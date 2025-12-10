Ещё один норвежец — на Next Gen ATP Finals. У нового вундеркинда есть и советские корни

С 17 по 21 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) пройдёт молодёжный Итоговый чемпионат ATP — Next Gen ATP Finals. С 2017 по 2022 год соревнования принимал Милан (в 2020-м турнир не проводили из-за пандемии), и в то время победителями становились два лучших теннисиста современности — Янник Синнер (2019) и Карлос Алькарас (2021). В финал 2017 года выходил также россиянин Андрей Рублёв, но завоевать трофей ему не удалось.

В этом сезоне пришла очередь новой восьмёрки юных игроков. Жоао Фонсека, прошлогодний чемпион молодёжного Итогового, решил не защищать титул, но от этого состав участников не стал слабее. По итогам сезона лучшими теннисистами стали Юстин Энгель, Лёнер Тьен, Александр Блокс, Дино Прижмич, Мартин Ландалус-Лакамбра, Николай Будков Кьер, Нишеш Басаваредди и Рафаэль Ходар.

Один из дебютантов — Николай Будков Кьер — стал вторым в истории представителем Норвегии, кому удалось квалифицироваться на турнир после Каспера Рууда в 2019 году. Рассказываем про теннисиста, который может сотворить ещё одну сенсацию на молодёжном Итоговом в 2025-м.

Исторически сложилось так, что Норвегия никогда не была особо заметна на теннисной карте. Единственное исключение — семья Рууд: 26-летний Каспер и его отец Кристиан, выступавший раньше. За более чем 50 лет существования ATP ещё только два представителя этой страны завершали сезон в топ-200 рейтинга — Пер Хегна (180-е место) и Ян Фруде Андерсен (135-е место). Ну а в этом году сенсацию сотворил Николай Будков Кьер, который в июле в возрасте 19 лет вошёл в число 200 лучших теннисистов мира.

Николай родился в спортивной семье с советскими корнями. Отец-норвежец занимался велоспортом, а мать-эстонка увлекалась плаванием. Будков Кьер начал заниматься теннисом в шесть лет, а всерьёз им увлёкся только в 12. Во многом это была заслуга его отца Александра, который был генеральным директором Федерации тенниса Норвегии в течение пяти лет, с 2015-го по 2020-й. В те годы как раз засверкал талант Каспера Рууда, и эта история дала вдохновение Александру заняться воспитанием успешного сына-теннисиста, а потом заинтересовать этим видом спорта и младшую дочь Александру. Сейчас он менеджер Николая. А Каспер Рууд для юного спортсмена — «старший брат». Безусловно, в настоящий момент 19-летний Будков Кьер является важной частью сборной Норвегии по теннису.

«Мой отец заинтересовался теннисом, когда ему было около 30 лет. Мы не из теннисной среды. Он увлекался велоспортом, а моя мама была пловцом. Мы спортивная семья, и теперь моя сестра тоже играет в теннис. Мы эволюционировали и стали семьёй теннисистов.

Я пришёл поздно. Полагаю, когда мне было около 14, я не играл на больших турнирах. Трудно сказать, что помогло мне сократить отставание. Наверное, я вырос, набрал мышц, как все делают. У норвежцев обычно поздний путь к успеху, так что с возрастом мы становимся лучше», — заявил Будков Кьер.

Рууд, в свою очередь, впечатлён соотечественником: «Интересно, что он идёт таким же путём, как я. Для игроков из Норвегии есть и плюсы, и сложные моменты. Немногие здесь находятся в такой же ситуации, как ты, и ты почти всегда путешествуешь один, представляя свою страну».

В период с 2023 по 2024 год Николай выиграл 16 встреч и проиграл только одну. Единственным, кто его побеждал, стал итальянец Карло Альберто Каньято. Он оказался сильнее в финале турнира J200 в Прато (6:4, 6:2). Тем не менее Будков Кьер завоевал титул на юниорском Уимблдоне-2024 и завершил прошлый сезон на первом месте в рейтинге игроков до 18 лет с 83% побед в сыгранных матчах. Таким образом, он стал первым из своей страны, кому удалось забрать трофей на турнире «Большого шлема» в статусе юниора. Каспер Рууд также был первым номером в рейтинге до 18 лет, но так и не прошёл дальше третьего круга на юниорских ТБШ.

Николай Будков Кьер после победы на юниорском Уимблдоне-2024 Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

У Будкова Кьера испанский тренер, чья база находится в Аликанте. Это Педро Рико, ранее работавший с Руудом. Перед сезоном-2024 юноша собрал полноценную команду, в которой ещё появилась экс-менеджер Каспера — Венке Ауре (разделяет обязанности с отцом).

«Я стремлюсь к прогрессу. У меня есть трёхлетний план, для достижения которого я полностью посвящу себя делу. Конечно, я хочу стать лучшим в мире. Вот на что делаю ставку», – говорит Николай о своих целях.

Игра молодого норвежца делает его отличным теннисистом на харде, а его высокий рост весьма ощутим во время подачи. Однако в затяжных розыгрышах Николай часто оказывается маловариативным, не слишком агрессивным и не склонным к интересным решениям, например, к укорачиванию ударов. А широкий замах форхенда делает его опасным соперником даже в пятисетовых матчах.

У Будкова Кьера пока нет большого опыта участия во взрослых соревнованиях, но ему удалось сыграть на турнире UTS в 2024 году, заменив Доминика Тима. Безусловно, этот опыт Николаю помог. 2025-й оказался для него весьма успешным. Он мощно выступил на «челленджерах», завоевав четыре титула без единого поражения в финалах. В основных сетках мэйджоров норвежец ещё не играл, а в квалификации попытал удачу лишь однажды (Уимблдон-2025). Всего на уровне ATP у него пять побед и семь поражений за три сезона. Последний матч, который он взял, состоялся на турнире в ATP-250 в Бостаде. Николай оказался сильнее бразильца Тьяго Монтейро (139-я ракетка мира) со счётом 5:7, 6:3, 7:6.

Николай Будков Кьер — одним из самых многообещающих участников Next Gen ATP Finals — 2025. В его активе более чем 50 побед за сезон. однако норвежцу ещё только предстоит сделать большой шаг вперёд.