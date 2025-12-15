Синнер получает немыслимые $ 153 тыс. за час на корте. Медведев отстал от него в семь раз

Сезонные призовые теннисистов отображаются в отчётах ATP, но мало кто считает заработок игроков за единицу времени. Например, за час в среднем. Такие данные представлены в таблице ниже.

Сразу становится ясно, что наибольший заработок теннисисту в целом и конкретно за единицу времени может принести успех на турнирах «Большого шлема». Это неудивительно, ведь на мэйджорах платят крупнейшие с солидным отрывом от других соревнований призовые, не считая длящегося одну неделю Итогового.

Неудивительно, что на двух первых местах по доходам за час на корте расположились лучшие теннисисты современности Янник Синнер и Карлос Алькарас. Оба выиграли по два турнира «Большого шлема» за сезон – Синнер забрал Australian Open и Уимблдон, Алькарас стал чемпионом «Ролан Гаррос» и US Open. Правда, расположились итальянец и испанец не в соответствии со своими текущими позициями в рейтинге ATP.

Янник Синнер и Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вторая ракетка мира Синнер опережает первую Алькараса по общему и часовому заработку. Это объясняется тем, что Янник побеждал в «нужный момент». Во-первых, он взял Итоговый чемпионат ATP, получив максимально возможный чек на $ 5,07 млн. Кроме того, Синнер выходил в финал всех четырёх «Шлемов» сезона, в то время как Алькарас вылетел в четвертьфинале Australian Open.

Солидный отрыв Янника от Карлоса (разница в $ 33 тыс.) по доходу в час обусловлен тем фактом, что Синнер зачастую очень легко разбирается с аутсайдерами на крупных турнирах. Алькарас, напротив, может создать себе абсолютно ненужные проблемы в матчах с менее именитыми соперниками. Чего только стоит пятисетовая нервотрёпка на Уимблдоне с в последний раз вышедшим на корт ветераном Фабио Фоньини, а также отданные на «Шлемах» партии соперникам вроде Фабиана Марожана, Ян-Леннарда Штруффа, Дамира Джумхура, Нуну Боржеша. Синнер оппонентов такого типа зачастую побеждает всухую и очень быстро.

На третьем месте расположился 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович. 38-летний серб в ветеранском возрасте выступает в основном на мэйджорах и избранных «Мастерсах». Он практически не распыляется на мелкие соревнования, сделав исключение лишь для турниров категории АТР-250 в Женеве и Афинах (на обоих взял титул)… Зачастую Новак доходит на крупных турнирах очень далеко – в этом сезоне он был в полуфиналах всех «Шлемов», дошёл до финала «Мастерса» в Майами и полуфинала – в Шанхае. Отсюда вполне солидные $ 47 тыс. за час на корте.

Александр Зверев – третий в рейтинге ATP и по общей сумме призовых, но всего лишь шестой по заработку за час в среднем на корте. Причина простая – Зверев слишком часто участвует в мелких турнирах категории АТР-250 и «пятисотниках». Это заметно сбивает его доход за единицу времени. Александр не так уж сильно отстаёт по этому показателю от Джека Дрейпера и Тейлора Фрица – он бы наверняка их опередил, если бы не ездил в феврале в Буэнос-Айрес и Рио-де-Жанейро, а также чаще отказывал не слишком престижным соревнованиям в родной Германии. Хотя нужно отметить, что Зверев также отчасти становится заложником своего не самого быстрого стиля игры, особенно в сравнении с теми же Дрейпером и Фрицем. Несколько лишних часов на корте Александр провёл и из-за этого, что помешало ему опередить хотя бы Тейлора.

Тейлор Фриц и Александр Зверев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Бен Шелтон, Алекс де Минор, Лоренцо Музетти, Феликс Оже-Альяссим, Каспер Рууд – группа игроков, получающих более $ 30 тыс. за час на корте. Что их объединяет? Приезд на Итоговый чемпионат ATP в Турин, где призовые покруче, чем на «Шлемах». Да, Рууд был там всего лишь запасным, но всё равно, даже не выходя на корт, получил $ 155 тыс. Это немного сказалось на общем среднем доходе за час. Кроме того, Каспер часто не играл из-за травм, жертвуя участием в мелких турнирах, тем самым не сбивая свой средний заработок за единицу времени. Превосходство Шелтона над остальными в этой группе тоже не удивляет – американец полагается на мощнейшую подачу и очень редко ввязывается в длинные розыгрыши.

Якуб Меншик, Хольгер Руне, Андрей Рублёв и Александр Бублик за час на корте зарабатывают в пределах $ 25-29 тыс. Все они довольно часто ездят на мелкие турниры, но при этом играют в довольно быстрый атакующий теннис. Бублик – лучший в данной группе по количеству титулов за сезон. Александр четыре раза поднимал над головой кубок – на «пятисотнике» в Галле, а также на соревнованиях категории АТР-250 в Китцбюэле, Гштааде и Ханчжоу.

Александр Бублик Фото: Al Bello/Getty Images

Бублик закончил год на 11-м месте в рейтинге ATP и поехал на Итоговый в качестве запасного, получив $ 155 тыс., не выходя на корт. Кажется, теннисист из Казахстана должен находиться где-то рядом с Руудом, однако в случае Александра нужно учитывать обстоятельства. Стартовая часть сезона сложилась для Бублика неудачно – он едва не выпал из топ-100 и вынужденно участвовал в некоторых «челленджерах» (Финикс, Турин). Это сильно сбило его средний заработок за час на корте, хотя исключительно по второй половине года Александр мог бы стоять где-то рядом со Зверевым.

Иржи Легечка, Томми Пол, Даниил Медведев, Карен Хачанов, Алехандро Давидович-Фокина получают $ 20-24 тыс. за час на корте. Первые четверо идут практически вровень. Все они вряд ли сильно довольны своим сезоном и считают, что могли выступить лучше. Особенно это касается чемпиона US Open – 2021 и бывшей первой ракетки мира Медведева.

Даниил Медведев Фото: Julian Finney/Getty Images

Даниил наконец-то прервал титульную «засуху» длиной в два с половиной года, выиграв турнир категории АТР-250 в Астане. Однако на «Шлемах» россиянин провалился: три вылета в первом круге и один – во втором. Медведев мог бы находиться в этом рейтинге существенно выше, если бы на мэйджорах добирался хотя бы до третьего-четвёртого кругов.

Давидович-Фокина идёт на последнем месте в нашем рейтинге по часовому доходу на корте, причём Медведев и Хачанов заметно оторвались от него по меркам своей категории. Большого сюрприза в этом нет. Испанец показывает едва ли не самый вязкий теннис среди всех представителей топ-20, а в придачу к этому склонен играть максимальное количество сетов: по пять – на «Шлемах» и по три – на всех остальных турнирах.