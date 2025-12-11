«Прорывом года» в ATP стал 27-летний монегаск. Он героически взял «Мастерс» в конце сезона

ATP стала подводить первые итоги своей премии в сезоне-2025. Сначала Андрей Рублёв получил награду имени Артура Эша за благотворительную деятельность, затем Карлос Алькарас стал обладателем приза имени Стефана Эдберга за честную игру. А теперь известен и победитель в номинации «Прорыв года».

Самым значительным в этом сезоне посчитали рывок Валантена Вашеро – 27-летнего представителя Монако, 31-ю ракетку мира и просто парня с любопытной историей и судьбой. В этой номинации он обошёл Жоао Фонсеку, Якуба Меншика и Джека Дрейпера.

Валантен Вашеро Фото: Julian Finney/Getty Images

Сезон-2025 Вашеро начал не так уж и дурно, на 162-м месте в рейтинге. Но к июню опустился до 267-й строчки, а наилучшими его результатами к тому моменту были второй круг «Мастерса» в Монте-Карло и финал «челленджера» в Франкавилла-аль-Маре. Говорить о постепенном, предсказуемом успехе, который свалился на Валантена в октябре, нельзя. Всё случилось внезапно и даже немного по-киношному.

Изначально Вашеро не попадал даже в квалификацию «Мастерса» в Шанхае, который стартовал 1 октября. На тот момент монегаск стоял в рейтинге под №204. В отборе Валантен оказался благодаря удачному стечению обстоятельств.

«Когда приехал сюда, вообще не должен был играть. Это риск. Начинал в статусе 22-го запасного в списке участников. Смог попасть в сетку [квалификации] буквально за день до начала.

Испытания ждали повсюду. Уже в первом круге квалификации проигрывал 6:7 (7:9) и 3:5 (встреча с Нишешем Басаваредди. — Прим. «Чемпионата»). Во втором круге квалификации отыграл брейк-пойнт при 3:4 в третьем сете (матч с Лиамом Драсслем. — Прим. «Чемпионата»)», — рассказывал Вашеро в Шанхае.

Путь в основной сетке китайского «Мастерса» тоже оказался тернистым. По дороге к финалу Валантен одержал шесть побед: над Ласло Джере, Александром Бубликом, Томашем Махачем, Таллоном Грикспором, Хольгером Руне и Новаком Джоковичем. В трёх поединках монегаск уступал 0:1 по сетам.

Во второй половине сетки тем временем трудился Артур Риндеркнеш – двоюродный брат Вашеро и тогда 54-я ракетка мира. Француз в Шанхае выбил Хамада Меджедовича, Алекса Михельсена, Александра Зверева, Иржи Легечку, Феликса Оже-Альяссима и Даниила Медведева. Да, именно кузены, тёмные лошадки того турнира, сорвали ожидаемый многими финал Медведев – Джокович.

Зато парни подарили теннису трогательную историю. Оба сидели друг у друга в боксах во время полуфинальных матчей, Валантен после выхода Артура в решающую стадию и вовсе заплакал от счастья и гордости. На финал оба вышли напряжённые, и у Риндеркнеша это давление по итогу сказалось на состоянии организма.

Нужно, конечно, отметить, что те две недели в Шанхае были адскими – все страдали от дикой жары и влажности, многих игроков «сводило», большинству становилось плохо. Это вместе с психологическим напряжением и помешало Риндеркнешу в финале – под конец встречи его стали тревожить судороги. Хотя этот матч он начал бодро, с выигранной партии. А вот на церемонии награждения даже не мог стоять на ногах.

Вашеро же был стабильнее, терпеливее и выносливее. За 2 часа 13 минут и с итоговым счётом 4:6, 6:3, 6:3 он закрыл финал в свою пользу. Стал первым представителем Монако, победившем на турнире ATP, а ещё поднялся сразу на 164 строчки и остановился в начале топ-40 рейтинга.

После матча было много слёз, братских объятий и трогательных речей.

«Спасибо, Люка (Пуй — французский теннисист, тренер Риндеркнеша. — Прим. «Чемпионата»). Когда мы начали работать пять месяцев назад, я находился ниже плинтуса. В какой-то момент подумывал о том, чтобы уйти из тенниса, потому что больше не видел в этом смысла, но ты поверил в меня, дал шанс, доверился мне. Двигались вперёд, вот мы здесь, в топ-30 к концу сезона. Надеюсь, это только начало. Не могу выразить тебе свою благодарность…

Роза (четырёхлетняя дочь Пуя. — Прим. «Чемпионата») подарила мне талисман. Думаю, он помог, спасибо. Спасибо моей жене, она потрясающая. Спасибо твоим родителям [Вашеро], спасибо моим родителям, потому что мы здесь благодаря им. Спасибо всей семье», — признался Риндеркнеш на корте.

«Даже не понимаю, почему сейчас здесь сижу. Это безумие. Думаю, осозна́ю всё только через несколько дней. Сейчас просто хочу насладиться моментом.

Был невероятно тронут после церемонии, стоя с Артуром. Это фантастические мгновения для нас обоих, для всей семьи. К сожалению, чемпион только один. Победила наша семья, да и теннис тоже, ведь история, которую мы только что написали, невероятна. После матча эмоции били через край», — сказал Вашеро на пресс-конференции.

Артур Риндеркнеш и Валантен Вашеро на церемонии награждения в Шанхае Фото: Lintao Zhang/Getty Images

В конце года Вашеро сыграл ещё два турнира. На «пятисотнике» в Базеле, стартовавшем через неделю после Шанхая, Валантен проиграл Тейлору Фрицу в первом круге. А вот на заключительном «Мастерсе» в Париже вновь выдал солидное выступление: добрался до четвертьфинала, победив на своём пути Иржи Легечку, Кэмерона Норри и вновь Артура Риндеркнеша.

В сезон-2026 Вашеро войдёт в статусе 31-й ракетки мира. И в качестве того игрока, к матчам с которым многие в туре наверняка будут подходить с осторожностью.