Турбулентные для Соболенко времена продолжатся в 2026-м. Но это пойдёт Арине на пользу

Пришло время поговорить о лидерах рейтингах и главных претендентах на крупные титулы в предстоящем сезоне. В разговоре о женском туре первым всплывает имя Арины Соболенко – первой ракетки мира, четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» и просто одной из немногих теннисисток, наводящих на соперниц ужас ещё до выхода на корт.

Сезон-2025 оказался для Соболенко непростым. Но и 2026-й гораздо легче, увы, не будет.

Минувший год выдался сложным для Арины исключительно в сопоставлении с её амбициями и прежними результатами. Всё-таки добраться до полуфинала на Уимблдоне, побороться за титул на Australian Open и на «Ролан Гаррос», а ещё выиграть US Open – роскошь, недоступная 99% представительниц тура.

Однако все тяготы в этом сезоне пришлись не на итоговый результат Арины. Посмотрите, кому в этом сезоне проиграла белоруска.

Мэдисон Киз (финал Australian Open) — №7 рейтинга;

Екатерина Александрова (второй круг Дохи) — №10;

Клара Таусон (третий круг Дубая) — №12 рейтинга;

Мирра Андреева (финал Индиан-Уэллса) — №9 рейтинга;

Елена Остапенко (финал Штутгарта) — №23 рейтинга;

Кори Гауфф (финал Мадрида, финал «Ролан Гаррос»);

Чжэн Циньвэнь (четвертьфинал Рима);

Маркета Вондроушова (полуфинал Берлина);

Аманда Анисимова (полуфинал Уимблдона);

Джессика Пегула (полуфинал Уханя);

Елена Рыбакина (четвертьфинал Цинциннати, финал Итогового).

Ни одну из соперниц не назовёшь случайной. Чжэн – олимпийская чемпионка, Остапенко – победительница «Ролан Гаррос», Вондроушова – триумфатор Уимблдона. И именно на траве Маркета в этом году Арину и переиграла. А все остальные закончили сезон в топ-12 рейтинга – так что любые слова об их уровне излишни.

Арина Соболенко разбивает ракетку после поражения в финале Australian Open Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Вопрос скорее в том, через какие психологические тернии прошла Соболенко за минувший сезон – и её рост, бесспорно, вызывает колоссальное уважение. Пройти через неоднократные срывы на команду во время матчей, до боли обидные поражения в финалах ТБШ, колкие фразы в адрес соперниц и оказаться в точке, где ты держишь трофей US Open – такой путь открыт только самым напористым и амбициозным.

«Я просто шла [на финал US Open] и настраивала себя на то, что, блин, кровью, потом, не знаю, умру на этом корте, но сделаю всё возможное. И если звёзды не сложатся, да, ну окей, я попробую в следующий раз. У меня вот такой настрой был. И когда выиграла, я упала, я плакала, потому что у меня это всё ещё эмоционально было подвязано к семье, ко всему. И я просто думала: блин, просто спасибо, что… У меня был самый большой страх в жизни – закончить теннис без «Шлема», потому что я бы думала, ну и зачем всё это было? Ну какая цель?» — сказала Соболенко в подкасте на YouTube-канале Александра Соколовского.

В мире Арины действительно отсутствие победы на мэйджоре = провал. В том числе такой взгляд на собственные перспективы позволит Соболенко ещё несколько сезонов гарантированно забирать по «Шлему». Но случится ли в карьере белоруски карьерный «Шлем», как ей пророчат – вот где мы ставим жирный знак вопроса.

С учётом того, как в минувшем сезоне подтянулись к топ-уровню Аманда Анисимова и Мирра Андреева, а ещё укрепили свои позиции Джессика Пегула, Кори Гауфф и Елена Рыбакина, говорить о безоговорочном доминировании Соболенко становится всё сложнее. Даже почти нереально. Вот такой период сейчас проживает WTA-тур – тех, кто навязывает борьбу и реально претендует на топ-места, стало больше. Кто-то назовёт такое положение дел нестабильностью и хаосом, другие же увидят в этом привлекательную вариативность и интригу. Присоединяюсь к лагерю №2.

Возвращаясь к Соболенко. При всей конкуренции, царящей в женском туре, нет расклада, при котором Арина смогла бы зацепиться за календарный «Шлем». Уж слишком много потенциала таится в тех, кто по праву входит в топ-10 рейтинга прямо сейчас.

Верится в другое: если собрать все четыре мэйджора за сезон оказывается задачей с тремя звёздочками, то можно пойти другим путём и зацепиться за ТБШ на траве или на грунте. На тех самых натуральных покрытиях, которые ещё пару лет назад казались для Соболенко непробиваемой стеной.

«Почти всю жизнь мне говорили, что грунт не моё покрытие. В прошлом у меня не было никакой уверенности в игре. Я не знаю, сколько лет прошло, но у нас получилось так сильно развить мою игру. Теперь она есть, и теперь я чувствую, что могу обыгрывать кого угодно. Ради грунта я поработала над скоростью, над физикой, над вращениями, над вариативностью — это мне очень помогло. Теперь могу выходить вперёд, могу защищаться на задней линии.

Если я сумею завоевать этот трофей, это будет иметь огромное значение для нас. Я готова выйти в финал и побороться за каждое очко. Отдам всё, что у меня есть, чтобы одержать победу», — сказала Соболенко на пресс-конференции на «Ролан Гаррос» в этом году. А после – впервые в карьере вышла на этом турнире в финал.

Если свести всё к главным мыслям, то я верю, что Соболенко выиграет «Ролан Гаррос» или Уимблдон. Сомневаюсь, что она возьмёт хардовый «Шлем». Убеждена, что Арина вновь окажется в состоянии турбулентности из-за сопротивления со стороны многих соперниц из топ-10. Но свои позиции по ходу 2026 года не растеряет.

