024 провёл первый полноценный сезон в туре, а в 2025-м открыл счёт титулам на уровне ATP. Меншик выиграл «Мастерс» в Майами, одолев в финале не кого-нибудь, а самого Новака Джоковича. Среди других значимых результатов чеха стоит отметить выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде. Якуб смог подняться на 16-е место в рейтинге ATP, а под конец сезона опустился на 19-ю строчку.

«Если посмотреть на год в целом — это было отличное путешествие. Не только для меня, а для всех нас, всей команды. Если бы кто-то сказал мне перед сезоном, что всё закончится так — в плане рейтинга, результатов, — это принял бы без колебаний. Даже будучи в топ-20 сейчас, вижу в себе огромное пространство для роста. И на корте, и вне его. Очень рад тому, что ждёт дальше. Буду стараться, как всегда, улучшать свою игру, себя самого каждый день, каждую неделю, на каждом турнире. С такими мыслями я и вхожу в новый сезон», – говорил Меншик на пресс-конференции Кубка Дэвиса в Болонье.

Добавим, что в 2022 году Меншик проиграл в финале юниорского Australian Open.

Лёнер Тьен (США, 2, 28-й, 1550 очков, 20 лет)

Лёнер Тьен в этом сезоне зарекомендовал себя игроком, способным перебегать едва ли не любого, — Даниил Медведев не даст соврать. Американец выиграл у Медведева два матча из трёх, в том числе пятисетовый марафон на Australian Open. На том же турнире Тьен впервые — и, очевидно, далеко не в последний раз на ТБШ — вышел во вторую неделю. В ноябре Лёнер завоевал свой первый титул в ATP, победив в Метце, и пробился в топ-30. Также Тьен — двукратный финалист юниорских мэйджоров.

Александр Блокс (Бельгия, 3, 116-й, 542 очка, 20 лет)

Другие участники Итогового не столь известны. Александр Блокс только в этом сезоне одержал свою первую победу на уровне тура. В основных сетках ТБШ он ещё не выступал, проигрывая на разных стадиях отбора. На «челленджерах» на счету бельгийца три титула, два из которых завоёваны в этом сезоне. А в 2023-м он выиграл юниорский Australian Open, победив в финале Тьена.

Дино Прижмич (Хорватия, 4, 128-й, 487 очков, 20 лет)

Прижмич уже выступал на ТБШ, но пока не выиграл там ни одного поединка, потерпев два поражения в двух матчах первого круга. В ATP у него пока небогатый опыт: семь побед и 12 поражений за четыре сезона. Дальше четвертьфинала в домашнем для себя Умаге хорват пока не проходил. А на «челленджерах» Дино шесть раз играл в финалах, в том числе пять — на грунте, и завоевал два титула. Кроме того, в сезоне-2023 он отметился титулом на юниорском «Ролан Гаррос».

Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания, 5, 134-й, 455 очков, 19 лет)

Ландалус-Лакамбра регулярно выступает на «челленджерах», где у него есть два титула. А вот с успехами на уровне ATP пока негусто: всего две победы и 10 поражений за три сезона. На Australian Open — 2025 состоялся дебют испанца в основных сетках ТБШ, и там он проиграл в первом круге, а на остальных мэйджорах не прошёл квалификацию. А три года назад Мартин стал сильнейшим на юниорском US Open.

Николай Будков Кьер (Норвегия, 6, 136-й, 450 очков, 19 лет)

В этом сезоне Будков Кьер мощно выступал на «челленджерах», завоевав четыре титула без единого поражения в финалах. В основных сетках мэйджоров норвежец ещё не играл и даже в квалификации выступал лишь однажды (Уимблдон-2025), а всего на уровне ATP у него пять побед и семь поражений за три сезона. В 2024-м Николай стал чемпионом юниорского Уимблдона.

Нишеш Басаваредди Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Нишеш Басаваредди (США, 7, 167-й, 349 очков, 20 лет)

В прошлом году Басаваредди был сосредоточен на «челленджерах», завоевав два титула, а вот в этом сезоне уже чаще выступал в ATP, одержав семь побед и потерпев 13 поражений. Самым крупным его успехом на этом пути стал выход в полуфинал Окленда. На «Шлемах» у американца пока три поражения в трёх матчах. Ну а российским любителям тенниса интересно будет посмотреть на Нишеша по той причине, что его наставником стал Жиль Сервара, который с 2017 по 2025 год тренировал Даниила Медведева. Под руководством этого французского специалиста Медведев завоевал все свои крупнейшие титулы.

Рафаэль Ходар (Испания, 8, 168-й, 349 очков, 19 лет)

Единственный участник молодёжного Итогового, который пока не провёл ни одного матча на уровне ATP. На «челленджерах» он трижды брал трофеи, причём все они были завоёваны в этом сезоне. А в 2024-м Ходар выиграл юниорский US Open, победив в финале Будкова Кьера.

