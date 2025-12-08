Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Молодёжный Итоговый чемпионат ATP, Джидда-2025: состав, список участников, почему снялся Фонсека, есть ли Якуб Меншик, Лёнер Тьен

Наследники Алькараса и Синнера. Кто сыграет на молодёжном Итоговом турнире — 2025
Александр Насонов
Молодёжный Итоговый чемпионат — ATP
Комментарии
В списке есть и сенсационный обидчик Джоковича, и Лёнер Тьен, измотавший Медведева, и новый подопечный экс-тренера Даниила.

С 17 по 21 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) пройдёт молодёжный Итоговый чемпионат ATP. С 2017 по 2022 год соревнования принимал Милан (в 2020 турнир не проводили из-за пандемии), и в первом финале Андрей Рублёв уступил корейцу Чхун Хёну. В 2019-м победил Янник Синнер, а в 2021-м лучшим стал Карлос Алькарас — двое лучших теннисистов современности в юном возрасте громко заявили о себе.

Материалы по теме
Алькарас, Синнер и Швёнтек — в шаге от карьерного «Шлема». Кто возьмёт его раньше?
Алькарас, Синнер и Швёнтек — в шаге от карьерного «Шлема». Кто возьмёт его раньше?

В молодёжном Итоговом принимают участие восемь лучших молодых теннисистов по итогам сезона. Рейтинговых очков на турнире не начисляют, однако все матчи идут в зачёт личных встреч — прямо как на Кубке Лэйвера. Формат матчей отличается от традиционного: для победы необходимо выиграть три сета, однако не до шести геймов, а до четырёх; при этом при 40:40 играется решающее очко.

Необходимое условие участия — возраст не старше 20 лет на конец года. Иными словами, у теннисиста 2005 года рождения в этом сезоне были шансы квалифицироваться в Джидду, а 2004-го — уже нет. Жоао Фонсека, прошлогодний чемпион молодёжного Итогового, в этом сезоне стал вторым в рейтинге молодых теннисистов, уступив лишь Якубу Меншику. Однако бразилец решил не защищать титул — очевидно, он нацеливается уже на более серьёзные трофеи.

Материалы по теме
Чемпион молодёжного Итогового отказался защищать титул. Он уже вырос из этого турнира
Чемпион молодёжного Итогового отказался защищать титул. Он уже вырос из этого турнира

Кто же поборется за титул на этот раз? Среди восьми участников выделяются два фаворита.

Якуб Меншик (Чехия, первый сеяный, 19-е место в рейтинге ATP, 2180 очков, 20 лет)

Один из них — Якуб Меншик, который в 2024 провёл первый полноценный сезон в туре, а в 2025-м открыл счёт титулам на уровне ATP. Меншик выиграл «Мастерс» в Майами, одолев в финале не кого-нибудь, а самого Новака Джоковича. Среди других значимых результатов чеха стоит отметить выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде. Якуб смог подняться на 16-е место в рейтинге ATP, а под конец сезона опустился на 19-ю строчку.

«Если посмотреть на год в целом — это было отличное путешествие. Не только для меня, а для всех нас, всей команды. Если бы кто-то сказал мне перед сезоном, что всё закончится так — в плане рейтинга, результатов, — это принял бы без колебаний. Даже будучи в топ-20 сейчас, вижу в себе огромное пространство для роста. И на корте, и вне его. Очень рад тому, что ждёт дальше. Буду стараться, как всегда, улучшать свою игру, себя самого каждый день, каждую неделю, на каждом турнире. С такими мыслями я и вхожу в новый сезон», – говорил Меншик на пресс-конференции Кубка Дэвиса в Болонье.

Добавим, что в 2022 году Меншик проиграл в финале юниорского Australian Open.

Лёнер Тьен (США, 2, 28-й, 1550 очков, 20 лет)

Лёнер Тьен в этом сезоне зарекомендовал себя игроком, способным перебегать едва ли не любого, — Даниил Медведев не даст соврать. Американец выиграл у Медведева два матча из трёх, в том числе пятисетовый марафон на Australian Open. На том же турнире Тьен впервые — и, очевидно, далеко не в последний раз на ТБШ — вышел во вторую неделю. В ноябре Лёнер завоевал свой первый титул в ATP, победив в Метце, и пробился в топ-30. Также Тьен — двукратный финалист юниорских мэйджоров.

Материалы по теме
«Иногда кажется, что это он мне сломал весь сезон». Медведев — о тяжёлой победе над Тьеном
Эксклюзив
«Иногда кажется, что это он мне сломал весь сезон». Медведев — о тяжёлой победе над Тьеном

Александр Блокс (Бельгия, 3, 116-й, 542 очка, 20 лет)

Другие участники Итогового не столь известны. Александр Блокс только в этом сезоне одержал свою первую победу на уровне тура. В основных сетках ТБШ он ещё не выступал, проигрывая на разных стадиях отбора. На «челленджерах» на счету бельгийца три титула, два из которых завоёваны в этом сезоне. А в 2023-м он выиграл юниорский Australian Open, победив в финале Тьена.

Дино Прижмич (Хорватия, 4, 128-й, 487 очков, 20 лет)

Прижмич уже выступал на ТБШ, но пока не выиграл там ни одного поединка, потерпев два поражения в двух матчах первого круга. В ATP у него пока небогатый опыт: семь побед и 12 поражений за четыре сезона. Дальше четвертьфинала в домашнем для себя Умаге хорват пока не проходил. А на «челленджерах» Дино шесть раз играл в финалах, в том числе пять — на грунте, и завоевал два титула. Кроме того, в сезоне-2023 он отметился титулом на юниорском «Ролан Гаррос».

Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания, 5, 134-й, 455 очков, 19 лет)

Ландалус-Лакамбра регулярно выступает на «челленджерах», где у него есть два титула. А вот с успехами на уровне ATP пока негусто: всего две победы и 10 поражений за три сезона. На Australian Open — 2025 состоялся дебют испанца в основных сетках ТБШ, и там он проиграл в первом круге, а на остальных мэйджорах не прошёл квалификацию. А три года назад Мартин стал сильнейшим на юниорском US Open.

Николай Будков Кьер (Норвегия, 6, 136-й, 450 очков, 19 лет)

В этом сезоне Будков Кьер мощно выступал на «челленджерах», завоевав четыре титула без единого поражения в финалах. В основных сетках мэйджоров норвежец ещё не играл и даже в квалификации выступал лишь однажды (Уимблдон-2025), а всего на уровне ATP у него пять побед и семь поражений за три сезона. В 2024-м Николай стал чемпионом юниорского Уимблдона.

Нишеш Басаваредди

Нишеш Басаваредди

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Нишеш Басаваредди (США, 7, 167-й, 349 очков, 20 лет)

В прошлом году Басаваредди был сосредоточен на «челленджерах», завоевав два титула, а вот в этом сезоне уже чаще выступал в ATP, одержав семь побед и потерпев 13 поражений. Самым крупным его успехом на этом пути стал выход в полуфинал Окленда. На «Шлемах» у американца пока три поражения в трёх матчах. Ну а российским любителям тенниса интересно будет посмотреть на Нишеша по той причине, что его наставником стал Жиль Сервара, который с 2017 по 2025 год тренировал Даниила Медведева. Под руководством этого французского специалиста Медведев завоевал все свои крупнейшие титулы.

Материалы по теме
Медведев будет тренироваться с подопечным бывшего тренера! Сервара возвращается в тур
Медведев будет тренироваться с подопечным бывшего тренера! Сервара возвращается в тур

Рафаэль Ходар (Испания, 8, 168-й, 349 очков, 19 лет)

Единственный участник молодёжного Итогового, который пока не провёл ни одного матча на уровне ATP. На «челленджерах» он трижды брал трофеи, причём все они были завоёваны в этом сезоне. А в 2024-м Ходар выиграл юниорский US Open, победив в финале Будкова Кьера.

Молодёжный Итоговый чемпионат. Джидда-2025. Список участников.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android