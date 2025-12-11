Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос, рассматривает ли она вариант со сменой гражданства

«Это не про меня». Соболенко откровенно высказалась на нашумевшую тему смены гражданства
Павел Панышев
Арина Соболенко
Комментарии
Арина показала себя великой чемпионкой даже в таком остром вопросе.

Тема смены гражданства в WTA-туре в последнее время на пике популярности. Обсуждают данный вопрос много и долго, поэтому разговоры, что неудивительно, дошли в том числе и до лидеров мирового тенниса.

Белоруска Арина Соболенко, будучи эмоциональной девушкой и никогда не стесняющейся в высказываниях спортсменкой, тоже не осталась в стороне.

Как Арина Соболенко провела сезон:
Турбулентные для Соболенко времена продолжатся в 2026-м. Но это пойдёт Арине на пользу
Опрос
Турбулентные для Соболенко времена продолжатся в 2026-м. Но это пойдёт Арине на пользу

«Я всегда очень гордилась тем, что представляю такую маленькую страну. И думаю, что вдохновляю детей там. Смена гражданства — это не про меня, потому что я не хочу предать всех этих детей. Хочу представлять Беларусь, чтобы дети из моей страны видели, как я выступаю на высоком уровне, и вдохновлялись мной. И, надеюсь, своим примером покажу им, что если я смогла пройти путь из той страны, из этого маленького уголка мира, и подняться на самый верх, то они тоже смогут это сделать», – сказала Соболенко в интервью Пирсу Моргану.

Что сразу бросилось в глаза? Арина зачем-то назвала Беларусь маленькой страной, хотя это не совсем соответствует действительности. Если взять, скажем, страны соседней Прибалтики, то дружественная нам республика просто гигантская. А уж к примеру действительно маленьких европейских государств вроде Андорры, Мальты, Люксембурга или Лихтенштейна мы даже обращаться не будем.

Арина Соболенко

Арина Соболенко

Фото: Adam Hunger/Getty Images

Но это нюансы. В целом же заявление Соболенко носит правильный и разумный характер. Почему именно так? Родина, о чём я писал в своих прошлых материалах, у человека всегда бывает только одна: никакой новой или второй родины нет и быть не может. Арина, будучи патриоткой своей страны, прекрасно это понимает.

Как и почему четыре россиянки сменили спортивное гражданство:
Четыре россиянки за год объявили о смене гражданства. Что происходит? Пора бить тревогу?
Четыре россиянки за год объявили о смене гражданства. Что происходит? Пора бить тревогу?

Кроме того, Соболенко прекрасно понимает, что является кумиром белорусских мальчишек и девчонок, примером для подражания. Спортсменкой, на чьи достижения можно и нужно ориентироваться. На родине Арины – в Минске – есть замечательная теннисная академия. Как бы отреагировали местные детишки, узнай они, что одна из лучших и главных атлеток сменила гражданство? Такое просто не укладывается в голове, и Арина это тоже прекрасно осознаёт.

Безусловно, играет роль и особое отношение, а также финансовый фактор. Так, скажем, у некоторых низкорейтинговых россиянок, чьи турнирные перспективы туманны и не внушают оптимизма, нет должного внимания и поддержки со стороны федерации тенниса страны. В свою очередь, Арина является безоговорочным лидером белорусского тенниса (да и спорта в целом), поэтому вниманием она точно не обделена. Но, говоря откровенно, в особой поддержке Тигрица, как называют свою любимицу болельщики и поклонники, давно не нуждается: заработанные призовые и рекламные контракты обеспечили Арину и её команду на долгие годы вперёд.

Считаем чужие деньги:
Соболенко и Рыбакина на корте получают больше всех. Но они не богатейшие теннисистки мира
Соболенко и Рыбакина на корте получают больше всех. Но они не богатейшие теннисистки мира

Кроме того, у Арины прекрасные отношения с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Александр Григорьевич регулярно поздравляет теннисистку с завоёванными титулами, высоко её ценит и уважает. Соболенко, что логично, отвечает взаимностью.

Подводя итог, хочу отметить, что как слабых, так и сильных качеств в характере Соболенко хватает. Белоруска сама прекрасно о них знает и понимает, что нужно менять, поэтому постоянно работает над собой. Но Арина — такой же человек, как и все остальные, а идеальных людей не бывает. Вызывает уважение то, что в ключевых и системных вопросах Соболенко показывает себя с лучшей стороны и демонстрирует, как себя должны вести великие чемпионы. За это её можно только похвалить.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android