Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Карлос Алькарас вошёл в список самых стильных людей 2025 года по версии New York Times – он занял седьмое место

Алькарас — один из самых стильных людей мира. Он круче Лабубу Осаки и даже первой леди США
Михаил Георгиев
Алькарас вошёл в список самых стильных людей
Комментарии
Эксперименты с образом по ходу сезона принесли Карлосу большое признание.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас вошёл в список 67 самых стильных личностей 2025 года по версии американской газеты New York Times.

«Из-за неудачной стрижки звёздный теннисист вышел на US Open этого года с побритой наголо головой. Он стал чемпионом в мужском одиночном разряде, а победу отпраздновал, покрасившись в платиновый блонд», — так издание описало Алькараса.

Материалы по теме
«Это просто ужасно. Кошмар». Алькарас шокировал всех своей новой стрижкой на US Open
«Это просто ужасно. Кошмар». Алькарас шокировал всех своей новой стрижкой на US Open

В рейтинге Алькарас находится на седьмом месте, уступая только рэперу ASAP Rocky, актрисе и певице Сабрине Карпентер, бейсболисту Сёхэю Отани, архетипу «Девушка из Вест-Виллидж» (набравший популярность образ со светлыми джинсами, белой детской футболкой и кроссовками), актёру Александру Скарсгарду и инфлюенсеру Бекке Блум.

Стрижка Алькараса под ноль перед US Open признана изданием неудачной, однако именно она привела к созданию необычного имиджа, благодаря которому испанец попал в рейтинг самых стильных людей планеты. Напомним, тогда Карлос пострадал от плохой работы машинкой и ножницами в исполнении старшего брата Альваро. Пришлось экстренно просить барбера Виктора побрить его налысо.

Карлос Алькарас с кубком US Open – 2025

Карлос Алькарас с кубком US Open – 2025

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

За пару недель у Алькараса немного отросли волосы, но в финале US Open он одолел Янника Синнера всё ещё в довольно непривычном образе. Обычно у спортсменов есть суеверия по поводу смены имиджа, особенно перед важнейшими соревнованиями. Карлосу это не помешало взять турнир «Большого шлема» в США, поэтому он решил экспериментировать дальше.

Сразу после завоевания титула US Open Алькарас перекрасился в блондина, сдержав своё обещание болельщикам после неудачной стрижки. Каких-то чудес на корте Карлос со светлыми волосами не совершал, взяв лишь «пятисотник» в Токио в конце сезона. Хотя при этом сохранил звание первой ракетки мира, выиграв три матча на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Турине.

Материалы по теме
«Это ещё хуже, чем лысина». Алькарас снова шокирующим образом сменил свой имидж
«Это ещё хуже, чем лысина». Алькарас снова шокирующим образом сменил свой имидж

Алькарас очень хочет собрать карьерный «Шлем» на предстоящем в январе Australian Open — 2026. Возможно, испанец снова предстанет на кортах Мельбурна в новом образе (на недавних выставочных матчах в США он уже был привычным брюнетом), однако пока Карлос может наслаждаться признанием за смелое решение стать блондином.

Карлос Алькарас доигрывал сезон-2025 блондином

Карлос Алькарас доигрывал сезон-2025 блондином

Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Включение в список 67 самых стильных людей планеты – редкость для теннисистов. Раньше в этот рейтинг попадала третья ракетка мира Кори Гауфф, а в последней версии вместе с Алькарасом есть ещё один человек, связанный с игрой в теннис. Четырёхкратная чемпионка ТБШ Наоми Осака находится на 48-й строчке со своим лабубу-образом на US Open – 2025.

Материалы по теме
Осака на US Open предстала в образе Лабубу. А русская американка блеснула в бриллиантах
Осака на US Open предстала в образе Лабубу. А русская американка блеснула в бриллиантах

Важно отметить, что Алькарас в рейтинге опередил множество мировых знаменитостей, включая президента Мексики Клаудию Шейнбаум (22-е место), звёзд Голливуда Дженнифер Лоуренс (30) и Тимоти Шаламе (63), Папу Римского Льва XIV (35), первую леди США Меланию Трамп (56).

Карлос своим попаданием в список самых стильных людей мира определённо сможет привлечь к теннису дополнительную аудиторию. Достижения на корте очень ценны, с чем у испанца полный порядок, но иногда важно проявлять себя и в других аспектах вне площадки, что испанцу с успехом удалось сделать.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android