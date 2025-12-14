На молодёжном Итоговом сеты играют до 4 геймов. А почти все чемпионы становятся топами

Последним турниром ATP в сезоне является не взрослый Итоговый чемпионат, а аналогичное мероприятие для молодёжи. Пока топы отдыхают перед Australian Open и предваряющими его состязаниями, лучшие теннисисты не старше 20 лет готовятся выявить сильнейшего в Джидде (Саудовская Аравия).
Молодёжный Итоговый турнир появился в календаре в 2017 году, и первые пять розыгрышей (в 2020-м соревнования отменили из-за пандемии) прошли в Милане (Италия). Участниками первого финала стали Андрей Рублёв и Чхун Хён. Корейский теннисист смог одолеть будущую пятую ракетку мира. Чхун Хён так и остался самым малоизвестным чемпионом турнира. В 2019 году здесь победил Янник Синнер, а в 2021-м лучшим стал Карлос Алькарас — именно эти двое сейчас правят бал на взрослом уровне. С 2023 года турнир проходит в Джидде. Действующим чемпионом является бразилец Жоао Фонсека, одержавший несколько ярких побед на взрослом уровне в сезоне-2025.
Все финалы молодёжного Итогового чемпионата ATP
|Сезон
|Чемпион
|Финалист
|Счёт
|2017
|Чхун Хён
|Андрей Рублёв
|3:4 (5:7), 4:3 (7:2), 4:2, 4:2
|2018
|Стефанос Циципас
|Алекс де Минор
|2:4, 4:1, 4:3 (7:3), 4:3 (7:3)
|2019
|Янник Синнер
|Алекс де Минор
|4:2, 4:1, 4:2
|2021
|Карлос Алькарас
|Себастьян Корда
|4:3 (7:5), 4:2, 4:2
|2022
|Брэндон Накашима
|Иржи Легечка
|4:3 (7:5), 4:3 (8:6), 4:2
|2023
|Хамад Меджедович
|Артюр Фис
|3:4 (6:8), 4:1, 4:2, 3:4 (9:11), 4:1
|2024
|Жоао Фонсека
|Лёнер Тьен
|2:4, 4:3 (10:8), 4:0, 4:2
Формат молодёжного Итогового напоминает тот, что принят на взрослом турнире. Восемь теннисистов разбиты на две группы по четыре игрока в каждой. По двое участников из каждой группы выходят в 1/2 финала, а победители полуфиналов сражаются за титул. Но есть и отличия. Матчи идут в зачёт личных встреч, однако рейтинговых очков спортсмены не получают. Поединки проходят не в трёхсетовом формате, а в пятисетовом, то есть для победы необходимо выиграть три партии, а не две. Чтобы забрать партию, надо взять не шесть геймов, а четыре. Сделать это необходимо с разницей в два гейма, а если счёт в сете становится 3:3, проводится обычный тай-брейк. Кроме того, в каждом из геймов при 40:40 играется решающее очко, причём квадрат в этом году выбирает подающий.
В этом сезоне на молодёжный Итоговый квалифицировались Якуб Меншик и прошлогодний чемпион Жоао Фонсека, у которых уже есть определённые успехи и на взрослом уровне. Однако оба они не приедут в Джидду в 2025-м. Вначале о снятии объявил Фонсека, а совсем недавно его примеру последовал Меншик.
И в их отсутствие главным фаворитом будет Лёнер Тьен, год назад остановившийся в шаге от титула. Российские любители тенниса наверняка запомнили Тьена. В этом году американец шесть раз играл с нашими. Три встречи он провёл с Даниилом Медведевым, ещё столько же — с Андреем Рублёвым. Медведев взял лишь один матч, потерпев до этого два поражения, а вот у Рублёва положительный баланс — 2-1.
Тьен располагается на 28-м месте в рейтинге ATP, а все остальные участники не входят в топ-100, хотя и занимают места во второй сотне. Вследствие снятия Меншика в топ-8 попал 18-летний немец Юстин Энгель, 187-я ракетка мира. За сезон Энгель, выигравший «челленджер» в Гамбурге и вышедший в четвертьфинал Штутгарта, заработал 316 очков, а в гонке на молодёжный Итоговый, завершившейся 10 ноября, у него 291 очко. Выступят на турнире и Николай Будков Кьер, норвежец с советскими корнями, и Нишеш Басаваредди, которого отныне тренирует бывший тренер Медведева Жиль Сервара.
Участники молодёжного Итогового турнира — 2025
|Рейтинг*
|Теннисист
|Страна
|Очки*
|Возраст
|28
|Лёнер Тьен
|США
|1550
|20
|101
|Александр Блокс
|Бельгия
|542
|20
|123
|Дино Прижмич
|Хорватия
|487
|20
|130
|Мартин Ландалус-Лакамбра
|Испания
|455
|19
|132
|Николай Будков Кьер
|Норвегия
|450
|19
|139
|Нишеш Басаваредди
|США
|349
|20
|167
|Рафаэль Ходар
|Испания
|349
|19
|196
|Юстин Энгель
|Германия
|291
|18
* По состоянию на 10 ноября.
Общий призовой фонд молодёжного Итогового в этом году составляет $ 2 101 250. Непобеждённый чемпион может заработать более $ 500 тыс.
Призовые молодёжного Итогового-2025
|Непобеждённый чемпион
|$ 539 750
|Победа в финале
|$ 157 250
|Победа в полуфинале
|$ 116 000
|Победа в матче группы
|$ 37 500
|Бонус за участие
|$ 154 000
|Бонус запасному
|$ 15 000
Жеребьёвка молодёжного Итогового пройдёт 14 декабря.
Расписание (время московское)
17 декабря
14:00 — 1-й тур, дневная сессия
19:00 — 1-й тур, вечерняя сессия
18 декабря
14:00 — 2-й тур, дневная сессия
19:00 — 2-й тур, вечерняя сессия
19 декабря
14:00 — 3-й тур, дневная сессия
19:00 — 3-й тур, вечерняя сессия
20 декабря
19:00 — первый полуфинал
21:00 — второй полуфинал
21 декабря
20:00 — финал