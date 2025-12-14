Скидки
Теннис Статьи

Молодёжный Итоговый чемпионат ATP, Джидда-2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, есть ли Лёнер Тьен, Нишеш Басаваредди

На молодёжном Итоговом сеты играют до 4 геймов. А почти все чемпионы становятся топами
Александр Насонов
Молодёжный Итоговый чемпионат ATP
Непобеждённый триумфатор Next Gen ATP Finals в этом году может заработать более $ 500 тыс. Что нужно знать о турнире.

Последним турниром ATP в сезоне является не взрослый Итоговый чемпионат, а аналогичное мероприятие для молодёжи. Пока топы отдыхают перед Australian Open и предваряющими его состязаниями, лучшие теннисисты не старше 20 лет готовятся выявить сильнейшего в Джидде (Саудовская Аравия).

Молодёжный Итоговый турнир появился в календаре в 2017 году, и первые пять розыгрышей (в 2020-м соревнования отменили из-за пандемии) прошли в Милане (Италия). Участниками первого финала стали Андрей Рублёв и Чхун Хён. Корейский теннисист смог одолеть будущую пятую ракетку мира. Чхун Хён так и остался самым малоизвестным чемпионом турнира. В 2019 году здесь победил Янник Синнер, а в 2021-м лучшим стал Карлос Алькарас — именно эти двое сейчас правят бал на взрослом уровне. С 2023 года турнир проходит в Джидде. Действующим чемпионом является бразилец Жоао Фонсека, одержавший несколько ярких побед на взрослом уровне в сезоне-2025.

Все финалы молодёжного Итогового чемпионата ATP

СезонЧемпионФиналистСчёт
2017Чхун ХёнАндрей Рублёв3:4 (5:7), 4:3 (7:2), 4:2, 4:2
2018Стефанос ЦиципасАлекс де Минор2:4, 4:1, 4:3 (7:3), 4:3 (7:3)
2019Янник СиннерАлекс де Минор4:2, 4:1, 4:2
2021Карлос АлькарасСебастьян Корда4:3 (7:5), 4:2, 4:2
2022Брэндон НакашимаИржи Легечка4:3 (7:5), 4:3 (8:6), 4:2
2023Хамад МеджедовичАртюр Фис3:4 (6:8), 4:1, 4:2, 3:4 (9:11), 4:1
2024Жоао ФонсекаЛёнер Тьен2:4, 4:3 (10:8), 4:0, 4:2

Формат молодёжного Итогового напоминает тот, что принят на взрослом турнире. Восемь теннисистов разбиты на две группы по четыре игрока в каждой. По двое участников из каждой группы выходят в 1/2 финала, а победители полуфиналов сражаются за титул. Но есть и отличия. Матчи идут в зачёт личных встреч, однако рейтинговых очков спортсмены не получают. Поединки проходят не в трёхсетовом формате, а в пятисетовом, то есть для победы необходимо выиграть три партии, а не две. Чтобы забрать партию, надо взять не шесть геймов, а четыре. Сделать это необходимо с разницей в два гейма, а если счёт в сете становится 3:3, проводится обычный тай-брейк. Кроме того, в каждом из геймов при 40:40 играется решающее очко, причём квадрат в этом году выбирает подающий.

В этом сезоне на молодёжный Итоговый квалифицировались Якуб Меншик и прошлогодний чемпион Жоао Фонсека, у которых уже есть определённые успехи и на взрослом уровне. Однако оба они не приедут в Джидду в 2025-м. Вначале о снятии объявил Фонсека, а совсем недавно его примеру последовал Меншик.

И в их отсутствие главным фаворитом будет Лёнер Тьен, год назад остановившийся в шаге от титула. Российские любители тенниса наверняка запомнили Тьена. В этом году американец шесть раз играл с нашими. Три встречи он провёл с Даниилом Медведевым, ещё столько же — с Андреем Рублёвым. Медведев взял лишь один матч, потерпев до этого два поражения, а вот у Рублёва положительный баланс — 2-1.

Тьен располагается на 28-м месте в рейтинге ATP, а все остальные участники не входят в топ-100, хотя и занимают места во второй сотне. Вследствие снятия Меншика в топ-8 попал 18-летний немец Юстин Энгель, 187-я ракетка мира. За сезон Энгель, выигравший «челленджер» в Гамбурге и вышедший в четвертьфинал Штутгарта, заработал 316 очков, а в гонке на молодёжный Итоговый, завершившейся 10 ноября, у него 291 очко. Выступят на турнире и Николай Будков Кьер, норвежец с советскими корнями, и Нишеш Басаваредди, которого отныне тренирует бывший тренер Медведева Жиль Сервара.

Участники молодёжного Итогового турнира — 2025

Рейтинг*ТеннисистСтранаОчки*Возраст
28Лёнер ТьенСША155020
101Александр БлоксБельгия54220
123Дино ПрижмичХорватия48720
130Мартин Ландалус-ЛакамбраИспания45519
132Николай Будков КьерНорвегия45019
139Нишеш БасавареддиСША34920
167Рафаэль ХодарИспания34919
196Юстин ЭнгельГермания29118

* По состоянию на 10 ноября.

Общий призовой фонд молодёжного Итогового в этом году составляет $ 2 101 250. Непобеждённый чемпион может заработать более $ 500 тыс.

Призовые молодёжного Итогового-2025

Непобеждённый чемпион$ 539 750
Победа в финале$ 157 250
Победа в полуфинале$ 116 000
Победа в матче группы$ 37 500
Бонус за участие$ 154 000
Бонус запасному$ 15 000

Жеребьёвка молодёжного Итогового пройдёт 14 декабря.

Расписание (время московское)

17 декабря
14:00 — 1-й тур, дневная сессия
19:00 — 1-й тур, вечерняя сессия

18 декабря
14:00 — 2-й тур, дневная сессия
19:00 — 2-й тур, вечерняя сессия

19 декабря
14:00 — 3-й тур, дневная сессия
19:00 — 3-й тур, вечерняя сессия

20 декабря
19:00 — первый полуфинал
21:00 — второй полуфинал

21 декабря
20:00 — финал

