Медведев, Мирра и другие россияне сразятся за титул AO. В основных сетках сыграют 12 наших

В предстоящем сезоне Открытый чемпионат Австралии пройдёт на неделю позже, чем в 2025-м. Соревнования в одиночных сетках Australian Open — 2026 начнутся 18 января и завершатся 1 февраля. Во вторник, 9 декабря, стали известны списки теннисистов и теннисисток, которые уже гарантировали себе места на турнире. В мужской сетке выступят три россиянина (в скобках указан рейтинг). И все они попадут в посев, который в одиночных сетках, как обычно, состоит из 32 теннисистов/теннисисток.

Даниил Медведев (13)

В 2025-м Медведев, чемпион US Open 2021 года, провалил выступления на «Шлемах». На Australian Open он проиграл во втором круге, а остальные мэйджоры покидал после первого же матча. Ранее Даниил трижды играл в финалах AO: в 2021-м он уступил Новаку Джоковичу, в 2022-м — Рафаэлю Надалю, в 2024-м — Яннику Синнеру. Впервые за много лет он приедет на «Шлем» с новым тренером. Есть надежда, что Медведев выступит в Мельбурне лучше, чем в 2025-м, — прогресс, достигнутый под руководством Томаса Юханссона, налицо.

В этом году Медведев перед Australian Open выступит на турнире в Брисбене. «Я бы, конечно, лучше сыграл сразу на Australian Open. Но когда ты стоишь 13-м в мире, то другого выбора нет. Сейчас другая ситуация, чем в предыдущих сезонах, поэтому пришлось, можно так сказать, играть Брисбен, но я рад. Это отличный турнир — в Австралии всегда приятно находиться. А в плане подготовки… У меня новая команда, поэтому подход в любом случае другой. А посмотреть уже на плоды всего этого можно будет только во время сезона — скажем, через полгода, через год, когда всё это будет видно. А пока мы работаем», — говорил Медведев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову в ноябре.

Андрей Рублёв (16)

Рублёв 10 раз играл в четвертьфиналах ТБШ, в том числе трижды — на Australian Open. Однако в 2025-м он покинул мельбурнский мэйджор после первого же матча. Андрей не исключил, что в 2026-м не будет играть на турнирах перед AO. «Не знаю, как пойдёт. Если хорошо будет во время отдыха, то, может, перерыв и затянется», — говорил он в интервью «Чемпионату» в октябре.

Карен Хачанов (18)

Хачанов, полуфиналист Australian Open — 2023, в сезоне-2025 остановился в третьем круге Australian Open. Лучшим результатом Карена в уходящем году на ТБШ стал четвертьфинал Уимблдона. Недавно он рассказал, что перед AO-2026 намерен выступить на турнире в Гонконге. «Третий год буду там играть, потом в Австралию полечу сразу. Сыграю там два тренировочных показательных матча перед началом, и всё, дальше будет Australian Open», — говорил Хачанов в интервью «Чемпионату» ранее в декабре.

Главными фаворитами мужского турнира будут Карлос Алькарас (1) и Янник Синнер (2), завоевавшие 10 ТБШ на двоих — шесть и четыре соответственно. Шансы Синнера оцениваются выше, ведь он действующий двукратный чемпион, а Алькарас даже в полуфинал пока не выходил. Новак Джокович (4) неуклонно движется к завершению карьеры; несмотря на это, великий серб ещё не потерял надежды взять желанный 25-й «Шлем».

На корт возвращается Джек Дрейпер (10), из-за травмы не игравший с US Open. В топ-32 лишь одна потеря — Хольгер Руне, который получил тяжёлую травму; пока непонятно, когда он сможет вернуться. Вследствие этого в посев попал Брэндон Накашима (33). Двукратный финалист ТБШ Стефанос Циципас (34), который одно время был третьим в мировом рейтинге, в список сеяных не проходит — во всяком случае, по состоянию на данный момент. На общих основаниях выступит и Марин Чилич (75), победитель US Open — 2014. Всего же на турнире выступят пять победителей мэйджоров.

А в женской сетке выступят девять россиянок во главе с первой ракеткой страны Миррой Андреевой.

Мирра Андреева (9)

Под занавес сезона-2025 Андреева-младшая выбыла из первой восьмёрки и не попала на Итоговый. По этой причине 18-летняя россиянка получит чуть более сложный посев: она уже в четвёртом круге (то есть в 1/8 финала) может выйти на кого-то из четвёрки Рыбакина — Пегула — Киз — Паолини, занимающих места с пятого по восьмое. Мирра уже дважды играла на AO, и оба раза её путь заканчивался в четвёртом круге. Хотя это не рекорд для неё на ТБШ. На «Ролан Гаррос» — 2024 Андреева, напомним, дошла до 1/2 финала.

Екатерина Александрова (10)

Аналогичные условия при жеребьёвке будет и у Александровой, здорово проведшей сезон-2025 и закончившей его в топ-10. Australian Open — самый неудобный мэйджор для Екатерины. Только здесь она никогда не выходила во вторую неделю, а год назад выбыла в первом круге. Если учесть форму, которую набрала вторая ракетка России, можно надеяться, что в этот раз AO сложится для неё удачнее, чем в прежние годы.

Людмила Самсонова (17)

И для Самсоновой Australian Open — самый неудобный ТБШ. В Мельбурне Людмила ни разу не проходила дальше второго круга, в то время как на остальных мэйджорах выходила во вторую неделю, а на Уимблдоне-2025 даже до четвертьфинала добралась.

Диана Шнайдер (21)

В 2025-м Шнайдер вышла в 1/16 финала Australian Open, и пока это лучший её результат в Мельбурне. Во вторую неделю ТБШ Диана выходила лишь однажды — на US Open 2024 года.

Вероника Кудерметова (30)

Кудерметова-старшая трижды за карьеру выходила во вторую неделю на мэйджоре, и один раз это случилось с ней на Australian Open — как раз в сезоне-2025. Лучший результат на ТБШ Вероника показала на «Ролан Гаррос» 2022 года, дойдя до четвертьфинала.

Анна Калинская (33)

Калинская восхитила всех на Australian Open — 2024, когда сенсационно дошла до четвертьфинала. Пока это лучший результат Анны не только в Мельбурне, но и вообще на ТБШ. А в 2025-м Анна пропустила первый мэйджор сезона, так что в этот раз ей ничего защищать не нужно.

Анна Калинская Фото: Marcio Machado/Getty Images

Анастасия Павлюченкова (47)

Опыту Павлюченковой можно только позавидовать. Финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года дебютировала в Мельбурне ещё в сезоне-2009 — к примеру, Мирре Андреевой было тогда полтора года. С тех пор Анастасия не пропустила ни одного AO и отметилась на этом пути четырьмя выходами в четвертьфинал, в том числе в сезоне-2025. Так что в этот раз 34-летней спортсменке предстоит защищать 430 очков.

Анна Блинкова (62)

Блинкова пока не проходила дальше третьего круга на мэйджорах. На Australian Open это удалось ей сделать в 2024 году, после сумасшедшего тай-брейка с Еленой Рыбакиной во втором круге. А в 2025-м Анна потерпела поражение во втором круге в Мельбурне.

Оксана Селехметьева (100)

Селехметьева четырежды играла в основных сетках ТБШ, но пока не проходила первый круг. На Australian Open она пробилась в 2023 году, а в сезоне-2025 не смогла победить в финальном матче квалификации.

* * *

Титул защищает Мэдисон Киз (7), однако главным фаворитом считается четырёхкратная чемпионка ТБШ Арина Соболенко (1), действующая финалистка Мельбурна. До этого Соболенко дважды выигрывала первый мэйджор сезона. В топ-32 у женщин нет ни одной потери — Анне Калинской (33) совсем немного не хватило для попадания в посев. Впрочем, ситуация может измениться, если кто-то из лидеров вдруг снимется.

На «Шлемы» возвращается бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова (40), выступающая по защищённому рейтингу. В 2025-м Плишкова провела лишь три матча на «челленджерах», одержав одну победу, и в настоящий момент не входит даже в первую тысячу. Из значимых имён турнир пропускают Даниэль Коллинз и Онс Жабер. Чемпионок ТБШ на турнире будет 11. А Анастасия Потапова и Камилла Рахимова выступят уже под новыми флагами — за Австрию и Узбекистан соответственно.

Таким образом, на турнире выступят как минимум 12 россиян: трое мужчин и девять женщин. Это число может увеличиться после квалификации, состав участников которой пока не определён. Отбор в три круга пройдёт с 12 по 15 января.