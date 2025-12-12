Тренеры Алькараса признаны лучшими в ATP. Они выдали сезон уровня величайших в истории

Ферреро и Лопес привели Карлоса к званию первой ракетки мира с количеством очков, которое было лишь у Джоковича, Федерера, Надаля и Маррея.

Испанцы Хуан-Карлос Ферреро и Самуэль Лопес стали победителями ежегодной премии ATP в номинации «Тренер года».

Ферреро и Лопес работают с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом, поэтому получение ими награды является вполне ожидаемым. Сам Карлос ранее во второй раз за три года получил приз ATP имени Стефана Эдберга за честную игру, а теперь может порадоваться и за своих наставников.

22-летний Алькарас в этом году завоевал восемь титулов, в том числе на турнирах «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open, на «Мастерсах» в Монте-Карло, Риме и Цинциннати, на «пятисотниках» в Роттердаме, Лондоне и Токио. Также Алькарас во второй раз за карьеру завершил год в статусе первой ракетки мира — впервые ему это удалось в 2022-м.

У Карлоса в активе 12 050 очков. Алькарас стал первым теннисистом со времён «Большой четвёрки» — Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и Энди Маррея, кому удалось набрать 12 000+ очков за сезон. Молодому испанцу покорилась такая планка за 16 турниров. Рекорд принадлежит Джоковичу, который в 2015-м за 16 турниров набрал феноменальные 16 780 очков, но у Карлоса впереди ещё много лет карьеры, чтобы побить этот и другие рекорды величайших в истории.

Очевидно, что залогом успеха Алькараса на корте является усердная работа под руководством тренерского дуэта Хуан-Карлос Ферреро – Самуэль Лопес. Ферреро является главным тренером Карлоса, но ездит с ним не на все турниры и довольно часто роль ведущего наставника выполняет Лопес, вклад которого в победы испанца тоже очень важен.

Хуан-Карлос Ферреро и Самуэль Лопес Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Нечто похожее наблюдается в команде второй ракетки мира Янника Синнера, работающего с другим претендентами на награду лучшим тренерам — Дарреном Кэхиллом и Симоне Ваньоцци. На Итоговом чемпионате ATP в Турине Алькарасу удалось защитить звание первой ракетки мира именно от посягательств Синнера. Фактически тогда же он обеспечил сезонную награду Ферреро и Лопесу.

В какой-то степени пребыванию Алькараса на вершине поспособствовали благоприятные обстоятельства в виде трёхмесячной дисквалификации Синнера за прошлогодний допинг-скандал. Да, у Карлоса преимущество 4-2 по личным встречам с Янником за сезон-2025 и 10-6 за карьеру в целом. Но Синнер пропустил несколько мелких турниров в феврале, а также четыре «Мастерса» в марте и апреле, включая хардовые Индиан-Уэллс и Майами. Высока вероятность, что в случае участия в этих турнирах итальянец набрал бы такое количество очков, которое позволило бы ему стать первой ракеткой мира в конце года.

Алькарасу ещё есть к чему стремиться в плане совершенствования своей игры. В первую очередь это касается хардового покрытия, особенно в закрытых залах. Именно здесь в концовке сезона Карлос выглядел довольно невнятно и с трудом отстоял лидерство в рейтинге ATP, едва не разбазарив обеспеченную к осени приличную фору перед Синнером.

Карлос Алькарас продолжает совершенствовать свою игру на корте Фото: Tomas Diniz Santos/Getty Images

Важно отметить, что тренеры Алькараса прекрасно понимают значимость соперничества с Синнером. Они сделали особый акцент на противостоянии с Янником перед US Open, который завершился уверенной и во многом сенсационной победой Карлоса. Всё-таки Синнер считался явным фаворитом в Нью-Йорке, но испанец практически не оставил ему шансов в финале – 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

«Мы тренировались около 15 дней, сосредоточившись на тех элементах, которые помогут обыграть Янника. Мы понимаем, что на харде Синнер всегда очень опасен. Благодаря этим тренировкам Карлос ясно увидел, над чем нужно работать. Я уделил этому максимум внимания. Мы отлично подготовились к матчу – пересмотрели несколько игр, разобрали конкретные детали, на которые нужно было обратить внимание. Карлос сделал всё на 100%. Его игра была идеальной. Он принял решение постоянно идти вперед и оказывать давление. Думаю, это было одним из ключевых моментов. Мы постоянно говорим о том, что он должен получать удовольствие на корте, не перегружать себя стрессом и играть смело. Думаю, это даётся ему легче, чем другим», — сказал Ферреро после триумфа на US Open.

Сейчас основной целью Алькараса является завоевание карьерного «Шлема». Для этого в январе нужно выиграть Australian Open, где последние два раза чемпионом становился Синнер. Вполне вероятно, тренерский дуэт Ферреро и Лопес будет готовить Карлоса по той же методике, что помогла взять US Open. Команда Алькараса не расслабляется и постоянно ищет пути к улучшению игры подопечного, поэтому сможет ещё не раз претендовать на награду ATP в будущем, особенно в случае резкого прогресса испанского теннисиста на пока не слишком удобном для него харде.