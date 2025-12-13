«Итальянцы массово голосуют?» Фанаты выбрали Синнера любимым игроком, несмотря на допинг

Даже скандал не помешал Яннику победить в опросе болельщиков. Ранее лучшими становились Сафин и Федерер, а в дуэтах — Хачанов и Рублёв.

Янник Синнер не смог стать первой ракеткой мира по итогам сезона, уступив Карлосу Алькарасу. Но в одном из списков итальянец всё же опередил принципиального соперника. Речь о болельщицком голосовании за любимого теннисиста, которое на протяжении последних 25 лет устраивает ATP. За Синнера, завоевавшего в этом году шесть титулов, в том числе два ТБШ, проголосовало наибольшее количество любителей тенниса.

«Большое спасибо, что проголосовали за меня. Вновь получить награду «Любимец болельщиков» для меня очень важно, особенно благодаря вам, ребята. Это был очень напряжённый год, но вы даёте мне массу энергии и любви, особенно когда я выхожу на корт и выступаю перед вами. Для нас, теннисистов, это лучшее чувство, поэтому большое вам спасибо. Я буду тренироваться как можно лучше, чтобы быть готовым к следующему году, и увидимся очень-очень скоро», — поблагодарил за поддержку Янник, чьи слова приводит пресс-служба ATP.

Синнер в третий раз подряд победил в голосовании болельщиков. И это не единственные подобные его награды. В сезоне-2019 итальянца, которому было тогда 18 лет, признали новичком года. А в 2023-м Янник забрал награду самому прогрессирующему игроку.

Как видим, в этот раз поклонников тенниса не смутило даже то, что в начале года Синнер получил допинг-дисквалификацию, из-за чего вынужден был пропустить несколько «Мастерсов».

Любопытно, что похожее голосование непосредственно в Италии — La Gazzetta dello Sport предложила выбрать лучшего спортсмена, не только из теннисистов — выиграл не Синнер, а Лоренцо Музетти, вторая ракетка страны. Можно предположить, что Янник уступил в голосовании из-за того, что отказался приехать в сборную на финальные матчи Кубка Дэвиса. Однако это объяснение всё-таки не проходит, ведь Музетти тоже не играл в плей-офф.

«В Италии приз достался Музетти, но на уровне ATP Янник набрал больше всего голосов, опередив Алькараса. Что думаете? Три года подряд побеждает Синнер, два года — пара Болелли и Вавассори… Итальянцы, наверное, массово голосуют, да?» — задаётся вопросом испанский журналист Хосе Морон в соцсети X.

«У нас появился новый кумир масс?» — вопрошает испанское же издание Punto de Break. Очевидно, на Пиренейском полуострове хотели бы видеть победителем Алькараса.

Янник Синнер и Карлос Алькарас на «Ролан Гаррос» — 2025 Фото: Julian Finney/Getty Images

А в Италии не стесняются восхвалять Синнера. «Есть ли награда, которую Янник Синнер не может выиграть? Нам об этом неизвестно», — гласит сообщение итальянского издания Ubitennis в соцсети X.

«Янник Синнер продолжает побеждать и за пределами корта. Это признание стало кульминацией и без того запоминающегося сезона для итальянца, который завершил 2025 год шестью титулами и впечатляющей стабильностью. Болельщики, как всегда, выбрали его. Это ещё одно подтверждение того, что Синнер прочно обосновался в сердцах фанатов по всему миру. 2025 год открыл новую главу в его карьере, которая становится ещё более значимой благодаря особым отношениям с его поклонниками. Связь, которая, как показывает эта последняя награда, продолжает расти вместе с его результатами», — отмечается в материале на сайте издания.

«Звезда во всех смыслах», — такое лаконичное сообщение оставила пресс-служба US Open.

Немного истории

Болельщики имеют возможность выбрать любимого теннисиста с 2000 года. Первым лауреатом премии ATP Awards в номинации Fans' Favourite стал бразилец Густаво Куэртен, трёхкратный чемпион «Ролан Гаррос». После этого два раза подряд на первой строчке в голосовании оказался двукратный победитель ТБШ Марат Сафин. А затем настало время безраздельного властвования Роджера Федерера: Маэстро 19 раз подряд становился лучшим! Любимый дуэт болельщики выбирают с сезона-2005, и поначалу в голосовании побеждали братья Боб и Майк Брайаны. А в 2023-м поклонники тенниса наибольшее число голосов отдали за наших парней Карена Хачанова и Андрея Рублёва.

Все победители Fans' Favourite