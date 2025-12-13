Дважды победил Медведева и бросил вызов Синнеру. Кто главный фаворит Next Gen ATP Finals?

В Джидде (Саудовская Аравия) с 17 по 21 декабря пройдёт молодёжный Итоговый чемпионат ATP — Next Gen ATP Finals. Ранее его победителями становились два лучших теннисиста современности — Янник Синнер (2019) и Карлос Алькарас (2021), а в финале 2017-го выступал также россиянин Андрей Рублёв.

В нынешнем сезоне за титул поборется новая восьмёрка сильнейших. В числе лучших молодых игроков оказались Юстин Энгель, Лёнер Тьен, Александр Блокс, Дино Прижмич, Мартин Ландалус-Лакамбра, Николай Будков Кьер, Нишеш Басаваредди и Рафаэль Ходар. Чемпион прошлого года — Жоао Фонсека — решил не защищать титул. Тем не менее состав участников по-прежнему впечатляет.

Первый сеяный турнира — 20-летний американец Лёнер Тьен. В прошлом сезоне он стал финалистом Next Gen ATP Finals. В матче за титул Лёнер проиграл бразильцу Жоао Фонсеке со счётом 4:2, 3:4, 0:4, 2:4. Но, так как Фонсека решил не принимать участия в Next Gen — 2025, у Тьена есть все шансы наконец завоевать трофей, особенно после блестяще проведённого сезона. Рассказываем, как юный теннисист уже успел отличиться.

Тьен, по его же словам, впервые взял ракетку в руки в полтора года. В пять лет он дебютировал на турнире, а в шесть уже выигрывал соревнования. В детстве его тренировал отец, но затем в 11 лет он вошёл в программу развития игроков USTA, где с ним начали работать профессионалы. Тогда же он пошел в старшую школу, которую обычно начинают в 14, и в 15 её уже окончил. Интересно то, что поначалу игрок хотел завязать с теннисом, однако, оценив приложенные усилия, передумал.

«Мне не нравился теннис. Но я думал, что уже потратил на него кучу времени и что если брошу, то всё окажется впустую. Я так считал в 10-11 лет. В 13-14 я задумывался об этом чаще: «Ну теперь я занимаюсь ещё дольше и если брошу, то ещё больше времени окажется потрачено впустую». Однако в итоге я полюбил теннис, и он привёл меня туда, где я сейчас», — отмечает он.

Любопытно, что Тьен считает своим кумиром вторую ракетку мира Карлоса Алькараса. Стремительный взлёт испанца, который, кстати, старше Лёнера всего на 2,5 года, вдохновил юного спортсмена выступать на высшем уровне. На юниорском Australian Open – 2023 Тьен дошёл до решающего матча в одиночном разряде, где проиграл, однако при этом завоевал трофей в парном. В том же году он стал финалистом аналогичного соревнования на US Open.

Американец известен прежде всего своим атакующим стилем и неплохой игрой на задней линии. К тому же он левша, а удар справа у него двуручный. Сейчас Лёнер находится в своей лучшей форме. За год он поднялся более чем на 150 позиций в рейтинге. В августе 2024-го он появился в топ-200, в январе 2025-го — в топ-100, а наивысшего результата — 28-й строчки — достиг в ноябре этого года. И сейчас он закрепился в топ-30.

В нынешний сезон Лёнер Тьен ворвался с неожиданной победой над Даниилом Медведевым во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Тогда россиянин находился на пятом месте рейтинга ATP. Тьен стал самым молодым игроком в истории, который впервые вышел в основную сетку турнира и затем одолел теннисиста из топ-5. В итоге он добрался до четвёртого круга, где уступил итальянцу Лоренцо Сонего.

К слову, с Медведевым у Тьена были самые напряжённые поединки в этом году. На ATP-500 в Пекине поединок остался за американцем, так как Даниил по ходу игры снялся из-за травмы. А вот на «Мастерсе» в Шанхае россиянин всё-таки сумел одолеть Лёнера в тяжелейшем трёхчасовом матче.

За сенсационной победой на Australian Open последовали новые рекорды и победы над топовыми игроками — Александром Зверевым и Беном Шелтоном. На «пятисотнике» в Акапулько Тьен во втором круге оказался сильнее на тот момент второй ракетки мира Зверева. Он выиграл со счётом 6:3, 6:4. Эта победа пока остаётся самой крупной (по рейтингу соперника) в его карьере. А перед стартом Уимблдона-2025 Лёнер на турнире ATP-250 на Мальорке одолел «десятку» рейтинга, своего соотечественника Шелтона. И здесь он тоже смог поставить рекорд — оказался самым молодым американским теннисистом, которому удалось обыграть кого-то из топ-10 на травяном покрытии.

Кульминацией для Тьена стал выход в финал ATP-500 в Пекине, однако его переиграл Янник Синнер, который на тот момент был первой ракеткой планеты (2:6, 2:6). Но Лёнеру всё же удалось завоевать трофей в своём дебютном сезоне на взрослом уровне. На турнире ATP-250 в Метце в решающем матче он победил британца Кэмерона Норри со счётом 6:3, 3:6, 7:6.

Талант спортсмена высоко оценивают в теннисном сообществе. Победитель восьми турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси отмечает его техническое мастерство и ментальную зрелость: «Он потрясающе освоил игру. Он невероятно одарён не только в плане тенниса, но и ментально. Ему приходится преодолевать определённые физические ограничения по сравнению с другими игроками — в плане роста и силы, однако он ведь ещё очень молод. Когда я смотрю на него с точки зрения исполнения теннисных элементов, он один из немногих, про кого я думаю: «Не знаю, как бы я мог помочь ему стать лучше — он уже делает всё правильно».

Больше всего я уважаю в нём то, что у него всегда одно и то же выражение лица — независимо от ситуации. У него не меняется давление, он просто находит способ оставаться в игре. Он заставляет соперника действительно победить его, а сам способен поднять уровень и бросить вызов теннисистам из топ-10. Ментально у него есть абсолютно всё, что нужно, чтобы быть на этом уровне», — приводит слова Агасси Tennis Up To Date.

А сам Лёнер полностью сосредоточен на том, чтобы стать лучшим, и на Next Gen — 2025 по праву может считаться одним из фаворитов: «Я хочу быть великим. Хочу добиться значимых вещей в спорте. Не хочу задавать себе ни нижнюю, ни верхнюю планку. Для меня нет какого-то обязательного условия, без которого моя карьера считалась бы провалом. Я просто не мыслю такими категориями», — сказал он в интервью пресс-службе ATP.