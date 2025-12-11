Скидки
Теннис Статьи

Лучшие теннисистки России — 2025, женщины: рейтинг Чемпионата, список, топ-16: Александрова, Мирра Андреева, Шнайдер, Самсонова

Теннисистка года в России — Екатерина Александрова! Итоговый рейтинг «Чемпионата» — 2025
Даниил Сальников
Лучшие теннисистки России — 2025
А Мирру Андрееву подвела нестабильность в концовке сезона. Согласны с итоговыми местами?

Второй сезон у нас работает масштабный проект – рейтинг «Чемпионата», в котором поквартально подсчитываются результаты выступлений российских теннисисток на крупных турнирах.

Причём критериев подсчёта гораздо больше, чем в обычном рейтинге WTA. Учитываются не только дальние стадии соревнований, до которых добираются наши спортсменки, но и сила соперниц, а также положительная динамика в рейтинге WTA (если таковая была). Подробнее о формулах подсчёта рассказывалось в каждом промежуточном материале. Накануне мы подвели итоги в мужском рейтинге, и лучшим теннисистом России по сумме четырёх кварталов был признан Даниил Медведев. Теперь вспомним, как выступали в 2025-м российские девушки.

I квартал. Мирра Андреева

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Christopher Pike/Getty Images

В первом квартале не было равных Мирре Андреевой. 18-летняя теннисистка за первые три месяца 2025 года выиграла два «тысячника» — в Дубае и Индиан-Уэллсе, дошла до четвёртого круга Australian Open и полуфинала Брисбена. Кроме того, Андреева-младшая поднялась в рейтинге WTA из топ-20 в топ-10 и стала первой ракеткой России. Также в активе Мирры пять побед над теннисистками из топ-10 (Ига Швёнтек (2), Елена Рыбакина (2) и Арина Соболенко) и ещё 10 побед над представительницами топ-50. Второе место досталось Екатерине Александровой, которая завоевала титул на «пятисотнике» в Линце, дошла до полуфинала «тысячника» в Дохе, а кроме того, одержала две победы над представительницами топ-5 рейтинга WTA — Ариной Соболенко и Джессикой Пегулой. Замкнула тройку Людмила Самсонова — в её активе 1/2 финала Аделаиды и четвертьфинал «тысячника» в Индиан-Уэллсе. Кроме того, она одержала шесть побед над соперницами из топ-50, в том числе и над двумя представительницами десятки — Эммой Наварро и Жасмин Паолини.

II квартал. Екатерина Александрова

Екатерина Александрова

Екатерина Александрова

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Грунтовую часть сезона выиграла Екатерина Александрова. Она была в полуфиналах Чарльстона и Штутгарта, в четвёртом круге «Ролан Гаррос», вернулась в топ-20 рейтинга WTA, что позволило ей получить ещё один бонусный балл. Кроме того, из 11 побед Екатерины на этом отрезке сразу восемь были над соперницами из топ-50, причём среди них и Джессика Пегула из топ-5, и Мирра Андреева с Чжэн Циньвэнь из топ-10. Второе место заняла Мирра Андреева, которая во время грунтового отрезка сезона дошла до трёх четвертьфиналов подряд — в Мадриде, Риме и Париже, что позволило ей набрать четыре бонусных балла. Побед она одержала 11, но лишь шесть из них были над соперницами из топ-40. В тройку лучших ворвалась Анастасия Потапова, которая опередила Людмилу Самсонову. Ярких всплесков по результатам у Анастасии не было, зато все шесть побед Потаповой на грунте были исключительно над соперницами из топ-50. Самой статусной из них оказалась олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь, входившая на тот момент в десятку.

III квартал. Анна Калинская

Анна Калинская

Анна Калинская

Фото: Scott Taetsch/Getty Images

В третьем квартале первенствовала Анна Калинская, причём она впервые заняла первое место по итогам квартала в рейтинге «Чемпионата». До этого Анна дважды была второй — в первом и третьем кварталах 2024 года. В её активе финал «пятисотника» в Вашингтоне и 1/4 финала «тысячника» в Цинциннати. У Калинской гораздо меньше побед (10), чем у той же Александровой (15), но шесть из них были над статусными соперницами — из топ-10 (Аманда Анисимова в Цинциннати), топ-20 (Клара Таусон в Вашингтоне и Екатерина Александрова в Цинциннати), топ-30 (Магда Линетт в Вашингтоне и Элисе Мертенс в Монреале) и топ-50 (Эмма Радукану в Вашингтоне). Диана Шнайдер только на самом финише ворвалась на второе место в нашем рейтинге за счёт победы на турнире в Монтеррее. Диана долгое время проигрывала на самых ранних стадиях турниров и всё же к концу третьего квартала набрала восемь побед, в том числе пять – над соперницами из топ-40. Самой статусной из них оказалась Екатерина Александрова из топ-20 как раз в финале Монтеррея. Замкнула тройку Людмила Самсонова, которая бо́льшую часть баллов в третьем квартале заработала во время турниров на траве. Она добралась до полуфинала «пятисотника» в Берлине и четвертьфинала Уимблдона. Кроме того, Людмила победила соперниц из топ-5 (Джессику Пегулу в Берлине) и из топ-20 (Анисимову в Берлине и Касаткину на Уимблдоне).

IV квартал. Екатерина Александрова

Екатерина Александрова

Екатерина Александрова

Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

В четвёртом квартале вновь первенствовала Екатерина Александрова. Она добралась на US Open до четвёртого круга, а на «пятисотниках» в Сеуле и Нинбо — до финалов. На счету Екатерины 12 побед, в том числе семь — над представительницами топ-50, среди которых самыми статусными были Диана Шнайдер (топ-20) и Виктория Мбоко (топ-30). Рывок на финише позволил Александровой впервые ворваться в топ-10 мирового рейтинга, благодаря чему она попала на Итоговый чемпионат WTA в статусе запасной и даже вышла на корт на один матч вместо Мэдисон Киз. Второе место досталось Диане Шнайдер. Самым удачным турниром для неё в осенней части сезона стал «пятисотник» в Нинбо, где россиянка добралась до полуфинала. На счету Шнайдер также победы над соперницами из топ-20 – Каролиной Муховой в Нинбо и из топ-30 — Даяной Ястремской в Токио. Замкнула тройку лучших Людмила Самсонова. На осенних турнирах она дальше всех добралась на «тысячнике» в Ухане — до третьего круга. Там же сумела победить представительниц топ-30 – Софью Кенин и топ-50 — Эмилиану Аранго.

Зачёт «Лучшая теннисистка года». Александрова — №1!

По итогам всех четырёх кварталов «Чемпионат» выявил лучшую теннисистку года. Подсчёт производился следующим образом. За первое место в любом из кварталов теннисистка получила 10 баллов, за второе — девять, и так далее. Все баллы за кварталы суммировались и была выявлена победительница. При равенстве баллов использовался рейтинг 52 недель WTA.

Положение в зачёте «Лучшая теннисистка года» по итогам четырёх кварталов получилось интересным.

Лучше всех прошла дистанцию Екатерина Александрова, которая была победительницей сразу в двух кварталах и ещё один раз финишировала второй. А вот лидировавшей по сумме трёх кварталов Мирре Андреевой не хватило сил на концовку сезона. Она пропустила вперёд Александрову и завершила год в нашем рейтинге на втором месте. Третья строчка — у Людмилы Самсоновой. Она была самой стабильной в сезоне: трижды попадала в тройку лучших и ещё раз была четвёртой. Отметим, что после первого квартала под флаг Австралии перешла Дарья Касаткина. В новом сезоне Камилла Рахимова будет представлять Узбекистан, а Анастасия Потапова — Австрию. Что ж. Это шанс для других теннисисток проявить себя и подняться выше по рейтинговой лестнице. Конкуренция в российском женском теннисе всё равно высокая. Наши поздравления всем спортсменкам! Ждём новых успехов в 2026 году!

IIIIIIIVсумма
1Александрова91051034
2М. Андреева1096732
3Самсонова878831
4Шнайдер349925
5В. Кудерметова657523
6Калинская0610622
7Потапова481316
8Павлюченкова223411
9П. Кудерметова71008
10Блинкова13026
11Касаткина55
12Рахимова0044
13Захарова22
14Селехметьева011
15Э. Андреева000
16Яценко00
