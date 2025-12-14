Итальянские теннисисты массово задействованы в зимних ОИ. Важнейшая роль досталась Синнеру

Маттео Берреттини и Жасмин Паолини уже поучаствовали в эстафете олимпийского огня, а Флавия Пеннетта и Фабио Фоньини ждут своего часа.

С 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо состоятся зимние Олимпийские игры.

Может показаться удивительным, но в мероприятии будут активно задействованы представители тенниса – летнего вида спорта, который совсем не ассоциируется с холодом и снегом.

Вторая ракетка мира и четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер назначен официальным послом и первым волонтёром ОИ-2026.

«Я собираюсь быть волонтёром. Уже говорил об этом пять раз. Это грандиозное событие. Будет очень-очень масштабно. Люди также узнают о другой части мира, где есть природа, горы, снег. Это точно будет замечательно», — сказал Синнер в октябре.

Янник Синнер — посол Олимпиады-2026 Фото: Julian Finney/Getty Images

Янник также может зажечь огонь домашних Игр на стадионе «Сан-Сиро». Всё будет зависеть от графика теннисиста и его физического состояния. Церемония открытия Олимпийских игр в Италии пройдёт 6 февраля – через пять дней после финала Australian Open, где Синнер почти наверняка сыграет.

В начале этого года Янник не пошёл на приём к президенту Италии Сержо Маттерелле через несколько дней после завоевания титула в Мельбурне, за что подвергся критике на родине. Ради домашней Олимпиады Синнер наверняка постарается выкроить время. Всё-таки зимние виды спорта Яннику не чужды – в детстве он всерьёз занимался горными лыжами.

56-я ракетка мира и финалист Уимблдона-2021 Маттео Берреттини уже успел стать участником первого этапа эстафеты олимпийского огня. 6 декабря он пронёс факел с символом Игр-2026 в Риме. Во время своего отрезка дистанции Берреттини оставил автограф на одной из камер.

«Я был так взволнован. Точно не знаю, что произошло, однако до сих пор очень отчётливо помню тот момент. Моя мама была там и смотрела, как я бегу с факелом — это было прекрасно. Это достижение пришло благодаря моим успехам. Я всегда смотрел Олимпийские игры, и представлять свою страну таким образом — это лучшее, что может быть. Не знаю, с чем это сравнить, но очень горжусь этим. Спорт — это единство и самопожертвование, победы и поражения, однако за этим стоит гораздо больше. Мне повезло заниматься видом спорта, который многому научил меня — и о себе, и о мире. Ещё даёт мне возможность путешествовать, знакомиться с разными культурами, и я не воспринимаю это как нечто само собой разумеющееся», – поделился эмоциями Берреттини.

Маттео Берреттини поучаствовал в первом этапе эстафеты олимпийского огня Фото: Страница Олимпиады-2026 в социальных сетях

Восьмая ракетка мира, чемпионка Олимпиады-2024 в парном разряде Жасмин Паолини чуть ранее приняла участие в церемонии передачи олимпийского огня организаторам Игр-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо, которая 4 декабря прошла на стадионе «Панатинаикос» в Афинах – столице родины Олимпиады Греции.

В рамках церемонии Паолини получила олимпийский огонь от греческого чемпиона мира по борьбе Георгиоса Кугумцидиса и передала его победителю Игр-2020 и чемпиону Европы – 2018 в командном преследовании итальянскому велогонщику Филиппо Ганне. Затем огонь перевезли в Рим на самолёте в специальной лампе, после чего доставили в Квиринальский дворец, где стартовала итальянская часть эстафеты олимпийского огня, одним из участников которой стал Берреттини.

Жасмин Паолини на церемонии передачи олимпийского огня в Афинах Фото: Milos Bicanski/Getty Images

Эстафета завершится 6 февраля в день открытия Олимпиады на миланском стадионе «Сан-Сиро» — именно там может появиться лучший теннисист Италии Синнер. Если Янник всё-таки не сможет принять участие в мероприятии, то в качестве замены рассматривается восьмая ракетка мира в рейтинге ATP и бронзовый медалист ОИ-2024 Лоренцо Музетти.

Бывшая девятая ракетка мира 38-летний Фабио Фоньини завершил карьеру после драматичного поражения в пяти сетах от Карлоса Алькараса в первом круге Уимблдона. У Фабио сейчас много свободного времени, поэтому он с лёгкостью может работать послом Игр. Недавно он вместе с именитыми футбольными деятелями Златаном Ибрагимовичем, Фабио Капелло, Роберто Донадони, Кристианом Брокки выступал на церемонии Milano Cortina – 2026 в Ломбардии, которая призвана познакомить аудиторию с предстоящими Играми. Фоньини будет задействован и в других презентационных мероприятиях ближе к старту Олимпиады, которая не обошла стороной его знаменитую жену.

Супружеская пара Флавия Пеннетта и Фабио Фоньини задействованы в Олимпиаде-2026 Фото: Mondadori Portfolio via Getty Images

Чемпионка US Open – 2015, обладательница четырёх титулов Кубка Билли Джин Кинг Флавия Пеннетта будет факелоносцем Олимпиады. Ей выпала честь нести олимпийский огонь на церемонии открытия Игр в Милане. Не исключено, что Пеннетта вместе с Фоньини в ближайшие пару месяцев поучаствует и в каких-то других событиях, связанных с ОИ-2026.

Италия по праву может считаться главной теннисной страной мира последних лет. Мужская национальная команда трижды кряду выиграла Кубок Дэвиса (2023-2025), причём в этом году даже без помощи Янника Синнера. Женская сборная Италии взяла Кубок Билли Джин Кинг в двух сезонах подряд (2024, 2025). Вполне возможно, в той или иной роли к Олимпиаде также привлекут других именитых теннисистов страны – Флавио Коболли, Лучано Дардери, Лоренцо Сонего, Сару Эррани и других.