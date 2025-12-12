Преследователи Алькараса и Синнера в борьбе за «Шлемы»: составляем рейтинг теннисистов

В последние два года Карлос Алькарас и Янник Синнер безраздельно властвуют на турнирах «Большого шлема». Каждый из них за это время завоевал по четыре титула на мэйджорах. Другим теннисистам, разумеется, такая картина не может нравиться. Но что они могут поделать? Хочешь брать титулы — выходи и обыгрывай топов. Шансы так или иначе есть у каждого, пусть в последнее время их и не очень много. Кто же может составить конкуренцию Синнеру и Алькарасу?
Новак Джокович (Сербия, 4)
Джокович наверняка был бы выше Зверева в рейтинге, если бы не пропустил так много «Мастерсов» в 2025-м. У серба есть три карьерных «Шлема» — казалось бы, чего ещё желать? 25-го титула на мэйджорах! Наилучшие шансы добиться желанной цели у Новака будут на Australian Open и на Уимблдоне. С австралийским хардом у него особые отношения (10 титулов), а лондонская трава не так требовательна к выносливости, которой у Джоковича с возрастом, конечно, не прибавляется.
У Джоковича минимальный перевес в личных встречах с Алькарасом – 5-4. За последние два сезона они выиграли друг у друга по два матча. С Синнером у серба не такая успешная статистика – 4-6, а в последние два года — 0-4.
Даниил Медведев (Россия, 13)
Если человек однажды уже выиграл турнир «Большого шлема» — значит, в состоянии сделать это ещё раз. Медведев, победитель US Open — 2021, лучше всего чувствует себя на харде, своём любимом покрытии. В Нью-Йорке у него, помимо титула, два поражения в решающих матчах, а на Australian Open — три выхода в финал, но ни одного трофея. Если кому Даниил и проигрывал в тех встречах, то только настоящим топам: Рафаэлю Надалю, Новаку Джоковичу и Яннику Синнеру.
История личных встреч с Синнером началась для Медведева отлично – 6-0. Но потом случились восемь поражений в девяти матчах. Единственную победу на этом отрезке россиянин добыл в пятисетовом четвертьфинале Уимблдона-2024. А с Алькарасом у Даниила две победы и шесть поражений.
Александр Бублик (Казахстан, 11)
Ещё год назад рассуждать о шансах Бублика на «Шлем» можно было разве что в шутку, но теперь — почему нет? Александр неровно провёл сезон, однако при этом мог обыграть любого, если всё складывалось как надо, и в итоге закончил в одном шаге от первой десятки. Наилучшие шансы у Бублика с его подачей будут на Уимблдоне, но вообще-то он в состоянии выдать топ-уровень на всех покрытиях, и выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» – 2025 — лучшее тому свидетельство.
На траве Бублик одержал и одну из главных побед в карьере. В 2025-м уроженец Гатчины не пустил Синнера в четвертьфинал Галле. Хотя в целом статистика с Янником у Александра не очень: две победы и шесть поражений. А с Алькарасом Бублик ещё никогда не играл.
Александр Зверев (Германия, 3)
Первым на ум приходит Зверев — просто автоматически, ведь он идёт на третьем месте в рейтинге ATP, а значит, является лучшим среди остальных. Сам Зверев, правда, критически оценивал свой уровень тенниса в 2025-м, потому как до второй строчки ему как до Луны. При этом немец уже дважды в эпоху Алькараса и Синнера играл в финалах ТБШ: на «Ролан Гаррос» — 2024 и на Australian Open в этом году. В первом случае он проиграл Карлосу, хотя вёл 2:1 по сетам, во втором — Яннику (тут уже без шансов, 0:3).
В любом случае Александру (как и любому другому теннисисту) нужно будет прыгнуть выше головы, чтобы завоевать «Шлем». По всей видимости, для этого надо будет обыгрывать и Алькараса, и Синнера, а то и обоих сразу. И если в личных встречах с испанцем у Зверева всё не так плохо (6-6, в том числе 2-3 за последние два сезона), то с итальянцем статистика похуже: 4-6 и пять поражений в пяти матчах в 2024 и 2025 годах.
Тейлор Фриц (США, 6)
Однажды Фриц уже играл в финале мэйджора. Было это на US Open — 2024, и тогда американец не взял ни партии у Синнера. Других возможностей выиграть ТБШ у него пока не было. На Уимблдоне-2025 Тейлор дошёл до полуфинала, но там его остановил Алькарас.
С лидерами у Фрица в личных встречах всё печально: 1-5 с Алькарасом и 1-4 с Синнером. Да и обе эти победы не так уж показательны. Итальянца он обыграл ещё в сезоне-2021, а испанца — в уходящем году, но на Кубке Лэйвера, где очков не начисляют.
Джек Дрейпер (Великобритания, 10)
Дрейпер набрал неплохой ход в первой половине сезона-2025, стал чемпионом Индиан-Уэллса, дошёл до финала в Майами, к лету ворвался в топ-4 мирового рейтинга. Увы, после US Open британец не играл из-за травмы и вот только теперь возвращается в строй. Пока сложно сказать, чего от него ожидать. Скорее всего, Джек будет лучше выступать во второй половине сезона, когда наберёт форму — с прицелом на US Open, где уже выходил в полуфинал в 2024 году (и проиграл тогда Синнеру).
В личных встречах с Алькарасом и Синнером у Дрейпера всё не так плохо, как у почти всех остальных игроков. Из шести матчей с Карлосом Джек выиграл два, причём обе эти победы, что называется, «настоящие», так как одержаны были в 2024 и 2025 годах, то есть уже тогда, когда «Большая двойка» вошла в силу. А с Янником британец играл лишь дважды, и у них по одной победе.
Андрей Рублёв (Россия, 16)
В завершившемся сезоне Рублёв впервые с 2019 года ни на одном ТБШ не смог выйти в четвертьфинал. Вскоре после поражения в первом круге Australian Open он решил прибегнуть к сотрудничеству с Маратом Сафиным. С усиленной тренерской бригадой Андрей трижды выходил во вторую неделю на мэйджорах, но не более того. Может, настоящие результаты работы с Сафиным проявятся в 2026-м? Сам-то Марат знает, что такое брать титулы на ТБШ.
Что касается противостояния Рублёва с Алькарасом и Синнером, то тут ситуация не в пользу россиянина. С Карлосом Андрей играл пять раз, а победил его лишь однажды (в четвертьфинале Мадрида, едва ли не лучшего турнира в карьере россиянина). С Янником у Андрея 3-7, однако из трёх побед «настоящая» всего одна. В Вене-2020 и на «Ролан Гаррос» – 2022 Рублёв проходил дальше на снятии соперника по ходу матча, а вот в четвертьфинале канадского «Мастерса» в 2024-м победил в трёх сетах — 6:3, 1:6, 6:2.
Лоренцо Музетти (Италия, 8)
Музетти провёл лучший сезон в карьере, играл в полуфинале «Ролан Гаррос», в четвертьфинале US Open, впервые квалифицировался на Итоговый чемпионат. На парижском мэйджоре его остановил Алькарас, а в Нью-Йорке — Синнер.
Первый матч с Карлосом, финал Гамбурга-2022, Лоренцо выиграл, а вот потом последовали семь поражений. Янника он ещё ни разу не побеждал: три поражения в трёх матчах. Есть ощущение, что на «Ролан Гаррос» шансы у второй ракетки Италии чуть выше, чем на остальных мэйджорах. Единственный на данный момент финал на турнире с участием всех сильнейших Музетти провёл на грунте. На «Мастерсе» в Монте-Карло в этом году Лоренцо уступил Алькарасу.
Бен Шелтон (США, 9)
В 2025-м Шелтон дважды добивался хороших результатов на ТБШ: на Australian Open он добрался до 1/2 финала, а на Уимблдоне стал четвертьфиналистом. В обоих случаях непреодолимым барьером становился Синнер. На домашнем для себя US Open Бен неожиданно выбыл в третьем круге, но именно там его шансы на успех наиболее высоки. Шелтон ещё в 2023 году дебютировал в полуфинале в Нью-Йорке и проиграл тогда Джоковичу.
Личные встречи с Алькарасом и Синнером не дают поводов для оптимизма. С испанцем у Шелтона 0-3, с итальянцем — 1-8, причём единственная победа добыта ещё в сезоне-2023.
Алекс де Минор (Австралия, 7)
Де Минор прочно стоит в топ-10, но дальше четвертьфиналов на «Шлемах» пока не проходил: шесть поражений в шести матчах. В 2025-м он дважды добивался такого результата. Домашний Australian Open Алекс покинул после поражения от Синнера, а US Open — от Оже-Альяссима.
В личных встречах с «Большой двойкой» у де Минора всё ещё хуже, чем у Фрица: 18 поражений в 18 матчах. 13 побед в матчах с австралийцем одержал Синнер, пять — Алькарас.
Карен Хачанов (Россия, 18)
По ходу сезона-2025 Хачанов вернулся в первую десятку, но потом выпал из неё и откатился в конец топ-20. Лучшим результатом россиянина на «Шлемах» в этом году стал четвертьфинал Уимблдона, в котором он проиграл Тейлору Фрицу. А так за плечами у Карена два полуфинала: на US Open — 2022, где его остановил Каспер Рууд, и на Australian Open — 2023, где сильнее оказался Стефанос Циципас.
В активе у Хачанова есть одна победа над Синнером — ещё в 2020 году. Остальные четыре встречи россиянин проиграл. А с Алькарасом у Карена 0-5 в личных встречах.
Каспер Рууд (Норвегия, 12)
Про Рууда уже как-то подзабыли, а ведь он трёхкратный финалист ТБШ! Все его успехи остались в 2022-2023 годах, а в 2025-м норвежец провалил «Шлемы», ни разу не выйдя хотя бы в третий круг. Ждём сюрприза на «Ролан Гаррос»? Именно этот мэйджор является самым успешным для Каспера, да и вообще он лучше всего выступает как раз на грунте.
Статистика встреч с лидерами подкачала. С Алькарасом у него 1-5 (правда, победа весомая — на групповом этапе Итогового-2024), с Синнером — 0-4.
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5)
Оже-Альяссим сильно провёл концовку сезона-2025 и впервые в карьере ворвался в топ-5. Лучшие результаты на ТБШ он демонстрирует на харде: полуфиналы US Open 2021 и 2025 годов и 1/4 финала Australian Open — 2022 (был ещё выход в четвертьфинал Уимблдона-2021). На последнем «Шлеме» канадца остановил Синнер; при этом Феликс смог зацепить один сет.
В личных встречах с лидерами у Оже-Альяссима всё ожидаемо: серия побед в начале истории противостояния и череда поражений в дальнейшем. С Алькарасом у канадца 3-5, с Синнером — 2-4.
Ваш кандидат
А может, победит кто-то уж совсем неожиданный? Например, Якуб Меншик (19), который в финале «Мастерса» в Майами на двух тай-брейках обыграл Новака Джоковича. Или, скажем, Флавио Коболли (22), в отсутствие Синнера ставший главной движущей силой сборной Италии, в третий раз подряд завоевавшей Кубок Дэвиса. Может, воспрянет духом Стефанос Циципас (34) — бывший третий номер рейтинга ATP дважды играл в финалах «Шлемов». На Уимблдоне наверняка способны преподнести сюрприз Маттео Берреттини (56) и один из лучших подающих тура Джованни Мпетчи Перрикар (58), тем более что первый уже играл в финале лондонского ТБШ — в 2021 году. Да и Ник Кирьос (672), финалист Уимблдона-2022, может дать жару, если разберётся со своими травмами. И совсем уж ностальгический вариант — Стэн Вавринка (157), которому для карьерного «Шлема» не хватает только титула на том же Уимблдоне.