Алькарас — один из самых стильных людей мира. Он круче Лабубу Осаки и даже первой леди США

Первая ракетка мира Карлос Алькарас вошёл в список 67 самых стильных личностей 2025 года по версии американской газеты New York Times.

«Из-за неудачной стрижки звёздный теннисист вышел на US Open этого года с побритой наголо головой. Он стал чемпионом в мужском одиночном разряде, а победу отпраздновал, покрасившись в платиновый блонд», — так издание описало Алькараса.

В рейтинге Алькарас находится на седьмом месте, уступая только рэперу ASAP Rocky, актрисе и певице Сабрине Карпентер, бейсболисту Сёхэю Отани, архетипу «Девушка из Вест-Виллидж» (набравший популярность образ со светлыми джинсами, белой детской футболкой и кроссовками), актёру Александру Скарсгарду и инфлюенсеру Бекке Блум.

Стрижка Алькараса под ноль перед US Open признана изданием неудачной, однако именно она привела к созданию необычного имиджа, благодаря которому испанец попал в рейтинг самых стильных людей планеты. Напомним, тогда Карлос пострадал от плохой работы машинкой и ножницами в исполнении старшего брата Альваро. Пришлось экстренно просить барбера Виктора побрить его налысо.

Карлос Алькарас с кубком US Open – 2025 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

За пару недель у Алькараса немного отросли волосы, но в финале US Open он одолел Янника Синнера всё ещё в довольно непривычном образе. Обычно у спортсменов есть суеверия по поводу смены имиджа, особенно перед важнейшими соревнованиями. Карлосу это не помешало взять турнир «Большого шлема» в США, поэтому он решил экспериментировать дальше.

Сразу после завоевания титула US Open Алькарас перекрасился в блондина, сдержав своё обещание болельщикам после неудачной стрижки. Каких-то чудес на корте Карлос со светлыми волосами не совершал, взяв лишь «пятисотник» в Токио в конце сезона. Хотя при этом сохранил звание первой ракетки мира, выиграв три матча на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Турине.

Алькарас очень хочет собрать карьерный «Шлем» на предстоящем в январе Australian Open — 2026. Возможно, испанец снова предстанет на кортах Мельбурна в новом образе (на недавних выставочных матчах в США он уже был привычным брюнетом), однако пока Карлос может наслаждаться признанием за смелое решение стать блондином.

Карлос Алькарас доигрывал сезон-2025 блондином Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Включение в список 67 самых стильных людей планеты – редкость для теннисистов. Раньше в этот рейтинг попадала третья ракетка мира Кори Гауфф, а в последней версии вместе с Алькарасом есть ещё один человек, связанный с игрой в теннис. Четырёхкратная чемпионка ТБШ Наоми Осака находится на 48-й строчке со своим лабубу-образом на US Open – 2025.

Важно отметить, что Алькарас в рейтинге опередил множество мировых знаменитостей, включая президента Мексики Клаудию Шейнбаум (22-е место), звёзд Голливуда Дженнифер Лоуренс (30) и Тимоти Шаламе (63), Папу Римского Льва XIV (35), первую леди США Меланию Трамп (56).

Карлос своим попаданием в список самых стильных людей мира определённо сможет привлечь к теннису дополнительную аудиторию. Достижения на корте очень ценны, с чем у испанца полный порядок, но иногда важно проявлять себя и в других аспектах вне площадки, что испанцу с успехом удалось сделать.