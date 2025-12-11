«Это не про меня». Соболенко откровенно высказалась на нашумевшую тему смены гражданства

Тема смены гражданства в WTA-туре в последнее время на пике популярности. Обсуждают данный вопрос много и долго, поэтому разговоры, что неудивительно, дошли в том числе и до лидеров мирового тенниса.

Белоруска Арина Соболенко, будучи эмоциональной девушкой и никогда не стесняющейся в высказываниях спортсменкой, тоже не осталась в стороне.

«Я всегда очень гордилась тем, что представляю такую маленькую страну. И думаю, что вдохновляю детей там. Смена гражданства — это не про меня, потому что я не хочу предать всех этих детей. Хочу представлять Беларусь, чтобы дети из моей страны видели, как я выступаю на высоком уровне, и вдохновлялись мной. И, надеюсь, своим примером покажу им, что если я смогла пройти путь из той страны, из этого маленького уголка мира, и подняться на самый верх, то они тоже смогут это сделать», – сказала Соболенко в интервью Пирсу Моргану.

Что сразу бросилось в глаза? Арина зачем-то назвала Беларусь маленькой страной, хотя это не совсем соответствует действительности. Если взять, скажем, страны соседней Прибалтики, то дружественная нам республика просто гигантская. А уж к примеру действительно маленьких европейских государств вроде Андорры, Мальты, Люксембурга или Лихтенштейна мы даже обращаться не будем.

Арина Соболенко Фото: Adam Hunger/Getty Images

Но это нюансы. В целом же заявление Соболенко носит правильный и разумный характер. Почему именно так? Родина, о чём я писал в своих прошлых материалах, у человека всегда бывает только одна: никакой новой или второй родины нет и быть не может. Арина, будучи патриоткой своей страны, прекрасно это понимает.

Кроме того, Соболенко прекрасно понимает, что является кумиром белорусских мальчишек и девчонок, примером для подражания. Спортсменкой, на чьи достижения можно и нужно ориентироваться. На родине Арины – в Минске – есть замечательная теннисная академия. Как бы отреагировали местные детишки, узнай они, что одна из лучших и главных атлеток сменила гражданство? Такое просто не укладывается в голове, и Арина это тоже прекрасно осознаёт.

Безусловно, играет роль и особое отношение, а также финансовый фактор. Так, скажем, у некоторых низкорейтинговых россиянок, чьи турнирные перспективы туманны и не внушают оптимизма, нет должного внимания и поддержки со стороны федерации тенниса страны. В свою очередь, Арина является безоговорочным лидером белорусского тенниса (да и спорта в целом), поэтому вниманием она точно не обделена. Но, говоря откровенно, в особой поддержке Тигрица, как называют свою любимицу болельщики и поклонники, давно не нуждается: заработанные призовые и рекламные контракты обеспечили Арину и её команду на долгие годы вперёд.

Кроме того, у Арины прекрасные отношения с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Александр Григорьевич регулярно поздравляет теннисистку с завоёванными титулами, высоко её ценит и уважает. Соболенко, что логично, отвечает взаимностью.

Подводя итог, хочу отметить, что как слабых, так и сильных качеств в характере Соболенко хватает. Белоруска сама прекрасно о них знает и понимает, что нужно менять, поэтому постоянно работает над собой. Но Арина — такой же человек, как и все остальные, а идеальных людей не бывает. Вызывает уважение то, что в ключевых и системных вопросах Соболенко показывает себя с лучшей стороны и демонстрирует, как себя должны вести великие чемпионы. За это её можно только похвалить.