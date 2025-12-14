На молодёжном Итоговом сеты играют до 4 геймов. А почти все чемпионы становятся топами

Непобеждённый триумфатор Next Gen ATP Finals в этом году может заработать более $ 500 тыс. Что нужно знать о турнире.

Последним турниром ATP в сезоне является не взрослый Итоговый чемпионат, а аналогичное мероприятие для молодёжи. Пока топы отдыхают перед Australian Open и предваряющими его состязаниями, лучшие теннисисты не старше 20 лет готовятся выявить сильнейшего в Джидде (Саудовская Аравия).

Молодёжный Итоговый турнир появился в календаре в 2017 году, и первые пять розыгрышей (в 2020-м соревнования отменили из-за пандемии) прошли в Милане (Италия). Участниками первого финала стали Андрей Рублёв и Чхун Хён. Корейский теннисист смог одолеть будущую пятую ракетку мира. Чхун Хён так и остался самым малоизвестным чемпионом турнира. В 2019 году здесь победил Янник Синнер, а в 2021-м лучшим стал Карлос Алькарас — именно эти двое сейчас правят бал на взрослом уровне. С 2023 года турнир проходит в Джидде. Действующим чемпионом является бразилец Жоао Фонсека, одержавший несколько ярких побед на взрослом уровне в сезоне-2025.

Все финалы молодёжного Итогового чемпионата ATP

Сезон Чемпион Финалист Счёт 2017 Чхун Хён Андрей Рублёв 3:4 (5:7), 4:3 (7:2), 4:2, 4:2 2018 Стефанос Циципас Алекс де Минор 2:4, 4:1, 4:3 (7:3), 4:3 (7:3) 2019 Янник Синнер Алекс де Минор 4:2, 4:1, 4:2 2021 Карлос Алькарас Себастьян Корда 4:3 (7:5), 4:2, 4:2 2022 Брэндон Накашима Иржи Легечка 4:3 (7:5), 4:3 (8:6), 4:2 2023 Хамад Меджедович Артюр Фис 3:4 (6:8), 4:1, 4:2, 3:4 (9:11), 4:1 2024 Жоао Фонсека Лёнер Тьен 2:4, 4:3 (10:8), 4:0, 4:2

Формат молодёжного Итогового напоминает тот, что принят на взрослом турнире. Восемь теннисистов разбиты на две группы по четыре игрока в каждой. По двое участников из каждой группы выходят в 1/2 финала, а победители полуфиналов сражаются за титул. Но есть и отличия. Матчи идут в зачёт личных встреч, однако рейтинговых очков спортсмены не получают. Поединки проходят не в трёхсетовом формате, а в пятисетовом, то есть для победы необходимо выиграть три партии, а не две. Чтобы забрать партию, надо взять не шесть геймов, а четыре. Сделать это необходимо с разницей в два гейма, а если счёт в сете становится 3:3, проводится обычный тай-брейк. Кроме того, в каждом из геймов при 40:40 играется решающее очко, причём квадрат в этом году выбирает подающий.

В этом сезоне на молодёжный Итоговый квалифицировались Якуб Меншик и прошлогодний чемпион Жоао Фонсека, у которых уже есть определённые успехи и на взрослом уровне. Однако оба они не приедут в Джидду в 2025-м. Вначале о снятии объявил Фонсека, а совсем недавно его примеру последовал Меншик.

И в их отсутствие главным фаворитом будет Лёнер Тьен, год назад остановившийся в шаге от титула. Российские любители тенниса наверняка запомнили Тьена. В этом году американец шесть раз играл с нашими. Три встречи он провёл с Даниилом Медведевым, ещё столько же — с Андреем Рублёвым. Медведев взял лишь один матч, потерпев до этого два поражения, а вот у Рублёва положительный баланс — 2-1.

Тьен располагается на 28-м месте в рейтинге ATP, а все остальные участники не входят в топ-100, хотя и занимают места во второй сотне. Вследствие снятия Меншика в топ-8 попал 18-летний немец Юстин Энгель, 187-я ракетка мира. За сезон Энгель, выигравший «челленджер» в Гамбурге и вышедший в четвертьфинал Штутгарта, заработал 316 очков, а в гонке на молодёжный Итоговый, завершившейся 10 ноября, у него 291 очко. Выступят на турнире и Николай Будков Кьер, норвежец с советскими корнями, и Нишеш Басаваредди, которого отныне тренирует бывший тренер Медведева Жиль Сервара.

Участники молодёжного Итогового турнира — 2025

Рейтинг* Теннисист Страна Очки* Возраст 28 Лёнер Тьен США 1550 20 101 Александр Блокс Бельгия 542 20 123 Дино Прижмич Хорватия 487 20 130 Мартин Ландалус-Лакамбра Испания 455 19 132 Николай Будков Кьер Норвегия 450 19 139 Нишеш Басаваредди США 349 20 167 Рафаэль Ходар Испания 349 19 196 Юстин Энгель Германия 291 18

* По состоянию на 10 ноября.

Общий призовой фонд молодёжного Итогового в этом году составляет $ 2 101 250. Непобеждённый чемпион может заработать более $ 500 тыс.

Призовые молодёжного Итогового-2025

Непобеждённый чемпион $ 539 750 Победа в финале $ 157 250 Победа в полуфинале $ 116 000 Победа в матче группы $ 37 500 Бонус за участие $ 154 000 Бонус запасному $ 15 000

Жеребьёвка молодёжного Итогового пройдёт 14 декабря.

Расписание (время московское)

17 декабря

14:00 — 1-й тур, дневная сессия

19:00 — 1-й тур, вечерняя сессия

18 декабря

14:00 — 2-й тур, дневная сессия

19:00 — 2-й тур, вечерняя сессия

19 декабря

14:00 — 3-й тур, дневная сессия

19:00 — 3-й тур, вечерняя сессия

20 декабря

19:00 — первый полуфинал

21:00 — второй полуфинал

21 декабря

20:00 — финал