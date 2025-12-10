Теннисист года в России — Даниил Медведев! Итоговый рейтинг «Чемпионата» — 2025

Два сезона у нас работает масштабный проект – рейтинг «Чемпионата», в котором поквартально подсчитываются результаты выступлений российских теннисистов на крупных турнирах.

Причём критериев подсчёта гораздо больше, чем в обычном рейтинге ATP. Учитываются не только стадии соревнований, до которых добирались наши спортсмены, но и сила соперников, а также положительная динамика в рейтинге ATP (если таковая была). Подробнее о формулах подсчёта рассказывалось в каждом промежуточном материале. В 2024-м лучшим теннисистом по нашему рейтингу стал Даниил Медведев. Теперь пришла пора подвести итоги сезона-2025.

I квартал. Андрей Рублёв

Андрей Рублёв Фото: Hussein Sayed/AP/ТАСС

В первом квартале победителем нашего зачёта стал Андрей Рублёв. Он завоевал титул на «пятисотнике» в Дохе, дошёл до 1/2 финала в Монпелье и до 1/4 финала в Роттердаме. Кроме того, сумел одержать несколько побед над статусными игроками, в том числе над представителем топ-10 Алексом де Минором из Австралии. Всего на два балла от Андрея отстал Даниил Медведев. В его активе полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, такая же стадия на турнире категории АТР-250 в Марселе, четвертьфиналы на «пятисотниках» в Дохе и Дубае. Самым высокорейтинговым соперником, которого он победил в начале года, стал американец Томми Пол из топ-20. Было у Медведева ещё несколько побед над теннисистами из топ-50. Ну а замкнул тройку Карен Хачанов, который всего на один балл опередил Романа Сафиуллина.

II квартал. Даниил Медведев

Даниил Медведев Фото: Julian Finney/Getty Images

Во втором квартале в лидеры выбился Даниил Медведев. На нелюбимом для себя грунте он выступил довольно стабильно на трёх «Мастерсах» и даже дошёл до 1/4 финала в Мадриде. Одержал шесть побед, в том числе четыре – над соперниками из топ-40, и только поражение на старте «Ролан Гаррос» смазало всё впечатление от выступлений Даниила на грунте. Второе место досталось Андрею Рублёву. На «пятисотнике» в Гамбурге он стал финалистом, а на «Ролан Гаррос» продержался дольше всех россиян в мужской сетке — до четвёртого круга. Самым высокорейтинговым теннисистом, которого Андрей одолел на этом отрезке сезона, стал канадец Феликс Оже-Альяссим, который тогда входил в топ-30. Замкнул тройку снова Карен Хачанов, который на сей раз значительно оторвался от Романа Сафиуллина. Карен добрался до полуфинала «пятисотника» в Барселоне, попутно победив представителя топ-30 рейтинга Алехандро Давидович-Фокину, и даже какое-то время шёл на втором месте в нашем зачёте, однако в итоге финишировал третьим.

III квартал. Карен Хачанов

Карен Хачанов Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

В третьем квартале опять был новый победитель — Карен Хачанов. Он стал полуфиналистом «пятисотника» в Галле, четвертьфиналистом Уимблдона, успел съездить в Москву «перезарядить батарейки» и побывать на свадьбе сестры, а после этого с ходу дошёл до финала «Мастерса» в Торонто. Были у Карена за это время и победы над серьёзными соперниками — Александром Зверевым (топ-5), Каспером Руудом (топ-20), Феликсом Оже-Альяссимом (топ-30). За это время Карен взлетел из топ-30 в топ-10, что дало ему ещё два бонусных балла в наш зачёт. Второе место досталось Андрею Рублёву. На трёх турнирах летней серии он набрал бонусные баллы за поздние стадии соревнований — четвёртый круг Уимблдона, 1/4 финала «Мастерсов» в Торонто и Цинциннати. Дважды Андрей за это время победил теннисистов из топ-20 — Алексея Попырина и Алехандро Давидович-Фокину. Замкнул тройку Даниил Медведев, угодивший в кризис, несмотря на финал «пятисотника» в Галле и победу над теннисистом топ-5 Александром Зверевым.

IV квартал. Даниил Медведев

Даниил Медведев Фото: almatyopen.kz

В четвёртом квартале вновь первенствовал Даниил Медведев, который после провала на US Open решился на смену тренерского штаба. Этот шаг оказался удачным. Даниил впервые за 2,5 года завоевал титул — в Алма-Ате, дошёл до полуфиналов на «Мастерсе» в Шанхае и на «пятисотнике» в Пекине, до четвертьфиналов в Ханчжоу и на «Мастерсе» в Париже. Россиянин одержал победы над сильными соперниками, в том числе над представителями топ-5 – Александром Зверевым и топ-10 — Алексом де Минором, дважды обыграл соперника из топ-20 –Алехандро Давидович-Фокину, а также одержал шесть побед над теннисистами из топ-50. Эти успехи позволили Медведеву включиться в борьбу за попадание на Итоговый чемпионат ATP, но немного не хватило времени. Второе место досталось Андрею Рублёву, который лишь благодаря более высокому месту в рейтинге ATP опередил Карена Хачанова, замкнувшего в итоге тройку.

Зачёт «Лучший теннисист года». Медведев — №1!

По итогам всех четырёх теннисных кварталов «Чемпионат» выявил лучшего игрока года. Подсчёт производился следующим образом. За первое место в любом из кварталов теннисист получал 10 баллов, за второе — девять, и так далее. Все баллы за кварталы суммировались и выявлялся лидер. При равенстве очков использовался рейтинг 52 недель ATP.

Положение в зачёте «Лучший теннисист года» по итогам четырёх кварталов получилось интересным. Лидировавший до этого Андрей Рублёв позволил Даниилу Медведеву догнать себя на финише, а благодаря более высокому месту в рейтинге ATP именно Даниил и стал лучшим теннисистом России 2025 года по версии «Чемпионата» – как и год назад. Замкнул тройку Карен Хачанов. Четвёртое место все четыре квартала стабильно занимал Роман Сафиуллин. Эпизодически в таблице появлялись Аслан Карацев и Алексей Ватутин.

Будем надеяться, что в следующем сезоне число участников нашего зачёта увеличится, ведь чем их больше, тем выше конкуренция. Наши поздравления всем теннисистам! Ждём новых успехов в 2026 году!