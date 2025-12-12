Преследователи Алькараса и Синнера в борьбе за «Шлемы»: составляем рейтинг теннисистов

Собрали игроков, у которых на успех шансов чуть больше, чем у других. А может, выстрелит кто-то совсем неожиданный?

В последние два года Карлос Алькарас и Янник Синнер безраздельно властвуют на турнирах «Большого шлема». Каждый из них за это время завоевал по четыре титула на мэйджорах. Другим теннисистам, разумеется, такая картина не может нравиться. Но что они могут поделать? Хочешь брать титулы — выходи и обыгрывай топов. Шансы так или иначе есть у каждого, пусть в последнее время их и не очень много. Кто же может составить конкуренцию Синнеру и Алькарасу?

